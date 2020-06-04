У ЗСУ за добу зафіксовано 10 нових випадків COVID-19, хворіє 131 особа, - Командування Медсил

За минулу добу серед військовослужбовців Збройних сил України зареєстровано 10 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 4 червня в Збройних силах України хворіє 131 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 128 осіб, летальних випадків - 4", - зазначається в повідомленні.

На ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебувають 500 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 76 осіб.

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В закладах охорони здоров'я перебуває чотири особи - двоє військовослужбовців у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ", в Івано-Франківській міській лікарні - один військовослужбовець і один співробітник ЗСУ. Стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Шість осіб (Рівненська область – троє військовослужбовців і один працівник ЗСУ, Дніпропетровська, Львівська - по одному працівнику ЗСУ) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.