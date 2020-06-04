Нова програма дій Кабміну забезпечить відновлення економіки вже в другій половині цього року, - Шмигаль
Завдяки новій програмі дій Кабінету Міністрів відновлення економіки можна очікувати вже в другій половині цього року.
Про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Презентація, яку ми виклали, - це ідейний каркас цієї програми, який включає аналіз поточного стану справ щодо ключових секторів економіки. При цьому, цей ідейний каркас вже підкріплений пропозиціями щодо зміни нормативно-правовового поля в рамках цієї програми. Передбачена також підтримка всіх секторів економіки, а головне - малого і середнього бізнесу", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, програма дій Кабміну дозволить стати на рейки економічного відновлення вже в другій половині цього року.
Топ коментарі
+18 Владимир #427487
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+14 Andriy Kalnyshevsky
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+13 саша паламарчук
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Лишь бы языком поляпать, ЗЕбилье необразованное.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ..."
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/britansko-ukrainskiy-proizvoditel-masel-azmol-ostanovil-rabotu Британско-украинский производитель масел Azmol остановил работу
"Остановка производства связана со вступлением в силу закона №466-IX, согласно которому товарный код 2710 19 99 00 "другие смазочные материалы и другие дистилляты" включен в перечень подакцизных товаров со ставкой 213,5 евро за 1 000 л...
"После вступления в силу данного закона, мы оказались в неравных условиях. Так как для нашей продукции - акциз ввели, а наши основные конкуренты - импортеры - продолжают ввозить и продавать свою точно такую же продукцию, но без акциза", - подчеркнул Тарасенко...
Автор соответствующей поправки депутат https://file.liga.net/persons/getmantsev-daniil Даниил Гетьманцев (Слуга народа) заявляет, что эти изменения приняты для борьбы с возможной поставкой дизтоплива под видом масел."
Во втором полугодіі только начньотє подсчітивать убиткі за пєрвоє.
Кабмин в полном составе покончит жизнь самоубийством?
дресированные мыши жрут стратегический запас зерна на скорость
исчезновение всех олигархов путем подмены слова.
окончание войны силой мысли.
превращение 5000 грн в нормальную зарплату.
страхование врачей без страхования.
телепортация партии защитных масок из Украины в Китай.
и многое многое другое!
а сейчас это все говорится, чтобы приняли программу действий правительства и иммунитет на отставку на год дали
теперь надо 60%роста экономики!
Чтобы восстановить Украину - http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Украинцев в ВР Януковича было 99, украинцев в ВР Порошенка было 57, в нынешней ВР украинцев наверное ещё меньше.