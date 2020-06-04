Нова програма дій Кабміну забезпечить відновлення економіки вже в другій половині цього року, - Шмигаль

Завдяки новій програмі дій Кабінету Міністрів відновлення економіки можна очікувати вже в другій половині цього року.

Про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Презентація, яку ми виклали, - це ідейний каркас цієї програми, який включає аналіз поточного стану справ щодо ключових секторів економіки. При цьому, цей ідейний каркас вже підкріплений пропозиціями щодо зміни нормативно-правовового поля в рамках цієї програми. Передбачена також підтримка всіх секторів економіки, а головне - малого і середнього бізнесу", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, програма дій Кабміну дозволить стати на рейки економічного відновлення вже в другій половині цього року.

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