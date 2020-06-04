УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12133 відвідувача онлайн
Новини
2 790 40

Нова програма дій Кабміну забезпечить відновлення економіки вже в другій половині цього року, - Шмигаль

Нова програма дій Кабміну забезпечить відновлення економіки вже в другій половині цього року, - Шмигаль

Завдяки новій програмі дій Кабінету Міністрів відновлення економіки можна очікувати вже в другій половині цього року.

Про це з трибуни парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Презентація, яку ми виклали, - це ідейний каркас цієї програми, який включає аналіз поточного стану справ щодо ключових секторів економіки. При цьому, цей ідейний каркас вже підкріплений пропозиціями щодо зміни нормативно-правовового поля в рамках цієї програми. Передбачена також підтримка всіх секторів економіки, а головне - малого і середнього бізнесу", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, програма дій Кабміну дозволить стати на рейки економічного відновлення вже в другій половині цього року.

Дивіться: Засідання Верховної Ради: на порядку денному кадрові призначення в Кабмін. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Кабмін (14072) економіка (928) Шмигаль Денис (4557)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Это как обеспечили 500 тыс. рабочих мест?
показати весь коментар
04.06.2020 10:44
+14
А шо там с 500 тыщ рабочих мест в мае?
показати весь коментар
04.06.2020 10:45
+13
Миші з'їли.
показати весь коментар
04.06.2020 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это как обеспечили 500 тыс. рабочих мест?
показати весь коментар
04.06.2020 10:44 Відповісти
с языка снял))
показати весь коментар
04.06.2020 10:47 Відповісти
А как восстановить спрос на металлопродукцию в мире? Это же 40% поступлений в бюджет
показати весь коментар
04.06.2020 10:45 Відповісти
А шо там с 500 тыщ рабочих мест в мае?
показати весь коментар
04.06.2020 10:45 Відповісти
Миші з'їли.
показати весь коментар
04.06.2020 10:47 Відповісти
Пох ято происходит в реальности - главное складно пиз..еть)))
показати весь коментар
04.06.2020 10:45 Відповісти
Маразм крепчал, какие именно шаги должны настолько улучшить ситуацию, даже низкая база не даст возможность так рвануть, а количество безработных все растет.
показати весь коментар
04.06.2020 10:47 Відповісти
Знов обіцянки-цяцянки.
показати весь коментар
04.06.2020 10:47 Відповісти
Мій вираз обличчя, коли зелена "влада" планує щось покращувати:

Новая программа действий Кабмина обеспечит восстановление экономики уже во второй половине этого года, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8502
показати весь коментар
04.06.2020 10:48 Відповісти
"идейный каркас" . Что ни день , то смешнее .
показати весь коментар
04.06.2020 10:49 Відповісти
Поки економічний розвиток спостерігається тільки в мишей з Госрезерву.Якщо з них побудувати ланцюг,то можна 2,5 рази оперезати Землю по екватору
показати весь коментар
04.06.2020 10:51 Відповісти
Бл**ь, на рельсы они станут, а куда потом поедут - назад, в жопу, или прямо, на кладбище?
показати весь коментар
04.06.2020 10:52 Відповісти
Даже в США прогнозируют полное восстановление экономики только через 10 лет, а у Шмыгаля уже во втором полугодии. Пля, сюрр какой-то...
показати весь коментар
04.06.2020 10:52 Відповісти
Як там у Станіславського? НЄ ВЄРЮ!
показати весь коментар
04.06.2020 10:52 Відповісти
Я хренею с этих сказочников!!!
Лишь бы языком поляпать, ЗЕбилье необразованное.
показати весь коментар
04.06.2020 10:54 Відповісти
Ох и 3.14здун.
показати весь коментар
04.06.2020 10:56 Відповісти
Зебіли, це божа роса!
показати весь коментар
04.06.2020 10:57 Відповісти
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись, выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... -пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое ..."
показати весь коментар
04.06.2020 10:58 Відповісти
😄😄😄👍👍👍
показати весь коментар
04.06.2020 12:56 Відповісти
https://youtu.be/jjwMd-9uQ9s?t=2
показати весь коментар
04.06.2020 10:59 Відповісти
Сильно сказано. Ждьом.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/britansko-ukrainskiy-proizvoditel-masel-azmol-ostanovil-rabotu Британско-украинский производитель масел Azmol остановил работу

"Остановка производства связана со вступлением в силу закона №466-IX, согласно которому товарный код 2710 19 99 00 "другие смазочные материалы и другие дистилляты" включен в перечень подакцизных товаров со ставкой 213,5 евро за 1 000 л...

"После вступления в силу данного закона, мы оказались в неравных условиях. Так как для нашей продукции - акциз ввели, а наши основные конкуренты - импортеры - продолжают ввозить и продавать свою точно такую же продукцию, но без акциза", - подчеркнул Тарасенко...

Автор соответствующей поправки депутат https://file.liga.net/persons/getmantsev-daniil Даниил Гетьманцев (Слуга народа) заявляет, что эти изменения приняты для борьбы с возможной поставкой дизтоплива под видом масел."
показати весь коментар
04.06.2020 11:04 Відповісти
. В ожиданіі животворящіх мілліардов от емвееф...

Во втором полугодіі только начньотє подсчітивать убиткі за пєрвоє.
показати весь коментар
04.06.2020 11:06 Відповісти
цирковой ******** с новой программой, идиоты.
показати весь коментар
04.06.2020 11:21 Відповісти
Очередная сказка, очередное блеяние трускавецких ЗЕкономистов
показати весь коментар
04.06.2020 11:22 Відповісти
А если не обеспечит?
Кабмин в полном составе покончит жизнь самоубийством?
показати весь коментар
04.06.2020 11:40 Відповісти
бл@дский цирк новая программа:
дресированные мыши жрут стратегический запас зерна на скорость
исчезновение всех олигархов путем подмены слова.
окончание войны силой мысли.
превращение 5000 грн в нормальную зарплату.
страхование врачей без страхования.
телепортация партии защитных масок из Украины в Китай.
и многое многое другое!
показати весь коментар
04.06.2020 11:40 Відповісти
Да ну, я еще и не такое могу звиздануть !!!!
показати весь коментар
04.06.2020 11:41 Відповісти
Брехло.
показати весь коментар
04.06.2020 11:51 Відповісти
500000 рабочих мест уже обеспечила. В тюрьму ахметовского прохвоста.
показати весь коментар
04.06.2020 11:56 Відповісти
" І тут Остапа понесло ................. " . Все на радість 73% ідіотів які сидять і співають : " Абмані мєня абмані ." .
показати весь коментар
04.06.2020 11:58 Відповісти
Шо они уже убегают?
показати весь коментар
04.06.2020 12:03 Відповісти
да они второй квартал когда посчитают, поседеют все и разбегутся в ужасе.
а сейчас это все говорится, чтобы приняли программу действий правительства и иммунитет на отставку на год дали
показати весь коментар
04.06.2020 12:26 Відповісти
500к рабочих мест есть
теперь надо 60%роста экономики!
показати весь коментар
04.06.2020 12:45 Відповісти
Нужно правильно читать, у зеленых все наоборот: обещали 40% роста, получили те же 40 падения. А теперь вместо восстановления будет разруха, в аккурат через 3-4 месяца.
показати весь коментар
04.06.2020 12:50 Відповісти
Восстановление наступит сразу за появлением полмильёна рабочих мест и выделением 4 тыс дол зарплаты учителям
показати весь коментар
04.06.2020 12:53 Відповісти
Я понял ! У него в кабинете сейчас ремонт идет , а краска дешевая - он с утра "нанюхается" , а потом уже "несёт" всякую хрень без остановки . ( кроме "краски" там еще варианты есть).
показати весь коментар
04.06.2020 13:00 Відповісти
"Новая программа действий Кабмина обеспечит восстановление экономики уже во второй половине этого года, - Шмыгаль" - предыдущий обещал рост 40%, этот обещает восстановление, хотя давно запланировано - "Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведет к полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырье. Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать".

Чтобы восстановить Украину - http://argumentua.com/stati/levko-lukyanenko-vmesto-glaz-u-yushchenko-byli-chernye-dyry#_blank «Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.

Украинцев в ВР Януковича было 99, украинцев в ВР Порошенка было 57, в нынешней ВР украинцев наверное ещё меньше.
показати весь коментар
04.06.2020 13:28 Відповісти
 
 