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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і вісім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і вісім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 червня Київ і вісім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Станом на 3 червня Київ і вісім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ (показник інцидентності 14,05 за необхідних менше 12,00), Волинська (показник інцидентності 13,09 за необхідних менше 12,00), Дніпропетровська (кількість тестів на 100 тис. осіб 10, 25 за необхідних більше 12,00), Донецька (кількість тестів на 100 тис. осіб 9,0 за необхідних більше 12,00), Житомирська (показник інцидентності 13,25 за необхідних менше 12,00), Луганська (кількість тестів на 100 тис. осіб 11,91 за необхідних більше 12,00), Львівська (показник інцидентності 16,01 за необхідних менше 12,00), Рівненська (показник інцидентності 27,5 за необхідних менше 12,00) і Чернівецька (показник інцидентності 31, 07 за необхідних менше 12,00) області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю койко-місць в медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Також читайте: У разі зростання захворюваності на COVID-19 МОЗ рекомендуватиме додаткові карантинні заходи, - Степанов

Київ і вісім областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это продолжение политики запугивания, которую проводил глист ляшко, запрещая людям дышать свежим воздухом, но разрешая собакам?
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04.06.2020 10:59 Відповісти
Неужели в Минздраве не понимают, что маски не надо носить, социальную дистанцию не надо соблюдать, чтобы количество заражений пошло на убыль, как это давно раскрыла секта свидетелей мирового короно-заговора?
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04.06.2020 11:04 Відповісти
Смягчение карантина все равно будет.
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04.06.2020 11:15 Відповісти
Клоуны
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04.06.2020 11:19 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що вірус синтетичний. А це означає, що з початком літа він не зникне і навіть не послабиться (як за звичай це відбуваєтиься з природніми вірусами). А тому ми маємо лише 2 можливості: ввести тотальний карантин та припинити всяку господарську діяльність тобто самоліквідуватись, як держава, або припинити це все і сконцентруватися на лікуванні тих , хто має хворобу в тяжкому стані. А там далі вже буде як Бог побажає.
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04.06.2020 11:25 Відповісти
 
 