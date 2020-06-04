Україна не дасть воду в окупований РФ Крим. Це принципова позиція, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що окупований Росією Крим не отримає дніпровську воду до повної деокупації півострова.
Про це міністр заявив в інтерв'ю агентству "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
Резніков зазначив, що Україна "готова дати відсіч" Росії, якщо Кремль почне наступ через дефіцит води у Криму.
"Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу", - зазначив Резніков.
Він наголосив, що позиція щодо водопостачання в Крим лише після його деокупації є принциповою.
"Допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося", - додав Резніков.
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это будет человечьно с нашей стороны..
По собі знаю і читав у псіхолухів: шо боліт - о том і гаваріт. Ото чєлавєк убєждайє себе, або обманює - то він нє увєрєн, чи хоче обманути. Тепер мені інтєрєсно який кульбіт Зє!льопухи випишуть шоп дати воду??? Чи подадуть, не пояснюючи?
Какого хрена каждая лядь высказывется в новостях?
зеленский ловкий клоун
" Что теперь?.. Да хоть камни с неба ! ", - водохранилища в Крыму плавно превращаются в камнесушилища...
...без самнения это - гениальная идея великага масковскага стратега-захватчика и апреснителя марей Пу