Україна не дасть воду в окупований РФ Крим. Це принципова позиція, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що окупований Росією Крим не отримає дніпровську воду до повної деокупації півострова.

Про це міністр заявив в інтерв'ю агентству "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Резніков зазначив, що Україна "готова дати відсіч" Росії, якщо Кремль почне наступ через дефіцит води у Криму.

"Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що позиція щодо водопостачання в Крим лише після його деокупації є принциповою.

"Допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося", - додав Резніков.

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