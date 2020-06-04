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Новини
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Україна не дасть воду в окупований РФ Крим. Це принципова позиція, - Резніков

Україна не дасть воду в окупований РФ Крим. Це принципова позиція, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що окупований Росією Крим не отримає дніпровську воду до повної деокупації півострова.

Про це міністр заявив в інтерв'ю агентству "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Резніков зазначив, що Україна "готова дати відсіч" Росії, якщо Кремль почне наступ через дефіцит води у Криму.

"Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що позиція щодо водопостачання в Крим лише після його деокупації є принциповою.

"Допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося", - додав Резніков.

Читайте: Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі

Автор: 

Крим (14133) вода (1176) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+22
Почему каждый день поднимается этот вопрос?
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04.06.2020 11:01
+17
Хотілось би вірити вам брехунам.
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04.06.2020 10:58
+7
Зеля также думает ?
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04.06.2020 10:59
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Хотілось би вірити вам брехунам.
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04.06.2020 10:58 Відповісти
Пʼять років же вірив!)
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04.06.2020 11:43 Відповісти
Порошенку і досі вірю, як і вірив.
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04.06.2020 12:05 Відповісти
За ті 5 років це водопостачання якраз припинили. І щось не пригадую, щоб у тій чи іншій формі питання відновлення водопостачання регулярно по декілька разів на місяць вкидалося владою в інформаційний простір.
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04.06.2020 12:05 Відповісти
Зеля также думает ?
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04.06.2020 10:59 Відповісти
А шо, ЗЕля вміе думати? Давно так не сміявся.
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04.06.2020 12:20 Відповісти
почему не выступить с гуманитарной инициативой" "Моча в обмен на территорию"..
это будет человечьно с нашей стороны..
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04.06.2020 11:00 Відповісти
я б їм і сечі, потворам, не дав)
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04.06.2020 11:11 Відповісти
Поссать в Северо-Крымский канал можем, а воду нет - не дадим.
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04.06.2020 11:01 Відповісти
Почему каждый день поднимается этот вопрос?
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04.06.2020 11:01 Відповісти
Просто Украина с нынешней властью уже ГОТОВА.
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04.06.2020 11:11 Відповісти
окна Овертона - вначале немыслимо . потом приемлимо . потом разумно ну а потом уже как норма . чем чаще подымать вопрос и по чу -чуть менять направление мысли тем быстрее с этим смиряться .
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04.06.2020 11:20 Відповісти
тоже самое интересует, зачем каждый день говорить, что мы не будем делать?
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04.06.2020 12:23 Відповісти
Потому что нашим гнидам неймется
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04.06.2020 13:24 Відповісти
Шановний пан Рєзніков! Я вже майже повірив. Але цього замало. Треба що б на весь екран хтось із Кабміну показав окупантам ...зігнуту у локті руку з визначенням розміру заглоту. Тоді ми всі повіремо,що ви не зря їсте премьєровський державний хліб .
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04.06.2020 11:09 Відповісти
ну, якщо це правда, то норм
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04.06.2020 11:10 Відповісти
По своему опыту знаю что чем чаще баба говорит что не даст тем быстрее она даст. Потому что тот кто не хочет давать вообще старается об етом не говорить. Точно так и здесь.
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04.06.2020 11:13 Відповісти
о! теж саме - ледь не слово в слово! А про женщін, то да - одна мене вже довела до сєрдєчного пріступа, йа й перестав общатись з нею, так вона сама тепер зачіпає - мол, ти мне шо покинув?
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04.06.2020 11:19 Відповісти
як казав Вінні - це ж-ж-ж-ж-ж нєспроста! (С)
По собі знаю і читав у псіхолухів: шо боліт - о том і гаваріт. Ото чєлавєк убєждайє себе, або обманює - то він нє увєрєн, чи хоче обманути. Тепер мені інтєрєсно який кульбіт Зє!льопухи випишуть шоп дати воду??? Чи подадуть, не пояснюючи?
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04.06.2020 11:16 Відповісти
Вода из реки ДНЕПР попадает прямиком в Черное море без каких-либо препятствий со стороны Украины! Поэтому оккупанты, предатели и колаборанты Крыма могут ее качать прямиком из Черного моря без каких-либо ограничений и лимитов!!!
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04.06.2020 11:20 Відповісти
Вот именно! И нечего "толочь воду в ступе" про эту воду.
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04.06.2020 11:53 Відповісти
не павезло тарговым партнерам, барыг нет((((
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04.06.2020 11:24 Відповісти
"Пейте мочу." - Г. Москаль.
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04.06.2020 11:26 Відповісти
Решили - и забыли!
Какого хрена каждая лядь высказывется в новостях?
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04.06.2020 11:42 Відповісти
Подымаем вопрос по воде только отдельные люди и муссируют. В Крыму камни с Неба уже видны на Симферопольском водохранилище и их это Устраивает . Будут добывать из камня Воду и порядок.
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04.06.2020 11:56 Відповісти
Зеленые сегодня жгут просто. Может накосячили где?
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04.06.2020 12:00 Відповісти
СП-2 строят для нужд своих, позаботитесь и и в Крыму. Две трубы- и вопрос снят. ******.
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04.06.2020 12:05 Відповісти
зегнидные падали собираются продать воду кацапам,
зеленский ловкий клоун
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04.06.2020 12:13 Відповісти
Тот, кто ждёт рюцке армию и свинок -собачек в роли асвабадителев, должен понимать то, что кроме расху@реннного в хлам жилья, комендантского часа, пыточных, подвалов, расстрелов, тотальной безработицы, стукачей, самозванцев в роли "власти" из числа вчерашних алкоголиков и наркоманов, обстрелов из жилых кварталов, а также тяжёлой артиллерии, спрятанной в спальных районах, ничего ждать не стоит.
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04.06.2020 12:15 Відповісти
...и потому , что Крым оккупирован, под лозунгом для лохов, мол "Хвашизм не прайдёт" и
" Что теперь?.. Да хоть камни с неба ! ", - водохранилища в Крыму плавно превращаются в камнесушилища...
...без самнения это - гениальная идея великага масковскага стратега-захватчика и апреснителя марей Пу
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04.06.2020 12:16 Відповісти
 
 