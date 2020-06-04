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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розробить нові правила перевірки пасажирів на COVID-19 в аеропортах, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом розробить і подасть протиепідемічні правила для відновлення авіасполучення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

За словами Степанова, МОЗ розробляє правила з урахуванням європейського досвіду.

"Над розробкою цих правил працюють саме наші українські фахівці, з якими ми працюємо від початку пандемії. Я думаю, що на цьому тижні ми маємо вже більш-менш прийти до чітких, конкретних правил, які відразу ми надамо", - додав міністр.

Глава МОЗ пояснив, що правила будуть розроблені з урахуванням досвіду і тих вимог, які висуватимуть європейські партнери або інші країни, в яких уже відкрито міжнародне авіасполучення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд з 5 червня запустить внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня - закордонне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аеропорт "Київ" відновлює рейси із 16 червня. СПИСОК напрямків

Автор: 

аеропорт (1850) карантин (18172) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Потрібно ввести медичну сертифікацію, щоб люди здавали тести на коронавірус і отримували медичний сертифікат на 15 діб. Пускати в транспорт авіа, жд а автомобільний та в закриті приміщення де працюють інші люди потрібно тільки людей які мають діючий медичний сертифікат про відсутність коронавірусу та інших небезпечних хвороб - відкритої форми туберкульозу, інших небезпечних вірусів та хвороб! Для цього потрібно ввести Воєнний стан і ввести інститут медичної сертифікації.
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04.06.2020 11:29 Відповісти
Да, да, да. А еще справку об отсутствии глистов.
Получая сертификат в поликлинике, где нема средств защиты, заразиться гораздо больше шансов, чем не обращаясь за сертификатом.
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04.06.2020 11:33 Відповісти
Любые правила - это ограничения свобод !
Вместо того, что бы развивать медицину - власти снова стремятся к ограничениям населения !
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07.06.2020 16:12 Відповісти
Завтра открывают авиасообщение, а правила только "в ближайшее время". Шо ж, нормально.
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04.06.2020 11:29 Відповісти
Куда не кинь все у нас в стадии разработки, только зарплату себе повышают с момента обьявления.
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04.06.2020 11:33 Відповісти
 
 