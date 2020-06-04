МОЗ розробить нові правила перевірки пасажирів на COVID-19 в аеропортах, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я найближчим часом розробить і подасть протиепідемічні правила для відновлення авіасполучення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.
За словами Степанова, МОЗ розробляє правила з урахуванням європейського досвіду.
"Над розробкою цих правил працюють саме наші українські фахівці, з якими ми працюємо від початку пандемії. Я думаю, що на цьому тижні ми маємо вже більш-менш прийти до чітких, конкретних правил, які відразу ми надамо", - додав міністр.
Глава МОЗ пояснив, що правила будуть розроблені з урахуванням досвіду і тих вимог, які висуватимуть європейські партнери або інші країни, в яких уже відкрито міжнародне авіасполучення.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд з 5 червня запустить внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня - закордонне.
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