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У США зарплата судді Верховного Суду в 5 разів більше за середню по країні, в Україні - в 25

Згідно з деклараціями, річний дохід судді Верховного Суду становить у середньому 3,3-3,7 млн ​​грн

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

У США зарплата судді Верховного Суду в 5 разів більше за середню по країні, в Україні - в 25 01
У США зарплата судді Верховного Суду в 5 разів більше за середню по країні, в Україні - в 25 02

Це удвічі менше за річну заробітну плату судді Верховного суду США - там судді отримують по $255-267 тис. Однак середня зарплата в США за даними 2019 року, при цьому, становила $3920 на місяць. Таким чином, місячний дохід судді ВС вище за дохід середнього американця вп'ятеро - це $21-22 тис. проти $3,9 тис.

Водночас, середня зарплата в Україні за даними минулого року становила 12,2 тис. грн (близько $ 460). Відповідно, середній місячний дохід одного судді Верховного Суду - 275-308 тис. грн - дорівнював 22-25 середнім зарплатам громадян. Або - 89-99 пенсій, оскільки середня пенсія в Україні станом на 1.01.2020 становила 3082 грн.

Повністю матеріал "Будинок із каплиці, житло в Росії та квартира за $700. Нерухомість суддів Верховного Суду" читайте тут.

Автор: 

Верховний Суд (1188) декларація (1413) нерухомість (885)


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Топ коментарі
+8
Кэп, таких перекос по зарплатам как Украине вряд ли найдешь где-то в мире.
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04.06.2020 11:11
+7
Вся коррупция, подлость, цинизм и бесстыдство начинаются с одной "скромненькой" конторки на улице Владимирская. Вы, правда, верите, что эти, с погонами, борются с преступностью, с коррупцией, с рейдерством?
"2 квартиры, 2 земельных участка, 1 паркоместо. А еще - дачный дом на 250 квадратов и 3 (!) автомобиля. Все это собственность Руслана Баранецкого. За прошлый год первый заместитель председателя СБУ заработал 800 тыс. грн. А еще получил 7 тыс. в виде социальных пособий . Доход дочери эсбэушника - более полутора миллионов. Жена заработала 100 тыс. Наличными держат более полутора миллиона гривен.
У Владимира Горбенко - еще одного заместителя председателя СБУ - 1 квартира, 2 недостроенных дома, 3 участка (!), 2 (!) автомобиля. А еще коллекция оружия и ценные часы. Доход семьи за 2018-й - около 800 000 гривен. Наличными хранят почти 40 тыс. долларов, более 20 тыс. евро и более 200 тыс. грн.
Скромнее декларация у Сергея Андрущенко. Его семья владеет 3 квартирами, земельным участком. В прошлом году заместитель председателя СБУ заработал более полумиллиона грн. Доходы жены не указаны. Наличными семья сберегает 50 тыс. грн.", - отмечают журналисты. Источник: https://censor.net/v3199956
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04.06.2020 11:16
+5
Янкі лохі!
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04.06.2020 11:11
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Кэп, таких перекос по зарплатам как Украине вряд ли найдешь где-то в мире.
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04.06.2020 11:11 Відповісти
Больше всего удивляло польское чучело на посту главы Укрзализныци.
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04.06.2020 11:16 Відповісти
В рашкі там теж подібна ситуація, і тому їх така система влаштовує і вони все будуть робити для того щоб зберегти її навіть якщо для цього потрібно буде робити злочини та зраджувати державі і руйнувати її на угоду зовнішнім ворогам. Вогог страшніший той що в середині.
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04.06.2020 12:04 Відповісти
И это приводит, нет - ПРИВЕЛО (!) к тому, что "судьи" - КАСТА, она не имеет никакого отношения к народу! Вся задача КАСТЫ - самосохранение, маскировка, имитация правосудия с целью накопления материальных благ! Такой перекос привел к тому, что у нас судья = кормельщику в 16 веке.
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04.06.2020 18:42 Відповісти
Янкі лохі!
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04.06.2020 11:11 Відповісти
Как говорят наши коррупционеров ,,Что б ты жил на одну зарплату ! ,,
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04.06.2020 12:25 Відповісти
Риск и вредность для здоровья судьи в нашей стране в 25 раз выше . У нас же нет коррупции .
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04.06.2020 11:12 Відповісти
Каста.
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04.06.2020 11:13 Відповісти
недоторканих
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04.06.2020 11:28 Відповісти
Эти "правоохранители" действительно уже дозарабатываются скоро до судов Линча, особенно во время продолжающего обнищания народа, пир во время чумы
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04.06.2020 11:15 Відповісти
Вся коррупция, подлость, цинизм и бесстыдство начинаются с одной "скромненькой" конторки на улице Владимирская. Вы, правда, верите, что эти, с погонами, борются с преступностью, с коррупцией, с рейдерством?
"2 квартиры, 2 земельных участка, 1 паркоместо. А еще - дачный дом на 250 квадратов и 3 (!) автомобиля. Все это собственность Руслана Баранецкого. За прошлый год первый заместитель председателя СБУ заработал 800 тыс. грн. А еще получил 7 тыс. в виде социальных пособий . Доход дочери эсбэушника - более полутора миллионов. Жена заработала 100 тыс. Наличными держат более полутора миллиона гривен.
У Владимира Горбенко - еще одного заместителя председателя СБУ - 1 квартира, 2 недостроенных дома, 3 участка (!), 2 (!) автомобиля. А еще коллекция оружия и ценные часы. Доход семьи за 2018-й - около 800 000 гривен. Наличными хранят почти 40 тыс. долларов, более 20 тыс. евро и более 200 тыс. грн.
Скромнее декларация у Сергея Андрущенко. Его семья владеет 3 квартирами, земельным участком. В прошлом году заместитель председателя СБУ заработал более полумиллиона грн. Доходы жены не указаны. Наличными семья сберегает 50 тыс. грн.", - отмечают журналисты. Источник: https://censor.net/v3199956
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04.06.2020 11:16 Відповісти
Так Украина - это земной рай для чиновников, все сделано для их счастья
Правда, ад для остального населения, которое должно их содержать, так как сами они ничего не производят
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04.06.2020 11:16 Відповісти
скільки ж цим ****** треба дати грошей, щоб вони вже не брали хабарі???
Порівняйте зарплатні депутатів в розвинених країнах відносно середньої пенсії пересічного громадянина і зарплатню нардепа України в порівнянні з середньою пенсією українця !! Це жахливі цифри. В тій же ж Німеччині зарплатня нардепа становить десь приблизно 3-3,5 середніх пенсій. В нас середня пенсія 2800 (приблизно) а в нардепа ***** зарплатня 57 тисяч гривень. Це як? Це чим ці виродки заслуговують на зарплатню у 20 з гаком разів більшу ніж пенсія в людини, яка працювала 50 років??
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04.06.2020 11:23 Відповісти
а в порівнянні з мінімальною пенсію то взагалі в 35 разів більша зп в депутантів.
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04.06.2020 11:25 Відповісти
більше жалованійє - хабарі крупніші
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04.06.2020 11:43 Відповісти
тож і терміни за хабарництво повинні буде більшими.
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04.06.2020 12:05 Відповісти
Тільки ідійот може порівнювати чисту заробітну плату в США і України. В США судді, поліція і прокурори мають такі пільги, що їхню зарплатню необхідно множити ще на кілька разів. Повна безкоштовна медстарховка для особи і членів сімї, пільги для дітей у коледжі, вихідна допомога, і купа ніштяків, тому номінальна зарплатня у професії юриста у порівнянні із іншими у них нища, ніж у приватному секторі , але пільги її вирівнюють і роблять вище середнього і так скрізь.
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04.06.2020 11:24 Відповісти
В них якщо поліцейський пенсіонер вчинив щось асоціальне , то його швиденько лишають і пакету і надбавок .
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04.06.2020 11:54 Відповісти
Завидуете ? Сами судить не умеете... А лучшие из нас денно и нощно ,не щадя живота своего,сжигают себя на важнейшем участке работы в державе. Их труд может и не заметен ,но чрезвычайно важен для каждого из их семьи. А семья это ячейка общества . Любите семью!
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04.06.2020 11:33 Відповісти
В 25 раз? Ха-ха.
Вы дома и машины судей видели?
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04.06.2020 11:36 Відповісти
не платите налоги ,они идут жлобам в карманы
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04.06.2020 11:41 Відповісти
так в деклараціях корупція не відображена, а вона складає основне джерело доходів
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04.06.2020 11:41 Відповісти
Ви не порівнюйте.Це Америка-американцям,навіть Польща-полякам,а Україна-"антисемітам","доброчинним гендлярям","петріотичним офшорникам".Треба бути сліпим,щоб не бачити,або мати на очах американський калейдоскоп.
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04.06.2020 11:45 Відповісти
А программистам сколько платят по сравнению со средней зарплатой в Украине?

Вместо того, чтобы спрашивать - "Где реформа низовых звеньев судов, реформа которых должна была начаться в 2020 году!!!???", начинаются большевистские лозунги, на отвлечение от главного.
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04.06.2020 11:46 Відповісти
падаль жирует на налоги содранные ч нищих украинцев
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04.06.2020 12:12 Відповісти
Всё благодаря Петиной реформе! Дякую!
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04.06.2020 16:24 Відповісти
за такое зп можно грудью амбразуру закрыть в суде
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04.06.2020 22:08 Відповісти
вы еще не поняли все богачи за одно и потому офшеры не трогают.
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18.11.2020 11:14 Відповісти
ЧТО там говорить в США зарплата дворника 2 тысячи в месяц а зарплата прокурора штата приблизительно 170 тыс в год то есть 14 тыс в месяц то есть кратность 7
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18.07.2024 21:38 Відповісти
 
 