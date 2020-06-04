У США зарплата судді Верховного Суду в 5 разів більше за середню по країні, в Україні - в 25
Згідно з деклараціями, річний дохід судді Верховного Суду становить у середньому 3,3-3,7 млн грн
Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Це удвічі менше за річну заробітну плату судді Верховного суду США - там судді отримують по $255-267 тис. Однак середня зарплата в США за даними 2019 року, при цьому, становила $3920 на місяць. Таким чином, місячний дохід судді ВС вище за дохід середнього американця вп'ятеро - це $21-22 тис. проти $3,9 тис.
Водночас, середня зарплата в Україні за даними минулого року становила 12,2 тис. грн (близько $ 460). Відповідно, середній місячний дохід одного судді Верховного Суду - 275-308 тис. грн - дорівнював 22-25 середнім зарплатам громадян. Або - 89-99 пенсій, оскільки середня пенсія в Україні станом на 1.01.2020 становила 3082 грн.
Повністю матеріал "Будинок із каплиці, житло в Росії та квартира за $700. Нерухомість суддів Верховного Суду" читайте тут.
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"2 квартиры, 2 земельных участка, 1 паркоместо. А еще - дачный дом на 250 квадратов и 3 (!) автомобиля. Все это собственность Руслана Баранецкого. За прошлый год первый заместитель председателя СБУ заработал 800 тыс. грн. А еще получил 7 тыс. в виде социальных пособий . Доход дочери эсбэушника - более полутора миллионов. Жена заработала 100 тыс. Наличными держат более полутора миллиона гривен.
У Владимира Горбенко - еще одного заместителя председателя СБУ - 1 квартира, 2 недостроенных дома, 3 участка (!), 2 (!) автомобиля. А еще коллекция оружия и ценные часы. Доход семьи за 2018-й - около 800 000 гривен. Наличными хранят почти 40 тыс. долларов, более 20 тыс. евро и более 200 тыс. грн.
Скромнее декларация у Сергея Андрущенко. Его семья владеет 3 квартирами, земельным участком. В прошлом году заместитель председателя СБУ заработал более полумиллиона грн. Доходы жены не указаны. Наличными семья сберегает 50 тыс. грн.", - отмечают журналисты. Источник: https://censor.net/v3199956
Правда, ад для остального населения, которое должно их содержать, так как сами они ничего не производят
Порівняйте зарплатні депутатів в розвинених країнах відносно середньої пенсії пересічного громадянина і зарплатню нардепа України в порівнянні з середньою пенсією українця !! Це жахливі цифри. В тій же ж Німеччині зарплатня нардепа становить десь приблизно 3-3,5 середніх пенсій. В нас середня пенсія 2800 (приблизно) а в нардепа ***** зарплатня 57 тисяч гривень. Це як? Це чим ці виродки заслуговують на зарплатню у 20 з гаком разів більшу ніж пенсія в людини, яка працювала 50 років??
Вы дома и машины судей видели?
Вместо того, чтобы спрашивать - "Где реформа низовых звеньев судов, реформа которых должна была начаться в 2020 году!!!???", начинаются большевистские лозунги, на отвлечение от главного.