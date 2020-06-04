У США зарплата судді Верховного Суду в 5 разів більше за середню по країні, в Україні - в 25

Згідно з деклараціями, річний дохід судді Верховного Суду становить у середньому 3,3-3,7 млн ​​грн

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.





Це удвічі менше за річну заробітну плату судді Верховного суду США - там судді отримують по $255-267 тис. Однак середня зарплата в США за даними 2019 року, при цьому, становила $3920 на місяць. Таким чином, місячний дохід судді ВС вище за дохід середнього американця вп'ятеро - це $21-22 тис. проти $3,9 тис.

Водночас, середня зарплата в Україні за даними минулого року становила 12,2 тис. грн (близько $ 460). Відповідно, середній місячний дохід одного судді Верховного Суду - 275-308 тис. грн - дорівнював 22-25 середнім зарплатам громадян. Або - 89-99 пенсій, оскільки середня пенсія в Україні станом на 1.01.2020 становила 3082 грн.

Повністю матеріал "Будинок із каплиці, житло в Росії та квартира за $700. Нерухомість суддів Верховного Суду" читайте тут.