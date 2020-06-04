УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12151 відвідувач онлайн
Новини
3 345 19

Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції

Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3583 про звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

За відповідне рішення проголосували 296 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Рада призначила Пристайка міністром закордонних справ України. У березні 2020 року Пристайко був призначений віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Замість Пристайка на цю посаду планують призначити Ольгу Стефанишину.

Також читайте: Рада відправила на доопрацювання Програму дій Кабміну

Автор: 

ВР (14943) звільнення (2667) Пристайко Вадим (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Рекорд . В среднем две недели .
показати весь коментар
04.06.2020 11:14
+5
Менять министров нужно еженедельно, чтобы успеть прогнать через кабмин весь квартал
показати весь коментар
04.06.2020 11:21
+5
Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 4764
показати весь коментар
04.06.2020 11:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рекорд . В среднем две недели .
показати весь коментар
04.06.2020 11:14 Відповісти
А чого так? Сраколизом виявився ще тим! І Зєлєнскому лизав і Самому!!! (Єрмаку). 🤔
показати весь коментар
04.06.2020 11:17 Відповісти
Рада спустя три месяца после назначения уволила Пристайко с поста вице-премьера по евроинтеграции - Цензор.НЕТ 6044
показати весь коментар
04.06.2020 11:18 Відповісти
Менять министров нужно еженедельно, чтобы успеть прогнать через кабмин весь квартал
показати весь коментар
04.06.2020 11:21 Відповісти
Влада змінюється як в калейдоскопі. Як інші країни сприйматимуть цей ЗЕбалаган?
показати весь коментар
04.06.2020 11:22 Відповісти
Вот так. Правильно понимают.

Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 5738
показати весь коментар
04.06.2020 11:23 Відповісти
Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції - Цензор.НЕТ 4764
показати весь коментар
04.06.2020 11:22 Відповісти
и тут Турборежим...
показати весь коментар
04.06.2020 11:22 Відповісти
Такой же печальный конец ждёт всю зелёную шоблу.
показати весь коментар
04.06.2020 11:22 Відповісти
Дристайко прибрали, Сцикайло поставлять! Рехворми!
показати весь коментар
04.06.2020 11:23 Відповісти
найвеличніший лідер тусував колоду все швидше й швидше -
епоха бідності все не закінчувалась...
показати весь коментар
04.06.2020 11:30 Відповісти
Прийстайка поменяют на приставку, что поделаешь - кадровый голод.
показати весь коментар
04.06.2020 12:02 Відповісти
Усе? Євроінтеграція відміняється, буде реінтеграція з лугандоном і донбабве.
показати весь коментар
04.06.2020 12:04 Відповісти
У нас міністрів міняють не тому що, справився чи ні. Просто комусь з своїх потрібно крісло.
показати весь коментар
04.06.2020 12:26 Відповісти
І добре зробили. Погано, що назначили. Цього КГБ-істського викормиша давно пора вже було відправити з білетом(вовчим) в один кінець за поребрик. До своїх "социально и духовно близких"
показати весь коментар
04.06.2020 12:48 Відповісти
Какой? Никакой.
показати весь коментар
04.06.2020 14:34 Відповісти
 
 