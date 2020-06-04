Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3583 про звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

За відповідне рішення проголосували 296 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Рада призначила Пристайка міністром закордонних справ України. У березні 2020 року Пристайко був призначений віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Замість Пристайка на цю посаду планують призначити Ольгу Стефанишину.

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