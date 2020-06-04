Рада через три місяці після призначення звільнила Пристайка з поста віцепрем'єра з євроінтеграції
Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3583 про звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.
За відповідне рішення проголосували 296 нардепів, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 29 серпня 2019 року Рада призначила Пристайка міністром закордонних справ України. У березні 2020 року Пристайко був призначений віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Замість Пристайка на цю посаду планують призначити Ольгу Стефанишину.
Топ коментарі
+7 Envoy
показати весь коментар04.06.2020 11:14
+5 Baden
показати весь коментар04.06.2020 11:21
+5 18c49ed2
показати весь коментар04.06.2020 11:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
епоха бідності все не закінчувалась...