Найскромніший суддя Верховного Суду офіційно живе в гуртожитку, найбільш небайдужий до нерухомості - зводить п'ятий будинок

Найскромніший, згідно з декларацією, суддя ВС задекларував 0 кв.м нерухомості.

Це Володимир Бевзенко, дружина якого також працює суддею - в господарському суді Херсонської області. Бевзенко в декларацію записав лише земельну ділянку в Херсонській області та кімнату в гуртожитку в Києві, площу якої він не вказав. Іншої нерухомості, навіть в оренді, у сім'ї, згідно з документом, немає.

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Максимальну площу нерухомості серед суддів ВС задекларував Юрій Чумак - це три квартири в Києві, офіс у столиці, "приміщення для відпочинку" в Севастополі, а також 4 будинки в Києві та під Києвом. Загалом нерухомість судді та його рідних становить 1176 кв.м, також Чумак зараз зводить ще один будинок площею 220 кв.м. Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Загалом, задекларовану нерухомість площею до 100 кв.м мають у розпорядженні 14% суддів Верховного Суду. Від 100 до 300 кв.м - 53%, 300-500 кв.м згадують 27%, 5% декларують понад 500 кв.м нерухомості, і лише 1% (2 особи) - понад 1000 кв.м.

Повністю матеріал "Будинок із каплицею, житло у Росії та квартира за $700. Нерухомість суддів Верховного Суду" читайте тут.