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Новини
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Найскромніший суддя Верховного Суду офіційно живе в гуртожитку, найбільш небайдужий до нерухомості - зводить п'ятий будинок

Найскромніший, згідно з декларацією, суддя ВС задекларував 0 кв.м нерухомості.

Це Володимир Бевзенко, дружина якого також працює суддею - в господарському суді Херсонської області. Бевзенко в декларацію записав лише земельну ділянку в Херсонській області та кімнату в гуртожитку в Києві, площу якої він не вказав. Іншої нерухомості, навіть в оренді, у сім'ї, згідно з документом, немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК не підтримує законопроєкт, що дозволяє не декларувати майно, якщо воно записано на позашлюбних дітей

Максимальну площу нерухомості серед суддів ВС задекларував Юрій Чумак - це три квартири в Києві, офіс у столиці, "приміщення для відпочинку" в Севастополі, а також 4 будинки в Києві та під Києвом. Загалом нерухомість судді та його рідних становить 1176 кв.м, також Чумак зараз зводить ще один будинок площею 220 кв.м. Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Найскромніший суддя Верховного Суду офіційно живе в гуртожитку, найбільш небайдужий до нерухомості - зводить пятий будинок 01

Загалом, задекларовану нерухомість площею до 100 кв.м мають у розпорядженні 14% суддів Верховного Суду. Від 100 до 300 кв.м - 53%, 300-500 кв.м згадують 27%, 5% декларують понад 500 кв.м нерухомості, і лише 1% (2 особи) - понад 1000 кв.м.

Повністю матеріал "Будинок із каплицею, житло у Росії та квартира за $700. Нерухомість суддів Верховного Суду" читайте тут.

Автор: 

Верховний Суд (1188) декларація (1413) нерухомість (885)


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Топ коментарі
+6
Самый "скромный" просто на родственников всё записал, а тот что 5-ый дом строит просто охренел от наглости и на родственников и кумовьёв уже штук тридцать записано и не только в Украине.
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04.06.2020 12:20
+5
Сейчас зарыдаю .
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04.06.2020 12:18
+4
Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом - Цензор.НЕТ 6388
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04.06.2020 12:22
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Сейчас зарыдаю .
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04.06.2020 12:18 Відповісти
для них эпоха бидности закончилась лет 25 назад а для нас началась.
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04.06.2020 12:26 Відповісти
Площадь комнаты не указал? "Комната" в этом "общежитии" - единственная, на все здание!
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04.06.2020 18:32 Відповісти
Самый "скромный" просто на родственников всё записал, а тот что 5-ый дом строит просто охренел от наглости и на родственников и кумовьёв уже штук тридцать записано и не только в Украине.
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04.06.2020 12:20 Відповісти
Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом - Цензор.НЕТ 6192
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04.06.2020 12:21 Відповісти
Понабирають бомжів по об'явах в газеті... мля...
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04.06.2020 12:22 Відповісти
Да нет... Ключевое слово в инфе - "задекларированная жилплощадь", а РЕАЛЬНО чем владеет "пан судья", то "шудрам" знать не положено!
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04.06.2020 18:35 Відповісти
В жизни надо посадить дерево, нереально кто его посадит, построить дом, а еще лучше 5.
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04.06.2020 12:22 Відповісти
у них садить деревья есть садовники.....
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04.06.2020 12:31 Відповісти
А судьи КТО ???
Прочитав эту статью, я понял кто они и как они выносят свои решения.
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04.06.2020 12:22 Відповісти
Самый скромный судья Верховного Суда официально живет в общежитии, самый неравнодушный к недвижимости - строит пятый дом - Цензор.НЕТ 6388
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04.06.2020 12:22 Відповісти
Судьи должны избираться,а не назначаться.Получив пожизненный "ярлык на княжение" они отбиваются от рук и путают берега,считая народ,которому они якобы призваны служить,просто прислугой и быдлом,путающимся под ногами.
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04.06.2020 12:27 Відповісти
Ще півтора роки тому, я би з вами повністю погодився, але дивлячись кого останнім часом вибирає народ, я не впевний, що це робочий варіант.
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04.06.2020 12:59 Відповісти
Як варіант-вибирати раз на півроку.А то і частіше.Може коли небудь кількість переросте в якість.
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04.06.2020 13:14 Відповісти
Мабуть мали би бути спочатку якісь вимоги до кандидада(тобто якась комісія має перевірити освіту, кримінальну історію, неправомірні доходи) ну а далі з тих, що пройшли цю перевірку давати можливість народу когось вибирати.
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04.06.2020 13:57 Відповісти
За замовчуванням чаєтся на увазі,що суддю треба вибирати споміж суддів,а не серед сантехніків.Теперішній кабмін,як і Верховна Рада приклад того як не треба робити.
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04.06.2020 15:18 Відповісти
Мається на увазі.
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04.06.2020 15:19 Відповісти
Але,як Ви справедливо зауважили,чекати адекватного вибору від людей, обравших собі президентом блазня, мабуть мабуть не треба очікувати що вони виберуть собі чесного і справедливого суддю,а не клоуна "по приколу".
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04.06.2020 15:30 Відповісти
надо радоваться или огорчаться ?
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04.06.2020 12:38 Відповісти
мне понравилось насчёт бедного судьи ))
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04.06.2020 14:42 Відповісти
Новый анекдот - судья-дауншифтер...
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04.06.2020 14:59 Відповісти
Так они по декларации все дауны дауншифтеры.
Что судьи,что депутаты.Вот этого даже тёща с хаты выгнала.
Найскромніший суддя Верховного Суду офіційно живе в гуртожитку, найбільш небайдужий до нерухомості - зводить п'ятий будинок - Цензор.НЕТ 2927
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04.06.2020 15:37 Відповісти
Бо багато місця займає.
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04.06.2020 16:04 Відповісти
Наговариваете Вы.Он никому не мешает-живет на кухне.От холодильника практически не отходит.
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04.06.2020 16:08 Відповісти
 
 