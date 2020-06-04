Нардеп "Голосу" Железняк приніс Кабміну "рюкзачок чиновника" з книгою з економіки, маскою, мильними бульбашками і батончиком

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк приніс Кабінету Міністрів "рюкзачок чиновника".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, він з фракцією "Голос" вирішив допомогти уряду і зібрав "рюкзачок чиновника", щоб наступного разу Кабмін підготував програму діяльності краще.

"Що тут є, щоб вони наступного разу працювали добре над документами? По-перше, книга з економіки. Знайдете там багато цікавої і важливої ​​інформації. По-друге, ми вклали маску. Це єдине, що ви дали лікарям для захисту, щоб ви пам'ятали про свою відповідальність. Ми дали вам мильні бульбашки для того, щоб наступного разу, коли ви вирішите замилити очі і собі, і громадськості, і нам, ви не витрачали папір. Ми вам дали ... а ні, це дуже складно - розрахунки бюджету, не потрібно вам. Ми даємо вам програму уряду для чайників, тут як ви любите - хмарка слів, стікери, слогани і головний слоган - не робити дурниць. Це те, що дозволить уряду протриматися ще трохи. Ну й останнє - ми вам даємо шоколадку. Вона, по-перше, допомагає, а по-друге, пам'ятайте слоган про те, що "не гальмувати" і не затягувати розгляд програми на три місяці", - підкреслив Железняк.

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