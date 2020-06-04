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Новини
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Нардеп "Голосу" Железняк приніс Кабміну "рюкзачок чиновника" з книгою з економіки, маскою, мильними бульбашками і батончиком

Нардеп

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк приніс Кабінету Міністрів "рюкзачок чиновника".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, він з фракцією "Голос" вирішив допомогти уряду і зібрав "рюкзачок чиновника", щоб наступного разу Кабмін підготував програму діяльності краще.

"Що тут є, щоб вони наступного разу працювали добре над документами? По-перше, книга з економіки. Знайдете там багато цікавої і важливої ​​інформації. По-друге, ми вклали маску. Це єдине, що ви дали лікарям для захисту, щоб ви пам'ятали про свою відповідальність. Ми дали вам мильні бульбашки для того, щоб наступного разу, коли ви вирішите замилити очі і собі, і громадськості, і нам, ви не витрачали папір. Ми вам дали ... а ні, це дуже складно - розрахунки бюджету, не потрібно вам. Ми даємо вам програму уряду для чайників, тут як ви любите - хмарка слів, стікери, слогани і головний слоган - не робити дурниць. Це те, що дозволить уряду протриматися ще трохи. Ну й останнє - ми вам даємо шоколадку. Вона, по-перше, допомагає, а по-друге, пам'ятайте слоган про те, що "не гальмувати" і не затягувати розгляд програми на три місяці", - підкреслив Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відправила на доопрацювання Програму дій Кабміну

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14072) Голос партія (512) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+4
Кроме шоколадки, необходимо было ещё и Термос вложить...
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04.06.2020 11:32
+3
Цирк . Большинство насмотрелось глупого сериала с голым человеком на велике год назад . Теперь большинство с голой сракой на велике .
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04.06.2020 11:29
+3
Какая книжка по экономике? Максимум брошюра из Трускавца
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04.06.2020 11:30
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В пятницу, 5 июня, на заседание Верховной Рады должен прийти президент Владимир Зеленский, так как парламентские группы и фракции "поставили определенный ультиматум, проведя разговор с руководством Рады". Речь шла об экономическом кризисе в стране. Об этом в эфире ток-шоу "Соло" на телеканале "112 Украина" заявил политический эксперт, журналист Владимир Кацман, видео обнародовано в YouTube."В среду в кабинете очень высокого парламентского руководства состоялось совещание, во время которого представители фракций поставили в определенной мере ультиматум. Приведенные на этом совещании факты и цифры о состоянии отечественной экономики произвели ошеломляющее впечатление на участников этого высокого собрания и, как говорят источники, убедили в необходимости такой встречи и спикера", - сообщил Кацман.Видимо, будут Зеленского в угол ставить...
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04.06.2020 11:25 Відповісти
лучше бы на табуретку, под веревку, его поставили
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04.06.2020 11:26 Відповісти
Брєд і хвейк! В странє токо шо закончілась Епоха Зубожіння, мародьори і свинарчуки отстранєни от власті і впєрєді нас ждьот ісключітєльно свєтлоє будущєє.
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04.06.2020 11:36 Відповісти
Соросёнок твою мать...Клоун на клоуне сидит и клоунами погоняют. освободите уже от себя Украину! Осенью ВСЕ на выборы и местные и Президента и Рады!!!
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04.06.2020 11:28 Відповісти
Мудрий нарід обере такого ж, якщо не гіршого.
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04.06.2020 11:30 Відповісти
нарид не обырае...Граждане голосуют сознательно. Это на Расее расейский народ....Недо нация - гремучая смесь с упырями во власти , твою мать.
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04.06.2020 11:33 Відповісти
Троляка.
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04.06.2020 11:29 Відповісти
Цирк . Большинство насмотрелось глупого сериала с голым человеком на велике год назад . Теперь большинство с голой сракой на велике .
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04.06.2020 11:29 Відповісти
Какая книжка по экономике? Максимум брошюра из Трускавца
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04.06.2020 11:30 Відповісти
Рюкзачок не по адресу.
Это клоунской рюкзак, 100%. Он за них в ответе.
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04.06.2020 11:30 Відповісти
Ось тут Бубачкє стало абідна.
Нардеп "Голосу" Железняк приніс Кабміну "рюкзачок чиновника" з книгою з економіки, маскою, мильними бульбашками і батончиком - Цензор.НЕТ 4514
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04.06.2020 11:33 Відповісти
Кроме шоколадки, необходимо было ещё и Термос вложить...
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04.06.2020 11:32 Відповісти
Я ради интереса посмотрел биографию этого младоэкономиста в Википедии.Очень занимательно)))С международных отношений сразу преподавать экономику,да и ещё советник Гройсмана в 28лет.Скоро наверное выдвинут на Нобелевку по экономике...смешно и печально смотреть кто управляет страной 30лет.
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04.06.2020 11:56 Відповісти
Уи́льям Ге́нри Гейтс III (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. William Henry Gates III; https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1955 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%BB Сиэтл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB#cite_note-_0d899ec8f9060ff0-6 [6] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82) Вашингтон ), более известный как Билл Гейтс

В 17 лет Гейтс, Пол Аллен и Пол Гилберт основали компанию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Traf-O-Data&action=edit&redlink=1 Traf-O-Data . Название придумано Гейтсом от «jack-o'-lantern» - фонаря-тыквы. Цель компании была в создании счётчиков для считывания дорожного движения и составления отчётов для дорожных инженеров. Устройство Traf-O-Data продавалось 1972 по 1982 гг. и в итоге на счету компании осталось $794,31https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB#cite_note-14 [14] .
25 декабря 1972 г. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE Рождество Христово ) Бад Пемброк, тот что пригласил Билла и Пола работать на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Service_Inc.&action=edit&redlink=1 Information Service Inc. , пригласил их работать в компанию https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=TRW&action=edit&redlink=1 TRW . Затевался большой программный проект для Бонневильского энергетического управления, где использовался https://ru.wikipedia.org/wiki/PDP-10 PDP-10 .
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04.06.2020 12:07 Відповісти
Нардеп "Голосу" Железняк приніс Кабміну "рюкзачок чиновника" з книгою з економіки, маскою, мильними бульбашками і батончиком - Цензор.НЕТ 2899
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04.06.2020 11:33 Відповісти
адепт Педро Ляшко!!
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04.06.2020 11:34 Відповісти
Н-е-е-е-е-е-е... Ну Железняк - это вообще крупнейший государственный деятель...
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04.06.2020 11:53 Відповісти
зеленский и его шобла мрази
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04.06.2020 12:02 Відповісти
Прекрасный троллинг, Голосу не хватает публичности и ярких личностей, как любой цивилизованной партии в Европе: культура есть, телеканалов олигархов нету.
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04.06.2020 12:15 Відповісти
 
 