Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було"
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про вчорашній похід президента в кафе у Хмельницькому. За словами Ляшка, це не було порушенням карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар розповів у коментарі LB.ua.
"Що вийшло. Вчора президент зустрічався з бізнесом, було багато питань, в тому числі і щодо послаблення карантину, - прокоментував Віктор Ляшко. - Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кафе на винос. Але один з рестораторів у цьому кафе сказав нам: "Ми вже готові сьогодні працювати за нормами, які головний санлікар вчора озвучив і показав". Ми зайшли в зал подивитися, чи реально все готово, і як воно буде працювати. Щоб президент переконався, що проблем, якщо дотримуватися всіх норм, немає жодних", - продовжує Ляшко.
Персонал, розповідає Ляшко, працював у масках і рукавичках і дотримувався всіх правил:
"Я спостерігав, хвилювався, як дотримуються наших правил. Все пройшло гуд. Ми подивилися і пішли. Нічого такого не було, як розкрутили. Вчора уряд проголосував за відкриття закладів 5-го червня. Постанову про правила роботи було опубліковано позавчора. І президент побачив, як воно може працювати - якщо люди сидять за одним столом, то не більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей). І можуть сидіти без масок під час вживання їжі та напоїв".
Ляшко також прокоментував зростання кількості нових виявлених випадків коронавірусу (за минулу добу - 558 нових випадків): "Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину. Будемо відстежувати динаміку". Відповідаючи на запитання, чи повернуть жорсткий карантин, якщо зростання захворюваності підтвердиться, Ляшко сказав, що оскільки діє адаптивний карантин, рішення будуть ухвалюватися в регіонах залежно від ситуації.
"Зросла інцидентність у Києві (вчора вона становила 13,8 замість допустимих 12. - Ред.). Якщо динаміка збережеться, вони будуть ухвалювати рішення щодо відкату назад. Такі рішення може ухвалити регіональна комісія. І я не впевнений, що така інцидентність дозволить Києву відкрити кафе та ресторани 5 червня", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, вчора пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе.
Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому. Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.
Раніше повідомлялося, що 24 травня президент Австрії Александер Ван дер Беллен за порушення режиму карантину в кафе у Відні був затриманий поліцією і йому було оформлено адміністративний штраф.
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Сейчас любой гориспорком любого города может послать президента и его шоблу на проверку )))
Или генсека ООН.
Или Трампа.
Не важно, что они не члены проверяющей комиссии, утвержденной горсоветом.
до двох років.
Є Протоколу №3 засідання комісії виконкому Хмельницької міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 11.03.2020 року,
яким зазначено особовий склад рейдових груп.
В цьому протоколі є Прізвища Зеленского, Єрмака, Мендель, Ляшка ?
Немає.
Mark Twain - 'It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all *****.'
БУДУЩИЙ МЕР-БРЕХЛО КИЕВА ОТ ЗЕ
ду-май-те, киевляне !!!!!
который запрещал нам гулять в парках, а сам бухает в ресторане !!!!
1. не "посмотрели и ушли" а сели за стол
2. " если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек" - их за столом шестеро
Зеля - молоток! Не каждый бы так собой рискнул, чтобы посмотреть, а как оно будет.
свою работу они не выполняют, а отдают выполнять завхозам.
На світлині п'ятеро. Або Ляшко рахувати не вміє, або хтось з цієї компанії неповнолітній
Ещё раз: пятеро без масок за столом, шестая - за столом, в маске, седьмого, фотографа, положение неизвестно.
І хто б це міг бути?
...
- Я убедился, все гуд, у кафе есть стены, потолок, пол, окна, кафе может работать.
мочубожий нектар
ти диви.. у упоротих маргіналів це вже просто якась мантра... )))
.Кто не согласен-за поребрик! Без суда и следствия.Принцип революционной целесообразности.
ні.. відразу розстріляти !
Люди болеют не смотря ни на что.
говоряща рожа-ожпа антоніни вже заїбридла
За столом 5 чоловіків та дві жіночки ( зліва руки на столі видно) == 7 чол за одним столом. Та то ж все гуд))))
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і де там діти?
если сказал, что в кафе гуд, значит гуд, а вот
В ПАРКАХ ГУЛЯТЬ НИЗЗЯ !
💉 Борьба с коронавирусом обходится (https://tass.ru/obschestvo/8643341) Москве в 250 млрд рублей
Ещё около 500 млрд рублей город потеряет в доходах 2020 года. А масочный режим может продлиться до октября или февраля следующего года - всё зависит от сроков появления новой вакцины
Россияне смогут вернуться к прежнему образу жизни через год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни, - сказал Собянин. - Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины».
а зеленский?
кем от только не подрабатывал на посту президента?
и экспедитором у Эпицентра, теперь санинспектором забегаловок...
Вы Шура, кажется, в бухгалтерии работаете? (с)