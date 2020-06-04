Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було"

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про вчорашній похід президента в кафе у Хмельницькому. За словами Ляшка, це не було порушенням карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар розповів у коментарі LB.ua.

"Що вийшло. Вчора президент зустрічався з бізнесом, було багато питань, в тому числі і щодо послаблення карантину, - прокоментував Віктор Ляшко. - Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кафе на винос. Але один з рестораторів у цьому кафе сказав нам: "Ми вже готові сьогодні працювати за нормами, які головний санлікар вчора озвучив і показав". Ми зайшли в зал подивитися, чи реально все готово, і як воно буде працювати. Щоб президент переконався, що проблем, якщо дотримуватися всіх норм, немає жодних", - продовжує Ляшко.

Персонал, розповідає Ляшко, працював у масках і рукавичках і дотримувався всіх правил:

"Я спостерігав, хвилювався, як дотримуються наших правил. Все пройшло гуд. Ми подивилися і пішли. Нічого такого не було, як розкрутили. Вчора уряд проголосував за відкриття закладів 5-го червня. Постанову про правила роботи було опубліковано позавчора. І президент побачив, як воно може працювати - якщо люди сидять за одним столом, то не більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей). І можуть сидіти без масок під час вживання їжі та напоїв".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов

Ляшко також прокоментував зростання кількості нових виявлених випадків коронавірусу (за минулу добу - 558 нових випадків): "Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину. Будемо відстежувати динаміку". Відповідаючи на запитання, чи повернуть жорсткий карантин, якщо зростання захворюваності підтвердиться, Ляшко сказав, що оскільки діє адаптивний карантин, рішення будуть ухвалюватися в регіонах залежно від ситуації.

"Зросла інцидентність у Києві (вчора вона становила 13,8 замість допустимих 12. - Ред.). Якщо динаміка збережеться, вони будуть ухвалювати рішення щодо відкату назад. Такі рішення може ухвалити регіональна комісія. І я не впевнений, що така інцидентність дозволить Києву відкрити кафе та ресторани 5 червня", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, вчора пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе.

Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому. Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

Раніше повідомлялося, що 24 травня президент Австрії Александер Ван дер Беллен за порушення режиму карантину в кафе у Відні був затриманий поліцією і йому було оформлено адміністративний штраф.