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Новини Коронавірус і карантин
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Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було"

Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе:

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про вчорашній похід президента в кафе у Хмельницькому. За словами Ляшка, це не було порушенням карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар розповів у коментарі LB.ua.

"Що вийшло. Вчора президент зустрічався з бізнесом, було багато питань, в тому числі і щодо послаблення карантину, - прокоментував Віктор Ляшко. - Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кафе на винос. Але один з рестораторів у цьому кафе сказав нам: "Ми вже готові сьогодні працювати за нормами, які головний санлікар вчора озвучив і показав". Ми зайшли в зал подивитися, чи реально все готово, і як воно буде працювати. Щоб президент переконався, що проблем, якщо дотримуватися всіх норм, немає жодних", - продовжує Ляшко.

Персонал, розповідає Ляшко, працював у масках і рукавичках і дотримувався всіх правил:

"Я спостерігав, хвилювався, як дотримуються наших правил. Все пройшло гуд. Ми подивилися і пішли. Нічого такого не було, як розкрутили. Вчора уряд проголосував за відкриття закладів 5-го червня. Постанову про правила роботи було опубліковано позавчора. І президент побачив, як воно може працювати - якщо люди сидять за одним столом, то не більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей). І можуть сидіти без масок під час вживання їжі та напоїв".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов

Ляшко також прокоментував зростання кількості нових виявлених випадків коронавірусу (за минулу добу - 558 нових випадків): "Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину. Будемо відстежувати динаміку". Відповідаючи на запитання, чи повернуть жорсткий карантин, якщо зростання захворюваності підтвердиться, Ляшко сказав, що оскільки діє адаптивний карантин, рішення будуть ухвалюватися в регіонах залежно від ситуації.

"Зросла інцидентність у Києві (вчора вона становила 13,8 замість допустимих 12. - Ред.). Якщо динаміка збережеться, вони будуть ухвалювати рішення щодо відкату назад. Такі рішення може ухвалити регіональна комісія. І я не впевнений, що така інцидентність дозволить Києву відкрити кафе та ресторани 5 червня", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, вчора пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе.

Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому. Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

Раніше повідомлялося, що 24 травня президент Австрії Александер Ван дер Беллен за порушення режиму карантину в кафе у Відні був затриманий поліцією і йому було оформлено адміністративний штраф.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) карантин (18172) Ляшко Олег (1019) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
У них нет ума , чтобы не комментировать ?
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04.06.2020 11:40
+25
и этот .... хочет еще Киевом управлять - просто нет слов - зебилы )))
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04.06.2020 11:46
+24
Знову подвійні стандарти. Прем'єр Румунії чуть посади не позбувся за те, що святкував день народження в компанії без масок, а тут як завжди - плюють електрорату в очі.
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04.06.2020 11:41
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У них нет ума , чтобы не комментировать ?
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04.06.2020 11:40 Відповісти
и этот .... хочет еще Киевом управлять - просто нет слов - зебилы )))
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04.06.2020 11:46 Відповісти
Зебіли і дебіли це одне й те ж саме, не путайТЕ !Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було" - Цензор.НЕТ 2075
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04.06.2020 12:27 Відповісти
у них у всех, наверно, направление от горисполкома было в кармане на проведение проверки.

Сейчас любой гориспорком любого города может послать президента и его шоблу на проверку )))

Или генсека ООН.

Или Трампа.

Не важно, что они не члены проверяющей комиссии, утвержденной горсоветом.
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04.06.2020 11:46 Відповісти
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.


до двох років.

Є Протоколу №3 засідання комісії виконкому Хмельницької міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 11.03.2020 року,

яким зазначено особовий склад рейдових груп.

В цьому протоколі є Прізвища Зеленского, Єрмака, Мендель, Ляшка ?

Немає.
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04.06.2020 13:13 Відповісти
Це точно. Інколи краще жувати, ніж говорити.

Mark Twain - 'It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all *****.'
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04.06.2020 11:58 Відповісти
Методичок не спустили...
Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було" - Цензор.НЕТ 4280
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04.06.2020 12:00 Відповісти
знакомтесь: Ляшко -

БУДУЩИЙ МЕР-БРЕХЛО КИЕВА ОТ ЗЕ

ду-май-те, киевляне !!!!!
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04.06.2020 12:21 Відповісти
ЛЯШКО !!!! ТЫ УМЕЕШЬ СЧИТАТЬ ????--ЗА СТОЛОМ СИДЯТ ПЯТЬ !!!! зеленых "вундеркиндов",а не ЧЕТЫРЕ !!!!! ИЛИ ДИТЕ --это зеленый мальчик зеленский ?????? НАДЕНЬ ЛАПШУ СЕБЕ НА УШИ и помажь зеленым соусом !!!!!
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04.06.2020 12:29 Відповісти
Я думаю після цього розумні люди не підуть в цю забігаловку, гидують..
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04.06.2020 11:41 Відповісти
Знову подвійні стандарти. Прем'єр Румунії чуть посади не позбувся за те, що святкував день народження в компанії без масок, а тут як завжди - плюють електрорату в очі.
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04.06.2020 11:41 Відповісти
Ляшко раскручивают, ходят слухи, что его от "слуг народа" будут в мэры Киева выдвигать. Поэтому Зеленский и прочие будут его таскать с собой для его раскрутки.
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04.06.2020 12:12 Відповісти
киевляне, выберем в мэры Ляшка,
который запрещал нам гулять в парках, а сам бухает в ресторане !!!!
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04.06.2020 12:27 Відповісти
""Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня. Постановление про правила работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков""
1. не "посмотрели и ушли" а сели за стол
2. " если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек" - их за столом шестеро
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04.06.2020 11:42 Відповісти
вывод - он даже считать не умеет - индеец и то умеет, а он нет - печалька))
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04.06.2020 11:47 Відповісти
Ляшко на самом деле (как видно на фото) стоял в стороне и "протоколировал" нарушение.
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04.06.2020 13:45 Відповісти
Народ ігноруйте цю помайку і не ходіть в це каХфе де помітило зелене лайно..
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04.06.2020 11:42 Відповісти
И шо дальше? Мусорок, хде протоколы?
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04.06.2020 11:46 Відповісти
Ааааа, так это филиал Велюра. Ну тогда ладно, им можно.
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04.06.2020 11:44 Відповісти
И после этого они хотят чтоб кто-то всерьёз воспринимал их рекомендации?
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04.06.2020 11:45 Відповісти
Опять начал мантру, кто карантин и соблюдение персональных мер безопасности это одно и тоже?
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04.06.2020 11:51 Відповісти
отвали, пустозвон
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04.06.2020 11:55 Відповісти
Я и отвалил пустозвону, который опять начал мантру, что не надо соблюдать персональных мер безопасности и, главное, он их обосновал "обосновал" - про них говорит Ляшко.
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04.06.2020 11:59 Відповісти
не дошло... а если так: "пнх!"?
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04.06.2020 12:01 Відповісти
По-русски, а не по-кацапски, сможешь грамотный ответ составить?
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04.06.2020 12:08 Відповісти
И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков"

Зеля - молоток! Не каждый бы так собой рискнул, чтобы посмотреть, а как оно будет.
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04.06.2020 11:46 Відповісти
Зебіли, де всі зебіли?
Главный санврач Ляшко о вчерашнем походе с Зеленским в кафе: "Все прошло гуд... Ничего такого, как раскрутили, не было" - Цензор.НЕТ 3884
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04.06.2020 11:46 Відповісти
Как кафе называется? Кто хозяин ? Кто с Хмельницкого отпишитесь. А то новость "Велюром" воняет
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04.06.2020 11:47 Відповісти
коля оболонский совершенно случайно только вчера там открыл кафе.
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04.06.2020 11:48 Відповісти
Напевно там теж штаб якийсь.
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04.06.2020 11:50 Відповісти
"Я наблюдал, волновался, как придерживаются наших правил. Все прошло гуд. Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили, Гуд это если через 2 недели никто из присутствующих не заболеет.
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04.06.2020 11:47 Відповісти
Было бы гуд, если бы все присутствующие на снимке здохли !
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04.06.2020 11:56 Відповісти
Зачем же так кардинально, они просто выполняют свою работу, кто то лучше кто то хуже.
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04.06.2020 12:06 Відповісти
они выполняли не свою работу, а чужую.

свою работу они не выполняют, а отдают выполнять завхозам.
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04.06.2020 12:51 Відповісти
Работу по развалу страны ?
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04.06.2020 12:58 Відповісти
Главный сан.врач Ляшко -главный кандидат на пост мэра Киева от ЗЕкоманды ? Да ну на.. ! Это чучело ещё более тупое и костноязычное чем сам ЗЕполеон ! ))
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04.06.2020 11:49 Відповісти
"...люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей)..." Источник: https://censor.net/n3199980https://censor.net/n3199980

На світлині п'ятеро. Або Ляшко рахувати не вміє, або хтось з цієї компанії неповнолітній
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04.06.2020 11:50 Відповісти
люди ... Люди утром в бесконечных очередях стоят на остановках с "социальной дистанцией" , чтобы попасть на работу .
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04.06.2020 11:54 Відповісти
Шестеро за столом - слева видны руки и голубая маска, вот там, очевидно, неполнолетняя...
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04.06.2020 11:55 Відповісти
Це, напевно, секретарка у масці, конспектує цінні думки присутніх.
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04.06.2020 11:59 Відповісти
Там четыре женские руки
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04.06.2020 12:09 Відповісти
Да, что-то проглядывается в виде руки за первой женщиной, но имелось ввиду - за столом, а насчёт того (той), кто фотографировал, можно предположить что угодно...
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04.06.2020 12:13 Відповісти
Одна пара рук на столе ( с красной ниточкой на левом запястье), вторая пара с красным телефончиком в активной переписке))
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04.06.2020 12:43 Відповісти
За столом?
Ещё раз: пятеро без масок за столом, шестая - за столом, в маске, седьмого, фотографа, положение неизвестно.
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04.06.2020 13:20 Відповісти
Руки с ниточкой -шестая, а с красеым тел и в масочке, то сельмая за столом на углу, фото может со штатива на задержке снимали))))
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04.06.2020 19:20 Відповісти
значіт, от двух звьозд, як мінімум
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04.06.2020 16:36 Відповісти
Значить хтось з них дитина (за логікою Ляшка).
І хто б це міг бути?
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04.06.2020 12:01 Відповісти
А ляшко потерялся во времени."Вчера правительство проголосовало за открытие заведение 5-го июня." вот именно 5 июня т.е завтра, а бубочка с ЗЕленой шоблой кофеи гонял 3 июня так что штраф на владельца и посетителей.
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04.06.2020 11:52 Відповісти
Нема уважения у нарида, в первую очередь к себе самому
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04.06.2020 11:53 Відповісти
Один зашел провеить сортир в бункере, другой за чашечкой кофе правила работы кафе при карантине!
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04.06.2020 11:53 Відповісти
преЗЕдентская растяжка в Хмельницком )))
Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було" - Цензор.НЕТ 3572

...
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04.06.2020 11:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7CeW2EHDHu8 Олега Ляшка треба викликати у Хмельницький, щоб замурував вхід у те кафе
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04.06.2020 11:56 Відповісти
Ляшко:
- Я убедился, все гуд, у кафе есть стены, потолок, пол, окна, кафе может работать.
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04.06.2020 11:59 Відповісти
Зебилы продолжают захлебываться и пить, пить и захлебываться мочу божий нектар
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04.06.2020 12:00 Відповісти
Украина -это Порошенко.Порошенко -это Украина.Кто не согласен-за поребрик! Без суда и следствия.Принцип революционной целесообразности.
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04.06.2020 12:02 Відповісти
Украина -это Порошенко.Порошенко -это Украина

ти диви.. у упоротих маргіналів це вже просто якась мантра... )))


.Кто не согласен-за поребрик! Без суда и следствия.Принцип революционной целесообразности.

ні.. відразу розстріляти !
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04.06.2020 20:59 Відповісти
Больше начали тестировать, больше выявленных случаев заражения и это нормально.
Люди болеют не смотря ни на что.
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04.06.2020 12:05 Відповісти
да,да, да . і в велюрі нічого такого не було, розкрутили! да і з масками, зерном, посадками добровольців, ср@кою в економіці, дибільним карантином і здачою країни розкрутили...

говоряща рожа-ожпа антоніни вже заїбридла
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04.06.2020 12:05 Відповісти
И президент увидел, как оно может работать - если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей). И могут сидеть без масок во время употребления еды и напитков".

За столом 5 чоловіків та дві жіночки ( зліва руки на столі видно) == 7 чол за одним столом. Та то ж все гуд))))
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04.06.2020 12:07 Відповісти
"Все прошло гуд." - очередной блуд. Вчера сходили - сегодня увеличение количества инфицированных.
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04.06.2020 12:07 Відповісти
Як у них ще вистачає сечі лити покращення своїм виборцям? Що ж вони таке п'ють, що вже майже рік сеча для виборців не скінчується? А на закон бубочка поклало в перші ж дні свого "царювання". Решта лише копіює це найвеличніше лайно в історії України.
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04.06.2020 12:08 Відповісти
если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек (не считая детей) Источник: https://censor.net/n3199980
-------------------------
і де там діти?
Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було" - Цензор.НЕТ 9841
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04.06.2020 12:12 Відповісти
С чашкой в руке и идиотской ухмылкой.
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04.06.2020 12:15 Відповісти
у него улыбки всегда идиотские
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04.06.2020 12:36 Відповісти
Главного любителя кофе там ещё не хватает и пепельницы.
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04.06.2020 13:49 Відповісти
Зібрались в штабі Велюр, чикають Колю Насоса коли їм приготує їду на виніс...
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04.06.2020 13:54 Відповісти
Ляшко ценный кандидат в мэры киева, профессионал, знает как стать на четыре кости перед начальство, голосуйте за ляшко.
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04.06.2020 12:13 Відповісти
Во ідіоти. Вони ж настільки дебільні, що навіть з такої простої ситуації без зашквару не можуть вийти! То вже звіздець якийсь. Та могли ж спектакль розіграти хоч для зебілів - мовляв, президент винен, буде за то покараний, бо він ж він за закон і порядок для всіх. Ну ніби так воно рік тому декларувало, чи ми щось не так зрозуміли? Але ж ні, воно настільки дурне, що й тут обісралось, блін...
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04.06.2020 12:15 Відповісти
зачем эти жалки отмазки, есть же фото, на котором все видно, где, кто и сколько?
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04.06.2020 12:16 Відповісти
Ляшко - главный санврач Украины !

если сказал, что в кафе гуд, значит гуд, а вот

В ПАРКАХ ГУЛЯТЬ НИЗЗЯ !
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04.06.2020 12:38 Відповісти
Я плакалъ.
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04.06.2020 12:19 Відповісти
Да тут уже рыдаль надо.
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04.06.2020 13:50 Відповісти
Овцы покорные должны покорно в стойле мекать и законы соблюдать, а для властьимущих закон не писан.
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04.06.2020 12:37 Відповісти
Стара пісня. Перед законом всі рівні але є рівніші.
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04.06.2020 12:44 Відповісти
з якою принциповістю крутили плавця в Гідропарку, скільки людей покарано несамовитими вбивчими штрафами як оту дівчину в супроводі двох кавалєрів, а ці собі плєвать хотєлі на свої ж правіла і порядки.
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04.06.2020 16:39 Відповісти
сволочі! вкрали в нас весну, загнали в ніщєту, не давали людям вийти на вулицю подихати свіжим повітрям шо аж бабки вистрибували з балконів. Скільки жертв, страждань, утисків та бід, а воно по ресторанам кампашкою с удовольствійєм і наглою пикою цинічно паплюжить всякі правила і прілічія, зневажливо сцить в очі своєму еЛОХторату
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04.06.2020 16:44 Відповісти
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [04.06.20 12:39]
💉 Борьба с коронавирусом обходится (https://tass.ru/obschestvo/8643341) Москве в 250 млрд рублей
Ещё около 500 млрд рублей город потеряет в доходах 2020 года. А масочный режим может продлиться до октября или февраля следующего года - всё зависит от сроков появления новой вакцины



Россияне смогут вернуться к прежнему образу жизни через год. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни, - сказал Собянин. - Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины».
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04.06.2020 20:55 Відповісти
Ляшко эту отмазку долго лепил??
а зеленский?

кем от только не подрабатывал на посту президента?

и экспедитором у Эпицентра, теперь санинспектором забегаловок...
Вы Шура, кажется, в бухгалтерии работаете? (с)
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04.06.2020 22:49 Відповісти
 
 