Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення, - Геращенко
Поліція вивчить візит президента Володимира Зеленського в кафе Хмельницького під час коронавірусного карантину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.
Спочатку він сказав журналістам, що не знає про інцидент, проте потім йому показали фотографію візиту президента в кафе.
"Поліції не вперше штрафувати президента. Коли Зеленський показав свій бюлетень у квітні 2019 року, він був оштрафований за розголошення таємниці голосування. Тому компетентні органи поліції розглянуть це питання", - нагадав Геращенко.
За словами заступника голови МВС, оштрафувати Зеленського можуть на 17 000 гривень, але, чи винен у цьому випадку президент і присутні з ним чиновники, потрібно розібратися, виходячи із загального контексту.
Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.
Нагадаємо, в травні 2019 року Оболонський районний суд виніс рішення виписати штраф в розмірі 850 грн новообраному президенту Володимиру Зеленському через демонстрацію бюлетеня під час голосування у другому турі.
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Потому что реально - закон не законен и те и кто его выпустил, и кто его исполнял обязаны компенсировать уничтожение экономики.
Та для понта и к радости быдлоэлектората заплатят по 17000 чтобы лохи блеяли и были удовлетворены отмщеньем ... Потом в 100000 раз больше отобьют на лохах...
что еще геращенко надо?
водителей по фото штрафуют, чем эти челы лучше?
Враховуючи зухвалість, та груповий характер порушення, а також те що порушення здійснювали ті, хто повинен активно ним запобігати та відповідно ст. 325
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 "Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
позбавити волі Зеленского В. О. на 3 роки
І рапорт Бабікову на стіл