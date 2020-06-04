Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення, - Геращенко

Поліція вивчить візит президента Володимира Зеленського в кафе Хмельницького під час коронавірусного карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Спочатку він сказав журналістам, що не знає про інцидент, проте потім йому показали фотографію візиту президента в кафе.

"Поліції не вперше штрафувати президента. Коли Зеленський показав свій бюлетень у квітні 2019 року, він був оштрафований за розголошення таємниці голосування. Тому компетентні органи поліції розглянуть це питання", - нагадав Геращенко.

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За словами заступника голови МВС, оштрафувати Зеленського можуть на 17 000 гривень, але, чи винен у цьому випадку президент і присутні з ним чиновники, потрібно розібратися, виходячи із загального контексту.

Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Нагадаємо, в травні 2019 року Оболонський районний суд виніс рішення виписати штраф в розмірі 850 грн новообраному президенту Володимиру Зеленському через демонстрацію бюлетеня під час голосування у другому турі.