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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення, - Геращенко

Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення, - Геращенко

Поліція вивчить візит президента Володимира Зеленського в кафе Хмельницького під час коронавірусного карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

Спочатку він сказав журналістам, що не знає про інцидент, проте потім йому показали фотографію візиту президента в кафе.

"Поліції не вперше штрафувати президента. Коли Зеленський показав свій бюлетень у квітні 2019 року, він був оштрафований за розголошення таємниці голосування. Тому компетентні органи поліції розглянуть це питання", - нагадав Геращенко.

Також читайте: Головний санлікар Ляшко про вчорашній похід із Зеленським у кафе: "Все пройшло гуд... Нічого такого, як розкрутили, не було"

За словами заступника голови МВС, оштрафувати Зеленського можуть на 17 000 гривень, але, чи винен у цьому випадку президент і присутні з ним чиновники, потрібно розібратися, виходячи із загального контексту.

Як зазначив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Нагадаємо, в травні 2019 року Оболонський районний суд виніс рішення виписати штраф в розмірі 850 грн новообраному президенту Володимиру Зеленському через демонстрацію бюлетеня під час голосування у другому турі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) карантин (18172) Геращенко Антон (935) штраф (1856) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Згадайте як 20 копів тягали по Гідропарку одного спортика.А тут групове порушення карантину з фотофіксацією.Клоунам закон не писаний.
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04.06.2020 11:58
+13
Люблю когда у мусора есть слово если.
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04.06.2020 11:53
+10
"виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста." что значить из общего контекста? Есть разрешение для кафе торговля на вынос и летние площадки, посещение внутри с завтрашнего дня что еще не понятно?
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04.06.2020 11:54
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04.06.2020 11:52 Відповісти
копа который захочет вручить ему постанову.
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04.06.2020 11:55 Відповісти
..и остаться живым
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04.06.2020 11:58 Відповісти
Люблю когда у мусора есть слово если.
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04.06.2020 11:53 Відповісти
..... и абсолютно нету чести.
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04.06.2020 12:14 Відповісти
Покажите этого героя кто выпишет админ. постанову этой группе товарищей.
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04.06.2020 11:54 Відповісти
молодого пошлют - йєго нє жалко
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04.06.2020 11:56 Відповісти
И того судью, который вынесет решение.
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04.06.2020 12:15 Відповісти
печерский или оболонский?
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04.06.2020 12:16 Відповісти
Вовк
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04.06.2020 12:22 Відповісти
Є такий іще суддя Лінч. Він, точно усіх засудить разом із суддею Вовком, якщо інші судді будуть відмовлятися робити свою роботу
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04.06.2020 12:29 Відповісти
Чуток попозже. Люмпен должен нажраться зеленых фекалий по самое нихочу, до блевотного рефлекса..
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04.06.2020 12:33 Відповісти
"виновен ли в данном случае президент и присутствующие с ним чиновники, нужно разобраться, исходя из общего контекста." что значить из общего контекста? Есть разрешение для кафе торговля на вынос и летние площадки, посещение внутри с завтрашнего дня что еще не понятно?
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04.06.2020 11:54 Відповісти
он же на 2 дня с визитом на Хмельнитчинну, замотался подумал что завтра уже наступило.
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04.06.2020 11:57 Відповісти
Уверен что "оштрафуют". Покажут классный видосик, как самого "не лоха" оштрафовали, типа смотрите, "все равны перед законом".
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04.06.2020 11:54 Відповісти
нє, іміджевийє патєрі! Как так? Бох нє может грєшить!
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04.06.2020 11:57 Відповісти
А оштрафуют как частное лицо или юридическое, есть небольшая разница в штрафе.
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04.06.2020 11:58 Відповісти
Річ не в штрафі, та зебобікам вистачить і цього.
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04.06.2020 11:56 Відповісти
Ідіоти, блін... А, перепрошую, а кого там не видно? Зеленського чи порушення?
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04.06.2020 11:57 Відповісти
так ото ж бо шо все чотко видно - але ж сцикотно, бо потім тільки в ресторан мити посуд йєзиком. Кстаті, а чому гАнтоні хєращєнко базікає у шустріка па-урускі?
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04.06.2020 12:00 Відповісти
Не спотворюй українську мову.
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04.06.2020 12:27 Відповісти
Нелохи, вы за это проголосовали
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04.06.2020 11:57 Відповісти
Згадайте як 20 копів тягали по Гідропарку одного спортика.А тут групове порушення карантину з фотофіксацією.Клоунам закон не писаний.
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04.06.2020 11:58 Відповісти
Та это специально разгоняют волну чтобы показать быдлу - мол мы тоже под законом.

Потому что реально - закон не законен и те и кто его выпустил, и кто его исполнял обязаны компенсировать уничтожение экономики.
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04.06.2020 12:09 Відповісти
Ой пля.
Та для понта и к радости быдлоэлектората заплатят по 17000 чтобы лохи блеяли и были удовлетворены отмщеньем ... Потом в 100000 раз больше отобьют на лохах...
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04.06.2020 12:08 Відповісти
Садити треба, садити. На три роки усіх
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04.06.2020 12:14 Відповісти
От нас і присажують потроху...
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04.06.2020 12:31 Відповісти
а єссі найду?
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04.06.2020 12:09 Відповісти
Когда на месте штрафуют простых граждан слово"если" исключается
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04.06.2020 12:11 Відповісти
на фото челы сидят внутри кафе и пьют кофе.
что еще геращенко надо?
водителей по фото штрафуют, чем эти челы лучше?
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04.06.2020 12:11 Відповісти
Та ти шо?! А йому вже відосік з повісткою в ютубчік загрузили?
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04.06.2020 12:12 Відповісти
А щось не вкурив, а чому штрафувати на Зеленського на 17 тис. грн.? На три роки посадити згідно того ж само закону що він сам підписав. Ну, і усіх наближених , хто поряд був.
Враховуючи зухвалість, та груповий характер порушення, а також те що порушення здійснювали ті, хто повинен активно ним запобігати та відповідно ст. 325

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 "Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20 2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
позбавити волі Зеленского В. О. на 3 роки
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04.06.2020 12:13 Відповісти
Почему оштрафуют,а не оштрафовали?
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04.06.2020 12:14 Відповісти
из общего контекста... = закон что дышло (с)
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04.06.2020 12:14 Відповісти
Ну, що ДБР справу про Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам президентом Зеленським та його оточенням заведе за фактами, що викладені у мережі інтернет? Полковник Соколов зробіть огляд сторінки https://censor.net/news/3199983/zelenskogo_oshtrafuyut_za_vizit_v_kafe_hmelnitskogo_esli_obnarujat_narushenie_geraschenko/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73907925
І рапорт Бабікову на стіл
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04.06.2020 12:22 Відповісти
Все, что сказано до предлогов "но" или "если" не имеет никакого значения, а это значит пук в лужу.
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04.06.2020 12:24 Відповісти
"....нужно разобраться, исходя из общего" Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9300
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04.06.2020 12:30 Відповісти
Ну, розібратися треба. Може Зеленський погрозами заставив підлеглих піти на злочин, тоді підлеглим не три роки позбавлення волі, а, наприклад один, чи умовно. Дії Держохорони треба розслідувати. Чи погрожувала вона підлеглим фізичним насиллям або вогнепальною зброєю
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04.06.2020 12:39 Відповісти
Ключове слово "...если...". (
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04.06.2020 12:30 Відповісти
мусора мрази
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04.06.2020 12:41 Відповісти
Ну так таки ж не найдут! Хотя... могут и "найти", дабы оштрахвавать ( ну шо для гидранта этот мизер?) и проорать ,что вот! все! ВСЕ! перед законом равны!
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04.06.2020 12:45 Відповісти
Виновен тот кто фото сделал и донес вот где вражина
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04.06.2020 12:53 Відповісти
что бы твоя жирная жопа и жопа твоего авакяна осталась в кресле можно и не найти никаких нарушений
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04.06.2020 13:05 Відповісти
Його будуть так штрафувати як і "засуджувати" Порошенка.
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04.06.2020 13:30 Відповісти
Антон сильно рискует похудать, и это в лучшем случае. А то ведь за дерзость такову можно и "резус дубус" получить на ровном пузе.
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04.06.2020 15:40 Відповісти
Для него 17 К это как мне пирожок купить.просто пиар в сумму 17тысяч больше ничего
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04.06.2020 17:38 Відповісти
Лизоблюд Геращенко спитає в президента, чи можна його оштрафувати. Якщо Зе дозволить, то оштрафує. А якщо ні, значить президент не винен, ісходя із опщєго контєкста.
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04.06.2020 21:59 Відповісти
 
 