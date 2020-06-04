Керівники Нацполіції, СБУ, ДБР, Мін'юсту зібралися в ОГП: обговорюють протидію катуванням з боку правоохоронців
В Офісі Генерального прокурора відбувається координаційна нарада керівників правоохоронних органів під головуванням генпрокурора Ірини Венедіктової.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Йтиметься про стан протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження і покарання", - зазначено в повідомленні.
У нараді, зокрема, беруть участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, міністр юстиції Денис Малюська, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, Голова Національної поліції Олександр Клименко, начальник Військової служби правопорядку в ЗСУ Ігор Криштун, уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, голова Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню Микола Гнатовський, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони, Державної фіскальної служби, Міністерства охорони здоров’я, а також представники Офісу Ради Європи в Україні та міжнародних організацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реванш завжди несе за собою жорстокість, помститись попередникам за приниження, страх перед відплатою за вчинені злочини проти народу , що заставило втекти з країни.
Реванш це жорстке насадження старих порядків у їх найгірших проявах.
Кловуни це ширма, кловуни розливають бальзами, щоби заглушити сморід протухлих яєць пархатих.
Вже потім коли реваншисти наситяться кровью може знизиться насилля над народом.
Активізація реваншистів з "за ЖОП" іризводить до салаху насильства з боку правоохоронних органів, і гідрант сонукає до цього.