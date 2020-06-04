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Новини
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Керівники Нацполіції, СБУ, ДБР, Мін'юсту зібралися в ОГП: обговорюють протидію катуванням з боку правоохоронців

Керівники Нацполіції, СБУ, ДБР, Мін'юсту зібралися в ОГП: обговорюють протидію катуванням з боку правоохоронців

В Офісі Генерального прокурора відбувається координаційна нарада керівників правоохоронних органів під головуванням генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"Йтиметься про стан протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження і покарання", - зазначено в повідомленні.

У нараді, зокрема, беруть участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, міністр юстиції Денис Малюська, в.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов, Голова Національної поліції Олександр Клименко, начальник Військової служби правопорядку в ЗСУ Ігор Криштун, уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, голова Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню Микола Гнатовський, керівники структурних підрозділів Міністерства оборони, Державної фіскальної служби, Міністерства охорони здоров’я, а також представники Офісу Ради Європи в Україні та міжнародних організацій.

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Автор: 

Нацполіція (15138) катування (597) СБУ (12786)


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Топ коментарі
+8
Пчёлы, против мёда???
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04.06.2020 11:57
+7
Это жесть. Они обсуждают противодействие ? А чисткой своих рядов заниматься не пробовали?
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04.06.2020 12:01
+5
Насильники собрались обсудить дела убийц
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04.06.2020 12:01
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Пчёлы, против мёда???
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04.06.2020 11:57 Відповісти
Обидные для себя подробности Паниковский и Балаганов, не сговариваясь, опускали, приводя взамен их большое количество деталей, рисующих в выгодном свете их молодечество и расторопность.(с)
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04.06.2020 13:00 Відповісти
Что самим страшно стало?
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04.06.2020 11:59 Відповісти
Прикольно...ОГП, а букавку перестаь и как всё меняется...О П Г !!!
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04.06.2020 12:01 Відповісти
Правильно ОГПУ - Объединённое государственное политическое управление при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СНК СССР (ОГПУ при СНК СССР) - специальный орган государственной безопасности СССР. Данная структура была образована на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 ГПУ при НКВД РСФСР постановлением Президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ЦИК СССР от 15 ноября 1923 года после учреждения в 1922 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР
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04.06.2020 12:29 Відповісти
Это жесть. Они обсуждают противодействие ? А чисткой своих рядов заниматься не пробовали?
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04.06.2020 12:01 Відповісти
Так никого не останется.
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04.06.2020 12:30 Відповісти
Насильники собрались обсудить дела убийц
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04.06.2020 12:01 Відповісти
Собрались в ОПГ?
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04.06.2020 12:10 Відповісти
Вирішили це все узаконити через зміни до КК?
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04.06.2020 12:20 Відповісти
Говорили, балакали, обійнялись, сіли і заплакали!!!!!!
Реванш завжди несе за собою жорстокість, помститись попередникам за приниження, страх перед відплатою за вчинені злочини проти народу , що заставило втекти з країни.
Реванш це жорстке насадження старих порядків у їх найгірших проявах.
Кловуни це ширма, кловуни розливають бальзами, щоби заглушити сморід протухлих яєць пархатих.
Вже потім коли реваншисти наситяться кровью може знизиться насилля над народом.
Активізація реваншистів з "за ЖОП" іризводить до салаху насильства з боку правоохоронних органів, і гідрант сонукає до цього.
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04.06.2020 12:34 Відповісти
Головне щоб не забули ватмана з кульманом коли будуть видумувати велосипед.
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04.06.2020 12:35 Відповісти
Хочуть бунту як в США ? - Отримають. Без виборів народом дільничих і начальників райвідділів поліції буде повна і остаточна дупа.
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04.06.2020 12:42 Відповісти
Це всерівно, що обговорювати борьбу з контрабандою чи з корупцією.
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04.06.2020 13:34 Відповісти
Если не уволят Авакова! Предлагаю сжигать райотделы полиции по всей Украине!!!
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04.06.2020 15:07 Відповісти
Если не уволят Авакова! Предлагаю сжигать райотделы полиции по всей Украине!!!
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04.06.2020 15:10 Відповісти
Это все правильно,молодцы. Только не переборщите,а то придется скоро думать, что делать с быдлом, в том числе и "элитным",когда преступность "захлестнет" страну.Сначала обеспечьте МВД спецтехникой в нужном количестве, и по последнему слову науки,затем упорядочите законодательство,выделяйте необходимые деньги на оперативную работу, отмените "заставу"(возможность богатых откупаться от тюрьмы),настройте тюрем и зон,потому, как преступников в стране "море",сделайте достойной жизнь правоохранителей(а не 7-15 тысяч зарплаты),сами не крадите,и детям своим не давайте красть,а потом будет все без пыток. А сегодняшний "сыр-бор" всего лишь попытка избавиться от тех,кто еще умеет работать в МВД,сняв с должности Авакова,а потом дограбить то, что не дограбили за 30 лет,и выехать в Европу и Америку,оставив нам "Сомали". Всего лишь, и никакие это не страдания о справедливости.Все для дураков... А копов-палачей,конечно надо привлекать к ответственности,но доказав их вину, а то в СМИ почему -то Антоненко,Кузьменко и Дугарь вдруг "страдальцы",непонятно с какого перепугу, а этих еще суда не было, а уже все осудили потому, что "она воспитывает дочь-инвалида". Сочувствовать ей надо,но никто не отменял и оговор. Так, что не надо торопиться с выводами.
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04.06.2020 17:23 Відповісти
 
 