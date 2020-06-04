Зеленський вручив орден "Золота зірка" вдові спецпризначенця Романа Матвійця, героїчно загиблого в 2016 році під Новозванівкою
Під час робочої поїздки до Хмельницької області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родиною загиблого заступника командира групи 8-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗСУ, Героя України старшини Романа Матвійця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Роман Матвієць з травня 2014 року брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на сході України, неодноразово виконуючи важливі, складні та небезпечні завдання в тилу противника.
Він загинув 23 липня 2016 року у бойовому зіткненні біля Новозванівки, виконуючи завдання з ведення розвідки.
Розвідгрупа, яку очолював Роман Матвієць, потрапила в засідку та була обстріляна ворогом. Троє розвідників отримали поранення. Під час бою Роман Матвієць, прикриваючи своїх поранених товаришів вогнем, героїчно кинувся в напрямку кулеметного розрахунку противника та знищив його. Своїми діями він дав можливість пораненим розвідникам відійти в безпечне місце. Таким чином старшина Матвієць урятував життя побратимів, але при цьому сам отримав смертельні поранення.
Під час спілкування з родиною Президент оголосив Указ про присвоєння Роману Матвійцю звання Героя України та вручив дружині загиблого Валентині Олександрівні орден "Золота Зірка".
"Роман віддав найдорожче – своє життя – за нашу з вами незалежність. І ми ніколи не забудемо цього подвигу", – сказав Володимир Зеленський.
Глава держави також подарував синові Романа Матвійця планшет, про який хлопчик мріяв.
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Своеобразные бонусы, которые положены Героям Украины, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12 регулируются Законом "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине".
Согласно ст. 8 этого закона, Герои Украины считаются "лицами, имеющими особые трудовые заслуги перед Родиной".Среди льгот:
- Надбавка к пенсии в 200%.
- Бесплатное и внеочередное лечение и отдых в санаториях.
- Освобождение от уплаты коммуналки и квартплаты в пределах норм, установленных законодательством.
- Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (при условии, что не из драгоценных металлов).
- Первоочередное право на закупку строительных материалов, а также на бесплатный капитальный ремонт жилья.
- Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации.Кстати
В марте этого года президент https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-podpisal-ukaz-o-denezhnom-voznagrazhdenii-geroyam-ukrainy-485745.html Петр Порошенко подписал указ об одноразовой выплате Героям Украины в 50-кратном размере прожиточного минимума (в 2019 году эта сумма составит около 90 тыс. грн).
В случае присвоения звания посмертно единовременное денежное вознаграждение выплачивается членам семьи Героя Украины.