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Новини
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Зеленський вручив орден "Золота зірка" вдові спецпризначенця Романа Матвійця, героїчно загиблого в 2016 році під Новозванівкою

Зеленський вручив орден

Під час робочої поїздки до Хмельницької області Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родиною загиблого заступника командира групи 8-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗСУ, Героя України старшини Романа Матвійця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Роман Матвієць з травня 2014 року брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на сході України, неодноразово виконуючи важливі, складні та небезпечні завдання в тилу противника.

Він загинув 23 липня 2016 року у бойовому зіткненні біля Новозванівки, виконуючи завдання з ведення розвідки.

Розвідгрупа, яку очолював Роман Матвієць, потрапила в засідку та була обстріляна ворогом. Троє розвідників отримали поранення. Під час бою Роман Матвієць, прикриваючи своїх поранених товаришів вогнем, героїчно кинувся в напрямку кулеметного розрахунку противника та знищив його. Своїми діями він дав можливість пораненим розвідникам відійти в безпечне місце. Таким чином старшина Матвієць урятував життя побратимів, але при цьому сам отримав смертельні поранення.

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Під час спілкування з родиною Президент оголосив Указ про присвоєння Роману Матвійцю звання Героя України та вручив дружині загиблого Валентині Олександрівні орден "Золота Зірка".

"Роман віддав найдорожче – своє життя – за нашу з вами незалежність. І ми ніколи не забудемо цього подвигу", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також подарував синові Романа Матвійця планшет, про який хлопчик мріяв.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) нагорода (1258) ССО (517)


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Топ коментарі
+5
Такой же как Вилкулу?
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04.06.2020 12:01
+4
А к ордену не мешало бы пожизненную пенсию .
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04.06.2020 12:02
+4
Вовочка хватит медальки раздавать, помоги материально и за свой счет, у тебя в офшорах небось припасено.
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04.06.2020 12:04
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Такой же как Вилкулу?
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04.06.2020 12:01 Відповісти
А к ордену не мешало бы пожизненную пенсию .
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04.06.2020 12:02 Відповісти
Льготы, предусмотренные для Героев Украины
Своеобразные бонусы, которые положены Героям Украины, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12 регулируются Законом "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине".
Согласно ст. 8 этого закона, Герои Украины считаются "лицами, имеющими особые трудовые заслуги перед Родиной".Среди льгот:
- Надбавка к пенсии в 200%.
- Бесплатное и внеочередное лечение и отдых в санаториях.
- Освобождение от уплаты коммуналки и квартплаты в пределах норм, установленных законодательством.
- Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (при условии, что не из драгоценных металлов).
- Первоочередное право на закупку строительных материалов, а также на бесплатный капитальный ремонт жилья.
- Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников независимо от времени работы на данном предприятии, в учреждении или организации, первоочередное трудоустройство при ликвидации предприятия, учреждения или организации.Кстати
В марте этого года президент https://112.ua/obshchestvo/poroshenko-podpisal-ukaz-o-denezhnom-voznagrazhdenii-geroyam-ukrainy-485745.html Петр Порошенко подписал указ об одноразовой выплате Героям Украины в 50-кратном размере прожиточного минимума (в 2019 году эта сумма составит около 90 тыс. грн).
В случае присвоения звания посмертно единовременное денежное вознаграждение выплачивается членам семьи Героя Украины.
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04.06.2020 12:07 Відповісти
Вовочка хватит медальки раздавать, помоги материально и за свой счет, у тебя в офшорах небось припасено.
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04.06.2020 12:04 Відповісти
пост Чингачгука выше для тебя тоже....
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04.06.2020 12:10 Відповісти
про то, что Порошенко папаше денег подкинул ?
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04.06.2020 12:40 Відповісти
Факти прведеш? Чи як завжди у ватанів, аби повітря зіпсувати
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04.06.2020 12:46 Відповісти
ОДНОЗНАЧНО ПРАВИЛЬНО
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04.06.2020 12:07 Відповісти
сказал ВЗеленский.
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04.06.2020 12:13 Відповісти
Грустно, что награду нужно принимать от несмешного клоуна...
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05.06.2020 00:01 Відповісти
 
 