У Києві можуть заборонити відкривати кафе і ресторани з 5 червня, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Києві можуть переглянути послаблення карантину із 5 червня через зростання інцидентності захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"У нас буде можливість відкрити ресторани всередині приміщення, але я не впевнений, що їхня інцидентність дозволить їм відкрити заклади. Потрібно подивитися їхню динаміку, що буде завтра-післязавтра", - пояснив санлікар.

Ляшко додав, що саме регіональна комісія ухвалює остаточне рішення про "відкат" до попередніх карантинних обмежень.

"Ми там прописали, як часто вони мають переглядати, якщо три дні зростає захворюваність", - додав він.

Нагадаємо, Кабмін раніше пом'якшив карантин і дозволив роботу закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

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