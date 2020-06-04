У Києві можуть заборонити відкривати кафе і ресторани з 5 червня, - головний санлікар Ляшко
Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Києві можуть переглянути послаблення карантину із 5 червня через зростання інцидентності захворюваності на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"У нас буде можливість відкрити ресторани всередині приміщення, але я не впевнений, що їхня інцидентність дозволить їм відкрити заклади. Потрібно подивитися їхню динаміку, що буде завтра-післязавтра", - пояснив санлікар.
Ляшко додав, що саме регіональна комісія ухвалює остаточне рішення про "відкат" до попередніх карантинних обмежень.
"Ми там прописали, як часто вони мають переглядати, якщо три дні зростає захворюваність", - додав він.
Нагадаємо, Кабмін раніше пом'якшив карантин і дозволив роботу закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.
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"С пятницы в Бресте по "ковиду" пошла жара". В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек.
"Ситуация с больными Covid-19 в Бресте очень сложная. В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек. Перепрофилированнst под них больницы уже полностью заполнены", - пишет читатель из Бреста.
"Барановичи. Соседа сняли с ИВЛ, выжил. Заболел ковидом в середине апреля. В начале мая госпитализирован, месяц лежал под ИВЛ.
Ситуация в городе напряженная много скорых на улицах.
Знакомая из Бреста, которая работает в здравоохранении сообщила, что у них по "ковиду" с пятницы на прошлой неделе пошла жара. Система здравоохранения Бреста перегружена. Брестчане, будьте осторожны", - пишет житель Барановичей.