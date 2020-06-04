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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві можуть заборонити відкривати кафе і ресторани з 5 червня, - головний санлікар Ляшко

У Києві можуть заборонити відкривати кафе і ресторани з 5 червня, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Києві можуть переглянути послаблення карантину із 5 червня через зростання інцидентності захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"У нас буде можливість відкрити ресторани всередині приміщення, але я не впевнений, що їхня інцидентність дозволить їм відкрити заклади. Потрібно подивитися їхню динаміку, що буде завтра-післязавтра", - пояснив санлікар.

Ляшко додав, що саме регіональна комісія ухвалює остаточне рішення про "відкат" до попередніх карантинних обмежень.

"Ми там прописали, як часто вони мають переглядати, якщо три дні зростає захворюваність", - додав він.

Нагадаємо, Кабмін раніше пом'якшив карантин і дозволив роботу закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Читайте також: Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов

Автор: 

карантин (18172) Київ (19424) ресторани (334) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Поки Главзебіл не відвідає?
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04.06.2020 12:05
+8
Ви гадаєте нормальні люди прагнуть туди потрапити?
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04.06.2020 12:09
+5
Попадая в команду ваЗелина, автоматически становишься кретином! Или туда только таких и берут?
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04.06.2020 12:08
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Поки Главзебіл не відвідає?
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04.06.2020 12:05 Відповісти
#хмельницкийнекиев
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04.06.2020 12:05 Відповісти
Зеля ????
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04.06.2020 12:06 Відповісти
Сцикло.
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04.06.2020 12:09 Відповісти
Ждем сегодня от Ляшко штук пять-шесть диаметрально противоположных заявлений. Это он так наверное на всякий случай делает.
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04.06.2020 12:07 Відповісти
Хмельницкий теперь будет меккой рестораторов?
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04.06.2020 12:08 Відповісти
Попадая в команду ваЗелина, автоматически становишься кретином! Или туда только таких и берут?
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04.06.2020 12:08 Відповісти
Ви гадаєте нормальні люди прагнуть туди потрапити?
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04.06.2020 12:09 Відповісти
Бывают и нормальные, только глупые.
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04.06.2020 12:12 Відповісти
Ахаха, шах і мат, зебіли! Нех батон крошить на уважаємих людєй!
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04.06.2020 12:09 Відповісти
******
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04.06.2020 12:10 Відповісти
всі в Хмельницький!
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04.06.2020 12:11 Відповісти
Вы определитесь, открываете или нет а то люди с кейсами сидят как на иголках заносить или без бакшиша все откроется.
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04.06.2020 12:12 Відповісти
Ось Бубачка ще зустріне кілька самальотів і знов введуть карантин.
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04.06.2020 12:12 Відповісти
Хочу в отпуск . пердянск или курилловка ? Какой ужас .
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04.06.2020 12:17 Відповісти
Кирялівка.
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04.06.2020 12:18 Відповісти
Роботу Велюру теж заборонять?
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04.06.2020 12:19 Відповісти
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04.06.2020 13:18 Відповісти
А как он собирается оценивать "инцидентность заболеваемости COVID" именно в связи с открытием кафе и ресторанов, а не с холодной и дождливой погодой?
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04.06.2020 16:26 Відповісти
Баста!, [04.06.20 20:43]
"С пятницы в Бресте по "ковиду" пошла жара". В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек.
"Ситуация с больными Covid-19 в Бресте очень сложная. В медучреждения города ежедневно поступает не менее 150 человек. Перепрофилированнst под них больницы уже полностью заполнены", - пишет читатель из Бреста.
"Барановичи. Соседа сняли с ИВЛ, выжил. Заболел ковидом в середине апреля. В начале мая госпитализирован, месяц лежал под ИВЛ.
Ситуация в городе напряженная много скорых на улицах.
Знакомая из Бреста, которая работает в здравоохранении сообщила, что у них по "ковиду" с пятницы на прошлой неделе пошла жара. Система здравоохранения Бреста перегружена. Брестчане, будьте осторожны", - пишет житель Барановичей.
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04.06.2020 22:00 Відповісти
 
 