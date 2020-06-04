Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт

Народний депутат від депутатської групи "За майбутнє" Антон Яценко, який входить до складу комітету з питань екологічної політики та природокористування, зареєстрував законопроєкт про заборону імпорту делікатесу фуа-гра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою метою проєкту закону є заборона імпорту фуа-гра та наближення законодавства з охорони тварин під час годування до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію.

Крім того, в пояснювальній записці зазначається, що фуа-гра - це продукт насильницького годування птахів для збільшення їхньої печінки, і на думку вчених, цей дорогий продукт містить потенційну небезпеку для людського здоров'я. Виробництво фуа-гра вже заборонено в більшості країн ЄС, Ізраїлі, Туреччині, Індії, Великій Британії та інших країнах.

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Зараз законопроєкт спрямований на розгляд Комітету.