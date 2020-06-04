Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт
Народний депутат від депутатської групи "За майбутнє" Антон Яценко, який входить до складу комітету з питань екологічної політики та природокористування, зареєстрував законопроєкт про заборону імпорту делікатесу фуа-гра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Згідно з пояснювальною запискою метою проєкту закону є заборона імпорту фуа-гра та наближення законодавства з охорони тварин під час годування до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію.
Крім того, в пояснювальній записці зазначається, що фуа-гра - це продукт насильницького годування птахів для збільшення їхньої печінки, і на думку вчених, цей дорогий продукт містить потенційну небезпеку для людського здоров'я. Виробництво фуа-гра вже заборонено в більшості країн ЄС, Ізраїлі, Туреччині, Індії, Великій Британії та інших країнах.
Зараз законопроєкт спрямований на розгляд Комітету.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судячи із фейса цього схематозника, його вже тошнить від делікатесів, його благі справами ще довго будуть ікатися українцям....
Поліції надати повноваження перевіряти білизну на вулиці.