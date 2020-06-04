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Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт

Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт

Народний депутат від депутатської групи "За майбутнє" Антон Яценко, який входить до складу комітету з питань екологічної політики та природокористування, зареєстрував законопроєкт про заборону імпорту делікатесу фуа-гра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою метою проєкту закону є заборона імпорту фуа-гра та наближення законодавства з охорони тварин під час годування до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію.

Крім того, в пояснювальній записці зазначається, що фуа-гра - це продукт насильницького годування птахів для збільшення їхньої печінки, і на думку вчених, цей дорогий продукт містить потенційну небезпеку для людського здоров'я. Виробництво фуа-гра вже заборонено в більшості країн ЄС, Ізраїлі, Туреччині, Індії, Великій Британії та інших країнах.

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Зараз законопроєкт спрямований на розгляд Комітету.

Автор: 

законопроєкт (3583) імпорт (2590) Яценко Антон (96) їжа (428)


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Топ коментарі
+25
глупо спрашивать , что они курят .
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04.06.2020 12:21
+16
Что у них там с головой? Это только к профильной комиссии докторов. Это просто самый насущьный вопрос в Украине. а сколько их там таких.
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04.06.2020 12:22
+13
Больше разных законопроектов - дурацких, дебильных, идиотских. Падение экономики, массовая безработица а бездарей в парламене фуагра волнует
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 8705
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04.06.2020 12:29
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Правила форума Рада форумчан
глупо спрашивать , что они курят .
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04.06.2020 12:21 Відповісти
- Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги. ©
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04.06.2020 13:04 Відповісти
Они не курят. Они нюхают
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04.06.2020 13:14 Відповісти
с фуягрой понятно.интересно что еще не ест Яценко.
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04.06.2020 15:20 Відповісти
Что у них там с головой? Это только к профильной комиссии докторов. Это просто самый насущьный вопрос в Украине. а сколько их там таких.
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04.06.2020 12:22 Відповісти
То защита летучих мышей в Карпатах, то вопросы опыления крестоцветных....А в это время дерибан и грабёж, а страна летит в тартарары.
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04.06.2020 12:23 Відповісти
Боится что завезут в столовку парламента.
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04.06.2020 12:24 Відповісти
Я тут властне це підтримую-фуа-гра заборонено в цивілізованих країнах. Це дикість що роблять з тваринами і сам продукт дуже шкідливий.
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04.06.2020 12:24 Відповісти
Ага , ты это венграм еще расскажи, что их "либамай" есть нельзя!
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04.06.2020 13:09 Відповісти
Дійсно,французи використовують досить звірячий метод отримання гусячий печінки.Закормлюють гусей кукурудзою через спеціальну лійку,як то кажуть до несхочу! Вікна на фермі заскляні червоним склом для прискорення метаболізму.У гусей печінка виростає вагою до 3-х кг. навить більше. На виході жирна гусяча печінка (le foie gras)-фуагра з якої і роблять паштет. Хімію при відкормі французи не використовують. Шкоди людям від паштета ніякої. Продукт досить дорогий і взагалі у Франції суворо контролюють якість продуктів, не те що в Україні.В нас фальсіфікат на фальсіфікаті та шахрайство!
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04.06.2020 15:05 Відповісти
а що роблять із свиньми, курами, телятами не дикість
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04.06.2020 15:08 Відповісти
Молодєц! Все правільно, надо сначала свой народ накорміть а потом уже думать об остальних. А ведь по статистике, большинство народа в жизні нє пробовало ету фуагру.
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04.06.2020 12:24 Відповісти
Звичайний паштет.
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04.06.2020 12:25 Відповісти
Ніякий то не звичайний паштет не порівнюйте його з цим гівном яке продають українськи виробники.Знали би ви що вони туди кидають,то не стали б його їсти до кінця днів своїх! Бачив своїми очами і не дай Боже давати його дітям!
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04.06.2020 15:14 Відповісти
Там достатньо прочитати склад, мілким - примілким шрифтом, шкіра, шкірки, і 5% відходів з печінки...
Судячи із фейса цього схематозника, його вже тошнить від делікатесів, його благі справами ще довго будуть ікатися українцям....
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04.06.2020 15:56 Відповісти
допывся до цироза сопственной фуа-гры. теперь давай бороться за чужие ))
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04.06.2020 12:26 Відповісти
А зевиборцям широкий асортимент...
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 3482
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04.06.2020 12:26 Відповісти
Больше разных законопроектов - дурацких, дебильных, идиотских. Падение экономики, массовая безработица а бездарей в парламене фуагра волнует
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 8705
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04.06.2020 12:29 Відповісти
Коли там запріт хамону та пармезану?
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04.06.2020 12:29 Відповісти
запріт = зарін + іпріт?
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04.06.2020 13:26 Відповісти
Взагалі-то це азірівкою "заборона"... Але ваше трактування мені теж до вподоби Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 6882
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04.06.2020 13:31 Відповісти
Чисто шкурный интерес, наверняка уже приготовил свои альтернативные площадки для импорта (как он это сделал с недвижимостью), просто решил в наглую убрать конкурентов через Раду.
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04.06.2020 12:29 Відповісти
Вот сразу видно, человек на своем месте и делом занимается.
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04.06.2020 12:29 Відповісти
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 8357
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04.06.2020 12:30 Відповісти
Добкин передал эстафету по ловле эльфов!!

Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 5133
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04.06.2020 12:31 Відповісти
Шарій? Чи його брат-близнюк?
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04.06.2020 12:35 Відповісти
Ні, брат Ківі.
Нардеп Яценко пропонує Раді заборонити імпорт фуа-гра, зареєстровано відповідний законопроєкт - Цензор.НЕТ 1899
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04.06.2020 13:03 Відповісти
Ще тре' заборонити дівчатам носити мережані трусіки. З метою захисту моралі.
Поліції надати повноваження перевіряти білизну на вулиці.
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04.06.2020 12:33 Відповісти
Треба трюфелі ще заборонити. Хіба ж може звичайний гриб коштувати як новенький Лехус.
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04.06.2020 12:34 Відповісти
Один «бусік» з Італії везе 30-40 приватних передачок: сири, оливки, олія, кава, кекси… Тариф підняли до 1 євро з кілограму. Тобто кожна пачка макаронів подорожчала вдвічі. Тому сміливо хапайте прокурорицю, прив'язуйте до бампера і везіть що хочте.
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04.06.2020 12:45 Відповісти
Якщо клоунам фуагра не подобається, нехай не їдять, навіщо людям забороняти.
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04.06.2020 12:59 Відповісти
Він мабуть цю фу(ві)агру херяче кожен день. Скоріше всього набридла... Треба показати якусь дєятєльность, нічого в голову не прийшло окрім цієї фу..., віагри
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04.06.2020 13:03 Відповісти
В першу чергу треба заборонить покидька яценка, а того хто його обирає позбавити права голосу.
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04.06.2020 13:15 Відповісти
а сам контрабандить буде?
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04.06.2020 15:13 Відповісти
 
 