Реальна сума, яку необхідно направити на сферу культури і туризму, становить 3-4 млрд грн, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що необхідне фінансування сфери культури має становити 3-4 млрд грн.

"Ми і надалі маємо працювати разом і не ділити країну на патріотів і зрадників. Нарешті, заради культури, є можливість об'єднатися", - сказав він у Верховній Раді під час розгляду питання про його призначення на посаду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується пріоритетів, що Ткаченко наголосив на необхідності відновлення повноцінного фінансування сфери культури і його посилення, а також завершення реструктуризації Міністерства культури і формування профільних агентств.

Крім того, на його думку, необхідно провести аудит роботи міністерства.

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"Реальна цифра, яку необхідно направити на сферу культури і туризму, становить 3-4 млрд грн, щоб вижити і повернути можливості для розвитку", - наголосив він.

У Верховній Раді Ткаченко очолював комітет з питань інформаційної політики.

Водночас прем'єр Шмигаль, представляючи кандидатуру Ткаченка, сказав, що уряд найближчим часом планує направити на підтримку сфери культури 1,5 млрд грн.