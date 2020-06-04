Реальна сума, яку необхідно направити на сферу культури і туризму, становить 3-4 млрд грн, - Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що необхідне фінансування сфери культури має становити 3-4 млрд грн.
"Ми і надалі маємо працювати разом і не ділити країну на патріотів і зрадників. Нарешті, заради культури, є можливість об'єднатися", - сказав він у Верховній Раді під час розгляду питання про його призначення на посаду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що стосується пріоритетів, що Ткаченко наголосив на необхідності відновлення повноцінного фінансування сфери культури і його посилення, а також завершення реструктуризації Міністерства культури і формування профільних агентств.
Крім того, на його думку, необхідно провести аудит роботи міністерства.
"Реальна цифра, яку необхідно направити на сферу культури і туризму, становить 3-4 млрд грн, щоб вижити і повернути можливості для розвитку", - наголосив він.
У Верховній Раді Ткаченко очолював комітет з питань інформаційної політики.
Водночас прем'єр Шмигаль, представляючи кандидатуру Ткаченка, сказав, що уряд найближчим часом планує направити на підтримку сфери культури 1,5 млрд грн.
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Українці мають об'єднатись з культурою медведчука-ківи?
Помню, как бубачка с бОгданом год назад - не успели въехать на Банковую - начали песни о переносе АП в Украинский дом (20 миллиардов планировали в карманы) и о переносе столицы из Киева в не то Смилу, не то в Шполу, не то в Козятин (140 миллиардов хотели).
Тогда, вроде, МВФ пришлось вмешаться
А цей каже "аб'єдіняцца"?