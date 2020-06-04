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Реальна сума, яку необхідно направити на сферу культури і туризму, становить 3-4 млрд грн, - Ткаченко

Реальна сума, яку необхідно направити на сферу культури і туризму, становить 3-4 млрд грн, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що необхідне фінансування сфери культури має становити 3-4 млрд грн.

"Ми і надалі маємо працювати разом і не ділити країну на патріотів і зрадників. Нарешті, заради культури, є можливість об'єднатися", - сказав він у Верховній Раді під час розгляду питання про його призначення на посаду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що стосується пріоритетів, що Ткаченко наголосив на необхідності відновлення повноцінного фінансування сфери культури і його посилення, а також завершення реструктуризації Міністерства культури і формування профільних агентств.

Крім того, на його думку, необхідно провести аудит роботи міністерства.

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"Реальна цифра, яку необхідно направити на сферу культури і туризму, становить 3-4 млрд грн, щоб вижити і повернути можливості для розвитку", - наголосив він.

У Верховній Раді Ткаченко очолював комітет з питань інформаційної політики.

Водночас прем'єр Шмигаль, представляючи кандидатуру Ткаченка, сказав, що уряд найближчим часом планує направити на підтримку сфери культури 1,5 млрд грн.

Автор: 

культура (432) Міністерство культури (755) Ткаченко Олександр (509) фінансування (3100)


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Топ коментарі
+6
Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1668
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04.06.2020 12:26
+5
все постепенно исправилось ,да медленно ,но даже фильмы начали снимать и интересные ,правильные и даже кассовые и тут пришли зебилы и опять начался системный кризис - и тут то же - закономерно как то))
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04.06.2020 12:28
+4
Навіть з'явились серіали, які знімались українською, але раптом з середини 19-го у акторів почалися проблєми с язиком.
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04.06.2020 12:31
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Маловато будет.
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04.06.2020 12:25 Відповісти
Реальная сумма, которую необходимо направить на сферу культуры и туризма, составляет 3-4 млрд грн, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1668
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04.06.2020 12:26 Відповісти
Пустили козла в капусту. И в прямом и в переносном смыслах.
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04.06.2020 12:28 Відповісти
З"явився новий міністр з великими кишенями.
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04.06.2020 12:28 Відповісти
Просто у нього криша з великими забаганками.
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04.06.2020 12:30 Відповісти
все постепенно исправилось ,да медленно ,но даже фильмы начали снимать и интересные ,правильные и даже кассовые и тут пришли зебилы и опять начался системный кризис - и тут то же - закономерно как то))
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04.06.2020 12:28 Відповісти
Навіть з'явились серіали, які знімались українською, але раптом з середини 19-го у акторів почалися проблєми с язиком.
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04.06.2020 12:31 Відповісти
А ще вперше в історії українське кіно виграло нагороди фестивалю в Каннах! Причому одразу два фільми - Плем'я і Донбас!
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04.06.2020 12:40 Відповісти
"Мы и в дальнейшем должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей, по ходу Патриоты выезжают, и останутся только вторые.
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04.06.2020 12:28 Відповісти
Культуру на хлєп нє намажєш! Отправіть всьо на супсідіі!
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04.06.2020 12:29 Відповісти
Выход есть.Надо просто перестать выплачивать пенсии,и страна начнет культурно развиваться.
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04.06.2020 12:30 Відповісти
есть возможность объединиться -...Вєлікая Русская Культура - Бєлая Русская Культура - Малая Русская Культура...
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04.06.2020 12:31 Відповісти
Піди зроби собі температурний скринінг.
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04.06.2020 12:34 Відповісти
За кого голосував?
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04.06.2020 12:42 Відповісти
"Мы и в дальнейшем должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей. Наконец-то, ради культуры, есть возможность объединиться" -Источник: https://censor.net/n3199991

Українці мають об'єднатись з культурою медведчука-ківи?
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04.06.2020 12:33 Відповісти
Да какая разніца!?
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04.06.2020 12:33 Відповісти
О! - как тока раздается "надо выделить 5 милли..., не - 10 милли..., не - 100 миллиардов!" - сразу можно догадаться, что на должность пришел очередной зебил

Помню, как бубачка с бОгданом год назад - не успели въехать на Банковую - начали песни о переносе АП в Украинский дом (20 миллиардов планировали в карманы) и о переносе столицы из Киева в не то Смилу, не то в Шполу, не то в Козятин (140 миллиардов хотели).

Тогда, вроде, МВФ пришлось вмешаться
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04.06.2020 12:43 Відповісти
хотелочки под распильчик
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04.06.2020 12:51 Відповісти
Очередное говно село, на кормление, в министерство.
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04.06.2020 12:57 Відповісти
Не просто гавно, а - опытное. Короче - жопа культуре.
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04.06.2020 14:28 Відповісти
Довелося недовго працювати в офісі з бабами, які без попси з ФМ-діапазону не уявляють собі життя. На другий тиждень спаяв глушник ФМ-діапазону і попередив що можу і GSM задавити. Подіяло.

А цей каже "аб'єдіняцца"?
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04.06.2020 15:10 Відповісти
 
 