На онлайн-проєкті "Про податки з Ярославом Романчуком" відбудеться інтерв'ю із Саакашвілі, глядачі зможуть поставити запитання главі Виконавчого комітету реформ
04.06.2020 на платформі "Про податки з Ярославом Романчуком" відбудеться інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі, Головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України. Початок ефіру - 17:30.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час інтерв'ю обговорять:
Національна рада реформ: що зроблено, коли повноцінно запрацює, штат, першочергові завдання від президента.
Спільна робота з Олександром Ольшанським: комфорт чи необхідність?
Що в пріоритетах Нацради реформ: митниця чи податкова?
Чи підійде для України грузинський варіант реформи податкової та митної служб? Звільнити всіх працівників, а якщо не допомогло - звільнити всіх ще раз?
- Що простіше: вносити зміни в наявний закон, ухвалити новий?
Єдиний орган фінансових розслідувань: чи до снаги Міхеілу Саакашвілі?
Чи виведе Україну в лідери привабливості податок на виведений капітал?
Нульова декларація: амністія капіталів - бути чи не бути в 2020 році?
Чи є розуміння і спільне бачення процесу реформування податкового та митного блоку з боку прем'єр-міністра і міністра фінансів?
Кожен з глядачів зможе поставити запитання нашому гостю.
Посилання на трансляцію в YouTube: https://youtu.be/LQ1es2KCt8Q
Тому, приєднуйтесь до перегляду, буде цікаво і інформативно!
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1) когда будет реальные действия?
2) где делось зерно если барыги подолані?
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1267878279622639626?s=20
Будут ли вводить налоги 5/10 ?
Надеятся на помощь нарида не стоит, нарид даже за себя не может выйти, не то что за "буржуев и кулаков".
№1 Какаую зарплату, из моих кровных, дал ему клоун ?
№2 Это оплата за клоунаду которую он устривал против прошлой украинской власти ?