На онлайн-проєкті "Про податки з Ярославом Романчуком" відбудеться інтерв'ю із Саакашвілі, глядачі зможуть поставити запитання главі Виконавчого комітету реформ

04.06.2020 на платформі "Про податки з Ярославом Романчуком" відбудеться інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі, Головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України. Початок ефіру - 17:30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час інтерв'ю обговорять:

Національна рада реформ: що зроблено, коли повноцінно запрацює, штат, першочергові завдання від президента.

Спільна робота з Олександром Ольшанським: комфорт чи необхідність?

Що в пріоритетах Нацради реформ: митниця чи податкова?

Чи підійде для України грузинський варіант реформи податкової та митної служб? Звільнити всіх працівників, а якщо не допомогло - звільнити всіх ще раз?

Що простіше: вносити зміни в наявний закон, ухвалити новий?

Єдиний орган фінансових розслідувань: чи до снаги Міхеілу Саакашвілі?

Чи виведе Україну в лідери привабливості податок на виведений капітал?

Нульова декларація: амністія капіталів - бути чи не бути в 2020 році?

Чи є розуміння і спільне бачення процесу реформування податкового та митного блоку з боку прем'єр-міністра і міністра фінансів?

Кожен з глядачів зможе поставити запитання нашому гостю.

Посилання на трансляцію в YouTube: https://youtu.be/LQ1es2KCt8Q

Тому, приєднуйтесь до перегляду, буде цікаво і інформативно!

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