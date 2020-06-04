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Новини
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На онлайн-проєкті "Про податки з Ярославом Романчуком" відбудеться інтерв'ю із Саакашвілі, глядачі зможуть поставити запитання главі Виконавчого комітету реформ

На онлайн-проєкті

04.06.2020 на платформі "Про податки з Ярославом Романчуком" відбудеться інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі, Головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України. Початок ефіру - 17:30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час інтерв'ю обговорять:

Національна рада реформ: що зроблено, коли повноцінно запрацює, штат, першочергові завдання від президента.

Спільна робота з Олександром Ольшанським: комфорт чи необхідність?

Що в пріоритетах Нацради реформ: митниця чи податкова?

Чи підійде для України грузинський варіант реформи податкової та митної служб? Звільнити всіх працівників, а якщо не допомогло - звільнити всіх ще раз?

  1. Що простіше: вносити зміни в наявний закон, ухвалити новий?

Єдиний орган фінансових розслідувань: чи до снаги Міхеілу Саакашвілі?

Чи виведе Україну в лідери привабливості податок на виведений капітал?

Нульова декларація: амністія капіталів - бути чи не бути в 2020 році?

Чи є розуміння і спільне бачення процесу реформування податкового та митного блоку з боку прем'єр-міністра і міністра фінансів?

Кожен з глядачів зможе поставити запитання нашому гостю.

Посилання на трансляцію в YouTube: https://youtu.be/LQ1es2KCt8Q

Тому, приєднуйтесь до перегляду, буде цікаво і інформативно!

Підписуйтесь на сторінку "Про податки з Ярославом Романчуком" в YouTube.  Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення і не пропустити черговий ефір!

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3206) Романчук Ярослав (8)


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Топ коментарі
+2
на крыше проводите
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04.06.2020 12:34
+1
Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9
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04.06.2020 12:34
+1
Це там де він на...й когось послав?-на ФБ вже показували.
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04.06.2020 12:35
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Илон Маск и SpaceX оперативно запустили еще одну ракету Falcon 9
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04.06.2020 12:34 Відповісти
на крыше проводите
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04.06.2020 12:34 Відповісти
Це там де він на...й когось послав?-на ФБ вже показували.
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04.06.2020 12:35 Відповісти
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1267878279622639626?s=20
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04.06.2020 12:37 Відповісти
спросите у него:
1) когда будет реальные действия?
2) где делось зерно если барыги подолані?
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04.06.2020 12:36 Відповісти
зрители смогут задать вопрос главе Исполнительного комитета реформ Я навіть знаю відповідь: Пошли все к черту!
https://twitter.com/ChilePepper_13/status/1267878279622639626?s=20
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04.06.2020 12:36 Відповісти
Когда отменят коррупционный НДС ?
Будут ли вводить налоги 5/10 ?
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04.06.2020 13:01 Відповісти
Тут вопрос не в действии, а в том что зелень полезла заставлять владельцев компаний ес отчитываться в нашу налоговую, не по выведенным дивидендам, что разумно, а по всей деятельности и платить хз за что. Но только если вы не олигарх, бо тем штрафы до одного места. Норм убить все стартапы и микро-средний бизнес на корню или заставить народ выезжать избавляясь от местной налоговой резиденции - приговора предпринимателю.
Надеятся на помощь нарида не стоит, нарид даже за себя не может выйти, не то что за "буржуев и кулаков".
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04.06.2020 13:05 Відповісти
основной вопрос должен быть о НДС и его незамедлительной отмене, как самого коррупционного налога, единственной целью которого является перераспределение финансовых ресурсов в угоду олигархата.
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04.06.2020 13:12 Відповісти
Пригласите настоящего Ярослава Романчука (економиста из Белоруси), а не эту "подделку"...
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04.06.2020 15:04 Відповісти
Вопрос
№1 Какаую зарплату, из моих кровных, дал ему клоун ?
№2 Это оплата за клоунаду которую он устривал против прошлой украинской власти ?
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04.06.2020 19:49 Відповісти
 
 