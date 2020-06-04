З початку агресії РФ на Донбасі загинули 240 дітей, близько 500 зазнали поранень і травм, 56 зникли безвісти

З початку російської агресії в Україні на території Донецької та Луганської областей загинуло понад 240 дітей, ще 56 зникли безвісти, зазнали поранень і травм, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 молодих громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України в Facebook.

"4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії. Ця дата встановлена ООН у 1983 році, але кожного наступного року і до сьогодні вона продовжує наповнюватися все більшою гіркотою та сумом, болем і дитячими слізьми", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що понад 230 млн дітей у світі живуть на територіях, охоплених збройними конфліктами.

""Завдячуючи" лише російській збройній агресії у світі за останні роки маємо таку трагічну статистику загибелі дітей:

- Війни у Чечні за незалежність у період 1994-97 рр. Через окупаційні дії Російської Федерації загинуло 10-15 тисяч дітей. Точна інформація досі відсутня.

- Північна Осетія, м. Беслан. 1 вересня 2004 року в результаті захоплення заручників та проведеної російськими військами військової операції з застосуванням вибухівки і важкої зброї загинуло 186 дітей.

- У результаті військової допомоги та участі російських збройних формувань у Сирійській війні лише за 2018 рік загинуло 1106 дітей за даними Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, який почав підрахунки кількості вбитих дітей в 2014 році, і за цей час ця цифра зросла з 600 убитих в 2016 році до понад 900 убитих у 2017 році (згідно інформації на березень 2019 року).

2014-го року, "завдячуючи" російській збройній агресії на Донбасі, до цього переліку долучилася й Україна. З початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло більше 240 дітей, ще 56 пропали безвісти, отримали поранення і травми, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України.

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Також повідомляється, що в так званій "сірій зоні" проживає від 10 до 15 тисяч дітей. За даними громадських організацій кількість дітей-переселенців з Криму і Донбасу перевищила 170 тисяч осіб, а на окупованій території залишилося більше ніж 2 тисячі дітей-сиріт…

"Навіть після закінчення активної фази збройного протистояння зростання цієї жахливої статистики не припиняється – діти отримують тілесні ушкодження внаслідок необережного поводження та нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами!

За даними ЮНІСЕФ, із початку 2020 року жертвами обстрілів на Сході України стали десятеро дітей. Лише за перший тиждень травня зафіксовано шість випадків. Це вдвічі більше порівняно з аналогічним періодом минулого року", - сказано в повідомленні.

"Понад 200 тис. дітей проживають у 20-кілометровій зоні по обидві сторони від лінії розмежування, що сильно забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ). З 2014 року щонайменше 128 дітей зазнали поранень від мін, боєприпасів та інших ВЗВ. Щонайменше 38 дітей загинуло", – повідомляло представництво Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні в жовтні 2019 року.













