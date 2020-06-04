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Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя"

Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Олександр Ткаченко є досвідченою людиною у галузі культури і працює в ній все своє життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що про це президент заявив журналістам у Хмельницькій області ще до призначення Верховною Радою Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

На запитання, як він оцінює кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури, Зеленський відповів: "Нормально. Він досвідчена людина, ми з ним працювали багато років, він у цій галузі все своє життя".

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальна сума, яку необхідно направити на сферу культури і туризму, становить 3-4 млрд грн, - Ткаченко

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Міністерство культури (755) призначення (2275) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+20
С тех самых пор,когда игра на рояле хером стала музыкой.
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04.06.2020 12:43
+16
З яких це пір танці з зірками стали культурою?))
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04.06.2020 12:41
+10
нууу..некоторые и по тюрьмам всю жизнь... но они ж не министры юстиции))))
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04.06.2020 12:44
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Он в этой сфере, всю жизнь, бабло зарабатывал.
Он и дальше будет это делать.
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04.06.2020 12:41 Відповісти
знаем, знаем, всю жизнь гадил с ТВ на Украину
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04.06.2020 12:54 Відповісти
Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя" - Цензор.НЕТ 8784
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04.06.2020 13:05 Відповісти
учитесь у дебилов евреев эти твари не заслуживают даже на упоминание вообще то что жить стадом в 14 млн. голов по всему миру и гадить по всему и всему миру теперь вы поняли что такое ЕРВЕЙ И ПОЧЕМУ ТАКОЕ БЛ..ВО В МИРЕ??????
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04.06.2020 13:29 Відповісти
ну давай еврей ТКАЧЕНКО ВПЕРДЕ введи почитание Вяликой Суббойты.....
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04.06.2020 13:27 Відповісти
З яких це пір танці з зірками стали культурою?))
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04.06.2020 12:41 Відповісти
С тех самых пор,когда игра на рояле хером стала музыкой.
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04.06.2020 12:43 Відповісти
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04.06.2020 12:49 Відповісти
"Королевство кривых зеркал"

в нем правят ЖАбы и гадюки
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04.06.2020 12:55 Відповісти
+100
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04.06.2020 12:54 Відповісти
Вот мрази гадкие 🤡🤢🎪🐽👃🏻🎹💩
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04.06.2020 13:51 Відповісти
Мдя... Краще промовчу, бо забанять...
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04.06.2020 12:44 Відповісти
Мдя....
Ви таки праві !
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04.06.2020 12:56 Відповісти
Кое-кто в смешном жанре тоже всю жизнь . Каждый должен заниматься своим делом .
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04.06.2020 12:44 Відповісти
нууу..некоторые и по тюрьмам всю жизнь... но они ж не министры юстиции))))
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04.06.2020 12:44 Відповісти
Ну гениальный пьякуйой же был!
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04.06.2020 12:45 Відповісти
Еще не вечер.
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04.06.2020 12:46 Відповісти
ТВ это не культура, тем более то что в Украине, это Вторая древнейшая за огромные бабли и низкого сорта медийный продукт за редким исключением на содержании у Олигархата.. К сожалению.
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04.06.2020 12:44 Відповісти
Он опытный человек, мы с ним работали много лет, он в этой сфере всю свою жизнь".

Сказал, что это Ткаченко научил его хером по клавишам молотить.
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04.06.2020 12:45 Відповісти
не первый сфееричный министр культурки.
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04.06.2020 12:45 Відповісти
гої що ви знаєте про єго жизнь...?
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04.06.2020 12:47 Відповісти
1+1 это уже культура? ну хз
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04.06.2020 12:48 Відповісти
Глист в заднице тоже всю жизнь
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04.06.2020 12:51 Відповісти
и даже не первое поколение...
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04.06.2020 12:52 Відповісти
горндона замом, ашо
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04.06.2020 12:51 Відповісти
Г+Г культура? Капец зе-хронический даун.
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04.06.2020 12:53 Відповісти
он НЕ В ЭТОЙ СФЕРЕ, дегенератик. Культура и медиа - это разные вещи. Примерно как Киев и Оман
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04.06.2020 12:53 Відповісти
В мене це теж питаннячко постало.
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04.06.2020 12:57 Відповісти
Саме так - є культура для інтелектуалів (театри, бібліотеки, музеї, художні виставки, фестивальне кіно, класична музика та рок), а є шоу-біз для бидла - попса, талант-шоу і серіали!
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04.06.2020 12:59 Відповісти
Ви вважаєте що Шмакля може пояснити чим відрізняється шоу-бізнес від культури?
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04.06.2020 13:07 Відповісти
Воровал, ворует и будет воровать .
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04.06.2020 12:55 Відповісти
Я помиляюсь ?: а журналістика це культура? Правда, я цього не знаю.
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04.06.2020 12:56 Відповісти
ЗеДятлы, теперь сериал доя одебиливания умственно отсталых сторонников членочленограч "Скоты" будут везде и всю вашу жизнь. И ваших детей.
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04.06.2020 12:56 Відповісти
Всё, гиги тепер буде головним каналом країни...
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04.06.2020 12:58 Відповісти
Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя" - Цензор.НЕТ 8413
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04.06.2020 13:00 Відповісти
Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя" - Цензор.НЕТ 3381
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04.06.2020 13:05 Відповісти
Наша культура всё.
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04.06.2020 13:03 Відповісти
Ну ось, нарешті Ткаченко добудує свою хижку в Хацапєтовкє!
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04.06.2020 13:04 Відповісти
В якій сфері? Українофобстві? Масового загижування мізків наріду і вилизивуванні хазяйських дуп ? Так, в цьому він спец. Та де тут про культуру
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04.06.2020 13:04 Відповісти
Коломойского назначьте финансами управлять. Будьте последовательно.
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04.06.2020 13:12 Відповісти
Одне заспокоює в цій ситуації, що це призначення ненадовго.
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04.06.2020 13:26 Відповісти
Культура -Ткаченко.нема межі.
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04.06.2020 13:35 Відповісти
Судя по сериалам 95- квартала то культ-дуры процветает,значит и миньетстры должны соответствовать.До войны старые люди вспоминают что в Украинских селах не было даже замков,прислонил вилы или грабли к двери,- значит нефиг там шастать.Наследники-же ватостана представляют Украинцев исключительно как вороватых и туповатых селюков.Все это наследие сссровских победастов после голодоморов и войны оне представляют как некую неоспоримую харизму Украинцев.
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04.06.2020 13:55 Відповісти
Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя" - Цензор.НЕТ 1131
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04.06.2020 14:03 Відповісти
Если Зе всю свою жизнь был комиком, то какого пошел в президенты? По логике.
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04.06.2020 14:15 Відповісти
ыгы, был у нас один такой министр культуры, вернее была, тоже "всю жизнь" в теме))
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04.06.2020 14:33 Відповісти
Так как "культурно" сцать в очи, это конечно надо уметь...
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04.06.2020 15:27 Відповісти
Эти клоуны и журнашлюги хотят объвить украинцам, что проституция и ********** это культура. Ткаченко "домик без башенки".
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04.06.2020 15:33 Відповісти
У сфері відосиків??? то і є культура???
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04.06.2020 16:02 Відповісти
 
 