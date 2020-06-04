Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Олександр Ткаченко є досвідченою людиною у галузі культури і працює в ній все своє життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що про це президент заявив журналістам у Хмельницькій області ще до призначення Верховною Радою Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

На запитання, як він оцінює кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури, Зеленський відповів: "Нормально. Він досвідчена людина, ми з ним працювали багато років, він у цій галузі все своє життя".

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.

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