Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя"
Президент Володимир Зеленський заявив, що Олександр Ткаченко є досвідченою людиною у галузі культури і працює в ній все своє життя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що про це президент заявив журналістам у Хмельницькій області ще до призначення Верховною Радою Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.
На запитання, як він оцінює кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури, Зеленський відповів: "Нормально. Він досвідчена людина, ми з ним працювали багато років, він у цій галузі все своє життя".
Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.
Топ коментарі
+20 олег иванов #434516
показати весь коментар04.06.2020 12:43
+16 Ned Stark
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+10 Nikos KGB
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Он и дальше будет это делать.
в нем правят ЖАбы и гадюки
Ви таки праві !
Сказал, что это Ткаченко научил его хером по клавишам молотить.