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Зеленский о походе в кафе: Пригласили, я зашел - все там проверил. Готов заплатить штраф, если что-то нарушил

Зеленский о походе в кафе: Пригласили, я зашел - все там проверил. Готов заплатить штраф, если что-то нарушил

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнее посещение кафе в Хмельницком, заявив, что он готов заплатить штраф, "если что-то нарушил".

Об этом он заявил на пресс-конференции в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Я готов отдать штраф, если что-то нарушил... Да-да, так и есть, мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверил", - заявил Зеленский.

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Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что посещение кафе стоит рассматривать в качестве инспекции, а не нарушения.

Напомним, вчера пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе.

Как отметил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком. Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Ренее сообщалось, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.

Автор: 

Зеленский Владимир (23790) карантин (18172) рестораны (334) Хмельницький (407) штраф (1861) COVID-19 (19765) коронавирус (19923)


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Топ коментарі
+31
Зеленский о походе в кафе: Пригласили, я зашел - все там проверил. Готов заплатить штраф, если что-то нарушил - Цензор.НЕТ 8669
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04.06.2020 12:50
+24
И что в кафе (общепите) мог проверить Президент со знаниями о культуре съемки сериалов и шоу?
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04.06.2020 12:47
+22
Так жить по-приколу нельзя . Не получается .
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04.06.2020 12:47
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так законы же и правила для людей - животным можна.
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05.06.2020 04:15 Відповісти
Этот зеленый ублюдок даже не понимает о чем речь...Дело в том что "заплатить штраф" должно нести за собой степени ответственности...как в совке например заплатить штраф в за содержание в медвытрезвителе...
Или не в совке например Чили после "чистого листа"...это когда очень богатый бизнесмен на коленях просит рядового полицейского не выписывать штраф за превышение скорости, ибо после этого у него начнутся проблемы в бизнесе...так как будет записано в гос реестре "предприниматель склонный к нарушению закона"... А полицейский отвечает..."я понимаю это была ошибка и случайность...но я ничего не могу сделать.."
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04.06.2020 15:26 Відповісти
Это уметь надо! Так обосраться на ровном месте.
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04.06.2020 16:40 Відповісти
Ответ типичного лошары.....
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04.06.2020 16:57 Відповісти
Нет,это ответ типичного"не лоха",который нас держит за лохов. вспомните,он еще недавно также отвечал на вопрос о его присутствии во время обвинения Антоненко,Кузьменко и Дугарь:меня пригласили,и теперь силовики из кожи лезут,чтобы хоть как-то сшить это дело
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04.06.2020 17:49 Відповісти
а з якою яросною прінціпіальностью в'язали плавця в гідропарку, якими несамовитими штрафами карали як оту дівчину шо в компанії двлох кавалєрів гуляла, як посадили під арешт всіх людей старше 60-ти, шо навіть де-які бабки стрибали з балконів від задухи... і так цинічно та зневажливо самі до своїх же правил - це не просто порушення карантину - це масове згвалтування та тортури
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04.06.2020 17:08 Відповісти
Помнится кто то сказал : Если нарушу закон уйду в отставку...,а теперь только штраф...
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04.06.2020 18:18 Відповісти
Закон только для людей. Для власть имущих - БЕЗЗАКОНИЕ.
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04.06.2020 18:36 Відповісти
Глибоко аморальна людина. Він навіть не розуміє, наскільки це ницо. Заплатив би 17 тис. ₴ - і про це б урочисто дзвонили всі його посіпаки. Але мультимільйонера жаба задавила.
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04.06.2020 20:16 Відповісти
он эту отмазку долго лепил??
и кем зеленский только не подрабатывал на посту президента!
и экспедитором у Эпицентра был, его грузы встречал, а теперь вот санинспектором забегаловок заделался...Вы Шура, кажется, в бухгалтерии работаете? (с)
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04.06.2020 22:54 Відповісти
и вообще - перекрасьте его в рыжий и все совпадет.....
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05.06.2020 04:28 Відповісти
"я зашел - все там проверил."

"Проверяльщик" - смех и грех.
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05.06.2020 12:08 Відповісти
Ну не скажет же он что зашел "по нужде".
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05.06.2020 12:58 Відповісти
Акт перевірки оприлюдніть.Цікавить склад комісії по перевірці кафе.Він ще дивується що посли їдуть до попереднього президента а не до нього обговорювати геополітику.
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05.06.2020 13:17 Відповісти
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