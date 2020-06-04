АМКУ, НКРЕКП та СБУ щомісячно ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій в енергетиці, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Антимонопольний комітет України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, а також Служба безпеки України щомісяця ігнорували довідки Оператора ринку про схемах маніпуляцій на ринку електроенергії.

Про це йдеться у відповіді Оператора ринку на депутатський запит народного депутата, заступника голови Комітету палива і енергетики в парламенті Олексія Кучеренка.

"ДП "Оператор ринку" регулярно щомісяця інформував НКРЕКП, АМКУ, СБУ про ознаки багатомільйонних зловживань на Енергоринку", - написав Кучеренко у Facebook та додав відповідні документи. При цьому він зазначив, що вивчає матеріали стосовно зловживань на енергоринку України.

"Планую поцікавитися - як же саме вони реагували на це і в який спосіб допустили мільярдні борги Енергоатому та ДП "Гарпок", в той час коли спекулянти "заробили" ці величезні суми?!", - сказав Кучеренко.

Разом з тим він додав, що народний депутат Андрій Герус цієї проблеми не помічає. "Пан Герус та борцуни за Енергоатом - а чому ви не волаєте про це на своїх ефірах на своїх каналах?! Ще зараз вилізе проблема 2.5 млрд боргів державного Центренерго - а хто тут буде відповідати?!", - підкреслив депутат.

Як повідомлялося, в травні ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче собівартості української генерації.

На думку в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги.

За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.

26 травня голова парламентського Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус звернувся до Служби безпеки України з проханням вжити заходів, які зупинять зниження цін на електроенергію для промислових підприємств.

На думку депутата, таке зниження цін на електроенергії на ринку є негативним явищем. При цьому 27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою "Золотий ключик", яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Геруса компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року.