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Новини
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АМКУ, НКРЕКП та СБУ щомісячно ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій в енергетиці, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

АМКУ, НКРЕКП та СБУ щомісячно ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій в енергетиці, - нардеп

Антимонопольний комітет України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, а також Служба безпеки України щомісяця ігнорували довідки Оператора ринку про схемах маніпуляцій на ринку електроенергії.

Про це йдеться у відповіді Оператора ринку на депутатський запит народного депутата, заступника голови Комітету палива і енергетики в парламенті Олексія Кучеренка.

"ДП "Оператор ринку" регулярно щомісяця інформував НКРЕКП, АМКУ, СБУ про ознаки багатомільйонних зловживань на Енергоринку", - написав Кучеренко у Facebook та додав відповідні документи. При цьому він зазначив, що вивчає матеріали стосовно зловживань на енергоринку України.

"Планую поцікавитися - як же саме вони реагували на це і в який спосіб допустили мільярдні борги Енергоатому та ДП "Гарпок", в той час коли спекулянти "заробили" ці величезні суми?!", - сказав Кучеренко.

Разом з тим він додав, що народний депутат Андрій Герус цієї проблеми не помічає. "Пан Герус та борцуни за Енергоатом - а чому ви не волаєте про це на своїх ефірах на своїх каналах?! Ще зараз вилізе проблема 2.5 млрд боргів державного Центренерго - а хто тут буде відповідати?!", - підкреслив депутат.

Як повідомлялося, в травні ціни на ринку електроенергії впали до історичного мінімуму в 64 коп. за кВт год, що значно нижче собівартості української генерації.

На думку в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, ручне втручання в роботу ринку електроенергії для примусового зниження тарифів на електроенергію для промисловості призвело до того, що галузь переживає найбільшу кризу, а енергетичні підприємства не можуть працювати через багатомільярдні борги.

За оцінками відомства, дефіцит коштів в енергоринку України за підсумком 2020 року може досягти 50 млрд грн.

26 травня голова парламентського Комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус звернувся до Служби безпеки України з проханням вжити заходів, які зупинять зниження цін на електроенергію для промислових підприємств.

На думку депутата, таке зниження цін на електроенергії на ринку є негативним явищем. При цьому 27 травня народний депутат Олексій Гончаренко опублікував інформацію про те, що Андрій Герус і його оточення організувало фінансову схему з назвою "Золотий ключик", яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії Укрзалізниці за завищеною на 38 копійок ціною з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Геруса компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року.

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) енергетика (2581)


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Топ коментарі
+6
АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 299
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04.06.2020 13:05
+3
Энергетические мыши?
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04.06.2020 13:08
+2
Рыжий татарин стимулировал не видеть и игнорировать, зелёными банкнотами глаза им закрывал. Он же не может выпасть их Форбс!
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04.06.2020 13:10
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"Шо? Тут хтось э?.." - це найчастіше питання які лунають в кабінетах СБУ.
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04.06.2020 13:00 Відповісти
АМКУ, НКРЭКУ и СБУ -- пешки Коломойского , в партии уничтожения Украины.
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04.06.2020 13:00 Відповісти
А как они могли против папы Бени пойти?
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04.06.2020 13:03 Відповісти
АМКУ, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно игнорировали справки Оператора рынка о схемах манипуляций в энергетике, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 299
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04.06.2020 13:05 Відповісти
яка мілота) А шо ж зебіли, радуюцця?
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04.06.2020 13:09 Відповісти


Благодаря этому приближенная к Герусу компания получила 321 млн грн прибыли
и отєти герусы шо-то вякали про "злачинный роттердам"))))
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04.06.2020 13:07 Відповісти
Энергетические мыши?
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04.06.2020 13:08 Відповісти
Рыжий татарин стимулировал не видеть и игнорировать, зелёными банкнотами глаза им закрывал. Он же не может выпасть их Форбс!
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04.06.2020 13:10 Відповісти
Оно им надо??.."кормильцы" как-никак.
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04.06.2020 14:22 Відповісти
Тупориле бидло повинно платити!!! Такий закон природи.
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04.06.2020 14:44 Відповісти
 
 