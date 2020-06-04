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Новини
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Наряди Нацгвардії підсилюють пляжі і зони відпочинку на узбережжі Азовського моря. ФОТО

З метою профілактики тяжких злочинів, підтримання громадського порядку, а також дотримання громадянами карантинних обмежень, пляжі і зони відпочинку, розташовані на узбережжі Азовського моря, були посилені гвардійськими нарядами 12-ї бригади оперативного призначення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України, нацгвардійські наряди будуть працювати в Маріуполі і в курортних населених пунктах: Мелекине, Білосарайська Коса, Ялта.

"Із потеплінням кількість відпочивальників на пляжах збільшується. Запрацювали заклади харчування, готелі та спортивні майданчики у прибережних районах. У зв’язку з цим, такі місця були підсилені пішими нарядами, а також автопатрулями Нацгвардії у взаємодії із Нацполіцією", – зазначив заступник командира військової частини 3057 підполковник Сергій Загреба.

Патрулювання узбережжя Азовського моря триватиме до закінчення курортного сезону.

Наряди Нацгвардії підсилюють пляжі і зони відпочинку на узбережжі Азовського моря 01

"Варто також нагадати громадянам, які відвідують водоймища, що за порушення карантинних обмежень, залежно від подальших наслідків, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У МОЗ закликали тимчасово не купатися в Чорному морі на одеських пляжах: вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

Автор: 

Азовське море (1617) курорт (97) пляж (153) Національна гвардія (1521)


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Топ коментарі
+5
Суки, занятися їм нічим. Всюди злочинність росте як на дрожах, а ці відпочивальників трясти будуть.
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04.06.2020 13:16
+4
соблюдения гражданами карантинных ограничений !!!!!

Карл, на пляжах, ты не ослышался, не в кафе Хмельницкого, а на продуваемых свежим морским бризом пляжах Азова !!!!
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04.06.2020 13:19
+3
https://censor.net/n3141694

а они вертухаев на пляжи выпускают...
зеленая плесень в своем репертуаре
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04.06.2020 13:16
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Хто там казав що хоче в Киряловку?
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04.06.2020 13:12 Відповісти
соблюдения гражданами карантинных ограничений !!!!!

Карл, на пляжах, ты не ослышался, не в кафе Хмельницкого, а на продуваемых свежим морским бризом пляжах Азова !!!!
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04.06.2020 13:19 Відповісти
Можеш сам подивитись. Набери вебкамери Кирилівки.
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04.06.2020 13:28 Відповісти
"Наряды Нацгвардии усиливают пляжи"... Встановлюють протихвильові дамби і досипають піску, чи як???
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04.06.2020 13:13 Відповісти
чи як
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04.06.2020 13:18 Відповісти
"соблюдения гражданами карантинных ограничений "



кошмарить пловцов без масок будут
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04.06.2020 13:21 Відповісти
Обычный заголовок Цензора, хотя в данном случае и текст такой же!
Очевидно аффтар статьи имел в виду "усиление патрулей пляжей" вместо "вместо усиления пляжей патрулями ".
Хотя ХЗ, может патрули используют вместо мешков с песком, тогда да!
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04.06.2020 15:07 Відповісти
Рік тому громадяни України мали на увазі, що обирають Президента...
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04.06.2020 15:20 Відповісти
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04.06.2020 17:29 Відповісти
https://censor.net/n3141694

а они вертухаев на пляжи выпускают...
зеленая плесень в своем репертуаре
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04.06.2020 13:16 Відповісти
Суки, занятися їм нічим. Всюди злочинність росте як на дрожах, а ці відпочивальників трясти будуть.
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04.06.2020 13:16 Відповісти

Берегитесь девки-топлесс!
Источник: https://censor.net/n3200007
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04.06.2020 13:19 Відповісти
Подивився на пляжі Федотової коси. Поліцаїв не видно. На пляжах по 2-4 людей ходять без масок. Погода чудова.
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04.06.2020 13:20 Відповісти
по 2-4 людей ходять без масок ????

по 17 тысяч им выписать !!!
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04.06.2020 13:23 Відповісти
где кольты ..мп5 и автотматы мапюк..тьху
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04.06.2020 22:38 Відповісти
 
 