Наряди Нацгвардії підсилюють пляжі і зони відпочинку на узбережжі Азовського моря. ФОТО

З метою профілактики тяжких злочинів, підтримання громадського порядку, а також дотримання громадянами карантинних обмежень, пляжі і зони відпочинку, розташовані на узбережжі Азовського моря, були посилені гвардійськими нарядами 12-ї бригади оперативного призначення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України, нацгвардійські наряди будуть працювати в Маріуполі і в курортних населених пунктах: Мелекине, Білосарайська Коса, Ялта.

"Із потеплінням кількість відпочивальників на пляжах збільшується. Запрацювали заклади харчування, готелі та спортивні майданчики у прибережних районах. У зв’язку з цим, такі місця були підсилені пішими нарядами, а також автопатрулями Нацгвардії у взаємодії із Нацполіцією", – зазначив заступник командира військової частини 3057 підполковник Сергій Загреба.

Патрулювання узбережжя Азовського моря триватиме до закінчення курортного сезону.

"Варто також нагадати громадянам, які відвідують водоймища, що за порушення карантинних обмежень, залежно від подальших наслідків, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

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