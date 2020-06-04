Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вважає, що після встановлення фактів вчинення злочинів співробітником правоохоронного органу має слідувати відставка керівника відомства.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила журналістам.
"Якщо ми будемо таким чином підходити, то знову буде питання ... Якщо, наприклад, Генінспекція (Офісу генпрокурора. - Ред.) зловила прокурора на хабарі - так що, Венедіктову у відставку? Ну, мені здається, це дуже політичні заяви (необхідна відставка керівника відомства в подібного роду випадках. - Ред.)", - зазначила генпрокурор.
"Мені здається, що керівник правоохоронного органу повинен робити свою роботу з організації, виявлення цього, а політичні заяви з цього приводу я точно робити не буду", - підсумувала Венедіктова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что прокурор должен уйти в отставку
Если прокурора поймали на взятке, это не только не значит, что прокурор должен уйти в отставку, а значит что прокурор должен поделиться с генпрокурором и пойти на повышение
порте и мышей в хранилищах:
А вашу пайку з'їли
пацюкиЗЕлюки...
сотрудничество с ФСБ в 14году... Продолжать?
Как это "продовжується досі"?! Насколько я помню, это как раз Бубочка сказал, что войну он уже закончил.
И прекращайте писать на украинском - москалю это не идет - вы как свинья в сарафане
нською сєпарок. Від тебе дуже смердить ******.
Не-не-не, в отставку только после поимки абсолютно всех прокуроров.
министры это политеческие должности
дурилка тупая
А во всем цивилизованном Мире практикуется именно такой подход - начальство несет ответственность за подчиненных.
Мнения / Общество 04-июн, 02:129 3 273 0
Популярный украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко пишет на своей странице в Facebook, из нескольких источников вчера пришла новость о том, что министр обороны Таран решил поменять знаки различия военных, которые были введены при президенте Порошенко.
О возвращении погон а-ля брежневская армия вроде бы речь не идет - хотят ромбы на погонах заменить звездами. Потому как, ромбы новой власти напоминают погоны Вермахта.
По словам Вовнянко, тут сказать можно следующее: во-первых, знаки различия в каждой армии мира свои и ориентироваться на кого-то здесь - лицемерие или неполноценность. На флаге ВВС Финляндии и сейчас размещена свастика - финны по этому поводу не комплексуют.
Во-вторых, ромбы на погонах существуют в современном бундесвере, хотя нацистские символы в Германии запрещены гораздо строже, чем и нацистские, и большевистские у нас.
В-третьих, современные ромбы на наших погонах имеют полностью четкий исторический прототип - погоны войска Украинского государства времен гетмана Скоропадского. Именно в этих погонах армия УНР вступила в бой с большевиками.
Журналист пишет, очевидно, дело не в сходстве ромбов. Дело в дремучем «совке», который царит в головах ЗЕкоманды.
Этот «совок» в черепах толкает их на действия, которые характеризуются простым словом - реванш.
Несложно догадаться, что ромбы на погонах - лишь первый шаг.
Далее вернут черные береты морпехам.
Затем вернут голубые береты в ДШВ.
Далее начнут менять парадный мундир.
«Я просто напомню, первое, что сделала ЗЕкоманда, дорвавшись до власти - она попыталась отменить военный парад на День Независимости. Мне уже интересно, а приветствие «Слава Украине - Героям слава» из армии уберут? Заменят на что-то нейтральное?», - резюмировал блогер.
Якщо впіймалтся двое - тотальну реревірку всіх прокурорів!
Якщо більше - однозначно відставка через проф непридатність або корупцію.
У Китаї такий керівник уже б готувався до зустрічі з предками а його рідні пакували невеличкі валізи для переїзду в сільгосп комуну.
А вот бенядиктофна - политик, не имеет права быть в правоохранительных органах, вообще!!!Настолько тупая что и комиссию не прошла, да плюс ко всему оно не прокуратуру, а в политику пошло! Само объявило! "Независимая" наше...
сеяться......... природный отбор так сказать.........