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Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку

Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вважає, що після встановлення фактів вчинення злочинів співробітником правоохоронного органу має слідувати відставка керівника відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила журналістам.

"Якщо ми будемо таким чином підходити, то знову буде питання ... Якщо, наприклад, Генінспекція (Офісу генпрокурора. - Ред.) зловила прокурора на хабарі - так що, Венедіктову у відставку? Ну, мені здається, це дуже політичні заяви (необхідна відставка керівника відомства в подібного роду випадках. - Ред.)", - зазначила генпрокурор.

"Мені здається, що керівник правоохоронного органу повинен робити свою роботу з організації, виявлення цього, а політичні заяви з цього приводу я точно робити не буду", - підсумувала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60 депутатів підписали постанову про відставку Авакова, включно із Зінкевич від "ЄС", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) відставка (1459) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+34
Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку - Цензор.НЕТ 3477
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04.06.2020 13:20
+21
Если генпрокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку.
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04.06.2020 13:20
+21
Ще й ця хвойда пащеку розкрила,падло ригівське.
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04.06.2020 13:22
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Если генпрокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку.
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04.06.2020 13:20 Відповісти
Я Вам скажу больше:
Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что прокурор должен уйти в отставку
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04.06.2020 13:27 Відповісти
Я Вам скажу больше:
Если прокурора поймали на взятке, это не только не значит, что прокурор должен уйти в отставку, а значит что прокурор должен поделиться с генпрокурором и пойти на повышение
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04.06.2020 13:55 Відповісти
Если прокурора поймали на взятке, это априори означает, что он не поделился с генпрокурором (иначе бы не поймали). А как известно, не поделится с генпрокурором - тяжелейшее преступление, которое не должно остаться безнаказанным!
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04.06.2020 14:58 Відповісти
Вы все не правы , если прокурора поймали на взятке , то сесть должен тот кто поймал , а генпрокурор должен лично за этим проследить и потом пропиариться , что посадили врага государства!
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05.06.2020 02:44 Відповісти
Да вы по дворцам прокуроров пройдитесь и тогда решим снимать генпрокувора или нет.
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04.06.2020 13:20 Відповісти
Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку - Цензор.НЕТ 3477
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04.06.2020 13:20 Відповісти
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Яка кабанічно розхарчована миша!
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04.06.2020 13:27 Відповісти
Я на вас бы посмотрел, если бы съели 2600 вагонов зерна. Плюс, что мыши еще удалось сохранить приличную форму, минус - они еще многое смогут сожрать.
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04.06.2020 15:08 Відповісти
Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку - Цензор.НЕТ 1408
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04.06.2020 16:03 Відповісти
Дета рядом с хранилищем Держрезерва:
Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку - Цензор.НЕТ 599
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04.06.2020 13:58 Відповісти
Нпо почему-то в наличии такая вот синхронизация деятельности ЗЕленых крыс экс
порте и мышей в хранилищах:

Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку - Цензор.НЕТ 1144

Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку - Цензор.НЕТ 7442

А вашу пайку з'їли пацюки ЗЕлюки...
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04.06.2020 14:01 Відповісти
Миши кажуть, то не вони ,а зеленi криси зкрисятнiчали
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04.06.2020 16:01 Відповісти
Ще й ця хвойда пащеку розкрила,падло ригівське.
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Ти зробив її генпрокурором разом з іншими зебілами, ватниками, свинособаками!
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04.06.2020 13:58 Відповісти
Не бачу ніякої різниці між нею і всіма попередніми. При твоєму свинарнику плокулатулою керував дебіл ,хабарник і алкаш тож і хвойда нехай по керує.
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04.06.2020 14:02 Відповісти
Ну так откройте для себя понятие бюджет. Порох - рост. Зебил - Песец. А так да, "никакой разницы"
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04.06.2020 14:08 Відповісти
Я відкрив для себе потрох ріст $ з 8 до 28,газ у 10разів світло і т.д Зе, зниження $ до 25газ у три рази А решта по дивимось.
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04.06.2020 14:14 Відповісти
Ну дык, откройте для себя госрезерв, маски кРадуцкого, торговлю должностями, Оманские встречи с Патрушевым, вывод денег привата (привет "ріст $ з 8 до 28"), уклонение от воинской службы, назначение виновных без суда (дело Шеремета), разбазариванье бюджета,
сотрудничество с ФСБ в 14году... Продолжать?
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04.06.2020 14:41 Відповісти
Я з початку дочекаюсь коли сядуть свинарчуки які розкрадали оборонпром а до решти черга дійде.Сьогодні радап прийняла закон про злодіїв у законі який минулі злодії провалили будучи 5років при владі.
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04.06.2020 14:48 Відповісти
А... Понятно. Пофуй на нынешних воров - "грабь корованы, *** гусей", пока порох не сядет. Удобно, чё . Кстати, не напомните, у пороха тоже было - "монобольшинство"? Или "нарид" как всегда ему навыбирал рыгов?
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04.06.2020 14:56 Відповісти
Скільки ригів,беркутні хабарників,і тд, при ньому сіло? А от те що мертвечук у раді цілком його заслуга бо вони давні друзі і компаньйони по бізнесу.Тож повноваженим у мінську призачав він і зажопників у раду пропхнув.
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04.06.2020 15:08 Відповісти
Ххосподя! Ну и дерьмо у вас в голове . Портнов приехал в Украину при Зеле, делаем вывод, - Зеля креатура Овоща . Ваша логика сработает и в другую сторону
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04.06.2020 17:10 Відповісти
Де справи заведені на портнова за п"ять років мальдівськими прокурорами і кого вони взагалі посадили окрім патріотів? Чому портнова за п"ять років не притягли до відповідальності?
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04.06.2020 17:16 Відповісти
А где дела заведенные на петю? Вас так приятно иметь вашим оружием
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04.06.2020 17:19 Відповісти
А рядом с инфой про рост цен, ничего про войну не было?!
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04.06.2020 15:01 Відповісти
Було і про війну яку мальдівський закінчив перемогою зо два тижн,і яка продовжується досі.
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04.06.2020 15:10 Відповісти
Когда он это обещал, на Донбасе еще не было регулярных расейских подразделений с тяжелым вооружением, а до того момента, его освобождение продвигалось неплохими темпами. И его бы освободили, не за 2 недели конечно, а за пару месяцев. И вы это прекрасно знаете.
Как это "продовжується досі"?! Насколько я помню, это как раз Бубочка сказал, что войну он уже закончил.
И прекращайте писать на украинском - москалю это не идет - вы как свинья в сарафане
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04.06.2020 15:24 Відповісти
Ті війська позвали такі ********** козли як ти,бо це ваш ********* вони прийшли захищать. Ти швидше перестанеш писати на своїй собачій ніж я украї
нською сєпарок. Від тебе дуже смердить ******.
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04.06.2020 17:13 Відповісти
Дядя, вы дурак? Ужек сто раз говорено-переговорено, что цена на газ напрямую завязана на цену на мировом рынке. И если она в мире упала просто катастрофически (для рашки, например), то даже в Украина ее вынуждены были снизить . И ни каких заслуг зеленого дебила в этом нет ни сколечки.
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04.06.2020 15:12 Відповісти
В мене нема ************ племінників,дякуючи богу не москаль і руським духом так як від тебе не смердить.ПТН-ПНХ.
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04.06.2020 15:18 Відповісти
Якщо прокурорів систематично ловлять а взятках то, чому б і ні?
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04.06.2020 13:23 Відповісти
Ето типо как, если вас покусала собака то ето не значит что нужно наказывать ее хозяина.
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04.06.2020 13:23 Відповісти
****...
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04.06.2020 13:24 Відповісти
если кто то пиз... воровал при Пети - Петя виноват - тут та же логика - и не как по другому - на зАПАДЕ САМИ ИДУТ В ОТСТАВКУ - бо стыдно - а нашим - позор
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04.06.2020 13:25 Відповісти
Венедиктова, если мы пытаемся идти в Европу, то давайте не выдумывать велосипед и свою "альтернативно одарённую отдельную нацию", а поступать с отставками руководителей ведомств, так как там? Чтобы со стулом приклеенным к заднице не выносить их из кабинетов
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04.06.2020 13:26 Відповісти
Он не приклеен - там ножки вверх торчали
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04.06.2020 14:09 Відповісти
"поймала прокурора на взятке - так что, Венедиктову в отставку?"Источник: https://censor.net/n3200013
Не-не-не, в отставку только после поимки абсолютно всех прокуроров.
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04.06.2020 13:26 Відповісти
Всё ей кажеться, когда она уже думать начнёт!
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04.06.2020 13:30 Відповісти
https://censor.net/user/264364 Президенту тоже все время что то кажется.) Что у президента на уме,то у прокурора на языке.
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04.06.2020 14:13 Відповісти
Никогда! Человек, который имеет ученую степень доктора юридических наук и звание профессора, заведующая кафедрой на юридическом факультете Харьковского Университета им. Каразина (между прочим, лучшего вуза Украины по данным международных рейтингов), не смог сдать квалификационный экзамен на должность судьи Верховного суда Украины - вам это о чем-то говорит? Мне, лично, обо всем!
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04.06.2020 15:18 Відповісти
Темное пятно на универе харькова.
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04.06.2020 18:06 Відповісти
генпрокурор это политическая должность\
министры это политеческие должности
дурилка тупая
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04.06.2020 13:31 Відповісти
Рука руку моет.
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04.06.2020 13:35 Відповісти
врубила павлика
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04.06.2020 13:37 Відповісти
Зміїне кубло
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04.06.2020 13:37 Відповісти
Вот провалишь за 6 лет ВСЕ реформы - тоже вылетай под зад!!!!
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04.06.2020 13:41 Відповісти
Они уже за год все провалили к чертовой матери. Даже то, что было до них уже сделано.
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04.06.2020 13:56 Відповісти
охренеть. т.е. пусть дальше грабят и насилуют мы тут на верху типа не при чем, то какие то другие не наши. есть хоть какие то понятия отвественности у етих людей?
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04.06.2020 13:43 Відповісти
А если есть вопросы по квартире, в которой живет генпрокурор?...
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04.06.2020 13:45 Відповісти
Гнилое существо...
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04.06.2020 13:45 Відповісти
Если прокурор взял взятку, это еще не преступление, а вот если не поделился, то таки да.
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04.06.2020 13:47 Відповісти
Она это и имела в виду.
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04.06.2020 15:02 Відповісти
ГЕНПРОКУРВА!
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04.06.2020 13:47 Відповісти
Причём тут взятка? Развалена полностью система МВД. Народ не доверяет полиции. В Европе недоверие-очень сильный аргумент чтобы заменить специалиста или работника, который тебя обслуживает. Если ты произносишь в любом офисе слова: "Я ему не доверяю". Это, как красная тряпка для быка. А тут Министр МВД. Вы что издеваетась, мадам Венедиктова???
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04.06.2020 13:51 Відповісти
Странно.
А во всем цивилизованном Мире практикуется именно такой подход - начальство несет ответственность за подчиненных.
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04.06.2020 13:55 Відповісти
Сначала ЗеКоманда уберет новые звания, а потом отменят приветствие «Слава Украине - Героям Слава!»
Мнения / Общество 04-июн, 02:129 3 273 0

Популярный украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко пишет на своей странице в Facebook, из нескольких источников вчера пришла новость о том, что министр обороны Таран решил поменять знаки различия военных, которые были введены при президенте Порошенко.

О возвращении погон а-ля брежневская армия вроде бы речь не идет - хотят ромбы на погонах заменить звездами. Потому как, ромбы новой власти напоминают погоны Вермахта.

По словам Вовнянко, тут сказать можно следующее: во-первых, знаки различия в каждой армии мира свои и ориентироваться на кого-то здесь - лицемерие или неполноценность. На флаге ВВС Финляндии и сейчас размещена свастика - финны по этому поводу не комплексуют.

Во-вторых, ромбы на погонах существуют в современном бундесвере, хотя нацистские символы в Германии запрещены гораздо строже, чем и нацистские, и большевистские у нас.

В-третьих, современные ромбы на наших погонах имеют полностью четкий исторический прототип - погоны войска Украинского государства времен гетмана Скоропадского. Именно в этих погонах армия УНР вступила в бой с большевиками.

Журналист пишет, очевидно, дело не в сходстве ромбов. Дело в дремучем «совке», который царит в головах ЗЕкоманды.

Этот «совок» в черепах толкает их на действия, которые характеризуются простым словом - реванш.

Несложно догадаться, что ромбы на погонах - лишь первый шаг.

Далее вернут черные береты морпехам.

Затем вернут голубые береты в ДШВ.

Далее начнут менять парадный мундир.

«Я просто напомню, первое, что сделала ЗЕкоманда, дорвавшись до власти - она попыталась отменить военный парад на День Независимости. Мне уже интересно, а приветствие «Слава Украине - Героям слава» из армии уберут? Заменят на что-то нейтральное?», - резюмировал блогер.
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04.06.2020 14:00 Відповісти
А если это происходит каждый день на протяжении пяти лет? Думаю должен.
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04.06.2020 14:06 Відповісти
ти потроху бананові коробки збірай, богіня харківської косметології)))
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04.06.2020 14:10 Відповісти
скоро в боХ1н1 морда лусне .
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04.06.2020 14:15 Відповісти
поймала прокурора на взятке - так что, Венедиктову в отставку? обязательно в отставку ,иначе так и будут прокуроров ловить на взятках.они будут делится их будут отпускать и через суды снова востанавливать...
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04.06.2020 14:13 Відповісти
Как все начали защищать Авакова ! Если прокуроров 10 раз ловят на взятке , то генпрокурор должен уйти .
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04.06.2020 14:14 Відповісти
Якщо це один випадок, ГП повинен призначити ретельну перевірку офісу цього прокурора і декілька вибіркових інших прокурорів.
Якщо впіймалтся двое - тотальну реревірку всіх прокурорів!
Якщо більше - однозначно відставка через проф непридатність або корупцію.
У Китаї такий керівник уже б готувався до зустрічі з предками а його рідні пакували невеличкі валізи для переїзду в сільгосп комуну.
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04.06.2020 14:16 Відповісти
Чому в раді майже ніхто не дає голосів.за його відставку,мотивуючи це маячнею?
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04.06.2020 14:21 Відповісти
Он ничем не отличается от них. Они крадут- и он крадёт. Он убил Сашкло Музычко и они убивают иногда, только мы не всегда знаем.
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04.06.2020 14:58 Відповісти
Це ж вона зараз озвучила, як треба давати хабарі генпрокурору. Не на пряму а через прокурорів.
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04.06.2020 14:26 Відповісти
Повністю підтримую. Генпрокурор, як і інший керівник, не може відповідати за дії кожного свого працівника. У кожного є свої якості та наміри, які наперед передбачити неможливо. Реагувати на такі випіющі випадки звичайно потрібно, а також проводити профілактичні заходи з метою недопущення злочинних дій службовців.
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04.06.2020 15:07 Відповісти
Так никто ни за что и не отвечает... Пьяный в драбадан глава райсуда сносит столб на центральной улице в райцентре и ... ничего! РЭС молча и быстро ставит новую опору, "Шкоду" судьи быстренько увозят в ремонт и он судит дальше...
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04.06.2020 16:12 Відповісти
Аваков дійсно за дебілів не відповідає, проте за кадрову політику несе саме він пряму відповідальність. Непрозоре призначення начальників, які так же не прозоро тягнуть за собою всю свою банду, чомусь не цікавить міністра. Чому не має виборів громадянами дільничних і начальників райвідділів поліції? Чому жодних системних зрушень в роботі МВС немає, крім окозамилювання. Де закон про зброю? А це все робота пана Аваков, якому потрібно щось робити саме системно, а не змінювати одних виродків на інших. Тоді поліцаї не будуть супроводжувати замовні мафією банди до Борисполя, коли київський ЗМОП забігає на затримання виключно спілкується на мові окупантів. Тож треба копняка під сідницю за такі косяки.
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04.06.2020 15:08 Відповісти
Ладно, )(уй с тобой, не должен! А как быть со всеми теми делами, которые вёл прокурор-взяточник, а???
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04.06.2020 16:08 Відповісти
" Венедиктова об отставке Авакова: Если прокурора поймали на взятке, это не значит, что генпрокурор должен уйти в отставку" - ДОЛЖЕН, вернее ДОЛЖНА!!!
А вот бенядиктофна - политик, не имеет права быть в правоохранительных органах, вообще!!!Настолько тупая что и комиссию не прошла, да плюс ко всему оно не прокуратуру, а в политику пошло! Само объявило! "Независимая" наше...
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04.06.2020 22:00 Відповісти
За единственный случай -нет , но он не единственный , это системная фишка милиполиции - взяточничество, издевательство и т.д.! Да и как может быть иначе, если работают старые кадры?
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05.06.2020 02:47 Відповісти
правильного ̶п̶а̶ц̶а̶н̶а̶ прокурора на взятке не поймаешь а неправильные прокуроры должны от
сеяться......... природный отбор так сказать.........
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05.06.2020 05:54 Відповісти
 
 