Венедіктова про відставку Авакова: Якщо прокурора зловили на хабарі, це не означає, що генпрокурор повинен піти у відставку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вважає, що після встановлення фактів вчинення злочинів співробітником правоохоронного органу має слідувати відставка керівника відомства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила журналістам.

"Якщо ми будемо таким чином підходити, то знову буде питання ... Якщо, наприклад, Генінспекція (Офісу генпрокурора. - Ред.) зловила прокурора на хабарі - так що, Венедіктову у відставку? Ну, мені здається, це дуже політичні заяви (необхідна відставка керівника відомства в подібного роду випадках. - Ред.)", - зазначила генпрокурор.

"Мені здається, що керівник правоохоронного органу повинен робити свою роботу з організації, виявлення цього, а політичні заяви з цього приводу я точно робити не буду", - підсумувала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 60 депутатів підписали постанову про відставку Авакова, включно із Зінкевич від "ЄС", - нардеп "Голосу" Юрчишин

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, фракція "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова і міністра охорони здоров'я Степанова.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.