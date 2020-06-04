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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні: "Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину"

Ляшко про зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні:

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував зростання кількості нових виявлених випадків коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину. Будемо відстежувати динаміку", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві можуть заборонити відкривати кафе і ресторани з 5 червня, - головний санлікар Ляшко

Нагадаємо, що в Україні упродовж останніх двох днів зростає кількість виявлених за добу випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу в Україні виявили "рекордну" кількість випадків COVID-19 за добу - 588.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Вы вообще ничего умного сказать не можете .
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04.06.2020 13:21
+5
Ляшко о росте количества новых случаев COVID-19 в Украине: "Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина" - Цензор.НЕТ 1619
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04.06.2020 13:29
+4
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне 500 в день ?
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04.06.2020 14:00
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Вы вообще ничего умного сказать не можете .
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04.06.2020 13:21 Відповісти
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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04.06.2020 13:30 Відповісти
Нужно учитывать динамику - карантин вводят, когда случаи инфицирования возрастают (или имеется тенденция к возрастанию), а когда скорость заболеваний снижается или остается постоянной ("плато"), карантин можно ослаблять. А можно и не ослаблять, так вы же первые будете здесь волать про убийство экономики.
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04.06.2020 14:32 Відповісти
Повторюсь. Карантин нужно было вводить дифференцировано, в зависимости от ситуации и по регионам. А не сразу останавливать всю страну и лишать людей средств существования. Но для этого нужно иметь мозги и знать реальную картину по регионам. А для этого нужны были адекватные тест-системы и быстрое массовое тестирование. Чего, кстати, нету и до сих пор.
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04.06.2020 15:10 Відповісти
Так было сделано в Финляндии. И маски там принудительно одевать на здоровых не заставляли. Положительный результат этого можно увидеть на графике.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
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04.06.2020 16:01 Відповісти
Что ему теперь говорить, если вчера сам бубочка дал отмашку на посещение кафе, а сегодня резкий рост заразившихся
Выходит Зебил сам своим призывом создал вспышку заболеваемости
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04.06.2020 13:33 Відповісти
ЛЯШКО, ПОСЛЕ ХМЕЛЬНИЦКОГО ТЫ УЖЕ МОЖЕШЬ НЕ БОЛТАТЬ ЕРУНДОЙ !!!
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04.06.2020 13:24 Відповісти
А шо там в кафе з дєрьмаком і зебубкой вчора, КОВІД не підхопив? Чи тілько побутовий сіхвіліс?
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04.06.2020 13:24 Відповісти
Ляшко о росте количества новых случаев COVID-19 в Украине: "Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина" - Цензор.НЕТ 1619
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04.06.2020 13:29 Відповісти
Конечно же это не последствие послабления карантина
Коронавирус сам нагло проникает через дверные либо оконные щели, иногда даже путем взлома и подло заражает граждан
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04.06.2020 13:29 Відповісти
Как это не смешно но именно так и случается. Логичной цепочки не видно. В основном коронавирус появляется там где есть тесты) кармановирус и не более.
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04.06.2020 13:43 Відповісти
В основном он проникает в интернаты, общежития, дома пристарелых и в сознание коронапсихозных. Если надо получить "больных" медики едут в интернаты) или сами стают инфиковаными.
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04.06.2020 13:45 Відповісти
Ну тебе то он не страшен, потому что в дурку коронавирус не проникнет
Принимай лекарства спокойно
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04.06.2020 14:21 Відповісти
Ты так уверен значит оттуда и пишешь?) Но меня ты там не мог видеть) такие места не посещаю. И как раз пора всем коронапсихозники в дурку потому что у вас признаки параноидальной шизофрении)
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04.06.2020 14:26 Відповісти
Ляшко о росте количества новых случаев COVID-19 в Украине: "Мы еще не можем сказать, что это последствие ослабления карантина" - Цензор.НЕТ 6631
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04.06.2020 13:30 Відповісти
Мы - это он о себе. Мы, Ляшко первый, ...(а далее - по тексту).
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04.06.2020 13:33 Відповісти
Пошла брехня суцільна, занижують офіційні дані про захворюваність ковідом-19. Ось тут подивиться самі, та порівняйте з даними МОЗу за добу
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

І як це називати?
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04.06.2020 13:48 Відповісти
Пландемія планетарного масштабу. Клани ротшильдів і рокфеллерів організовують новий світовий порядок через підконтрольні їм ВОЗ, змі, фармкоманії, лабораторії, інститути. Масова істерія план якої написаний фондом рокіеллера ще 2010 року, озучуване насування пандемії Білом гейтсом з 2015 по 2020 рік. Подія event-201
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04.06.2020 13:50 Відповісти
Ну звісно ж, тоді ви автоматично визнали би свої рішення недолугими.
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04.06.2020 13:59 Відповісти
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне 500 в день ?
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04.06.2020 14:00 Відповісти
Ну, ты и сам знаешь: "чудаки" на букву "му".
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04.06.2020 14:10 Відповісти
Во-первых не прекращают, а смягчают (именно по требованию таких как ты).
А вообще, нужно работать мозгами. и учитывать динамику - карантин вводят, когда случаи инфицирования возрастают (или имеется тенденция к возрастанию), а когда скорость заболеваний снижается или остается постоянной ("плато" как сейчас), карантин можно ослаблять. А можно и не ослаблять, так вы же первые будете здесь волать про убийство экономики.
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04.06.2020 14:36 Відповісти
Спасибо жителю дамбаса что обьяснил нам за смягчение карантина и про пик заболеваемости.. и я тебе муда..мудрецу поясню - пика еще не было, вирус гуляет и кто будет отвечать за смягчение карантина если че ?!...
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04.06.2020 15:45 Відповісти
Гулял и будет гулять сезонно, как и все разновидности гриппа. И обострение сейчас, как и для всех ОРЗ, из-за возникшего после тепла холодного и дождливого периода со второй половины мая.
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04.06.2020 16:09 Відповісти
Поясню и тебе, му#даку. Во-первых я не из Донбасса (это восток Украины, а не юго-восток).
Во-вторых, пика нет именно потому что он растянулся во времени как раз благодаря карантину (хотя карантином то что было у нас назвать трудно, единственно что помогло это перекрытие транспортного сообщения извне и внутри между регионами и населенными пунктами, иначе было бы как в Италии. только гораздо хуже.
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04.06.2020 16:12 Відповісти
Не повторяйте заезженные штампы про нашу пародию на "карантин" и Италию, если не знаете причины происходившего там.
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04.06.2020 16:29 Відповісти
04.06.2020 Новости судебного процесса о незаконности включения COVID-19 в перечень особо опасных болезней.

Состоялось первое подготовительное заседание. Следующее назначено на 02 июля в 10:00.

Сразу замечу, судья Погрибниченко создал позитивное первое впечатление. Видно, что это грамотный юрист, строго придерживающийся процедуры и понимающий суть происходящего вокруг коронавируса глубоко, а не поверхностно. Не знаю какой будет вердикт, но процесс точно будет качественным, а это важно на будущие инстанции.

Рассмотрели два ходатайства - Александра Дзюбы о привлечении третьим лицом и МОЗа о привлечении третьим лицом Кабмина. Оба удовлетворены.

Позиция МОЗ (ответчика) основывается на том, что обжалованный приказ не затрагивает прав граждан, поскольку является "просто статическим списком" и потому не юстирован. На это утверждение судья отреагировал возражением, что этот список порождает последствия в виде карантина и других ограничений, соответственно, касается прав граждан.

Также МОЗ всеми силами "спихивает" с себя ответственность на Кабмин и ВООЗ. Они заявляют, что включили в список коронавирус, потому что так считает ВООЗ и так им поручил сделать Кабмин. Такая себе отмазка, честно говоря. Но посмотрим документы (экземпляр для меня они сделать "забыли", поэтому судья обязал их прислать мне по почте).

В общем, лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Далі буде...

П. С. Две оговорки "по-фрейду", допущенные представителем МОЗ в заседании:

- с целью распространения коронавируса, Кабмином был введён карантин,

- прошу назначить заседание попозже, лучше после карантина, потому что я бы не хотела тут распространять коронавирус.

Обе фразы зафиксированы аудиозаписью судебного процесса. 😁
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04.06.2020 14:09 Відповісти
Спасибо Вам за позицию и принципиальность! И на Западе уже пошли такие иски, причем не индивидуальные, а групповые к правительствам (например в Бельгии). Результат, без сомнения, будет такой же, как и в 2010 году - признание действий коррумпированных чиновников ВОЗ и правительств сознательной аферой.
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04.06.2020 16:18 Відповісти
После "госпроверки" в кафе в Хмельницком без масок, толпой будет еще больший рост заболеваемости! И они же призывают соблюдать правила карантина.
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04.06.2020 14:43 Відповісти
дайте йому дозу, його плющить!
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04.06.2020 15:02 Відповісти
а что ты в обще можешь сказать, всем ясно что послужило причиной, кроме тебя дебила.
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04.06.2020 15:05 Відповісти
Береза: Источники на Банковой говорят, что там достаточное количество тестов для регулярной проверки на коронавирус Зеленского и его окружения. "Слуги" обезопасились, в отличие от народа
04.06.2020, 18:15 • 97 • https://uainfo.org/blognews/1591279830-bereza-istochniki-na-bankovoy-govoryat-chto-tam-dostatochnoe.html#mc-container 1

Для понимания ситуации с коронавирусом и тестами в Украине, стоит посмотреть на два факта и на связь между ними.
1. В течение последних суток, 3 июня, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 588 человек. Это среди тех, кого протестировали.
2. В Одессе умерла женщина от коронавируса, которой до этого дважды делали тесты ПЦР - 21 мая и 26 мая, и они дважды показали отрицательный результат. Учитывая состояние, ей сделали третий ПЦР тест. И 1 июня был получен положительный результат этого ПЦР-теста, а 3 июня больная скончалась.
Читттайте также: https://uainfo.org/blognews/1591253604-za-dobu-zafiksovano-588-novih-vipadkiv-zarazhennnya-covid-19-.html За добу зафіксовано 588 нових випадків зараженння COVID-19 - МОЗ
Украина по-прежнему на последнем месте в Европе по количеству проводимых тестов на COVID-19. Мало того, что их не хватает, но получается, что они сомнительного качества. Или что-то с ними не так делают. А иначе сложно объяснить ситуацию в Одессе. А еще возникает вопрос, у скольких больных не смогли выявить COVID-19 так же, как это не смогли сделать в Одессе и скольких они после этого позаражали?
Кстати, мои источники на Банковой подтверждают, что там достаточное количество тестов для регулярной проверки на коронавирус Зеленского, всего его окружения и "прислуги". Так что слуги народа в отличие от народа обезопасились. Но разве это кого-то удивляет?
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https://www.facebook.com/borislav.bereza?epa=SEARCH_BOX Борислав БЕРЕЗА
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04.06.2020 18:47 Відповісти
 
 