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Ляшко про зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні: "Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину"
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував зростання кількості нових виявлених випадків коронавірусу в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину. Будемо відстежувати динаміку", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, що в Україні упродовж останніх двох днів зростає кількість виявлених за добу випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу в Україні виявили "рекордну" кількість випадків COVID-19 за добу - 588.
Топ коментарі
+9 Envoy
показати весь коментар04.06.2020 13:21
+5 18c49ed2
показати весь коментар04.06.2020 13:29
+4 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар04.06.2020 14:00
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https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
Выходит Зебил сам своим призывом создал вспышку заболеваемости
Коронавирус сам нагло проникает через дверные либо оконные щели, иногда даже путем взлома и подло заражает граждан
Принимай лекарства спокойно
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
І як це називати?
А вообще, нужно работать мозгами. и учитывать динамику - карантин вводят, когда случаи инфицирования возрастают (или имеется тенденция к возрастанию), а когда скорость заболеваний снижается или остается постоянной ("плато" как сейчас), карантин можно ослаблять. А можно и не ослаблять, так вы же первые будете здесь волать про убийство экономики.
Во-вторых, пика нет именно потому что он растянулся во времени как раз благодаря карантину (хотя карантином то что было у нас назвать трудно, единственно что помогло это перекрытие транспортного сообщения извне и внутри между регионами и населенными пунктами, иначе было бы как в Италии. только гораздо хуже.
Состоялось первое подготовительное заседание. Следующее назначено на 02 июля в 10:00.
Сразу замечу, судья Погрибниченко создал позитивное первое впечатление. Видно, что это грамотный юрист, строго придерживающийся процедуры и понимающий суть происходящего вокруг коронавируса глубоко, а не поверхностно. Не знаю какой будет вердикт, но процесс точно будет качественным, а это важно на будущие инстанции.
Рассмотрели два ходатайства - Александра Дзюбы о привлечении третьим лицом и МОЗа о привлечении третьим лицом Кабмина. Оба удовлетворены.
Позиция МОЗ (ответчика) основывается на том, что обжалованный приказ не затрагивает прав граждан, поскольку является "просто статическим списком" и потому не юстирован. На это утверждение судья отреагировал возражением, что этот список порождает последствия в виде карантина и других ограничений, соответственно, касается прав граждан.
Также МОЗ всеми силами "спихивает" с себя ответственность на Кабмин и ВООЗ. Они заявляют, что включили в список коронавирус, потому что так считает ВООЗ и так им поручил сделать Кабмин. Такая себе отмазка, честно говоря. Но посмотрим документы (экземпляр для меня они сделать "забыли", поэтому судья обязал их прислать мне по почте).
В общем, лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Далі буде...
П. С. Две оговорки "по-фрейду", допущенные представителем МОЗ в заседании:
- с целью распространения коронавируса, Кабмином был введён карантин,
- прошу назначить заседание попозже, лучше после карантина, потому что я бы не хотела тут распространять коронавирус.
Обе фразы зафиксированы аудиозаписью судебного процесса. 😁
04.06.2020, 18:15 • 97 • https://uainfo.org/blognews/1591279830-bereza-istochniki-na-bankovoy-govoryat-chto-tam-dostatochnoe.html#mc-container 1
Для понимания ситуации с коронавирусом и тестами в Украине, стоит посмотреть на два факта и на связь между ними.
1. В течение последних суток, 3 июня, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине диагностировали у 588 человек. Это среди тех, кого протестировали.
2. В Одессе умерла женщина от коронавируса, которой до этого дважды делали тесты ПЦР - 21 мая и 26 мая, и они дважды показали отрицательный результат. Учитывая состояние, ей сделали третий ПЦР тест. И 1 июня был получен положительный результат этого ПЦР-теста, а 3 июня больная скончалась.
Читттайте также: https://uainfo.org/blognews/1591253604-za-dobu-zafiksovano-588-novih-vipadkiv-zarazhennnya-covid-19-.html За добу зафіксовано 588 нових випадків зараженння COVID-19 - МОЗ
Украина по-прежнему на последнем месте в Европе по количеству проводимых тестов на COVID-19. Мало того, что их не хватает, но получается, что они сомнительного качества. Или что-то с ними не так делают. А иначе сложно объяснить ситуацию в Одессе. А еще возникает вопрос, у скольких больных не смогли выявить COVID-19 так же, как это не смогли сделать в Одессе и скольких они после этого позаражали?
Кстати, мои источники на Банковой подтверждают, что там достаточное количество тестов для регулярной проверки на коронавирус Зеленского, всего его окружения и "прислуги". Так что слуги народа в отличие от народа обезопасились. Но разве это кого-то удивляет?
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https://www.facebook.com/borislav.bereza?epa=SEARCH_BOX Борислав БЕРЕЗА