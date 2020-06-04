Ляшко про зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні: "Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину"

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував зростання кількості нових виявлених випадків коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми ще не можемо сказати, що це наслідок послаблення карантину. Будемо відстежувати динаміку", - сказав Ляшко.

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Нагадаємо, що в Україні упродовж останніх двох днів зростає кількість виявлених за добу випадків коронавірусної хвороби. За минулу добу в Україні виявили "рекордну" кількість випадків COVID-19 за добу - 588.