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Новини Агресія Росії проти України
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Зустріч у Нормандському форматі відбудеться цього року в Берліні, - Єрмак

Зустріч у Нормандському форматі відбудеться цього року в Берліні, - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав Нормандського формату відбудеться в 2020 році в Берліні.

"Я впевнений, що цього року в Берліні відбудеться саміт глав держав і урядів з Німеччини, Франції, України та Росії", - заявив він в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак зазначив, що діалог України з російською стороною триває, хоча в певних питаннях він і доволі непростий. Глава Офісу Зеленського нагадав, що на зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі було погоджено всеосяжне припинення вогню, але це не було виконано.

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Єрмак зазначив, що Київ має намір скласти список своїх представників окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть брати участь як запрошені в переговорах Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в Мінську.

За його словами, йдеться про "представників неурядових організацій, релігійної сфери, журналістів, громадян України, у яких немає російського паспорта, і які не брали участі у військових діях проти України". "Шестирічна монополія так званих "народних республік" під час призначення представників Донбасу має бути припинена", - наголосив Єрмак.

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Глава Офісу Президента також підкреслив, що ніхто сьогодні достеменно не знає, скільки людей заражено коронавірусом на окупованих територіях, тому уряд України припинив пропуск людей на п'яти КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі, щоб "захистити наших громадян".

Автор: 

перемовини (2858) росія (64969) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1370)


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Топ коментарі
+4
"...на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже было согласовано всеобъемлющее прекращение огня, но это не было выполнено". Зачем встречаться ещё раз? Чтобы опять Ху*лу в глаза посмотреть?
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8618
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04.06.2020 13:40
+3
"представителях неправительственных организаций, религиозной сферы..." Источник: https://censor.net/n3200019

1. Сивоха
2. РПЦ (також відома як УПЦ МП)
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04.06.2020 13:33
+3
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 833
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04.06.2020 13:49
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"представителях неправительственных организаций, религиозной сферы..." Источник: https://censor.net/n3200019

1. Сивоха
2. РПЦ (також відома як УПЦ МП)
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04.06.2020 13:33 Відповісти
Главное делать типа умное выражения лица, особенно когда обделались по самое нихочу.
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04.06.2020 13:34 Відповісти
Лучше пусть Зелебоба встретится вместе со всем своим офисом президента в вольере с бабуинами, больше толку будет. . Бездарные зеленые приматы
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04.06.2020 13:37 Відповісти
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8542
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04.06.2020 13:38 Відповісти
"...на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже было согласовано всеобъемлющее прекращение огня, но это не было выполнено". Зачем встречаться ещё раз? Чтобы опять Ху*лу в глаза посмотреть?
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 8618
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04.06.2020 13:40 Відповісти
Встреча в Нормандском формате состоится в этом году в Берлине, - Ермак - Цензор.НЕТ 833
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04.06.2020 13:49 Відповісти
Устал уже повторять, что все эти встречи между представителями церквей, журналистами, артистами - комиками, поварами и официантами, таксистами и учителями, врачами и парикмахерами - все эти встречи - это элементарное оттягивание по времени начала широкомасштабного путинского вторжения по всей линии фронта... ПарРаша слабеет с каждым днём, санкции добивают её планомерно и бесповоротно. Время работает на нас. Подобные встречи между всеми и всеми можно и нужно проводить, и далее. До развала ПаРаши или кончины путина....
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04.06.2020 13:57 Відповісти
а в Украине достоверно известно сколько зараженых?
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04.06.2020 14:03 Відповісти
"Шестилетняя монополия так называемых "народных республик" при назначении представителей Донбасса должна быть закончена", - подчеркнул Ермак- пока рашист не будет отвечать за войну в украинском Днбассе эти приглашения о которых "слуга" не украинский ермак вагарит -(((что Киев(рашистский список Киеву и народу Украины даром не нужны ) намерен составить список своих представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут участвовать как приглашенные в переговорах Трехсторонней контактной" - все это имеет одну цель- снять санкции с рашиста и впарить федерализацию Украины на которой сошлись фрицы с рашистами и с"зелеными" в Украине - взвалив на ее плечи еще больше расколотое украинское общество...
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04.06.2020 14:09 Відповісти
Кому-то не понятно, что Расия согласится на решение конфликта ТОЛЬКО на условиях Расии? Наша задача - тянуть время до бесконечности, разыгрывая перед германией-францией гуманность, чтоб они санкции не прикрыли!
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04.06.2020 14:54 Відповісти
В Нормандском формате осуществляется давление на РФ со стороньі трех стран , пока єто единственньій фактор , которьій Кремль просто не в силах игнорировать , что вьінуждает его идти на уступки . Иначе - новьіе санкции , как минимум. Лимит времени на "оттяжку" решения вопросов закончился еще при Порошенко , теперь такое поведение приведет только к потере поддержки Германии и Франции , что на руку Москве.
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04.06.2020 18:15 Відповісти

Назови хоть одну уступку, на которую пошел Кремль после 2015 года?
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04.06.2020 19:36 Відповісти
Не истери, ругательства - не аргумент, а проявление твоего слабоумия.
Уточню вопрос в соответствии с твоим отсчетом - назови хоть одну уступку, на которую пошел Путин после прошлогоднего парижского саммита в нормандском формате?
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04.06.2020 20:25 Відповісти
Вопросом на вопрос отвечать тоже не камильфо.

Твои слова:
" пока єто единственньій фактор , которьій Кремль просто не в силах игнорировать , что вьінуждает его идти на уступки".
Тебя за язык никто не тянул и коли утверждал такое, то, может, проиллюстрируешь утверждение преимерами?
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04.06.2020 20:37 Відповісти
Судя по действиям модера , у троллей на цензоре сейчас заповедник. Пасись , Соло , без меня.
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05.06.2020 08:24 Відповісти
Кремль поставил перед Ермаком вполне определенные задачи и он выполняет их не жалея живота своего. Звание "Героя России" заслужит обязательно.
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04.06.2020 19:35 Відповісти
 
 