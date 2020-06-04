Зустріч у Нормандському форматі відбудеться цього року в Берліні, - Єрмак
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розраховує, що зустріч лідерів держав Нормандського формату відбудеться в 2020 році в Берліні.
"Я впевнений, що цього року в Берліні відбудеться саміт глав держав і урядів з Німеччини, Франції, України та Росії", - заявив він в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Єрмак зазначив, що діалог України з російською стороною триває, хоча в певних питаннях він і доволі непростий. Глава Офісу Зеленського нагадав, що на зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі було погоджено всеосяжне припинення вогню, але це не було виконано.
Єрмак зазначив, що Київ має намір скласти список своїх представників окремих районів Донецької та Луганської областей, які будуть брати участь як запрошені в переговорах Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в Мінську.
За його словами, йдеться про "представників неурядових організацій, релігійної сфери, журналістів, громадян України, у яких немає російського паспорта, і які не брали участі у військових діях проти України". "Шестирічна монополія так званих "народних республік" під час призначення представників Донбасу має бути припинена", - наголосив Єрмак.
Глава Офісу Президента також підкреслив, що ніхто сьогодні достеменно не знає, скільки людей заражено коронавірусом на окупованих територіях, тому уряд України припинив пропуск людей на п'яти КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі, щоб "захистити наших громадян".
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Назови хоть одну уступку, на которую пошел Кремль после 2015 года?
Уточню вопрос в соответствии с твоим отсчетом - назови хоть одну уступку, на которую пошел Путин после прошлогоднего парижского саммита в нормандском формате?
Твои слова:
" пока єто единственньій фактор , которьій Кремль просто не в силах игнорировать , что вьінуждает его идти на уступки".
Тебя за язык никто не тянул и коли утверждал такое, то, может, проиллюстрируешь утверждение преимерами?