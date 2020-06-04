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Суд заарештував ексдиректора фірми, яка завищила на 1,5 млн ціну матеріалів під час будівництва казарм ЗСУ у Чугуєві

Суд заарештував ексдиректора фірми, яка завищила на 1,5 млн ціну матеріалів під час будівництва казарм ЗСУ у Чугуєві

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід колишньому директору підприємства-підрядника, підозрюваного в завищенні вартості будівництва казарм поліпшеного планування для військових у Чугуєві.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням слідчого СУ ГУНП у Харківській області, погодженим з прокуратурою Харківської області, 3 червня Київський районний суд міста Харкова заарештував зловмисника на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, директор підприємства-підрядника вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завищені дані про ціну матеріалів. Унаслідок цього майже 1,5 млн грн з бюджету Міністерства оборони України були надлишково перераховані на розрахунковий рахунок підприємства-підрядника.

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Ексдиректору інкримінується ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Автор: 

арешт (2520) будівництво (3016) суд (11660) махінації (415)


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ідіть на фунь!
з чого йому було відкати платити?
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04.06.2020 13:36 Відповісти
Голимое обвинение.

даже до суда не дойдет.
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04.06.2020 13:41 Відповісти
хоть бы их всех переловили.
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04.06.2020 13:47 Відповісти
Обычная схема "деребана" -- "заказчик" / " подрядчик" --- откат -.?0%
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04.06.2020 14:57 Відповісти
Так в чём преступление собственно? Слишком много заработал по мнению государства? Как насчёт расходов, которые невозможно внести в акты?
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04.06.2020 15:44 Відповісти
ніби ці кошти таки дісталися підряднику...
він їх в торбинці відніс назад замовнику.
і взагалі. а з якого переляку щось інкримінуть підряднику? мета підрядника - отримати прибуток. і чим більший - тим краще. а от чому замовник прийняв акти з завищеними цінами? в таких випадках до сізо тра запроторювати замовника.
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04.06.2020 15:45 Відповісти
"Завьісил" по сравнению с чем?..

Хіба у нас не вільний ринок?..

Питайте з тих, хто йому платив.
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04.06.2020 20:56 Відповісти
 
 