Суд заарештував ексдиректора фірми, яка завищила на 1,5 млн ціну матеріалів під час будівництва казарм ЗСУ у Чугуєві
Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід колишньому директору підприємства-підрядника, підозрюваного в завищенні вартості будівництва казарм поліпшеного планування для військових у Чугуєві.
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
"За клопотанням слідчого СУ ГУНП у Харківській області, погодженим з прокуратурою Харківської області, 3 червня Київський районний суд міста Харкова заарештував зловмисника на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, директор підприємства-підрядника вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завищені дані про ціну матеріалів. Унаслідок цього майже 1,5 млн грн з бюджету Міністерства оборони України були надлишково перераховані на розрахунковий рахунок підприємства-підрядника.
Ексдиректору інкримінується ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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з чого йому було відкати платити?
даже до суда не дойдет.
він їх в торбинці відніс назад замовнику.
і взагалі. а з якого переляку щось інкримінуть підряднику? мета підрядника - отримати прибуток. і чим більший - тим краще. а от чому замовник прийняв акти з завищеними цінами? в таких випадках до сізо тра запроторювати замовника.
Хіба у нас не вільний ринок?..
Питайте з тих, хто йому платив.