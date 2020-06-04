Суд заарештував ексдиректора фірми, яка завищила на 1,5 млн ціну матеріалів під час будівництва казарм ЗСУ у Чугуєві

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід колишньому директору підприємства-підрядника, підозрюваного в завищенні вартості будівництва казарм поліпшеного планування для військових у Чугуєві.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"За клопотанням слідчого СУ ГУНП у Харківській області, погодженим з прокуратурою Харківської області, 3 червня Київський районний суд міста Харкова заарештував зловмисника на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, директор підприємства-підрядника вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завищені дані про ціну матеріалів. Унаслідок цього майже 1,5 млн грн з бюджету Міністерства оборони України були надлишково перераховані на розрахунковий рахунок підприємства-підрядника.

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Ексдиректору інкримінується ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.