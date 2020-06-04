"Слуга народу" Корнієнко про зняття з розгляду ВР призначення Абрамовського: "Немає 100% підтримки у фракції"

У монобільшості виникли питання до кандидатури Романа Абрамовського, якого запропонували призначити міністром екології. У разі підтримки фракції "Слуга народу" Рада може проголосувати за його призначення 5 червня.

Про це журналістам розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Депутат підтвердив, що у фракції монобільшості виникли питання щодо до одного кандидатів на посаду міністра в уряді.

"Ведеться дискусія у фракції щодо його кандидатури, ми побачили, що немає 100% підтримки у фракції, тому не винесли на голосування. Я думаю, що ми до завтра визначимось. Якщо до завтра буде позиція підтримки, то будемо завтра голосувати. Якщо ні, то вже будемо проводити більш ретельні консультації на наступному тижні", - сказав Корнієнко.

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Також Корнієнко розповів, що про Абрамовського є статті і матеріали з анонімних Telegram-каналів, через які до нього є питання.

Нагадаємо, фракція "Слуги народу" запропонувала Абрамовського на главу новоствореного Мінекології. Сьогодні Рада могла його вже призначити, але це питання відтермінували.