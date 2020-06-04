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"Слуга народу" Корнієнко про зняття з розгляду ВР призначення Абрамовського: "Немає 100% підтримки у фракції"

У монобільшості виникли питання до кандидатури Романа Абрамовського, якого запропонували призначити міністром екології. У разі підтримки фракції "Слуга народу" Рада може проголосувати за його призначення 5 червня.

Про це журналістам розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Депутат підтвердив, що у фракції монобільшості виникли питання щодо до одного кандидатів на посаду міністра в уряді.

"Ведеться дискусія у фракції щодо його кандидатури, ми побачили, що немає 100% підтримки у фракції, тому не винесли на голосування. Я думаю, що ми до завтра визначимось. Якщо до завтра буде позиція підтримки, то будемо завтра голосувати. Якщо ні, то вже будемо проводити більш ретельні консультації на наступному тижні", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль вніс у Раду подання на призначення Ткаченка міністром культури, Абрамовського - екології, Стефанишиної - віцепрем'єром з євроінтеграції

Також Корнієнко розповів, що про Абрамовського є статті і матеріали з анонімних Telegram-каналів, через які до нього є питання.

Нагадаємо, фракція "Слуги народу" запропонувала Абрамовського на главу новоствореного Мінекології. Сьогодні Рада могла його вже призначити, але це питання відтермінували.

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14072) Корнієнко Олександр (666) Абрамовський Роман (58)


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Абрамовський?.. о5 ж2?
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04.06.2020 13:36 Відповісти
Та пофіг хто ... Все одно після завтра не згадають. Нулі на чолі з нулем. Zeros ...
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04.06.2020 13:52 Відповісти
ZEro вам не ZORRO
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04.06.2020 14:19 Відповісти
\\"Слуга народа" Корниенко о снятии с рассмотрения ВР назначения Абрамовского: "Нет 100% поддержки у фракции"\\
Так для Слуги достаточна 70% поддержка
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04.06.2020 14:18 Відповісти
 
 