МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7

МВС і Нацполіція не приховують факти порушень прав людини правоохоронними органами, а реагують відповідно до закону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час координаційної наради правоохоронних органів щодо припинення випадків злочинів з боку правоохоронних органів та випадків катувань. Нарада відбулася під головуванням Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

"Сьогодні одним із найрезонансніших є ганебний випадок у Кагарлицькому відділі поліції. Окремими політиками та у медіа, на жаль, проводяться паралелі з подіями у Врадіївці у 2013 році. За характером подія майже ідентична. Проте принциповою є цілком відмінна реакція з боку Національної поліції. "Врадіївку" намагалися приховати. Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до міста події було викликано слідчу групу ДБР", - сказав Арсен Аваков.

Глава МВС нагадав, що Кагарлицький відділ поліції розформований, 60 поліцейських виведено за штат. Можливість їхньої подальшої служби буде вирішено кадровою комісією Нацполіції.

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"На жаль, випадки катувань і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу. Проте ознакою здоров’я системи є реагування на такі випадки, вжиття заходів для покарання винних за повною мірою Закону. Міністерство внутрішніх справ активно підтримує політику абсолютного неприйняття порушень прав людини", - підкреслив Аваков.



Фото: сайт МВС

Він також додав, що МВС співпрацює з міжнародними організаціями з питань запобігання катуванням, дотримання прав людини, а також з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Аваков наголосив, що в усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб.

"Називатиметься вона Сustody Records. Механізм – онлайн-реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб у режимі 24/7. На цей час відбувається апробація зазначеного пілотного проєкту в поліції Кіровоградської області. Він передбачає переоблаштування приміщень 10 відділів і відділень поліції", - сказав очільник МВС.

За його словами, для запровадження такого проєкту в усіх підрозділах поліції в державі необхідно за попередніми підрахунками понад 20 млн євро.

"Отже, підсумовуючи, хочу ще раз підкреслити, що Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, і в той же час системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу", - сказав Арсен Аваков.