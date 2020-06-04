МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7
МВС і Нацполіція не приховують факти порушень прав людини правоохоронними органами, а реагують відповідно до закону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час координаційної наради правоохоронних органів щодо припинення випадків злочинів з боку правоохоронних органів та випадків катувань. Нарада відбулася під головуванням Генерального прокурора Ірини Венедіктової.
"Сьогодні одним із найрезонансніших є ганебний випадок у Кагарлицькому відділі поліції. Окремими політиками та у медіа, на жаль, проводяться паралелі з подіями у Врадіївці у 2013 році. За характером подія майже ідентична. Проте принциповою є цілком відмінна реакція з боку Національної поліції. "Врадіївку" намагалися приховати. Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до міста події було викликано слідчу групу ДБР", - сказав Арсен Аваков.
Глава МВС нагадав, що Кагарлицький відділ поліції розформований, 60 поліцейських виведено за штат. Можливість їхньої подальшої служби буде вирішено кадровою комісією Нацполіції.
"На жаль, випадки катувань і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу. Проте ознакою здоров’я системи є реагування на такі випадки, вжиття заходів для покарання винних за повною мірою Закону. Міністерство внутрішніх справ активно підтримує політику абсолютного неприйняття порушень прав людини", - підкреслив Аваков.
Він також додав, що МВС співпрацює з міжнародними організаціями з питань запобігання катуванням, дотримання прав людини, а також з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Аваков наголосив, що в усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб.
"Називатиметься вона Сustody Records. Механізм – онлайн-реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб у режимі 24/7. На цей час відбувається апробація зазначеного пілотного проєкту в поліції Кіровоградської області. Він передбачає переоблаштування приміщень 10 відділів і відділень поліції", - сказав очільник МВС.
За його словами, для запровадження такого проєкту в усіх підрозділах поліції в державі необхідно за попередніми підрахунками понад 20 млн євро.
"Отже, підсумовуючи, хочу ще раз підкреслити, що Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, і в той же час системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу", - сказав Арсен Аваков.
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На все время карантина прийти и написать заявление о совершении преступления и поговорить со следователем невозможно! Пишите письма через почту,или e-mail.
Написал и так и так. Догадываетесь какой результат?
Гнать надо Авакова с должности и судить за коррупцию и развал полиции ниже уровня Яныка!
А как же они тогда харчеваться будут?
Как с цыган мзду стричь и крышевать?
Как наркоторговцев и игровые заведения покрывать?
Хотя.... Аваков тоже антитело, хоть и в маске.
Сильно "отличается" от Врадиевки:
Два урода пытают и насилуют в соседнем кабинете, а 10+ сослуживцем и ухом не повели.
Если бы жертва не смогла добраться до больницы и померла по дороге, так бы и осталось это "происшествие" НЕ расследованным.
Еще остается вопрос:
А может были и ДРУГИЕ жертвы, что НЕ смогли добраться до больницы?...
Уж больно спокойно сослуживцы на все это реагировали - привычные?
ввести большие премии.
Вимога відставки Авакова
10:00 Верховна Рада
Сегодня кризис власти не только Зе. Зебилы все провалили. Кризис власти оппозиции, а именно: Пороха и, как оказалось, ручным ЕС. Почему? Потому что команда Пороха - ЕС покрывает Авакова, несогласившись подписать лист за отставку последнего. Я еще помню убийство Саши Билого в 2014-м году. А сколько менты убили, изнасиловали, покалечили людей при Авакове. Порох, ты, что не понимаешь этого? Ты покрываешь того, кто покрывает убийц во власти, делая насилие над украинцами легитимным. Не понимаешь?
Поддержкой преступно бездеятельного главного мента Порох добьется потери своего и ЕС рейтинга. Сейчас позиция ЕС и Пороха - это предательство украинского народа. Равное тому предательству, которое было совершено националистами Скорик, Черняк и др. по отношению к лидеру нации - Вячеславу Чорновилу.
С сегодняшнего дня, к сожалению, в ВР все огурцы соленые.
Блогеры, вы же понимаете, что Порох сделал роковую ошибку. Не позно исправить. Включите мозги и совесть.
Пружина стискалася: Карантин зіграв свою роль у подіях у Броварах, - Геращенко
Карантин зіграв свою роль у подіях, які відбулися у https://zik.ua/article/strilianyna_v_brovarakh_vse_shcho_vidomo_pro_intsydent_z_pereviznykamy_970200 Броварах , адже пружина стискалася, бандити перебували два місяці на карантині і в них зменшилися доходи.
Сегодня во многих СМИ региона прошла информация о том, что в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.
Эту информацию разместили на официальной странице СБУ в Facebook, дополненную фотографиями.
Однако, через какое-то время, она была удалена.
В сообщении, в частности, говорилось о том, что «руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений. Во время проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, которые подтверждают преступную деятельность сотрудников полиции. В рамках уголовного производства правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе и начальника Павлоградского отдела полиции».
О том, что сегодня в Павлоградском отделе полиции проводились следственные действия, подтвердили в пресс-службе. Но больше никакой информации сообщено не было.
Между тем, в соцсетях данную новость активно обсуждали, при этом сообщая интересные подробности.
За неимением официальной информации какие-то выводы делать рано. Но то, что в Павлограде не всё так гладко с криминогенной обстановкой, ни у кого сомнений не вызывает.