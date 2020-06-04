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МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7

МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7

МВС і Нацполіція не приховують факти порушень прав людини правоохоронними органами, а реагують відповідно до закону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час координаційної наради правоохоронних органів щодо припинення випадків злочинів з боку правоохоронних органів та випадків катувань. Нарада відбулася під головуванням Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

"Сьогодні одним із найрезонансніших є ганебний випадок у Кагарлицькому відділі поліції. Окремими політиками та у медіа, на жаль, проводяться паралелі з подіями у Врадіївці у 2013 році. За характером подія майже ідентична. Проте принциповою є цілком відмінна реакція з боку Національної поліції. "Врадіївку" намагалися приховати. Ми не приховували нічого. Двох негідників негайно затримали, а до міста події було викликано слідчу групу ДБР", - сказав Арсен Аваков.

МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7 01

Глава МВС нагадав, що Кагарлицький відділ поліції розформований, 60 поліцейських виведено за штат. Можливість їхньої подальшої служби буде вирішено кадровою комісією Нацполіції.

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"На жаль, випадки катувань і нелюдського поводження існують у поліції будь-якої країни світу. Проте ознакою здоров’я системи є реагування на такі випадки, вжиття заходів для покарання винних за повною мірою Закону. Міністерство внутрішніх справ активно підтримує політику абсолютного неприйняття порушень прав людини", - підкреслив Аваков.

МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7 02
Фото: сайт МВС

Він також додав, що МВС співпрацює з міжнародними організаціями з питань запобігання катуванням, дотримання прав людини, а також з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Аваков наголосив, що в усіх підрозділах поліції функціонуватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб.

"Називатиметься вона Сustody Records. Механізм – онлайн-реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб у режимі 24/7. На цей час відбувається апробація зазначеного пілотного проєкту в поліції Кіровоградської області. Він передбачає переоблаштування приміщень 10 відділів і відділень поліції", - сказав очільник МВС.

За його словами, для запровадження такого проєкту в усіх підрозділах поліції в державі необхідно за попередніми підрахунками понад 20 млн євро.

"Отже, підсумовуючи, хочу ще раз підкреслити, що Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, і в той же час системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу", - сказав Арсен Аваков.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) МВС (3500) Нацполіція (15138)


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Топ коментарі
+18
Боротьба з корупцією МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7 - Цензор.НЕТ 9408
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04.06.2020 13:48
+11
Конечно не скрывают. Они уже воткрытую народ уничтожают.
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04.06.2020 13:48
+9
Угу-угу...
Сильно "отличается" от Врадиевки:
Два урода пытают и насилуют в соседнем кабинете, а 10+ сослуживцем и ухом не повели.
Если бы жертва не смогла добраться до больницы и померла по дороге, так бы и осталось это "происшествие" НЕ расследованным.
Еще остается вопрос:
А может были и ДРУГИЕ жертвы, что НЕ смогли добраться до больницы?...
Уж больно спокойно сослуживцы на все это реагировали - привычные?
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04.06.2020 13:56
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Конечно не скрывают. Они уже воткрытую народ уничтожают.
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04.06.2020 13:48 Відповісти
Можна просто зробити прозорі поліцейські дільниці, як у Грузії. Там все, як на вітрині.
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04.06.2020 13:59 Відповісти
і камери затриманих? і кабінети слідчих?
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04.06.2020 14:20 Відповісти
А что в кабинете следователя скрывать?Внешние стены капитальные,а внутри секторально "разбитые" стекляшки.
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04.06.2020 15:03 Відповісти
чого ти як цепний пес? у питанні немає нічого, щоб ти писав "А что в кабинете следователя скрывать?"
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04.06.2020 16:01 Відповісти
А в ответе есть агрессия?
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04.06.2020 18:39 Відповісти
гавно там совково-коммуникативное
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04.06.2020 21:23 Відповісти
І парашутний відсік з парашами - також
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04.06.2020 20:10 Відповісти
ЦНАПы открыты. И как ты говоришь - все открыто и все в одном зале. В общем народ доволен. Справку получит, прописку сделать и прочее.
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04.06.2020 14:39 Відповісти
Какой смысл? Чтобы вы знали, ни в Полиции, ни в Прокуратуре нет приема граждан даже сейчас!
На все время карантина прийти и написать заявление о совершении преступления и поговорить со следователем невозможно! Пишите письма через почту,или e-mail.
Написал и так и так. Догадываетесь какой результат?
Гнать надо Авакова с должности и судить за коррупцию и развал полиции ниже уровня Яныка!
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04.06.2020 15:34 Відповісти
В Европе ещё существуют Законы о Privacy! Cогласно которым факт задержания и личные данные должны храниться в секрете.
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05.06.2020 08:41 Відповісти
Боротьба з корупцією МВД и Нацполиция ничего не скрывают, - Аваков анонсировал введение во всех подразделениях системы контроля за действиями должностных лиц 24/7 - Цензор.НЕТ 9408
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04.06.2020 13:48 Відповісти
а причём здесь фотка с Сербии ?
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04.06.2020 14:09 Відповісти
да просто хоч і Сербія, але складання протоколу таке саме як в Україні.
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04.06.2020 14:21 Відповісти
В Европе разрешено продавать собственный урожай на собственном земельном участке, и без оплаты налогов за продажу. Вдоль дорог часто стоят столики с овощами - фруктами на частном участке земли, примыкающем к дороге. Или же написано "овощи - фрукты собственного выращивания в 100м" и указано направление.
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05.06.2020 08:47 Відповісти
они и так не могут доказательства собрать - а если им еще и это запретят - то тогда тем более - результативность упадет до 0
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04.06.2020 13:49 Відповісти
Да ну?!!
А как же они тогда харчеваться будут?
Как с цыган мзду стричь и крышевать?
Как наркоторговцев и игровые заведения покрывать?
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04.06.2020 13:51 Відповісти
Изнасилования задержанных в РОВД онлайн транслировать будут?
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04.06.2020 13:53 Відповісти
Подпись под фото: Аваков и антитела.
Хотя.... Аваков тоже антитело, хоть и в маске.
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04.06.2020 13:53 Відповісти
узаконеная Мафия - Спрут....
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04.06.2020 13:54 Відповісти
Угу-угу...
Сильно "отличается" от Врадиевки:
Два урода пытают и насилуют в соседнем кабинете, а 10+ сослуживцем и ухом не повели.
Если бы жертва не смогла добраться до больницы и померла по дороге, так бы и осталось это "происшествие" НЕ расследованным.
Еще остается вопрос:
А может были и ДРУГИЕ жертвы, что НЕ смогли добраться до больницы?...
Уж больно спокойно сослуживцы на все это реагировали - привычные?
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04.06.2020 13:56 Відповісти
А хто туди йде служити, може, 25% нормальних.
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04.06.2020 20:43 Відповісти
БРЕШЕ!!!!!
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04.06.2020 13:59 Відповісти
6 лет реформ результат 0(((
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04.06.2020 13:59 Відповісти
Аваков - МОЛОДЕЦЬ!
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04.06.2020 14:00 Відповісти
Спасибо Авакову за спасенный в 2014 году мой Харьков! Рузге вСиньи - закрийте хлебало. Аваков вам не по зубам! Смерть вате!
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04.06.2020 14:01 Відповісти
клиника учитывая что Аваков проходит в ФБР как член солнцевской ОПГ, главаря которой бункерный дед не выдаёт США (а если копнуть по глубже то солнцевская ОПГ вообще управляет ********* на моменте).
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04.06.2020 14:08 Відповісти
Врятував твій Харків. А хто врятує від нього мою Україну?
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04.06.2020 20:50 Відповісти
Будут насиловать в прямом эфире?
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04.06.2020 14:03 Відповісти
сабаков спрятался за маской, чтобы никто не видел как он тупо ржет над всем этим бредом, который ему приходится нести в массы.
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04.06.2020 14:06 Відповісти
Оденьте хотя бы камеры на ваших дпсников. Уроды вымогают деньги, делают из трезвых пьяных, не стесняясь!!!
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04.06.2020 14:07 Відповісти
не зря их все уже собаками называют....
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04.06.2020 14:11 Відповісти
Их так называют враги и криминал.
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04.06.2020 14:45 Відповісти
От гнилья,которое восстановилось по суду надо освобождаться в полиции, иначе толку никакого не будет.
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04.06.2020 14:09 Відповісти
давайте так- мусор вынес постанову.я пошел оспорил.выиграл. и он платит штраф в размере того постановления что он вынес!!!!
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04.06.2020 14:22 Відповісти
В кабинете Чеботаря была такая "система контроля", она зафиксировала как пациент барыжил песком, учил Трояна вымогать деньги с подчинённых, а младшего Авакова барыжить рюкзаками. И чо, где теперь эти пациенты?
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04.06.2020 14:24 Відповісти
в гестапо ввели спецнадзор за спецконтролем
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04.06.2020 14:26 Відповісти
мусора мрази
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04.06.2020 14:27 Відповісти
100%.
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04.06.2020 18:16 Відповісти
хороший мусор - мёртвый мусор
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04.06.2020 14:29 Відповісти
Ты из сидельцев, горемычный?
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04.06.2020 14:48 Відповісти
мусора давно открыто убивают украинцев
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04.06.2020 14:30 Відповісти
США должны побороть свою гордость и попросить у нас Авакова. Навсегда.
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04.06.2020 14:30 Відповісти
Не отдадим. Он нам самим нужен. Мало ли чего.
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04.06.2020 14:44 Відповісти
Стеклянные казематы МВД нужны.
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04.06.2020 14:52 Відповісти
Дуже посто визначити хто є порушниками законів--вани сидять всі в президії без масок.Це наглядний приклад--хто при владі.
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04.06.2020 15:10 Відповісти
#аваковчорт
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04.06.2020 15:40 Відповісти
Почему тогда честное МВД не видит мышку с Госрезерва, что съела со своими собратьями 2700 вагонов зерна?
МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7 - Цензор.НЕТ 7549
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04.06.2020 16:51 Відповісти
МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7 - Цензор.НЕТ 1690
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04.06.2020 16:52 Відповісти
а ПОЛИЦЕЙСКИЕ КОТОРЫЕ РЕБЕНКА ЗАСТРЕЛИЛИ ,УЖЕ НА СВОБОДЕ
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04.06.2020 16:56 Відповісти
Поставил бы 100 лайков, если бы мог!
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04.06.2020 23:07 Відповісти
Хм, а чого тільки один Аваков у захисній масці? Так у нас є коронавірус чи немає?
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04.06.2020 17:41 Відповісти
Что зе брешет, что авакян, два сапога пара.
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04.06.2020 18:21 Відповісти
Пусть запишет ролик как дрыскает на ростов, с антошой геращенко в прицепе
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04.06.2020 18:45 Відповісти
Авакян Чорт 👹👎
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04.06.2020 19:01 Відповісти
Создавать особое независимое подразделения при СБУ,только с функцией контроля над упырями в погонах, раз это касается простых граждан а значит и страны,и за выявления

ввести большие премии.
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04.06.2020 19:30 Відповісти
Авака, іди займайся бізнесом.
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04.06.2020 20:30 Відповісти
Завтра 5 червня акція!
Вимога відставки Авакова
10:00 Верховна Рада
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04.06.2020 20:31 Відповісти
В оставку, тварь!
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04.06.2020 23:03 Відповісти
Вот и все кандидаты, за кого можно еще было голосовать, стали огурцами солеными. Последними в бочке закисли Порох с ЕС.
Сегодня кризис власти не только Зе. Зебилы все провалили. Кризис власти оппозиции, а именно: Пороха и, как оказалось, ручным ЕС. Почему? Потому что команда Пороха - ЕС покрывает Авакова, несогласившись подписать лист за отставку последнего. Я еще помню убийство Саши Билого в 2014-м году. А сколько менты убили, изнасиловали, покалечили людей при Авакове. Порох, ты, что не понимаешь этого? Ты покрываешь того, кто покрывает убийц во власти, делая насилие над украинцами легитимным. Не понимаешь?
Поддержкой преступно бездеятельного главного мента Порох добьется потери своего и ЕС рейтинга. Сейчас позиция ЕС и Пороха - это предательство украинского народа. Равное тому предательству, которое было совершено националистами Скорик, Черняк и др. по отношению к лидеру нации - Вячеславу Чорновилу.
С сегодняшнего дня, к сожалению, в ВР все огурцы соленые.
Блогеры, вы же понимаете, что Порох сделал роковую ошибку. Не позно исправить. Включите мозги и совесть.
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04.06.2020 23:52 Відповісти
Один у масці. Здається, що Аваков просто хизується над тими, хто демонструє своє обличчя. Уявляю, які міміки віни їм корчить під маскою. А тепер уявіть, яка потвора сидить під маскою правозахисника і використовує її для захисту маскораду діючих влад казнокрадів. Друга каденція у владах. І всім Аваков потрібен. Аваков владі потрібен для захисту влади від народу, від суспільства, від БУНТУ. Аваков потрібен тим, хто поліцію вбачає як силу впливу на суспільну стабільність. Карантин показав Авакова, як узурпатора прав і свобод людей, як державного службовця, який став над ЗАКОНОМ, над Конституцією країни. Він і його відомство взяли на себе повноваження обмеження прав і свобод громадян України без дозвільної процедури Верховної Ради України. Ці обмеження мають і будуть мати ще довгий час дослідження з точки зору їх наслідків і впливів на причини карантинного і посткарантинного режиму. Це ще величезне питання, що більше негативно вплинуло на людей, які живуть в Україні - нандемія вірусу, чи пандемія масового психозу від вірусу, який безпосередньо торкнувся дуже незначної кількості людей. Такої незначної, що її неможна навіть приблизно порівнювати з жертвами серцево-судинних, онко захворювань і діабетом кожного дня. Є над чим думати. Головне, щоб було чим думати.
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05.06.2020 00:00 Відповісти
сказ блюдолиза в нормальной стране он бы подметал улицы с таким развитым интелектом

Пружина стискалася: Карантин зіграв свою роль у подіях у Броварах, - Геращенко
Карантин зіграв свою роль у подіях, які відбулися у https://zik.ua/article/strilianyna_v_brovarakh_vse_shcho_vidomo_pro_intsydent_z_pereviznykamy_970200 Броварах , адже пружина стискалася, бандити перебували два місяці на карантині і в них зменшилися доходи.
МВС і Нацполіція нічого не приховують, - Аваков анонсував запровадження у всіх підрозділах системи контролю за діями посадових осіб 24/7 - Цензор.НЕТ 1708
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05.06.2020 07:51 Відповісти
https://www.5632.com.ua/news/2782154/cto-iskali-v-pavlogradskom-otdele-policii

Сегодня во многих СМИ региона прошла информация о том, что в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.
Эту информацию разместили на официальной странице СБУ в Facebook, дополненную фотографиями.
Однако, через какое-то время, она была удалена.
В сообщении, в частности, говорилось о том, что «руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения «нужных» показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений. Во время проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, которые подтверждают преступную деятельность сотрудников полиции. В рамках уголовного производства правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе и начальника Павлоградского отдела полиции».
О том, что сегодня в Павлоградском отделе полиции проводились следственные действия, подтвердили в пресс-службе. Но больше никакой информации сообщено не было.
Между тем, в соцсетях данную новость активно обсуждали, при этом сообщая интересные подробности.

За неимением официальной информации какие-то выводы делать рано. Но то, что в Павлограде не всё так гладко с криминогенной обстановкой, ни у кого сомнений не вызывает.
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05.06.2020 08:03 Відповісти
 
 