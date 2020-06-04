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Новини
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Поліція проводить обшуки на юридичному факультеті КНУ у справі про отримання хабаря

Поліція проводить обшуки на юридичному факультеті КНУ у справі про отримання хабаря

Обшуки, які правоохоронці проводять у головному корпусі Київського національного університету ім. Шевченка, тривають на юридичному факультеті.

Про це Укрінформу повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик, передає Цензор.НЕТ.

"Головне слідче управління Нацполіції спільно з СБУ проводить слідчі дії на юридичному факультеті університету в межах кримінального провадження, яке розслідується за статтею 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. - Ред.)", - сказала Блищик.

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Вона додала, що докладніше в поліції з цього приводу зможуть надати коментар після завершення цих слідчих дій.

Автор: 

хабар (4695) обшук (1970) Нацполіція (15138) Університет (180) Блищик Оксана (10)


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Топ коментарі
+3
На юридичному? То мабуть лабораторна робота для студентів.
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04.06.2020 14:08
+2
Поліція проводить обшуки на юридичному факультеті КНУ у справі про отримання хабаря - Цензор.НЕТ 1400
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04.06.2020 14:22
+1
Знайшли цапів відбувайл. Викладачів. От корупція
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04.06.2020 13:55
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Знайшли цапів відбувайл. Викладачів. От корупція
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04.06.2020 13:55 Відповісти
Поліція проводить обшуки на юридичному факультеті КНУ у справі про отримання хабаря - Цензор.НЕТ 1400
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04.06.2020 14:22 Відповісти
Для покращення звітності з розкриття економічних злочинів...
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04.06.2020 14:25 Відповісти
https://censor.net/ua/user/89101 Мудило с нижнего тагила, нахрен ты сюда фотку из Болгарии постишь ?
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05.06.2020 11:39 Відповісти
у зебила мнения никто не спрашивал
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05.06.2020 12:14 Відповісти
ну то что ты дол**б это общеизвестный факт, и в принципе это подтверждает что ты постишь фоточки из других стран, сделаны при президенстве твоего шоколадного царя.
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09.06.2020 14:18 Відповісти
те що ти повний зебіл, можеш не доказувати, лише такі тупорилі можуть самі себе лайкати, яке зесцкло, такий в нього і лохторат.
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09.06.2020 14:27 Відповісти
І що вони думають там гроші знайти?Дивні якісь
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04.06.2020 13:56 Відповісти
Тю, то був звичайний навчальний процес! Повинні ж майбутні судді і прокурори знати що такеє хабарь!
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04.06.2020 13:57 Відповісти
В суді до вироку доходить 1-3% слідчих творів((((
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04.06.2020 14:03 Відповісти
На юридичному? То мабуть лабораторна робота для студентів.
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04.06.2020 14:08 Відповісти
А що у КНУ тільки на юридичному факультеті хабарі за дипломи беруть, чи це юридичний факультет започаткував боротьбу з корупцією і отримання диломів за гроші. а не за знання.
А може нічого не змінилось і треба було місце декана, а той - той хто раніше на ньому сидів, ніяк не погоджувався його звільнити........
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04.06.2020 15:41 Відповісти
 
 