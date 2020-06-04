Поліція проводить обшуки на юридичному факультеті КНУ у справі про отримання хабаря

Обшуки, які правоохоронці проводять у головному корпусі Київського національного університету ім. Шевченка, тривають на юридичному факультеті.

Про це Укрінформу повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик, передає Цензор.НЕТ.

"Головне слідче управління Нацполіції спільно з СБУ проводить слідчі дії на юридичному факультеті університету в межах кримінального провадження, яке розслідується за статтею 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. - Ред.)", - сказала Блищик.

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Вона додала, що докладніше в поліції з цього приводу зможуть надати коментар після завершення цих слідчих дій.