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Новини
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Ткаченко про плани в Мінкультури: Відновлю гідне фінансування сфери культури і проведу аудит роботи міністерства

Ткаченко про плани в Мінкультури: Відновлю гідне фінансування сфери культури і проведу аудит роботи міністерства

Новопризначений міністр культури, екснардеп "Слуги народу" Олександр Ткаченко розповів, що планує збільшити фінансування сфер культури і провести аудит роботи міністерства.

Про це він сказав журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Перші кроки я сподіваюся зробити найближчим часом - це відновити гідне фінансування сфери культури, яке секвестрували в бюджеті цього року, збільшити його, а також провести аудит роботи Мінкульту і відновити його управлінську вертикаль. Зокрема, і довести до кінця роботу зі створення агентств, які фактично мають займатися управлінням культури, а міністерство має займатися політикою", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про призначення Ткаченка міністром культури: "Він у цій галузі все своє життя"

Автор: 

Міністерство культури (755) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+9
Да, обязательно. Всем детям с утра до ночи в школе нужно рассказывать об адномнароде и о рускамире.
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04.06.2020 14:01
+9
Он уже "провел аудит" Одесской киностудии, причём - "полный": зникла и киностудия, и ее имущество. С "культурой", полагаю, справится "так же".😞
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04.06.2020 14:05
+6
Облизыватель жопы бабушки бени, тебе отпущено максимум 3 месяца
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04.06.2020 13:59
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Облизыватель жопы бабушки бени, тебе отпущено максимум 3 месяца
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04.06.2020 13:59 Відповісти
Он уже "провел аудит" Одесской киностудии, причём - "полный": зникла и киностудия, и ее имущество. С "культурой", полагаю, справится "так же".😞
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04.06.2020 14:05 Відповісти
Невже лавка запасних дебілів на посаду міністрів нескінченна?
Ткаченко о планах в Минкультуры: Восстановлю достойное финансирование сферы культуры и проведу аудит работы министерства - Цензор.НЕТ 2997
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04.06.2020 14:07 Відповісти
Какой поп , такой приход ! Под стать членограю и его свита
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04.06.2020 15:25 Відповісти
А от цікаво, Як голосувало Ткаченко коли різали бюджет на культуру?
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04.06.2020 14:00 Відповісти
Головне Шо б на ГИГИ "Скотів" показували
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04.06.2020 14:00 Відповісти
Да, обязательно. Всем детям с утра до ночи в школе нужно рассказывать об адномнароде и о рускамире.
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04.06.2020 14:01 Відповісти
Наоборот. Я спокойно жую попкорн, наблюдая как зелёный режим роет себе могилу.
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04.06.2020 14:19 Відповісти
Конец проукраинскому кино Ткаченко тоже запланировал?
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04.06.2020 14:03 Відповісти
А як же ж: у него "богатый опыт" - на Одесской киностудии "наработал".
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04.06.2020 14:06 Відповісти
так може он надумал их взад вернуть? Иначе откуда финансирование брать? в бюджете?
так Зе общаги строить собрался
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04.06.2020 14:20 Відповісти
Какой сейчас ВВП Германии (который просел больше) и ВВП Украины (который просел меньше)?
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04.06.2020 14:29 Відповісти
а что с домиком на Трухановом , аудит будет сделан?
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04.06.2020 14:08 Відповісти
ничего хорошего не сделают, выпустят два фильма про бандеру и остальное украдут
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04.06.2020 14:13 Відповісти
Я так понимаю что рАсширит и углУбит он только министерские карманы,так ка при падающей экономике денег взять негде.
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04.06.2020 14:15 Відповісти
Экономика уже не падающая. Она уже лежит мертвая.

Сейчас ЗЕбанарии просто снимают драгоценности с трупа.

Типа, как некоторые избиратели ЗЕ - бабка в коме лежит давно, а внучек ее пенсию исправно получает, шоб за тырнет себе заплатить и пивасика попить.
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04.06.2020 14:27 Відповісти
А бабки где возьмет?
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04.06.2020 14:17 Відповісти
Список №1 на першу "Кришталеву ніч" у порядку приоритету знешкодження:
1. Аваков
2. Баканов
3. Медведчук
4. Коломойський
5. Єрмак

6. Богдан
7. Зеленський
8. Арахамія
9. Разумков
10. Венедиктова
11. Бабіков
12. Голова Верховного суду
13. Голова антикорупційного суду
14. Суддя Вовк

15. Дубинський+Ткаченко+Тищенко+Бужанський

Список №2 на другу "Кришталеву ніч":
1. Актив ОПЗЖ та партій-сателітів.
2. Актив СН.
3. Голови окружних адміністративних судів.
4. Головні прокурори областей.
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04.06.2020 14:18 Відповісти
Дубинський Бужанський і Ко одним рядком!
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04.06.2020 15:26 Відповісти
Много чести эту многоножку делить.
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04.06.2020 18:51 Відповісти
Аху.... план нового молодого министра культуры!

ПЛАН

1. Дайте мне доху.... бабла, и я вам дам доху.... культуры!

конец плана.
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04.06.2020 15:06 Відповісти
Вопрос знатокам -что это за аудит такой на входе в который списывается куча бабок а на выходе ноль? И этот цирк гастролирует уже шесть лет.Может проще прокуратуру загрузить?
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04.06.2020 15:33 Відповісти
після аудіту Одеська кіностудія повернеться до державної власності???
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04.06.2020 15:59 Відповісти
 
 