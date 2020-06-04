Ткаченко про плани в Мінкультури: Відновлю гідне фінансування сфери культури і проведу аудит роботи міністерства
Новопризначений міністр культури, екснардеп "Слуги народу" Олександр Ткаченко розповів, що планує збільшити фінансування сфер культури і провести аудит роботи міністерства.
Про це він сказав журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Перші кроки я сподіваюся зробити найближчим часом - це відновити гідне фінансування сфери культури, яке секвестрували в бюджеті цього року, збільшити його, а також провести аудит роботи Мінкульту і відновити його управлінську вертикаль. Зокрема, і довести до кінця роботу зі створення агентств, які фактично мають займатися управлінням культури, а міністерство має займатися політикою", - зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.
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так Зе общаги строить собрался
Сейчас ЗЕбанарии просто снимают драгоценности с трупа.
Типа, как некоторые избиратели ЗЕ - бабка в коме лежит давно, а внучек ее пенсию исправно получает, шоб за тырнет себе заплатить и пивасика попить.
1. Аваков
2. Баканов
3. Медведчук
4. Коломойський
5. Єрмак
6. Богдан
7. Зеленський
8. Арахамія
9. Разумков
10. Венедиктова
11. Бабіков
12. Голова Верховного суду
13. Голова антикорупційного суду
14. Суддя Вовк
15. Дубинський+Ткаченко+Тищенко+Бужанський
Список №2 на другу "Кришталеву ніч":
1. Актив ОПЗЖ та партій-сателітів.
2. Актив СН.
3. Голови окружних адміністративних судів.
4. Головні прокурори областей.
ПЛАН
1. Дайте мне доху.... бабла, и я вам дам доху.... культуры!
конец плана.