Ткаченко про плани в Мінкультури: Відновлю гідне фінансування сфери культури і проведу аудит роботи міністерства

Новопризначений міністр культури, екснардеп "Слуги народу" Олександр Ткаченко розповів, що планує збільшити фінансування сфер культури і провести аудит роботи міністерства.

Про це він сказав журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Перші кроки я сподіваюся зробити найближчим часом - це відновити гідне фінансування сфери культури, яке секвестрували в бюджеті цього року, збільшити його, а також провести аудит роботи Мінкульту і відновити його управлінську вертикаль. Зокрема, і довести до кінця роботу зі створення агентств, які фактично мають займатися управлінням культури, а міністерство має займатися політикою", - зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, сьогодні Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.

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