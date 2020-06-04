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Новини
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Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Новопризначений міністр культури Олександр Ткаченко обіцяє відновити діалог між державним агентством з питань кіно та співробітниками кіноіндустрії.

Про це він сказав журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я зроблю все для того, щоб відновити комунікацію між Держкіно та спілкою, і всіма кіношниками. Є багато нагальних питань, і не тільки щодо кіностудії, а й щодо фінансування Держкіно", - розповів Ткаченко.

"Треба сідати за круглий стіл і з повагою говорити і чути один одного", - додав він.

Читайте також: Ткаченко про плани в Мінкультури: Відновлю гідне фінансування сфери культури і проведу аудит роботи міністерства

Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Як відомо, сьогодні, 4 червня, Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.

Автор: 

Міністерство культури (755) Ткаченко Олександр (509) Держкіно (185) Довженко Центр (34)


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Топ коментарі
+8
Любіть природу, мать вашу... (с). От послєдоватєлєй.

Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новый министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 1008
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04.06.2020 14:17
+5
Господи, сват,сват, сват
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04.06.2020 14:14
+4
А що ви хотіли, коли обирали кнесет замість ради?
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04.06.2020 14:25
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Господи, сват,сват, сват
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04.06.2020 14:14 Відповісти
Возобновить? То есть зеленый придурок умудрился и с госкино поссориться. Правильно, все должно быть 95-квартальненько.
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04.06.2020 14:17 Відповісти
Бублчка обідився, що Держкіно давало фінансування серйозним проектам типу Кіборгів, а не його сватам...
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04.06.2020 14:22 Відповісти
Любіть природу, мать вашу... (с). От послєдоватєлєй.

Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новый министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 1008
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04.06.2020 14:17 Відповісти
Що це за гербарій?
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04.06.2020 14:19 Відповісти
Квіти гарно ростуть на перегної.
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04.06.2020 14:27 Відповісти
Якийсь парад олігофренів
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04.06.2020 14:31 Відповісти
Це те, що виросло після прошлогодніх весняних посадок.
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04.06.2020 14:21 Відповісти
Два дебіла (насправді їх там значно більше) підтримані 73% імбецилів це вибухова суміш!
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04.06.2020 14:24 Відповісти
Трошки мишей додам.Теж природа.
Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 2560
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04.06.2020 14:28 Відповісти
Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 1467
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04.06.2020 14:32 Відповісти
Що таке "кіношник"? Використовуючи цю лексику Ткаченка можна назвати міністерщик?
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04.06.2020 14:19 Відповісти
ничего этот воровитый гавнюк не сделает, выпустит кино про бандеру, остальное спижжит
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04.06.2020 14:20 Відповісти
Спробуй.
https://www.5.ua/regiony/odeski-kinematohrafisty-vyishly-na-aktsiiu-protestu-proty-pryznachennia-tkachenka-chilnykom-minkultu-video-216487.html ОДЕСЬКІ КІНЕМАТОГРАФІСТИ ВИЙШЛИ НА АКЦІЮ ПРОТЕСТУ ПРОТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТКАЧЕНКА ЧІЛЬНИКОМ МІНКУЛЬТУ - ВІДЕО

Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новый министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 8950
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04.06.2020 14:20 Відповісти
Oj d wmjuj gЩо в цього ***** з бородою, чому воно постійно за неї тримається?
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04.06.2020 14:22 Відповісти
Це мова жестів. Почитайте що це означає та дізнаєтесь. Доречі, сама піду почитаю, бо забула.
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04.06.2020 14:24 Відповісти
Капець культурі! Зараз почнеться суцільна пропаганда! Ройтбурга вже знову звільнили. Хто наступний? Хто у нас занадто проукраїнський?
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04.06.2020 14:22 Відповісти
А що ви хотіли, коли обирали кнесет замість ради?
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04.06.2020 14:25 Відповісти
Зє баран.
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04.06.2020 14:24 Відповісти
Восстановлю, увеличу, проведу, возобновлю, сделаю всьо.
В Кабміні з"явився черговий обіщун.
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04.06.2020 14:27 Відповісти
Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко - Цензор.НЕТ 2014
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04.06.2020 14:28 Відповісти
Лєнка з новою методичкою. Давай, жгі старушенція!
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04.06.2020 15:00 Відповісти
это ганапольский а не ленка и он на той неделе запрещал рашку рашкой называть так это крутая страна
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04.06.2020 15:11 Відповісти
І ти його послухала та припинила називати ********* рашкой? Слухняна дівчинка, з'їж макаронку.
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04.06.2020 15:13 Відповісти
кто это Ткаченко ?
судя по членству в СН какая то дрянь
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04.06.2020 14:32 Відповісти
Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко - Цензор.НЕТ 6181
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04.06.2020 14:48 Відповісти
свати форева...
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04.06.2020 15:46 Відповісти
Коли вийде фільм Одеської кіностудії?
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04.06.2020 16:36 Відповісти
 
 