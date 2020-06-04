Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко
Новопризначений міністр культури Олександр Ткаченко обіцяє відновити діалог між державним агентством з питань кіно та співробітниками кіноіндустрії.
Про це він сказав журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я зроблю все для того, щоб відновити комунікацію між Держкіно та спілкою, і всіма кіношниками. Є багато нагальних питань, і не тільки щодо кіностудії, а й щодо фінансування Держкіно", - розповів Ткаченко.
"Треба сідати за круглий стіл і з повагою говорити і чути один одного", - додав він.
Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.
Як відомо, сьогодні, 4 червня, Рада призначила Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.
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