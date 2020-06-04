УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11615 відвідувачів онлайн
Новини
3 681 56

Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Новопризначений міністр культури, екснардеп "Слуги народу" Олександр Ткаченко каже, що володіє інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі.

Про це він сказав журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"З приводу Довженко-Центру ми збиралися вчора на комітеті заслухати всіх людей. Інформацією, що насправді відбувалося, - я володію. Зараз говорити про неї не буду. Але вона видається не дуже прикольною, і для цього точно потрібна комунікація і діалог", - сказав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зроблю все, щоб відновити діалог між Держкіно та всіма кіношниками, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.

Автор: 

Міністерство культури (755) Ткаченко Олександр (509) Довженко Центр (34)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
не очень прикольно - це мова міністра КУЛЬТУРИ?????
показати весь коментар
04.06.2020 14:54
+20
У зеленых клоунов похоже всего два критерия оценки всего...прикольно или не прикольно...
показати весь коментар
04.06.2020 14:54
+17
Дааа... Прикольний у нас тепер міністр культуркі...
показати весь коментар
04.06.2020 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо не так?

все уже украли до тебя?
нечем поживиться?
показати весь коментар
04.06.2020 14:52 Відповісти
А чо? Зебилам нравится, шо министр с ними на одном языке говорит. Голосовали же по-приколу
показати весь коментар
04.06.2020 15:08 Відповісти
Прикольно по Ткаченко -- это как в Одесской киностудии, которую они с Беней отжали втихую у государства ради 7.5 га. "вкусной" земельки в центре Одессы на берегу моря. Вот и весь Бенин прикол.
показати весь коментар
04.06.2020 15:15 Відповісти
После Одесской киностудии нацелился на Довженко - Центр?
показати весь коментар
04.06.2020 14:53 Відповісти
17.5 га земли в центре Киева - очень лакомый для Бени кусок.
показати весь коментар
04.06.2020 15:18 Відповісти
https://censor.net/user/427783 А шо такое, внатуре?
показати весь коментар
04.06.2020 23:05 Відповісти
не очень прикольно - це мова міністра КУЛЬТУРИ?????
показати весь коментар
04.06.2020 14:54 Відповісти
Він звик з Бєнєю ботать...
показати весь коментар
04.06.2020 14:55 Відповісти
хорошо еще, что как про прачечную в анекдоте не зарядил...
показати весь коментар
04.06.2020 15:03 Відповісти
после его назначения будет прикольно
показати весь коментар
04.06.2020 15:03 Відповісти
Богатый словарный запас однако.
показати весь коментар
04.06.2020 15:13 Відповісти
Недарма ж він професійний філолог)
показати весь коментар
04.06.2020 15:32 Відповісти
Культурно Прикольне Тіпа Міністєрство
показати весь коментар
04.06.2020 16:27 Відповісти
- алло, єта прачечная?- ху..ная, єта міністерства культури!
показати весь коментар
04.06.2020 16:42 Відповісти
Дааа... Прикольний у нас тепер міністр культуркі...
показати весь коментар
04.06.2020 14:54 Відповісти
Культури-шмультури.
показати весь коментар
04.06.2020 15:10 Відповісти
У зеленых клоунов похоже всего два критерия оценки всего...прикольно или не прикольно...
показати весь коментар
04.06.2020 14:54 Відповісти
Ще є "понятний пацан".
показати весь коментар
04.06.2020 14:56 Відповісти
И лох
показати весь коментар
04.06.2020 15:14 Відповісти
Народу хотелось хлеба и зрелищ, а получат ху..м по губам. Жалко, что вместе с зебилами, будут страдать нормальные люди.
показати весь коментар
04.06.2020 15:34 Відповісти
И это министр культуры... Прошу, скажите, что это гребанный ночной кошмар, а не суровая украинская реальность.
показати весь коментар
04.06.2020 14:54 Відповісти
Это гребанный ночной кошмар....... Который стал РЕАЛЬНОСТЬЮ.
показати весь коментар
04.06.2020 15:37 Відповісти
прикольно, культурно, молодежно!
показати весь коментар
04.06.2020 14:56 Відповісти
Зато с Одесской киностудией, которую подгреб под себя, получилось прикольно, правда, Шурик?
показати весь коментар
04.06.2020 14:57 Відповісти
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського.

Громадська організація із захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" закликала президента Володимира Зеленського приїхати і особисто побачити руйнування відомої колись Одеської кіностудії, яку незаконно приватизував член фракції "Слуга народу" та голова гуманітарної комітету https://zik.ua/news/politics/nardep_vid_sluhy_narodu_tkachenko_zaiavyv_pro_namir_balotuvalysia_v_mery_kyieva_970298 Олександр Ткаченко .

В офіційному листі на ім'я президента Зеленського "Гільдія кінематографістів Одеси" описала нинішній плачевний стан "Одеської кіностудії": "Приїжджайте, будь ласка, проведіть зустріч з деякими напівмертвими кінематографістами, яких убив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко…
Подивитися на застигле кладовище на березі Чорного моря, яке він (Ткаченко) організував замість обіцяного ним у 2004 році "Голлівуду біля Чорного моря".
Кладовищу вже 15 років і на ньому поховано багато сотень кінематографістів".
показати весь коментар
04.06.2020 15:01 Відповісти
еще один зеленый гандон!!! Бедная Украина, как ей и нам все это вынести?!
показати весь коментар
04.06.2020 14:57 Відповісти
А зебілам треба Шо б всЙО було прикольно...
показати весь коментар
04.06.2020 14:58 Відповісти
😂
показати весь коментар
04.06.2020 15:02 Відповісти
Оба-наа,если для министра культуры нынешние плачевное состояние культуры оказывается прикольным то ох как этот дебил нас окультурит...
показати весь коментар
04.06.2020 14:58 Відповісти
То покличте туди Зелю. Буде саме то. Найприкольніше.
показати весь коментар
04.06.2020 14:59 Відповісти
Він персонально судиться з Одеською кіностудією! В Україні не чули про поняття «конфлікт інтересів»?!
показати весь коментар
04.06.2020 15:07 Відповісти
"Владею информацией о ситуации в Довженко-Центре, она выглядит не очень прикольно, - новоназначенный министр культуры Ткаченко" - Несите другого министра, этот бракованный.
показати весь коментар
04.06.2020 15:10 Відповісти
- Алло. Александр Ткаченко? Добрый день, Александр. Это прачечная?...
показати весь коментар
04.06.2020 15:12 Відповісти
шаурмячечная
показати весь коментар
04.06.2020 15:16 Відповісти
ой какой прикольный министрик культурки...
так он скоро малюську переплюнет... по прикольности ))))
показати весь коментар
04.06.2020 15:13 Відповісти
Кошмар как "не очень прикольно" изъясняться сленгом министру культуры Украины. Это весь его уровень речи? Уровень напоминает его фильм "Дом с башенкой".
показати весь коментар
04.06.2020 15:13 Відповісти
Так он же только продюсер, а не режисер оказывается.
показати весь коментар
04.06.2020 15:23 Відповісти
Ждите, все будет Г+Г, а культуре, похоже, таки тоже пришел конец вслед за экономикой. Дешевые "видосики", бездарные телевизионщики, гнилые журналисты - грядущий новый стандарт. "Не очень прикольно" - выражение, достойное Элочки-людоедки.
показати весь коментар
04.06.2020 15:17 Відповісти
Не прикольно? Прикольний у нас міністр культури! Зразу згадався анекдот: «Алло! Ето прачечная? - Нет! Ето *уячечная! Ето міністєрство культури!»
Ніби про нього складений.
показати весь коментар
04.06.2020 15:21 Відповісти
Окультурим культуру до культурного уровня мировой культуры - когда вся наша культура из состояния неприкольности перейдет в фазу прикола!
показати весь коментар
04.06.2020 15:22 Відповісти
НУЖНО снять мультик про очередную Кузюку и все сразу наладится!
показати весь коментар
04.06.2020 15:34 Відповісти
А також більше серій "с ваты" та випусків 95 кварталу.
показати весь коментар
04.06.2020 15:45 Відповісти
- Але, прачечная?
- ...уячечная, министерство культуры!
показати весь коментар
04.06.2020 15:49 Відповісти
Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко - Цензор.НЕТ 7151
показати весь коментар
04.06.2020 15:57 Відповісти
Ты с кварталом не перепутал?
показати весь коментар
04.06.2020 16:12 Відповісти
При таком лексиконе, министерство культуры начнут путать с прачечной.
показати весь коментар
04.06.2020 16:22 Відповісти
И это министр культуры! А почему не вау ? Зедебил маланский ,брат кабачника.
показати весь коментар
04.06.2020 16:30 Відповісти
прикольний приколіст
показати весь коментар
04.06.2020 16:41 Відповісти
''Високий стиль'' новий зелений міністр культури.використовує навмисно, щоб сподобатись бидлу, бо в Україні його набагато більше, ніж ''гнилих нтелігентів''.Тому і низькопробні квартал і свати.
показати весь коментар
04.06.2020 18:45 Відповісти
она выглядит не очень прикольно ...

Це - вокабуляр міністра культури ?
Швидше, "культури" або зе-культури.
показати весь коментар
04.06.2020 20:53 Відповісти
медійна рептилія прошамкотіла новомовою
показати весь коментар
04.06.2020 22:16 Відповісти
министр культур-мультур лугандона передает привет коллеге )

Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко - Цензор.НЕТ 330
показати весь коментар
04.06.2020 22:59 Відповісти
 
 