Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко

Новопризначений міністр культури, екснардеп "Слуги народу" Олександр Ткаченко каже, що володіє інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі.

Про це він сказав журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"З приводу Довженко-Центру ми збиралися вчора на комітеті заслухати всіх людей. Інформацією, що насправді відбувалося, - я володію. Зараз говорити про неї не буду. Але вона видається не дуже прикольною, і для цього точно потрібна комунікація і діалог", - сказав Ткаченко.

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Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.

Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.