Володію інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі, вона видається не дуже прикольною, - новопризначений міністр культури Ткаченко
Новопризначений міністр культури, екснардеп "Слуги народу" Олександр Ткаченко каже, що володіє інформацією про ситуацію в Довженко-Центрі.
Про це він сказав журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"З приводу Довженко-Центру ми збиралися вчора на комітеті заслухати всіх людей. Інформацією, що насправді відбувалося, - я володію. Зараз говорити про неї не буду. Але вона видається не дуже прикольною, і для цього точно потрібна комунікація і діалог", - сказав Ткаченко.
Нагадаємо, 28 травня СБУ і Нацполіція провели обшук у Довженко-Центрі. Цього ж дня Довженко-Центр повідомив, що став неплатоспроможним через "саботаж керівництвом Держкіно своїх зобов'язань". 29 травня прокуратура повідомила, що обшуки в центрі Довженка проводили у справі про розтрату.
Зі свого боку представники культурних індустрій у відкритому листі закликали владу вжити термінових заходів для порятунку Національного центру Олександра Довженка.
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все уже украли до тебя?
нечем поживиться?
Громадська організація із захисту та реалізації прав кінематографістів "Гільдія кінематографістів Одеси" закликала президента Володимира Зеленського приїхати і особисто побачити руйнування відомої колись Одеської кіностудії, яку незаконно приватизував член фракції "Слуга народу" та голова гуманітарної комітету https://zik.ua/news/politics/nardep_vid_sluhy_narodu_tkachenko_zaiavyv_pro_namir_balotuvalysia_v_mery_kyieva_970298 Олександр Ткаченко .
В офіційному листі на ім'я президента Зеленського "Гільдія кінематографістів Одеси" описала нинішній плачевний стан "Одеської кіностудії": "Приїжджайте, будь ласка, проведіть зустріч з деякими напівмертвими кінематографістами, яких убив народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко…
Подивитися на застигле кладовище на березі Чорного моря, яке він (Ткаченко) організував замість обіцяного ним у 2004 році "Голлівуду біля Чорного моря".
Кладовищу вже 15 років і на ньому поховано багато сотень кінематографістів".
так он скоро малюську переплюнет... по прикольности ))))
Ніби про нього складений.
- ...уячечная, министерство культуры!
Це - вокабуляр міністра культури ?
Швидше, "культури" або зе-культури.