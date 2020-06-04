Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому разі: зробимо для населення максимум до 5-6%, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обіцяє "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.

"Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому разі, кредити ми все одно зробимо для населення максимум ... до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо", - сказав він під час зустрічі з представниками туристичної сфери України в Кам'янці-Подільському в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (на цей момент 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевленні кредитів.

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Відповідаючи на запитання представників туристичної сфери про очікування щодо того, чи буде знижуватися облікова ставка, президент сказав: "Так, ми ж працюємо! Тому коли ставка знизиться, і кредити будуть знижуватися".

У ході зустрічі Зеленський також пообіцяв знизити ставки за кредитами у валюті до 3-5%.