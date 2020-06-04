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Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому разі: зробимо для населення максимум до 5-6%, - Зеленський

Кредити ми

Президент України Володимир Зеленський обіцяє "дотиснути" банки для зниження ставок за кредитами в гривні до 5-6%.

"Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому разі, кредити ми все одно зробимо для населення максимум ... до 5-6%, це дуже складно, ми будемо туди рухатися. 10% ми зробимо", - сказав він під час зустрічі з представниками туристичної сфери України в Кам'янці-Подільському в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що вартість кредитів прив'язана до рівня облікової ставки Нацбанку України (на цей момент 8%), уточнивши, що її зниження позначиться на здешевленні кредитів.

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Відповідаючи на запитання представників туристичної сфери про очікування щодо того, чи буде знижуватися облікова ставка, президент сказав: "Так, ми ж працюємо! Тому коли ставка знизиться, і кредити будуть знижуватися".

У ході зустрічі Зеленський також пообіцяв знизити ставки за кредитами у валюті до 3-5%.

Автор: 

банки (7712) Зеленський Володимир (23715) кредит (3817) облікова ставка (356)


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Топ коментарі
+47
Товарищи! Все за кредитами в Васюки-Банк!
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04.06.2020 14:44
+38
Кредиты мы "додавим" в любом случае: сделаем для населения максимум до 5-6%, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5105пустомейло
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04.06.2020 14:48
+27
Угу, то есть не будет никаких вообще кредитов для населения. Ну может не сразу, но дольше, чем до местных выборов, банки просто не протянут. Или не будет банков. Очешуительно!!!
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04.06.2020 14:44
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Вопросительный знак в случае с ослом абсолютно лишний...
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04.06.2020 15:43 Відповісти
Сумніваюсь, ідіот не мав би таких статків, скоріше диверсант...
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04.06.2020 15:53 Відповісти
И все поверили! Ура!... Жалкое зрелище.
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04.06.2020 15:38 Відповісти
Зачем же так показывать свою экономическую безграмотность? Проценты по кредитам не поддаются административному воздействию и являются объективным показателем экономической стабильности страны и зависит от многих объективных факторов. Во-первых инфляция должна быть на 1-1,5%. Ставка ЦБ по рефинансированию должна быть на уровне инфляции. И должна сложиться ситуация, когда предложения банков будут намного превосходить спрос на кредиты.
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04.06.2020 15:47 Відповісти
Він це говорить 75%, їм Ваши викладки як білий шум, їм треба конкретні цифри, і чим вони краще, тим більше вони в це вірять. Там критичне мислення відсутнє повністю... Це як в рашці, цар сказав так - посміхаємось і хлопаємо ......
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04.06.2020 15:57 Відповісти
давілка картонна...
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04.06.2020 15:51 Відповісти
Вам бы только "сделать" и "додавить", ведь можно еще и "обуть".
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04.06.2020 16:16 Відповісти
Мозги себе зедебилы додавите. Их нельзя по приказу сделать 5 или 6% ,есть реалии экономики ,а она при зедебилах 0.Поэтому это все очередная зеленая брехня.
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04.06.2020 16:35 Відповісти
Рассказал президент страны, в которой микрокредитование под 2% в день процветает...
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04.06.2020 16:35 Відповісти
за добу
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05.06.2020 08:21 Відповісти
Какой позор. Хотя бы Википедию открыл, почитал, что такое учетная ставка, какие макроэкономические показатели влияют на ее увеличение или уменьшение.
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04.06.2020 16:50 Відповісти
навіщо, зебіли цього не розуміють їм треба халява
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05.06.2020 08:22 Відповісти
Ну просто сказочный ... https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
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04.06.2020 16:52 Відповісти
О Великий Вова, сделай кредиты по ,по 5-6 процентов, но тока не пихди будь ласка
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04.06.2020 17:00 Відповісти
Ну таке вже було...Люди брали кредити в карбованцях,тут же вкладували карбованці у нерухомість,бізнеси або просто міняли на валюту,а сам карбованець перетворювали у сміття...Зєля хоче повторити цей фокус,який власне і започаткував олігархічну систему,проти якої він начебто бореться...А тепер він розіб"є країну на кавалки і по кавалкам продасть...
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04.06.2020 17:02 Відповісти
Вот же ****&о мелкое, кредиты он додавит. Войну окончил, коррупцию победил, всех злодеев пересадил, у учителей зарплаты до 4000$ поднял, все дороги и мосты отремонтировал... вот теперь и до кредитов добрался. И все языком, языком. В другой сфере деятельности ему, наверное, цены бы не было. Фу...
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04.06.2020 17:04 Відповісти
Может максимум 1%?
Или у нас только налоги европейские?
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04.06.2020 17:30 Відповісти
І чого всі так розхвилювалися? Він просто трендить, як завжди ))) Нічого такого не буде, навіть навпаки стануть ще більші відсотки.
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04.06.2020 17:32 Відповісти
Тому всі і хвилюються, залізе - стане гірше...
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04.06.2020 17:39 Відповісти
Если это чмо взялось и банками руководить, то тогда уж точно пора валить.
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04.06.2020 17:56 Відповісти
Этож как генералиссимус собирается это делать? Минфин размещает ОВГЗ по 11 процентов, банки у населения привлекают по 13-14 процентов....А еще обязательные резервы. И себестоимость для банков-15-16 годовых.Т.е мультигенерал либо должен заставить банки кредитовать в убыток в 10 процентов годовых,либо бюджет,который сам привлекает по 11,будет банкам компенсировать эту ставку?
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04.06.2020 18:09 Відповісти
А ось у мене такі запитання до Зе-президента й хотілося, щоб він на них дав відповідь:: тут щось обговорюється про низькі кредити для населення, зниження облікової ставки НБУ і таке інше, а банки вже більше як 2 чи 3 роки знизили відсотки майже в 2-а рази по депозитним банківським вкладам фізособам, пояснюючи, що це все зроблено в звязку з тим, що понизились ставки по кредитам як гривневим так і валютним. Банки вже це давно зробили на свою користь, а ви ще тільки но збираєтесь на щось там давити ? Ви там часом не запіздалі? Поясніть, будьте ласкаві? І ще одне: я так думаю, що це питання міністерства фінансів та НБУ, а не президента країни? Чи я помиляюсь? Ми що вже покінчили з війною? Перемогли агресора? Повернули окуповані території? Чи як? Щось я ніяк не второпаю - хто і чим має займатись в цій державі?
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04.06.2020 18:28 Відповісти
Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому разі: зробимо для населення максимум до 5-6%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3151
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04.06.2020 18:36 Відповісти
Ну,в тому що це чмо додавить банки я не сумнівають.
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04.06.2020 19:26 Відповісти
как хачется во второй раз попасть в Париж!!!
- а ви били в Париже?
- нет но уже один раз хотела...
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04.06.2020 19:50 Відповісти
Кредити ми "дотиснемо" в будь-якому разі: зробимо для населення максимум до 5-6%, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2472
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04.06.2020 20:08 Відповісти
Вкладники заберуть свої гроші з депозитів і залишать мінімум на поточних рахунках. І все. Кредитам гаплик.
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04.06.2020 21:23 Відповісти
Вове дураку надо дать орден Ярослава Дурака.
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04.06.2020 21:45 Відповісти
фуфлыжник
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04.06.2020 21:45 Відповісти
Зеленський-поручитель по кредитах.Беріть а коллекторів потім скеровуйте до нього.Лізе до всього так ніби не президент з чітким набором прав і зобовязань а цар-мессія.
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04.06.2020 22:33 Відповісти
Мне как раз на днях в банке сообщили что скоро ставка по кредитной карте с 36% годовых станет 45%
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04.06.2020 22:45 Відповісти
Может то гарант имел ввиду проценты по кредиту за месяц? тогда все правильно!!!
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04.06.2020 22:46 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free


https://twitter.com/highlander_free
https://twitter.com/highlander_free

Highlander Freeman

@highlander_free

·https://twitter.com/highlander_free/status/1268570613146402818 4 ч

Судячи з кількості охорони, може здатися, що Зеленський відвідав окупований Донецьк чи Луганськ. Але ні, це звчиайний мирний Хмельницький. Ось так "найвеличніший" захищається від 73% своїх виборців
https://twitter.com/i/status/1268570613146402818
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04.06.2020 22:55 Відповісти
поясніть будь ласка хто небудь, про що це він? Зараз є кредити під 3.7 %, під 3,2 %. Гривневі, з пільговим періодом. Я ж не помиляюсь? То про що це бубочка триндить знову?
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04.06.2020 23:10 Відповісти
Пример - в середине 2019 доллар 25 грн., через год - 27,50 т.е. гривна обесценилась на 10%. Т.е. банк взяв в Европе кредит в долларах по 2% должен возвращать его также в долларах, мало того что ничего не заработал так еще и потерял 2% на кредите и еще минимум 2% на операционных расходах.
Откуда Зеленский собирается брать деньги чтобы компенсировать банкам потери? Если он просто "заставит" банки выдавать кредиты по 8-10%, то никто не будет кредитовать, банки просто плюнут на рынок в Украине.
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05.06.2020 00:00 Відповісти
Любое обещание Зе звучит как Make Ukraine Great Again. При этом ничего реального за обещаниями нет, все провальное. Настоящее предложение по кредитам напомнило мне расказ о попадании на долг в первый день новичка на зоне: "Вновь прибывшиему на зону предлагают сыграть в карты на победу. После проигрыша, ему втолковывают, что сейчас новичок проиграл машину Победа и должен долг победившему". Так и случилось с теми 73% избирателей, за неразборчивость которых теперь всем украинцам приходится рассплачиваться. Мне как то все это напоминает кидалово.
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05.06.2020 00:33 Відповісти
Комментировать нечего, можно просто поржать )))))) Кого ви нам понавибирали йолопи? ))))))
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05.06.2020 07:57 Відповісти
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