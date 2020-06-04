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Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ

Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ

Суд дав дозвіл на примусовий привід п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка в ДБР 10 червня для допиту як свідка в кримінальному провадженні щодо переміщення з приховуванням від митного контролю через кордон України колекції із 43 картин всесвітньо відомих художників. Адвокат Порошенка заявляє про порушення Кримінального процесуального кодексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"4 червня 2020 року Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників", - йдеться в повідомленні.

Допит має відбутися об 11:00 10 червня 2020 року у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Театр абсурду: адвокати Порошенка розповіли, як ДБР "зліпила" "справу картин" на основі Вікіпедії

Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання мають розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ані Печерський суд, ані Генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються".

За словами Голованя, це чергове підтвердження суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п’ятого Президента України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

Автор: 

допит (695) картина (111) Порошенко Петро (15163) суд (11660) ДБР (3477)


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Топ коментарі
+53
Печерский суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР, адвокаты заявляют о нарушении УПК и политическом характере дел - Цензор.НЕТ 585
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04.06.2020 16:02
+38
https://censor.net/user/235566 Ну, а что я говорил))

Печерский суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР, адвокаты заявляют о нарушении УПК и политическом характере дел - Цензор.НЕТ 5303
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04.06.2020 16:10
+37
Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ - Цензор.НЕТ 8686
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04.06.2020 16:22
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Шо опять ?земразь снова решила лохонуться
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04.06.2020 17:17 Відповісти
Это всё турки натворили.
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04.06.2020 17:22 Відповісти
В мене нема ЖОДНОГО сантименту до пана Порошенка, але я буду категорично проти всіх цих дебільних, постановочних "переслідувань" колишнього президента за сценарієм українофоба Портнова. Це зрештою буде працювати проти України і зробить Пєцю "мучеником сумління". А Україна отримає відчутний для бюджету країни позов від ЄСПЛ на користь Порошенка. Навіть, якщо він відмовиться від відшкодування по суду, то сама суддівська процедура буде важити більше, ніж мільон цих портнових, розфасованих по консервних банках.
Зєлю геть. Портнова на нари. Дострокові президентські.
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04.06.2020 17:19 Відповісти
Нужно железные нервы иметь. И после всего этого какой-нибудь забулдыга вспомнит о нём и начнёт поносить.
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04.06.2020 17:27 Відповісти
Портянка, ты?!

"Уважаемые депутаты, к 6-й годовщине массовых убийств на Майдане, мы с Еленой Лукаш предлагаем вам зарегистрировать законопроект нашего авторства об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года.
Напомню, герои Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, кражи, грабежи, разбои, вымогательства и десятки других корыстных и насильственных преступлений. Это наша гражданская и общественная позиция. Просим депутатов зарегистрировать", - написал Портнов.
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04.06.2020 17:34 Відповісти
Вроде нормальный человек, и в то же время на тупость тебе ж уже указывали.
Такие же выбрали зелю себе в хозяева...

И кого ты предлагаешь в президенты на перевыборах?
Медведчука с Рабичновичем?
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04.06.2020 19:03 Відповісти
Головне - відтягти від корита. А там вже буде легше: мотузки, за ратиці і готово.
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04.06.2020 17:20 Відповісти
Что вы хотите этим сказать?
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04.06.2020 17:23 Відповісти
I швайку наточити.
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04.06.2020 22:15 Відповісти
Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ - Цензор.НЕТ 8409
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04.06.2020 17:21 Відповісти
Это же позор, об этом трубят все газеты!
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04.06.2020 17:25 Відповісти
Порох зелупку нанял для предвыборной гонки?
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04.06.2020 17:24 Відповісти
Скоріше два російських шпигуни Зєля і Пєця вирішили поділити українське суспільство на мародерів і зєбілів. Але Українці насправді єдині. І їм треба одне і те саме - сильна, заможна і щаслива Україна без зєль і без пєць. А з нормальною владою.
Зєлю у відставку. Дострокові.
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04.06.2020 17:32 Відповісти
Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ - Цензор.НЕТ 2067
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04.06.2020 17:36 Відповісти
Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ - Цензор.НЕТ 1566
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04.06.2020 17:31 Відповісти
Зєю геть. Пєцю у політичний смітник. Дострокові. Нам розігрують дешеву постанову з "переслідуваннями".
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04.06.2020 17:40 Відповісти
Президент Порошенко колись дав вказівку,щоб президента Саакашвілі як стреноженого бика зграя шакалів тягнула в авто...Враховуючи,що "якою мірою міряєш - такою і тобі відміряють" ми скоро побачимо і "сивочолого гетьмана",якого за підтяжки тягнуть в ДБР...За таке відео богато Зєлі відпуститься і проститься...
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04.06.2020 17:31 Відповісти
Глупство. За це "переслідування" будуть патити всі українці. Європейському суду з прав людини. Бо підозра до Порошенка складена так, що Україна буде винуватою у будь якому разі.
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04.06.2020 17:36 Відповісти
То просто підозра складена погано, а насправді його є в чому підозрювати, тимошрнківське чмо?.
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04.06.2020 18:23 Відповісти
І за кого ж юлєфобське чмо голосувало?
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04.06.2020 20:18 Відповісти
За Порошенка.
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04.06.2020 20:46 Відповісти
против быдла.

а ты ?
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04.06.2020 23:33 Відповісти
Простите, карлсона на родине ищут. Не знаете почему?
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04.06.2020 17:37 Відповісти
Кацапські шпигуни сфабрикували справу. А ти їм підспівуєш.
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04.06.2020 23:00 Відповісти
и фотки кровавого разгона сеяли на мосфильме,

а спа-услуги подбросили, когда он спал
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04.06.2020 23:34 Відповісти
Какой срок у него за разгон не подскажешь?
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05.06.2020 13:35 Відповісти
нюансами решений суда суверенного государства Грузия не интересуюсь - это их внутреннее дело.
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05.06.2020 13:47 Відповісти
Так чого тоді звездиш? У нього зараз 2 вироки: можлива причетність до нападу на Гелашвілі та помилування вбивць Гиргвліані. Все дуже притягнуте. Де твої мосфільм та спа?
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05.06.2020 17:59 Відповісти
не буває вироків за можливу причетність.
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05.06.2020 19:27 Відповісти
Все дуже притягнуте. І причетність можлива... Прямих доказів нема. Щось колись говорив - все.
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05.06.2020 22:11 Відповісти
слова "притягнуте" і "можлива" можливі (вибачаюсь за тавтологію) тільки в дебатах адвоката і прокурора.

В рішенні суду таких дурнуватих слів не існує.

Давай відштовхуватися від слів суду.

А слова суду - винний. Термін тюрми - три роки по одній справі і шість років по другій справі.

Хай їде и сидить.
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05.06.2020 22:23 Відповісти
Нах он им сдался? Лузер
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05.06.2020 02:28 Відповісти
Нах он тебе, лузеру, сдался? Похоже ***** хорошо насолил, вот вы, *************, заказ и отрабатываете.
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05.06.2020 13:33 Відповісти
ты голосовал против Порошенко на основании решений судов по его доказанным преступлениям

или тебе хватило ФСБешных и Бениных фейков ?
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05.06.2020 19:28 Відповісти
Я голосував проти, бо мені не подобались результати його роботи. Я досить довго його підтримував, захищав, розумів, але на 3-му-4-му році каденції все перетворилось на якесь болото. Кудись він рухався, але завжди загрузав. Тому зміна була неминуча.
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05.06.2020 22:20 Відповісти
я питав конкретиних звинувачень про те, чому Зеленський краще, ніж Порошенко
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05.06.2020 22:25 Відповісти
Повидло, я с вами полностью согласен . Мы ведь о порохе, да?
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08.06.2020 20:31 Відповісти
И мы помним, что тогда всё прогрессивное человечество встало на защиту поруганной чести Саакашвили.

Ноты протеста пачками возили из всех посольств.

или не помним такого ?

хоть кто-то тогда осудил действия Порошенко ?
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04.06.2020 17:56 Відповісти
РОМАНЧУК--ты с какой КАЦАПСКОЙ НИШИ ВЫПАЛ????? ПОРОХУ НИ РАЗУ ЛИЧНО НЕ ВРУЧАЛИ ПОВЕСТКУ НА ДОПРОС !!!!!!! ЭТИ СКОТЫ------уже такой произвол творят,что дальше некуда !!!!! ЗЕЛЕНЫЕ ПОДСТИЛКИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ПО ПОЛНОЙ ! КАРАНТИН НЕ НАВСЕГДА !!! БУДЕТ ТВОЙ оманский осел БЕЖАТЬ ДАЛЬШЕ РОСТОВА !!!!!!
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04.06.2020 17:56 Відповісти
потому что он как последний трус все время убегает! Особенно прикольно он это сдал на выставке. Сейчас наверняка его возьмут за жопу.
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04.06.2020 17:59 Відповісти
а в Раду он не ходит ?
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04.06.2020 19:06 Відповісти
Пора Хряка налигачем на допит тягти, бо такого віроломно нахабного "свідка" в історії України ще не було.
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04.06.2020 17:32 Відповісти
Директор Государственного бюро расследований https://nv.ua/tags/roman-truba.html Роман Труба заявил, что не видит ничего плохого во встречах с экс-замглавой Администрации президента при Викторе Януковичу Андреем Портновым.
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04.06.2020 17:38 Відповісти
даже не знаю, когда Порошенко с Януковичем посадили Тимошенко
в тюрьму, то ....
а теперь тупо Ахметов дергает зеленского за верёвку,
мы в унылом говне
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04.06.2020 17:33 Відповісти
порохоботы, вы сами определитесь, кто дергает Беня или Ахметов?
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04.06.2020 17:35 Відповісти
порохочего ?
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04.06.2020 21:16 Відповісти
Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ - Цензор.НЕТ 275
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04.06.2020 17:39 Відповісти
Неужто Беня отдал веревку Ахметке? Не может быть! Не верю.
Но если у тебя в методичке так написано, то работай дальше.
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04.06.2020 19:42 Відповісти
Коломойский рекомендовал клоуна, было,
но с тех пор много воды утекло,
теперь нас пугают Беней, который
«продался русским за сто лярдов»
к чему это враньё ?
только слепой не видит, что кругом
охметовская дамбасятина,
можно подробнее поо методичку ?
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04.06.2020 21:23 Відповісти
Арест Порошенко-- это дистабилизация Украины...Это все что требовалось от "Проекта "Слуга Народа"...путена время поджимает, окно возможностей закроется к концу 2020года, вместе с окончанием выборов в США. Дистабилизация в Украине-- это "зеленая" дорога для банды путена...
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04.06.2020 17:37 Відповісти
Доречі, дуже глибокий і виважений аналіз.
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04.06.2020 17:41 Відповісти
Проект Слуга народа" - сажать ВСЕХ коррупционеров независимо от их должности и звания.
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04.06.2020 17:43 Відповісти
сажать в кресла чиновников
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04.06.2020 17:58 Відповісти
это мы скоро увидим.
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04.06.2020 18:00 Відповісти
года мало было
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04.06.2020 18:22 Відповісти
мало
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04.06.2020 18:29 Відповісти
Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ - Цензор.НЕТ 6044
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04.06.2020 18:36 Відповісти
шмыгаль ?
буславец ?
ярмак ?
все Коломойского ?
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04.06.2020 21:25 Відповісти
В этих сортах зеленого Г трудно разобраться.
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05.06.2020 15:13 Відповісти
Нужно шоб по горло всадили кацахлу и тогда будет мало.
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05.06.2020 15:22 Відповісти
но если дестабилизация в интересах ***** приносит радость народу, то можно ?
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04.06.2020 17:59 Відповісти
Оно БоХ, его низззя на допрос.
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04.06.2020 17:53 Відповісти
Чистый совестью и руками, пойдет на допрос и докажет свою позицию. А "сывочолый гетьман" знает, что рыло в пушку и руки в грязи.
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04.06.2020 18:17 Відповісти
1) Что должен доказывать свидетель?
2) Доказывать должно обвинение и суд, потому что в Украине презумпция невиновности.

Выучи основы юридической грамотности.....
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05.06.2020 15:14 Відповісти
бесстрашный потужный уклонист от 157 повесток.
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04.06.2020 18:35 Відповісти
Уважающему себя Украинцу ходить на допрос к адвокату Януковича -- это аморально...
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04.06.2020 18:37 Відповісти
Вы маленькие глупые существа...
Какая цель Расии? Лишить Украину поддержки Запада. Для этого ВСЕ средства хороши. А теперь внимание - вопрос - как страны Запада отреагируют на арест Порошенко по такому обвинению?
Повторяю - не гавно по полочкам раскладывать, а как отреагируют?
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04.06.2020 18:55 Відповісти
Нужно же им как-то главную хотелку пуйлов (рашкиного и нашего) исполнять - Пороха посадить. А как без принуждения? Никак.
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04.06.2020 19:36 Відповісти
Единственная ошибка Порошенко в том,что он старался оградить быдло и холопов от войны и сделать из Украины конфетку,но 73% оказались гавноедами.
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04.06.2020 19:37 Відповісти
Президент є президентом всієї країни. Все, що Порошенко робив, він робив для усіх. Так і має бути. Навіщо називати помилками те, що не є помилками.
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04.06.2020 20:51 Відповісти
Теперь сам придет.Уже такое проходили.
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04.06.2020 20:05 Відповісти
І не мрійте, зебот. Сам Порошенко не піде, бо його визивають відосіками, а не повістками. От коли вас, глазков, визовуть не повісткою, може тоді ви хоч щосъ зрозуміюте. Яке ви лайно.
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04.06.2020 20:55 Відповісти
Да,плохо воспитали Тамару в Канаде.Наверное не в ту школу ходила.Как там будет в этот раз посмотрим.Решение суда есть,если его не оспорят,как в прошлый раз.(Было уже такое,было.)Может Тамара конечно этого и не помнит,так это ни чего не меняет.Было решение суда о принудительном приводе Порошенко.Он его оспорил.Естественно проиграл.И пришел как миленький.Потом еще и ухмылялся,что вопросы не интересные задавали.Ну как то так.А Тамаре советую память тренировать и речь(в смысле воспитание).А то из Канады попрут,а у нас кризис.
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04.06.2020 21:18 Відповісти
Тобто, можна порушувати закон і викликати людину записом в інтернеті? А якщо людина не володіє комп'ютером? А навіть якщо володіє, людина, наприклад ви, маєте кожного дня перевіряти, чи не написали вам раптом виклик на якомусь ''правоохороному'' сайті? Ви хоч розумієте, які дурниці ви верзете? А те, що зелений суд може будь-яке рішення прийняти, це не відміняє порушення їм і ДБР законів, яким ви радієте тому, що вони стосуються Порошенка, і за які українці будуть розплачуватись після рішення європейських судів..Нікчема ви і підлота, як і всі зеботи.
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05.06.2020 01:06 Відповісти
Дурныци варнякает Тамара.Я просто констатирую факт похожего предыдущего случая.Пока действия повторяются один в один.Неявки Порошенко по повесткам,решение суда о его принудительном приводе,неудачное обжалование адвокатами Порошенко этого решения,и ... добровольная явка Петра Лексеича.Вот и все.Какие же это дурныци?Это голые факты.Как будет в этот раз,посмотрим.Готов поспорить с Тамарой,что ее любимый Пецюня и в этот раз прителепает на допрос собственной персоной.Причем абсолютно добровольно.Ни кто его принудительно приводить не будет.Хотя я был бы не против,что бы и привели.Ну как Саакашвили приводили,через чердаки и крышу дома.
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05.06.2020 10:32 Відповісти
Да какой там арест! "Мусолят" как свидетеля уже второй год.
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04.06.2020 20:06 Відповісти
Ошибка -- это были выборы в воюющей стране..где 80% СМИ принадлежали симпатикам "братского" народа..
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04.06.2020 20:14 Відповісти
А сотрудники ГБР готовы к уличным боям и обороне своих домов и семей?
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04.06.2020 22:13 Відповісти
Сегодня надо направлять все силы на сохранение и созидание, на закрепление и расширение достигнутого при предыдущих президентах страны. Но не тратить энергию на очернение предшественников и выискивать ошибки, подвергать забвению или даже пытаться изменить то что делает государство сильнее .Не ошибается тот кто ничего не делает.
Создавайте свое.
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04.06.2020 23:57 Відповісти
Хрен на воротник зеленые получат а не Петю.
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05.06.2020 00:48 Відповісти
Петромани на городі косять маковиння.
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05.06.2020 03:44 Відповісти
Нуууу, это что-то Пеца переборщил в своем сценарии)) "Принудительный привод", это типа как Михо ломали? Свидетели секты свинарчука в слезах представили такую картину и суицидально выпучив глаза бросились с оружием на поле боя, ну в смысле, с клавиатурами на форум цензора.... Да кто там кого собирается приводить, хоть принудительно, хоть добровольно. Слабенькие сценарии ЗЕбил пишет Порохне, даже на 95й анал не тянет.
Зачем? Ну....
"Ложечки нашлись, но осадок остался" ©
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05.06.2020 10:30 Відповісти
Задля здійснення приводу задіяли кагарлицьких поліцаїв?????
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05.06.2020 11:19 Відповісти
Україна виглядає смішною, коли починає розмови про державну зраду п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це в ексклюзивному коментарі "Прямому" заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
"Мені здається, що Україна виглядає недолуго, коли починає розмови про державну зраду президента Порошенка. Це просто несправедливо та смішно, очевидно, що ці плівки були порізані, щоб створити більший резонанс. Небезпека у тому, що вони створені для підриву відносин між Україною та США. Це спроба зробити США сумнівною країною для України і навпаки Україну суперечливою для американців. Ми знаємо, що це вигідно Кремлю та окремим українським політикам, які вважають, що сфера інтересів України знаходиться в Москві, а не в Європі, а також це вигідно українським корупціонерам, які розуміють, що США просувають реформи в країні. І, на жаль, всі ці інтереси активно лобіюють медіа, тому що цим людям належать великі телевізійні ресурси в Україні", - заявив Гербст.
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05.06.2020 11:29 Відповісти
Порошенко реформировал суды. Суды теперь честные и не выполняют политические заказы.
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05.06.2020 12:41 Відповісти
зебіли, ви тільки здатні брехати своїми методичками.
Суди, між іншим, ваші клованні богдани-єрмаки повернули в приовощний стан. Втім, як і всю правоохорону систему. Тепер вже навіть прокуратура не контролює законність слідства в ДБР, МВС СБУ (чого досяг Луценко наприкінці каденції воїх повноважень Генпрокурора), а виконує хотєлки властьімущих.
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05.06.2020 13:28 Відповісти
Шо ж то за реформи такі шо порошенку вже й помирати не можна бо без нього недолугі украінці скотяться в проовощний лад)))
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05.06.2020 17:56 Відповісти
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