Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ
Суд дав дозвіл на примусовий привід п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка в ДБР 10 червня для допиту як свідка в кримінальному провадженні щодо переміщення з приховуванням від митного контролю через кордон України колекції із 43 картин всесвітньо відомих художників. Адвокат Порошенка заявляє про порушення Кримінального процесуального кодексу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"4 червня 2020 року Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників", - йдеться в повідомленні.
Допит має відбутися об 11:00 10 червня 2020 року у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15.
Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання мають розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ані Печерський суд, ані Генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються".
За словами Голованя, це чергове підтвердження суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п’ятого Президента України.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.
У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.
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Зєлю геть. Портнова на нари. Дострокові президентські.
"Уважаемые депутаты, к 6-й годовщине массовых убийств на Майдане, мы с Еленой Лукаш предлагаем вам зарегистрировать законопроект нашего авторства об отмене закона об амнистии участников массовых беспорядков 2014 года.
Напомню, герои Майдана специальным законом освободили себя от уголовной ответственности за убийства сотрудников правоохранительных органов, диверсии, кражи, грабежи, разбои, вымогательства и десятки других корыстных и насильственных преступлений. Это наша гражданская и общественная позиция. Просим депутатов зарегистрировать", - написал Портнов.
Такие же выбрали зелю себе в хозяева...
И кого ты предлагаешь в президенты на перевыборах?
Медведчука с Рабичновичем?
Зєлю у відставку. Дострокові.
а ты ?
а спа-услуги подбросили, когда он спал
В рішенні суду таких дурнуватих слів не існує.
Давай відштовхуватися від слів суду.
А слова суду - винний. Термін тюрми - три роки по одній справі і шість років по другій справі.
Хай їде и сидить.
или тебе хватило ФСБешных и Бениных фейков ?
Ноты протеста пачками возили из всех посольств.
или не помним такого ?
хоть кто-то тогда осудил действия Порошенко ?
в тюрьму, то ....
а теперь тупо Ахметов дергает зеленского за верёвку,
мы в унылом говне
Но если у тебя в методичке так написано, то работай дальше.
но с тех пор много воды утекло,
теперь нас пугают Беней, который
«продался русским за сто лярдов»
к чему это враньё ?
только слепой не видит, что кругом
охметовская дамбасятина,
можно подробнее поо методичку ?
буславец ?
ярмак ?
все Коломойского ?
2) Доказывать должно обвинение и суд, потому что в Украине презумпция невиновности.
Выучи основы юридической грамотности.....
Какая цель Расии? Лишить Украину поддержки Запада. Для этого ВСЕ средства хороши. А теперь внимание - вопрос - как страны Запада отреагируют на арест Порошенко по такому обвинению?
Повторяю - не гавно по полочкам раскладывать, а как отреагируют?
Создавайте свое.
Зачем? Ну....
"Ложечки нашлись, но осадок остался" ©
Про це в ексклюзивному коментарі "Прямому" заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.
"Мені здається, що Україна виглядає недолуго, коли починає розмови про державну зраду президента Порошенка. Це просто несправедливо та смішно, очевидно, що ці плівки були порізані, щоб створити більший резонанс. Небезпека у тому, що вони створені для підриву відносин між Україною та США. Це спроба зробити США сумнівною країною для України і навпаки Україну суперечливою для американців. Ми знаємо, що це вигідно Кремлю та окремим українським політикам, які вважають, що сфера інтересів України знаходиться в Москві, а не в Європі, а також це вигідно українським корупціонерам, які розуміють, що США просувають реформи в країні. І, на жаль, всі ці інтереси активно лобіюють медіа, тому що цим людям належать великі телевізійні ресурси в Україні", - заявив Гербст.
Суди, між іншим, ваші клованні богдани-єрмаки повернули в приовощний стан. Втім, як і всю правоохорону систему. Тепер вже навіть прокуратура не контролює законність слідства в ДБР, МВС СБУ (чого досяг Луценко наприкінці каденції воїх повноважень Генпрокурора), а виконує хотєлки властьімущих.