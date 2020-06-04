Печерський суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР, адвокати заявляють про порушення КПК і політичний характер справ

Суд дав дозвіл на примусовий привід п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка в ДБР 10 червня для допиту як свідка в кримінальному провадженні щодо переміщення з приховуванням від митного контролю через кордон України колекції із 43 картин всесвітньо відомих художників. Адвокат Порошенка заявляє про порушення Кримінального процесуального кодексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"4 червня 2020 року Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про примусовий привід Порошенка П.О. для допиту як свідка у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників", - йдеться в повідомленні.

Допит має відбутися об 11:00 10 червня 2020 року у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15.

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Адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань на сторінці в мережі Facebook повідомив: "Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання мають розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували. Ані Печерський суд, ані Генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються".

За словами Голованя, це чергове підтвердження суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п’ятого Президента України.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.