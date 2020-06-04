"Слуга народу" Яцик знялася з конкурсу в комісію з добору керівництва ДБР: Пропозиція знятися надійшла з ОП. ВIДЕО

Нардепка від "Слуги народу" Юлія Яцик отримала пропозицію від Офісу Президента знятися з участі в конкурсі з добору кандидатів від ВР до комісії, яка обиратиме керівництво Держбюро розслідувань. Знятися їй порадили на користь її колеги по партії Владлена Неклюдова.

Про це Яцик повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні голосування з усіх кандидатів від народних депутатів члени Комітету підтримали мою кандидатуру (як і минулого разу, коли я набрала найбільшу кількість голосів з усіх кандидатів). Однак, один з кандидатів вирішив, що особистий авторитет, знання законів, повага в колективі - не головне, а здорова конкуренція - не для нього, адже набагато простіше скористатися особистими зв'язками і наплювати на думку членів комітету. Навіщо доводити, що ти гідний цієї посади, якщо набагато простіше змусити більш сильного опонента зняти свою кандидатуру ... У підсумку, за наполяганням Президента я зняла свою кандидатуру і не брала участі в подальшому засіданні комітету", - написала Яцик.

Вона повідомила, що на знак підтримки аналогічне рішення ухвалили ще 6 кандидатів-нардепів.

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