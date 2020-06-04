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Новини
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"Слуга народу" Яцик знялася з конкурсу в комісію з добору керівництва ДБР: Пропозиція знятися надійшла з ОП. ВIДЕО

Нардепка від "Слуги народу" Юлія Яцик отримала пропозицію від Офісу Президента знятися з участі в конкурсі з добору кандидатів від ВР до комісії, яка обиратиме керівництво Держбюро розслідувань. Знятися їй порадили на користь її колеги по партії Владлена Неклюдова.

Про це Яцик повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні голосування з усіх кандидатів від народних депутатів члени Комітету підтримали мою кандидатуру (як і минулого разу, коли я набрала найбільшу кількість голосів з усіх кандидатів). Однак, один з кандидатів вирішив, що особистий авторитет, знання законів, повага в колективі - не головне, а здорова конкуренція - не для нього, адже набагато простіше скористатися особистими зв'язками і наплювати на думку членів комітету. Навіщо доводити, що ти гідний цієї посади, якщо набагато простіше змусити більш сильного опонента зняти свою кандидатуру ... У підсумку, за наполяганням Президента я зняла свою кандидатуру і не брала участі в подальшому засіданні комітету", - написала Яцик.

Вона повідомила, що на знак підтримки аналогічне рішення ухвалили ще 6 кандидатів-нардепів.

Також читайте: Троє кандидатів відмовилися від співбесіди на посаду глави НСЗУ, - Степанов

Слуга народу Яцик знялася з конкурсу в комісію з добору керівництва ДБР: Пропозиція знятися надійшла з ОП 01

Автор: 

конкурс (1285) ДБР (3477) Офіс Президента (2021) Яцик (2)


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Топ коментарі
+18
Коли вони вишикувались під прапорами клоуна, вони втратили і, честь, і гідність, і самоповагу.
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04.06.2020 15:25
+15
то есть комиссия полностью подконтрольна опг ***********
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04.06.2020 15:20
+11
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3154912.html ЗЕлёная банда возглавила коррупцию

У нас тут решили создать Нацраду по вопросам антикоррупционной политики.
А кого туда нужно взять самыми главными советниками?
Правильно - самых опытных коррупционеров.
В смысле, специалистов в вопросах коррупции.
Ну, вы поняли. Как говорила ещё бабця Йуля на тропе войны с Ющенко: - "Я все схемы по газу знаю, у меня опыт!"
Итак, в Нацраде рулить будут:
1) Глава ОПы Андрей Ермак. Участник громкого и свежего коррупционного скандала под названием "плёнки Ермака". Вполне может привлекать к работе своего так же опытного брата. Тоже тот ещё специалист.

2) Директор испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad, а по совместительству глава СБУ, Иван Баканов. Ну и что, что так нельзя? Если очень хочется, то можно.

3) Генпрокурор Ирина Венедиктова. Специализируется по всяким проверкам, особенно если результаты нужно похоронить или подтасовать. Умеет купить на скромную зарплату госслужащей качественные часы Hublot. Стоят такие часы 54 000, но ведь семья Венедиктовых не настолько богата, чтобы покупать дешёвые вещи...
К тому же, Венедиктовы скромные. Часами в декларациях не хвастают.

4) Ну и вишенка на этом чудесном торте - ах какой министр МВД, Арсен Борисович Аваков. (С детства за него).
С женой министру просто повезло - она владеет внушительного размера отелем на побережье Тирренского моря в Италии. И его - отель, не побережье - тоже скромно умолчали в декларации.

А возглавляет этот млядский цирк, пардон, Нацсовет, - преЗЕдент Зеленский.
Он - самый крутой специалист у нас во всех делах, а в коррупции - так вообще.
Владеет оффшорами, продал их жене за пару дней до выборов, бизнес переоформил на друга Шефира, и сидит такой довольный - разделил бизнес и политику, ага.
Кстати, виллу в той же Италии, что и у Авакова, ЗЕ тоже в декларацию не внёс.
Чтобы вы не завидовали.
В общем, орган получится как всегда.
Такой рабочий, что хоть по клавишам стучи...
Е.Подгорная
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04.06.2020 15:28
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А може з плейбоя? Хоча......нє таки.
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04.06.2020 15:12 Відповісти
з плейбоя кому за полтос підійде оця служниця наріду
"Слуга народа" Яцык снялась с конкурса в комиссию по отбору руководства ГБР: Предложение поступило из ОП - Цензор.НЕТ 1870
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04.06.2020 15:17 Відповісти
Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.
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04.06.2020 16:16 Відповісти
какая то она блеклая невзрачная и костлявая.какой нафиг полтос!к дальнобойщикам на стоянку её.
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04.06.2020 21:28 Відповісти
КАКОЙ ПОЗОР !!!! Этот неклюдов---родом с кривого рога(родины оманского осла),на конкурсе на главу криворожской прокуратуры №2 ЗАНЯЛ 14 место из 16,ОНО ТУПОЕ КАК И зеленый клоун,НО ОНО БУДЕТ РЫТЬ ЗЕМЛЮ !!!!!!! (читай его биографию),но за то ОНО ПОЕТ И играет на гитаре !!!!
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04.06.2020 18:11 Відповісти
старинный способ, в добровольно-принудительном порядке.
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04.06.2020 15:14 Відповісти
то есть комиссия полностью подконтрольна опг ***********
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04.06.2020 15:20 Відповісти
Хіба тільки комісія???
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04.06.2020 15:26 Відповісти
СН--де ваша честь і самоповага. Ви становитесь прислугою клоуна. Такими поступками ви принижуєте свою гідність в угоду тупим уродам.
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04.06.2020 15:21 Відповісти
Коли вони вишикувались під прапорами клоуна, вони втратили і, честь, і гідність, і самоповагу.
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04.06.2020 15:25 Відповісти
честь, гідність, самоповага є тільки у Петра Олексшйовича, більше ні у кого цього не бачу...так хлопці?
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04.06.2020 16:03 Відповісти
Може, у когось з нинішніх депутатів і є, ала я таких не знаю. Хіба, Лерос під питанням....
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04.06.2020 16:13 Відповісти
І чим більше бабла у кишенях, тим більше і честі і гідності.
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04.06.2020 16:17 Відповісти
Гірше не стало, ЗЁбчику?
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04.06.2020 17:45 Відповісти
А чи була в них та сама гідність?
Не к ним вопрос, ящитаю.
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04.06.2020 15:31 Відповісти
Какой-такой конкурс? Как папа Беня сказали - так и будет.
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04.06.2020 15:21 Відповісти
Ціна пропозиції??? Закупівля на відкритих торгах, чи допорогова?
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04.06.2020 15:24 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3154912.html ЗЕлёная банда возглавила коррупцию

У нас тут решили создать Нацраду по вопросам антикоррупционной политики.
А кого туда нужно взять самыми главными советниками?
Правильно - самых опытных коррупционеров.
В смысле, специалистов в вопросах коррупции.
Ну, вы поняли. Как говорила ещё бабця Йуля на тропе войны с Ющенко: - "Я все схемы по газу знаю, у меня опыт!"
Итак, в Нацраде рулить будут:
1) Глава ОПы Андрей Ермак. Участник громкого и свежего коррупционного скандала под названием "плёнки Ермака". Вполне может привлекать к работе своего так же опытного брата. Тоже тот ещё специалист.

2) Директор испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad, а по совместительству глава СБУ, Иван Баканов. Ну и что, что так нельзя? Если очень хочется, то можно.

3) Генпрокурор Ирина Венедиктова. Специализируется по всяким проверкам, особенно если результаты нужно похоронить или подтасовать. Умеет купить на скромную зарплату госслужащей качественные часы Hublot. Стоят такие часы 54 000, но ведь семья Венедиктовых не настолько богата, чтобы покупать дешёвые вещи...
К тому же, Венедиктовы скромные. Часами в декларациях не хвастают.

4) Ну и вишенка на этом чудесном торте - ах какой министр МВД, Арсен Борисович Аваков. (С детства за него).
С женой министру просто повезло - она владеет внушительного размера отелем на побережье Тирренского моря в Италии. И его - отель, не побережье - тоже скромно умолчали в декларации.

А возглавляет этот млядский цирк, пардон, Нацсовет, - преЗЕдент Зеленский.
Он - самый крутой специалист у нас во всех делах, а в коррупции - так вообще.
Владеет оффшорами, продал их жене за пару дней до выборов, бизнес переоформил на друга Шефира, и сидит такой довольный - разделил бизнес и политику, ага.
Кстати, виллу в той же Италии, что и у Авакова, ЗЕ тоже в декларацию не внёс.
Чтобы вы не завидовали.
В общем, орган получится как всегда.
Такой рабочий, что хоть по клавишам стучи...
Е.Подгорная
показати весь коментар
04.06.2020 15:28 Відповісти
https://www.facebook.com/geo.ya.1?__cft__[0]=AZUWZ3R3YYqyEZ3CXAz3yaFZn0Ewp4OlrE6kRD3yn10vOjuZvoQBmGrguJN76tcW2Uc4F5jII2lE4r-4HlXIAV8s8Ts3CbNlnVkP2z9T1LO9-vBsexC_WqgCsHCXGepLPkRC5QpDlXLI_BC6PZYjuveGmhbODrCkFpdmkPbiKvFi-BmIHumBuIA6Z5pP_PwrGyU&__tn__=-UC%2CP-y-R Geo Leros

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/2984509138252862?__cft__[0]=AZUWZ3R3YYqyEZ3CXAz3yaFZn0Ewp4OlrE6kRD3yn10vOjuZvoQBmGrguJN76tcW2Uc4F5jII2lE4r-4HlXIAV8s8Ts3CbNlnVkP2z9T1LO9-vBsexC_WqgCsHCXGepLPkRC5QpDlXLI_BC6PZYjuveGmhbODrCkFpdmkPbiKvFi-BmIHumBuIA6Z5pP_PwrGyU&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 год. ·

Венедиктова снова соврала и покрывает своих подчиненных.

Она опросила первого зам прокурора Киева Стояновкого и тот ответил, что с Комарницким даже не знаком и отрицает с ним встречу 5 апреля.

Тогда разуйте глаза, гражданочка, и проведите расследование, возьмите данные мобильного Стояновского и проверьте, посмотрите камеры, а не покрывайте столичное ОПГ Комарницкого.

Изучайте факты:

- 18:37 из котеджного городка «Клим» выехал Toyota Camry АА2030КА с Комарницким.

- 19:00 заехал во двор по ул.Льва Толстого, 43 (тильная сторона ресторана «Велюр»), где на тот момент были припаркованы авто Тищенка Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ и Toyota Land Cruiser 200 2018 г.в. АА9595ХА, зарегестрованный

- 09.11.2018 на ПАТ КБ «ПриватБанк».

- 19:02 Комарницький с водителем Григорчуком разошлись.
Комарницький по ул.Назаровськой, а водитель на дистанции 30-40 метров шел следом за ним.
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04.06.2020 15:41 Відповісти
19:05 Комарницький встретился с первым зам прокурором Стояновским 12.06.1979 г.р. и неизвестным человеком 40-45 лет.

Пошли в Ботанический сад, где общались прогуливаясь.

В 19:36 они вышли из Ботанического сада и распрощались: Денис Комарницький и неизвестный человек зашли «Велюр» через вход с тыльной стороны;

Евгений Стояновский сел в авто Mitsubihi Galant 2008 г.в., АА7277ІХ (зарегистрированный на 25.02.2014 на имя его жены Стояновской Юлии Анатолиевны), которое было припарковано напротив ресторана «Велюр», в авто было ещё два человека.

Через некоторое время Стояновский перешёл через дорогу и сел за руль авто BMW 520i 2016 г.в., АА2230РС (зарегистрировано 26.08.2016 на имя Медведевой Галины Петровны, 11.10.1954 г.р.), и уехал.

21:52 со двора Велюра выехала Toyota Camry АА2030КА с Комарницким и уехала в сторону Владимирской. Следом выехал Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ.

Будете мне врать, я буду в ответ выпускать эпизоды из Жизни животных, выкрутиться не получится.
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04.06.2020 15:42 Відповісти
Вам бы возглавить ДБР, раскладка впечатляющая.
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04.06.2020 15:58 Відповісти
Это раскладка от Лео Героса, единственного депутата от "слуг", который говорит о зеленых беспредельщиках.
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04.06.2020 16:04 Відповісти
Понятно, есть уже такая новость. Но если ему предложат ту должность, то нет гарантии, что не "переобуется".
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04.06.2020 19:47 Відповісти
А Зачем нужна Комисия , если все назначения делает одна Особа . Игра в демократию.
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04.06.2020 15:43 Відповісти
Зеленский, похоже, вкурил каким нужно быть президентом и уже потянуло на второй срок. Брависсимо!!!
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04.06.2020 16:27 Відповісти
Ну и кандидатуры - нелюдовы, москвичи, козловы, все истинные украинцы.
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04.06.2020 15:54 Відповісти
За конвертик ежемесячный и не то снимет!
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04.06.2020 16:23 Відповісти
Грош цена этой конкурсной комиссии, если там участвует уголовник и извращенец кива, и позор блазню.
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04.06.2020 17:04 Відповісти
В интернете полно компромата на эту "юристку" - плотно связана с криминальным миром.
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04.06.2020 20:21 Відповісти
неклюдОВ.КОСМИЧ и козлОВ.ну ашо все в тренде.хохлы на выход
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04.06.2020 21:01 Відповісти
"В знак поддержки аналогичное решение приняли ещё 6 кандидатов-нардепов". Была когда-то порошенковская *****-"файтер", которая написала по собственному, теперь слуги солидарничают, **********. Это как если бы командира на передовой заставили уйти в тыловое подразделение, а солидарность с ним решили проявить 10 бойцов, уйдя с фронта. ***** борцуны, ******. Борятся нигилизмом, это как сиськами махать на площадях за уважение к женскому полу
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04.06.2020 21:20 Відповісти
Царьком решил стать господин Зеленский? Что хочу то и ворочу , или воротят ваши друзья-коррупционеры?Теперь еа вас , господин недопрезидент будут пародии на сцене показывать и на ваших друзей!Как вы раньше показывали ! И теперь вы по уши в дерьме!Думай -те!
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05.06.2020 02:10 Відповісти
 
 