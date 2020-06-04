Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена до Верховної Ради, - Разумков
Програма дій уряду, яку парламент відправив на доопрацювання в четвер, 4 червня, вже ґрунтовно доопрацьована і скоро знову буде спрямована в парламент.
Про це заявив на брифінгу після засідання Верховної Ради голова парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Наскільки мені відомо, і про це казав прем'єр-міністр, вона (програма. - Ред.) вже ґрунтовно доопрацьована. Я сподіваюся, що вона найближчим часом надійде до Верховної Ради. ... Я сподіваюся, що Програма дій уряду максимально врахує всі ті зауваження, які були представлені до тієї програми, яку ми направили сьогодні на дошліфовку", - сказав Разумков.
Раніше у четвер, 4 червня, парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.
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А план буде???
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/2998719010215892?__cft__[0]=AZVokfKUYA0AlYsvLuQ7WcJikrC16hiewdDfgcnxJv0dx3oHGKWj2pSjvjexpo0_AwpKox5Df2Pykw6MGUUH2ZPmV5UN9uL8GML40oP1nK4ay6Czd-BoK9KrG9JgfSnnpvM&__tn__=%2CO%2CP-R 53 хв. ·
Тільки що, після кількаденних публічних вимог , голова ВР дав «Європейській Солідарності » підписні листи для збору підписів за недовіру уряду.
Чекаємо підписів всіх свідомих нардепів, які за відставку непрофесійного і нефахового Кабміну . Який навіть програму не зміг підготувати.
Ось і подивимося зараз, хто ж насправді за відставку уряду Зеленського, і Авакова в тому числі.
Нет.
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