Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков

Програма дій уряду, яку парламент відправив на доопрацювання в четвер, 4 червня, вже ґрунтовно доопрацьована і скоро знову буде спрямована в парламент.

Про це заявив на брифінгу після засідання Верховної Ради голова парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, і про це казав прем'єр-міністр, вона (програма. - Ред.) вже ґрунтовно доопрацьована. Я сподіваюся, що вона найближчим часом надійде до Верховної Ради. ... Я сподіваюся, що Програма дій уряду максимально врахує всі ті зауваження, які були представлені до тієї програми, яку ми направили сьогодні на дошліфовку", - сказав Разумков.

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Раніше у четвер, 4 червня, парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.