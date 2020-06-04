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Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков

Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков

Програма дій уряду, яку парламент відправив на доопрацювання в четвер, 4 червня, вже ґрунтовно доопрацьована і скоро знову буде спрямована в парламент.

Про це заявив на брифінгу після засідання Верховної Ради голова парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наскільки мені відомо, і про це казав прем'єр-міністр, вона (програма. - Ред.) вже ґрунтовно доопрацьована. Я сподіваюся, що вона найближчим часом надійде до Верховної Ради. ... Я сподіваюся, що Програма дій уряду максимально врахує всі ті зауваження, які були представлені до тієї програми, яку ми направили сьогодні на дошліфовку", - сказав Разумков.

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Раніше у четвер, 4 червня, парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Уряд має 15 днів на те, щоб доопрацювати програму.

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14072) програма (132) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
Правительство вундеркиндов. За два часа доработали программу
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04.06.2020 15:43
+2
О как...на все провсе...два часа...какие резкие эти зеленые ребята...как весенний понос...
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04.06.2020 15:40
+2
турборежим... мать их так. не успели вернуть - уже доработали! вот это скорость экономического мышления!
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04.06.2020 15:41
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Программа может быть и хорошей,только правительство криворукое.
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04.06.2020 15:39 Відповісти
За год правления Бубочки- это четвертая программа правительства, не считая других глупостей государственного масштаба. Результат этого - пустой бюджет и неудержимый рост долгов.. И нет никакого правительства Шмыгаля. Есть правительство 2 (наверное уже даже 3) Зеленского, которое сменило правительство 1 Зеленского.
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04.06.2020 15:46 Відповісти
О как...на все провсе...два часа...какие резкие эти зеленые ребята...как весенний понос...
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04.06.2020 15:40 Відповісти
турборежим... мать их так. не успели вернуть - уже доработали! вот это скорость экономического мышления!
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04.06.2020 15:41 Відповісти
Еще абзац лозунгов дописали. Чтобы люмпену сильнее понравились экономические Нью-Васюки.
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04.06.2020 15:48 Відповісти
програма добре...
А план буде???
Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9437
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04.06.2020 15:42 Відповісти
будет штаб
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04.06.2020 15:44 Відповісти
не пугайте припіздєнта такою назвою - він сциться й какається...
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04.06.2020 15:48 Відповісти
Цілий мішок, літак вже відрядили...
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04.06.2020 15:44 Відповісти
тільки програму придумали,а вже у відставку пора.Нові прийдуть і почнуть свою програму розробляти і т.д.,а українці будуть їм платити захмарні зарплати.Люблю наших людей,дуже добрі.
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04.06.2020 15:42 Відповісти
Прямо цілу ніч спати не лягали, програму доопрацьовували.
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04.06.2020 15:43 Відповісти
Какую ночь??? И трех часов не прошло...
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04.06.2020 15:44 Відповісти
Правительство вундеркиндов. За два часа доработали программу
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04.06.2020 15:43 Відповісти
А шо там дорабатывать? Шрифт поменяли, снова распечатали и обана - доработанная программа.
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04.06.2020 15:47 Відповісти
теперь это основательное дерьмо
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04.06.2020 15:44 Відповісти
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVokfKUYA0AlYsvLuQ7WcJikrC16hiewdDfgcnxJv0dx3oHGKWj2pSjvjexpo0_AwpKox5Df2Pykw6MGUUH2ZPmV5UN9uL8GML40oP1nK4ay6Czd-BoK9KrG9JgfSnnpvM&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/2998719010215892?__cft__[0]=AZVokfKUYA0AlYsvLuQ7WcJikrC16hiewdDfgcnxJv0dx3oHGKWj2pSjvjexpo0_AwpKox5Df2Pykw6MGUUH2ZPmV5UN9uL8GML40oP1nK4ay6Czd-BoK9KrG9JgfSnnpvM&__tn__=%2CO%2CP-R 53 хв. ·

Тільки що, після кількаденних публічних вимог , голова ВР дав «Європейській Солідарності » підписні листи для збору підписів за недовіру уряду.

Чекаємо підписів всіх свідомих нардепів, які за відставку непрофесійного і нефахового Кабміну . Який навіть програму не зміг підготувати.

Ось і подивимося зараз, хто ж насправді за відставку уряду Зеленського, і Авакова в тому числі.
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04.06.2020 15:44 Відповісти
Подписные листы, как по мне - политическая трескотня ОПЗЖГоБЕСов.
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04.06.2020 15:58 Відповісти
ОПЗЖ подписывались за отставку Авакова?
Нет.
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04.06.2020 16:06 Відповісти
Шмыгаль явно не справляется. Полгода программу работы не может разработать. Третий раз ее отклоняют, зачем нам такой неисполнительный слуга?
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04.06.2020 15:54 Відповісти
У шмигаля не було часу - він боровся з вірусом.
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04.06.2020 15:59 Відповісти
да, я как-то делал похожую выборку по заявлениям Шмыгаля, что он скоро представит программу поддержки на период карантина )) Там было где-то 4 заявления и в мае даже создание раб. группы ))
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04.06.2020 16:20 Відповісти
У грабителей одна программа:
Програма дій уряду вже ґрунтовно доопрацьована і скоро буде направлена ​​до Верховної Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 5561
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04.06.2020 15:58 Відповісти
29.04.20

"С таким лучше не приходить": Комитет Рады отклонил программу Шмыгаля

19.05.20

С программой деятельности правительства Шмыгаля, принятие которой даст ему иммунитет от отставки на год, получилась занятная история.
Как написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), правительственный документ больше похож на "реферат не особенно старательного школьника, чем на годовую стратегию развития страны во время кризиса".

4.06.20

Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.
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04.06.2020 16:23 Відповісти
 
 