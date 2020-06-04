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Дзвінок Зеленського очільнику "Укрексімбанку" - тиск на посадову особу, фракція "ЄС" звернулася до правоохоронних органів, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Дзвінок Зеленського очільнику

Телефонна розмова Зеленського з керівником "Укрексімбанку" - це порушення антикорупційного законодавства. "Європейська Солідарність" звернулася до ДБР, НАБУ і НАЗК з відповідними зверненнями та вимагає відреагувати на порушення закону з боку глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Володимир Ар'єв.

"Вчора всі бачили дзвінок Зеленського голові правління Укрексімбанку під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому. Це чітко виглядало, як незаконний тиск на посадову особу державного банку в інтересах приватної особи. Сьогодні депутати "Європейської Солідарності" зробили подання на ДБР, НАБУ і НАЗК щодо відкриття кримінального провадження через явне порушення президентом антикорупційного законодавства", – зазначив Ар'єв.

У зверненні наголошується, що розмова з вимогою здійснити відстрочення виплати і реструктуризацію кредиту є використанням службового становища і втручанням президента у діяльність державного банку.

Також дивіться: Зеленський зателефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу: Ухваліть рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них немає грошей. ВIДЕО

"Такі дії президента порушують статтю 22 "Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища" Закону України "Про запобігання корупції" та статтю 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України. Адже мав місце вплив вищої посадової особи держави на керівника державного банку, що порушує статтю 5 "Економічна незалежність банків" ЗУ "Про банки та банківську діяльність", – йдеться у зверненні.

"Цікаво, як вони тепер відмажуть Зеленського?" – запитує народний депутат.

Нагадаємо, після того, як бізнесмени Хмельницької області заявили, про проблеми з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував главі банку Євгену Мецгеру.

Дзвінок Зеленського очільнику Укрексімбанку - тиск на посадову особу, фракція ЄС звернулася до правоохоронних органів, - Арєв 01

Дзвінок Зеленського очільнику Укрексімбанку - тиск на посадову особу, фракція ЄС звернулася до правоохоронних органів, - Арєв 02
Дзвінок Зеленського очільнику Укрексімбанку - тиск на посадову особу, фракція ЄС звернулася до правоохоронних органів, - Арєв 03

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Зеленський Володимир (23715) Укрексімбанк (478) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+21
столько новых непонятных зеле слов...
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04.06.2020 15:47
+19
Звонок Зеленского главе "Укрэксимбанка" - давление на должностное лицо, фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы, - Арьев - Цензор.НЕТ 5099
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04.06.2020 15:48
+19
Дзвінок Зеленського очільнику "Укрексімбанку" - тиск на посадову особу, фракція "ЄС" звернулася до правоохоронних органів, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9908
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04.06.2020 15:55
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Порохозависимые, почему вы не идете на Майдан свергать бубочку, а тут дрочите уже целый год?
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04.06.2020 16:26 Відповісти
Коли Майдан був поросячий?Поросенки його розігнали,коли владу захопили.
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04.06.2020 16:37 Відповісти
так они приходят, постоянно, просто кроме них больше никто не приходит....
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04.06.2020 16:44 Відповісти
Опять вы, порохоботы, все врете: Бубочка с выключенным телефоном разговаривал.
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04.06.2020 16:31 Відповісти
обмельчали в ЕС, надо в ООН писать, кули там органы всякие беспокоить!
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04.06.2020 17:55 Відповісти
да, по крупному оппозиция работает.
за посещение кафе еще кляузу напишите.
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04.06.2020 19:33 Відповісти
Дзвінок Зеленського очільнику "Укрексімбанку" - тиск на посадову особу, фракція "ЄС" звернулася до правоохоронних органів, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 675
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04.06.2020 23:34 Відповісти
Вот смотрю на наших депутатов и думаю - ну не твари ли? Если бы Зеленский послал бизнесменов - они подняли бы вой - вот мол президент игнорирует проблемы бизнеса, наполнения казны налогами, сохранения рабочих мест... Тут президент отреагировал - и эти твари опять подняли хай! Ой ты божечки, вмешательство в деятельность посадовои особы! ****, с этими мразями что то надо делать! Ну они же своими воплями только себе дешевый хайп создают, а не о народе думают!
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05.06.2020 16:08 Відповісти
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