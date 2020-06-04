Дзвінок Зеленського очільнику "Укрексімбанку" - тиск на посадову особу, фракція "ЄС" звернулася до правоохоронних органів, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Телефонна розмова Зеленського з керівником "Укрексімбанку" - це порушення антикорупційного законодавства. "Європейська Солідарність" звернулася до ДБР, НАБУ і НАЗК з відповідними зверненнями та вимагає відреагувати на порушення закону з боку глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Володимир Ар'єв.

"Вчора всі бачили дзвінок Зеленського голові правління Укрексімбанку під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому. Це чітко виглядало, як незаконний тиск на посадову особу державного банку в інтересах приватної особи. Сьогодні депутати "Європейської Солідарності" зробили подання на ДБР, НАБУ і НАЗК щодо відкриття кримінального провадження через явне порушення президентом антикорупційного законодавства", – зазначив Ар'єв.

У зверненні наголошується, що розмова з вимогою здійснити відстрочення виплати і реструктуризацію кредиту є використанням службового становища і втручанням президента у діяльність державного банку.

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"Такі дії президента порушують статтю 22 "Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища" Закону України "Про запобігання корупції" та статтю 364 "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України. Адже мав місце вплив вищої посадової особи держави на керівника державного банку, що порушує статтю 5 "Економічна незалежність банків" ЗУ "Про банки та банківську діяльність", – йдеться у зверненні.

"Цікаво, як вони тепер відмажуть Зеленського?" – запитує народний депутат.

Нагадаємо, після того, як бізнесмени Хмельницької області заявили, про проблеми з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував главі банку Євгену Мецгеру.



