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Новини
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Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи

Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи

Президент Володимир Зеленський буде пропонувати Міністерству закордонних справ здійснити візову лібералізацію для Китаю і низки інших країн, громадяни яких прагнуть приїхати в Україну з туристичною метою.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками туристичної галузі в Кам'янці-Подільському Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я дам завдання МЗС, тому що це моя вертикаль. Моя пропозиція про візову лібералізацію, особливо зараз - скасувати візи з того списку країн, громадяни яких хочуть до нас потрапити", - зазначив глава держави.

За його словами, це стосується низки арабських країн, а також Австралії, Нової Зеландії, Індії, Китаю.

Також читайте: Чехія відновлює видачу віз українським заробітчанам

"Найголовніше - Китай, тому що там неймовірна кількість туристів, які хочуть в Україну", - сказав президент.

Він нагадав, що в Україні візова політика полягає в тому, що для тієї країни, яка скасовує візи для українців, Україна дзеркально скасовує візи для громадян цієї країни.

"Зараз, напевно, не той час. Нам треба конкурувати за туриста, тому я вважаю, що треба скасувати (візи. - Ред.), і я думаю, приїде до нас дуже багато, особливо, китайців, індійців, які хочуть приїхати в Україну", - сказав Зеленський.

Автор: 

віза (732) Зеленський Володимир (23715) Китай (4532)


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Топ коментарі
+40
Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы - Цензор.НЕТ 9885
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04.06.2020 16:03
+37
Почувствуйте разницу. Порох добился безвиза с ЕС, т.е. украинцы, включая зебыдло могут свободно ездить в Европу, а этот чмырь открывает безвиз для всякого хлама, который потечет в Украину, включая криминалитет и террористов.
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04.06.2020 16:10
+26
саме так, і всі ломануться в Кам'янець -Подільський з лука постріляти! От дурачок в нас президент! То няні, тепер магніти.. Що наступне ?
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04.06.2020 16:05
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Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы - Цензор.НЕТ 9885
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04.06.2020 16:03 Відповісти
Пальне теж розікрали: Викрито ще одну схему в Держрезерві !
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04.06.2020 16:21 Відповісти
Держрезерв безкарно розкрадають з часів Червоненка! При всих президентах і всих урядах! Потрібен аудит за 20 років і злодіїв до в'язниці!
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04.06.2020 16:34 Відповісти
Ога! Чому ніхто не проводить аудит, а притягають за «діло картин»?
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04.06.2020 16:42 Відповісти
хм...запад готовится к нарпягам с китаем,а оно...оно что-то разглядело в щелках си цзиньпина
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04.06.2020 16:05 Відповісти
во во. по всем нормальным странам поняли что Китай в крысу политику ведёт и хотят вывести капитал оттуда , чтобы в своих странах производство наладить...Ну а Зе желает чтобы Китайцы и Арабы степь приехали посмотреть
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04.06.2020 17:13 Відповісти
https://web.archive.org/web/20200604145423/https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1? COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC June 04, 2020
Ukraine +588
Russia +8,831
Belarus +865
Armenia +697
USA +3,235
Brazil +3,037
India +2,487
Romania +238 і т.д.
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04.06.2020 17:56 Відповісти
саме так, і всі ломануться в Кам'янець -Подільський з лука постріляти! От дурачок в нас президент! То няні, тепер магніти.. Що наступне ?
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04.06.2020 16:05 Відповісти
нью-кам'янець, теперь с магнитом
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04.06.2020 16:07 Відповісти
Магнит хорошо на шею... напиться ржавой воды из-под крана, подвесить на шею магнит, и всё... ты - гигант! Ничто не сломит...
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04.06.2020 16:16 Відповісти
Не треба так. "Как закалялась сталь", Островського, є настільною книгою в китайців. Музей в Боярці дуже популярний серед туристів з Китаю.
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04.06.2020 17:02 Відповісти
Да, китайцам прям в первую очередь. Мало от этих долбодятлов проблем.
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04.06.2020 16:06 Відповісти
Зелений, теплый струмочок в очі зедібілам ...

Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы - Цензор.НЕТ 6465
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04.06.2020 16:07 Відповісти
фєдєрастам??? - згоден...
лише три дні на похорон родичів...
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04.06.2020 16:08 Відповісти
Ломятся прямо, целыми семьями , сирийцы, ливийцы...
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04.06.2020 16:09 Відповісти
приедут и останутся нелегалами здесь как они обычно делают....
но Зебилу этого не рассказали..., или ему похер...
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04.06.2020 16:12 Відповісти
Что тут делать китайцам? Они все технологии у нас уже скупили, что еще оставалось.
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04.06.2020 16:09 Відповісти
Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 4900
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04.06.2020 16:09 Відповісти
Почувствуйте разницу. Порох добился безвиза с ЕС, т.е. украинцы, включая зебыдло могут свободно ездить в Европу, а этот чмырь открывает безвиз для всякого хлама, который потечет в Украину, включая криминалитет и террористов.
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04.06.2020 16:10 Відповісти
Ктому же чайна не собирается отменять для нас
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04.06.2020 16:16 Відповісти
Громадяни США можуть приїхати без віз в Україну ще з 2005 року
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04.06.2020 16:24 Відповісти
https://delo.ua/lifestyle/grazhdanam-kakih-stran-neobhodima-viza-dlja-vezda-v-ukrainu-spis-169168/
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04.06.2020 16:25 Відповісти
P.S. Да, забыл добавить, что это клован говорит во времена пандемии. У Бубочки стоит задача уничтожить Украину. Весь мир изолируется, а арлекин все наоборот делает.
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04.06.2020 16:27 Відповісти
Зато громадяни лднр мають безвіз
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04.06.2020 16:10 Відповісти
Індуси з арабами дуже хочуть на кам'янець подольський подивитися а також відвідати печерську лавру в Києві.
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04.06.2020 16:12 Відповісти
Давно пора такое сделать.
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04.06.2020 16:13 Відповісти
Є таке слово - надєлать...
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04.06.2020 16:17 Відповісти
Китайці до Московії теж їздили як туристи, с початку, а тепер вже не їздять, бо живуть там як у себе вдома.
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04.06.2020 16:15 Відповісти
Напоминаю, что вспышка коронавируса в Италии и Испании началась с "безвизовых" китайцев.
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04.06.2020 16:16 Відповісти
Ну не придумывай. У Китая нет безвизового режима Шенгеном.
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04.06.2020 17:49 Відповісти
Я лучше тебя знаю, что там есть. В т.ч. целые чайна-тауны на севере Италии.
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04.06.2020 17:53 Відповісти
Нет, похоже что хуже, если даже не соображаешь, с какими странами у ЕС безвиз.
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05.06.2020 04:51 Відповісти
ПНХ
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05.06.2020 06:38 Відповісти
Ты уже там.
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05.06.2020 16:33 Відповісти
Дебилушка, научишься кавычки понимать- приходи.
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05.06.2020 17:32 Відповісти
Ізраїль - це Європа?
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04.06.2020 16:18 Відповісти
Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 152Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 3499
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04.06.2020 16:20 Відповісти
Де? Так ті ж самі миші вивезли мишиними мопєдіками заправивши їх держрезервним пальним!
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04.06.2020 17:20 Відповісти
Перевірив кафе, проінспектував гройсіну дорогу, дав команду відмінити візи китайцям, а про мишей, бдь, ні пари з уст!
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04.06.2020 16:20 Відповісти
лошара ще не володіє інформацією, бакланов не відзвонився!
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04.06.2020 16:25 Відповісти
Главное впустить. А за выезд можно и поторговаться будет.
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04.06.2020 16:24 Відповісти
Рашистська підерація скасувала візи для китайський туристів, розрахувались далеким сходом!
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04.06.2020 16:24 Відповісти
Якщо в Україні нема на що дивитися, то якого ви тут робите і хто з вас мандрував Україною? Для нас краща екскурсія то виїзд на шашлики або на риболовлю. Екскурсія рідним містом то щось несусвітне. Якщо ми такі, чому китайцям та іншим не може бути цікаво в наший країні?
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04.06.2020 16:25 Відповісти
он е#$утый:
Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 3082
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04.06.2020 16:26 Відповісти
Я вже навіть не знаю, що може врятувати країну.
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04.06.2020 16:27 Відповісти
Сталін та масові репресії.
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04.06.2020 18:33 Відповісти
В дупу тобі твого сталіна.
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04.06.2020 18:38 Відповісти
Какие туристы?!
Где они харчоваться будут, на всю Украину - велюр и ещё одно кефе в Хмельницком.
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04.06.2020 16:31 Відповісти
Не маленькие - и летучих мышей поедят )
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04.06.2020 16:40 Відповісти
Нелетучих пусть, с госрезерва!!!
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04.06.2020 16:41 Відповісти
Введите наконец визовый режим со страной агрессором и оккупантом - РФ.
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04.06.2020 16:31 Відповісти
Тварь зеленая , статистику преступлений предоставь народу - приезжие гастролеры что творят в Украине... Считает , что для Украины нужно еще больше хаоса ?
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04.06.2020 16:32 Відповісти
Оман есть в списке?
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04.06.2020 16:34 Відповісти
Китай. Ухань . . .
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04.06.2020 16:35 Відповісти
Ну все... зараз перед західними кордонами тре ставити подвійний заслон погранців з нацгвардієй , тай чекати від ЄС питання - шозанах Вовік?
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04.06.2020 16:36 Відповісти
\\Зеленский предлагает отменить визы для ряда стран, из которых хотят приехать туристы\\
Каким туристам - отпускникам наверное...
Из роССии в АРКрым
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04.06.2020 16:37 Відповісти
А более системного подхода к управлению страной у вас нет?
Текущий уровень - это уровень бабок у подъезда.
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04.06.2020 16:39 Відповісти
Если бы президент у нас был какой-то дурачок, то он бы индийских "туристов" не приглашал...а этот приглашает...))
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04.06.2020 16:39 Відповісти
А что скажет ГлавСанВрач по этому поводу, вирус уже победили? Откроем ворота для новых доколе неизвестных нам болячек.
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04.06.2020 17:03 Відповісти
ага, давайте. может хоть в Украине китайцы огребут. до чего же они противные как туристы. у них особенным шиком считается поссать рядом с христианским храмом.
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04.06.2020 16:39 Відповісти
и потом в китайском интренете выложить соответствующий ролик.
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04.06.2020 16:40 Відповісти
Тем дальше в лес,тем больше дров. Фактически Зеленский хочет открыть двери в Украину для мигрантов из Сирии и других арабских стран, от которых стонет вся Европа и сделать еще одну большую БЕДУ для Украины.
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04.06.2020 16:58 Відповісти
Нет. Наша страна как поворот с основной дороги и тупик. Она даже мигрантам не интересна, разве только транзитом в Европу.
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04.06.2020 17:08 Відповісти
сейчас не существует неинтересных стран, где бы они не находились.
мир- большая деревня, имеет лишь значение дешевый ресурс, который можно перепродать или выдаивать с выгодой, именно поэтому китайцы скупили пол-Африки, вот уж точно вне целей большинства имигрантов(вы слышали что-то про массовую имиграцию в Африку? ).
вот китайцам и Африка черная вполне интересна и Латинская Америка, да хоть Папуа Новая Гвинея, дай лишь скупать или арендовать на лет 50-100 недооцененные активы...
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04.06.2020 18:58 Відповісти
Как же Зелень не понимает.... Китайцы, Арабы и.т.д, которые не европеоиды, просто ненавидят нас. Разве что любят доступных женщин. Дай волю китайцам или арабам они первые нас в печах сожгут...
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04.06.2020 17:09 Відповісти
Ідея зробити безвіз з Китаєм виношувалася українськими президентами вже давно. Тільки завдяки принциповій позиції Ради національної безпеки і оборони це жахіття не було реалізовано. Хто хоч трохи зайомий з китаєзнавством - той зрозуміє. Країни, які в свій час лібералізували доступ китайцям на свої территорії, мотивуючи це економічними інтересами (дешева робоча сила) - сьогодні мягко кажучи не в захваті від такого рішення. Є ряд загроз. Основна з яких - це китайська злочинність яка має місце в кожному китайському кварталі, будь то Америка чи Європейські країни. Китайська злочинність - жорстока, добре організована і досить дисциплінована. Китайські угрупування в Америці, в Європі витісняють, або беруть під контроль місцеві кримінальні структури. Ну і ще багато чого іншого. Кому цікава тема - в інтернеті можна почитати багато чого цікавого. Ну і трошки інша тема: в Італію короновірус був завезений саме представниками китайської діаспори. Китайці дуже мобільні і організовані в плані освоєння нових ареалів існування. Приїхавши в нову країну китаєць деякий час освоюється на новому місці. Через пару місяців він перевозить до себе з Китаю свою родину. Ще через деякий час виникає невеличке китайське поселення, яке розростається до чималих розмірів гетто. В нашому випадку - ми втратимо Україну, вся робоча сила з громадян України, яка виїхала на заробітки в Європу буде замінена китайцями, нашим роботодавцям це на руку: адже китайці беруться за роботу, яку наші громадяни не хочуть робити по причині низької оплати праці. По схемі яка вже працює в Європі - вони перевезуть свої родини сюди, з часом оформлять подвійне громадянство і т.д. і тп. Яскравим прикладом є експансія китайцями просторів Сибіру в російській федерації. В нашому випадку від маленької і ліберальної України з часом залишиться лише назва.
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04.06.2020 17:10 Відповісти
Ну по зарплате Укр и европейским ценам в магазинах , далеко не на всех захотят работать... Только землю и.т.д скупят)
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04.06.2020 17:23 Відповісти
Так,нам тут дуже не хватає китайців,в"єтнамців,арабів і індійців...Нехай приїзджають,нехай лишаються,нехай поправляють демографічну ситуацію...Головну умову безвізу оголосив ще Гончарук - треба на кордоні просто голосно крикнути - "Слава Україні!" - і в необмеженій кількості валіть сюди,вчіть нас...якщо не працювати то хоч розмножуватись...
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04.06.2020 17:25 Відповісти
Это он отменить визы в воюющей стране хочет ? Я не знаю такого слова, чтобы его охарактеризовать.
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04.06.2020 17:29 Відповісти
хитрый клован ...
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04.06.2020 17:31 Відповісти
Один із основних інтересів Китаю в Україні - це українська земля.
Ще за часів Януковича китайці хотіли аби їм дали в оренду 3 мільйони гектарів української землі (https://www.radiosvoboda.org/a/25114891.html?fbclid=IwAR2kODD3sR3kw6A7TIlehvdIIlrKn5PMSTpbCM4OTmK1dAnO2AXWX6Rgj58 https://www.radiosvoboda.org/a/25114891.html ), але після втечі Яника це питання для них не вирішилося. Знову питання української землі для Китаю активізувалося в минулому році після того як нова влада заявила про наміри відкрити ринок землі в Україні, тоді в листопаді 2019 р. до України приїхав найбагатший китаєць світу Джек Ма (https://psm7.com/business/dzhek-ma-v-ukraine-o-chem-govoril-osnovatel-alibaba-group.html?fbclid=IwAR1d_3ok6rhRRsBIYB8cg_28y6xsWFDsajQRqVK3aJZXI4yyLLCOm6w3t3Q https://psm7.com/.../dzhek-ma-v-ukraine-o-chem-govoril... ), який провів переговори з Зеленським.
Ну і ще дещо про китайців і їхні інвестиції: https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html
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04.06.2020 18:00 Відповісти
китайцi лазять по всьому свiту. iх кругом до дiдька.

в Українi з нашими дешевими активами вони зможуть скуповувати все за безцiнь.
подумайте скiльки тодi буде коштувати нерухомiсть, земля в найпривабливiших мiсцях...

для Китаю та Iндii(з iнших мiркувань) категорично нiякого безвiзового режиму.
туристам з Китаю та Iндii тiльки туристичну вiзу на 30 днiв i тiльки для групових турiв.
для Австралii та Н.Зеландii звичайно можна вiдмiнити.
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04.06.2020 18:02 Відповісти
Клоун зеленский теперь не только землю миллионов украинцев продает, теперь он продает украинцев как биологический материал!
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04.06.2020 18:30 Відповісти
Чому одержувачі китайських інвестицій у результаті втрачають усе.



https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY

Китай інвестує в інфраструктуру та купує або орендує землі в багатьох бідних країнах світу.
От тільки ще жодна країна не розбагатіла завдяки китайським грошам. Україна теж навряд чи зможе.


Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи - Цензор.НЕТ 3292


Чи відкриє Зеленський український ринок землі для Китаю?
"Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дасть можливість створити ринок землі у 40 млн га, яка є однією з найкращих у світі за своєю якістю", - заявив президент України Володимир Зеленський під час українсько-турецького бізнес-форуму в Стамбулі. Так президент анонсував скасування мораторію на продаж землі у 2020 р. За його словами, в Україні вже працюють турецькі компанії, "які володіють землею".
Нагадаємо, що мораторій на продаж українських сільгоспземель діє вже 18 років, з 2001-го його щороку подовжували. Останній подовжили до 2020-го, навіть попри те, що МВФ вимагає дозволити вільний продаж українських земель. Це одна з умов співробітництва з Фондом, виконання якої Київ досі відкладав.
Світовий банк теж переконує Київ у вигідності створення вільного ринку землі. За оцінкою СБ, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд дол. США щороку. "Розрахунки, які ми робили, говорять про те, що Україна може підвищити своє зростання на один або два відсотки на рік, крім основного зростання, у разі запуску ринку землі. Однак це дуже консервативні показники, тому що буде ще багато супутніх позитивних моментів", - говорила директорка СБ по справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.
Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков нещодавно заявив, що відкрити ринок сільгоспземель можна впродовж року. "Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З'явиться законодавча база. Ми зараз працюємо над цим. З одного боку, необхідно захистити національні інтереси, а з іншого - власника", - сказав Д.Разумков. Він визнав, що в Україні не проведено якісного аудиту сільгоспземель. "Ми й досі не розуміємо, у чиїх руках і скільки землі. Це стосується й державних земель", - зазначив Дмитро Разумков.
Однак, за власною інформацією DT.UA, перші та головні претенденти на українські сільгоспземлі з іноземців - зовсім не турки, а китайці. Більш того, в "Слузі народу" переконані, що китайці, купивши сільськогосподарські землі, виведуть наш АПК на новий небачений рівень. Але чи справді наші чорноземи цікаві бізнесменам Піднебесної?
Років п'ятнадцять тому Китай, який швидко нарощував економічну міць, почав перейматися своєю світовою експансією. Ринки збуту вже було захоплено товарами з "глобальної фабрики", тепер знадобилися природні ресурси та родюча земля, щоб годувати своє найбільше у світі населення. Обидва ці активи в надлишку були у країн третього світу (в основному африканських і латиноамериканських), а також у країн колишнього СРСР і почасти країн південного сходу Європи.
Розпочавши діяти, у Пекіні швидко зрозуміли, що в будь-якій країні третього світу чарівне слово "інвестиції" неймовірним чином діє на місцевих чиновників, - вони відразу втрачають будь-яку сторожкість і згодні майже на все. А ще краще діє словосполучення "інвестиції в інфраструктуру", яке означає, що китайці самі побудують електростанції та залізниці, а місцеві діячі зможуть попутно розпиляти у своїх інтересах чималі бюджети.
Про те, що ця сама інфраструктура в результаті залишиться власністю китайців, а платити за її використання та утримання доведеться з держбюджету, ці самі діячі, підписуючи папери, зазвичай не замислюються. Як і про те, що китайцям дай палець - вони руку по лікоть відкусять, не перестаючи посміхатися та розповідати про перспективи стратегічного співробітництва.
У розпорядженні Китаю не більш як 10% світової (придатної для землеробства) ріллі та близько 1,3-1,5 млрд чоловік населення. Звичайно, можна освоювати власні пустельні землі, і це робиться. Оприлюднено грандіозні плани будівництва водних каналів і водоймищ. Але це не скасовує необхідності освоювати "непотрібні" або "ті, що простоюють" землі за кордоном. Крім того, Китай намагається розбудовувати в себе тваринництво замість низькотехнологічного зерноводства. У зв'язку з цим Китаю потрібні орні землі та інфраструктура за межами країни.
Ще один важливий момент. Це європейським і американським інвесторам важливо, щоб у країні були демократичний уряд, прозорість бізнесу та захист прав власності. Китайців це зовсім не цікавить. Швидше, навпаки: в авторитарних корумпованих державах "вирішувати питання" простіше й швидше, та й громадянське суспільство обурюватися не стане.
Забігаючи наперед, зауважу, що поки що Китай лише відносно влаштувався в Латинській Америці. Багато чого Пекін зміг здобути на пострадянському просторі, поки там не стали буквально відсахуватися від китайських інвестицій.

далi
https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY
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04.06.2020 18:41 Відповісти
Австралии, Новой Зеландии - Да.

Остальные под вопросом, своих надо устроить на работу, а не заполнять рынок индусами, которых ещё дорого отправить домой.
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04.06.2020 19:44 Відповісти
Трындец! Китайцы и арабы??? Оно еще Африку забыло с список дописать---дно так уж дно!
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04.06.2020 20:53 Відповісти
 
 