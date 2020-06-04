Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи
Президент Володимир Зеленський буде пропонувати Міністерству закордонних справ здійснити візову лібералізацію для Китаю і низки інших країн, громадяни яких прагнуть приїхати в Україну з туристичною метою.
Про це він заявив під час зустрічі з представниками туристичної галузі в Кам'янці-Подільському Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Я дам завдання МЗС, тому що це моя вертикаль. Моя пропозиція про візову лібералізацію, особливо зараз - скасувати візи з того списку країн, громадяни яких хочуть до нас потрапити", - зазначив глава держави.
За його словами, це стосується низки арабських країн, а також Австралії, Нової Зеландії, Індії, Китаю.
"Найголовніше - Китай, тому що там неймовірна кількість туристів, які хочуть в Україну", - сказав президент.
Він нагадав, що в Україні візова політика полягає в тому, що для тієї країни, яка скасовує візи для українців, Україна дзеркально скасовує візи для громадян цієї країни.
"Зараз, напевно, не той час. Нам треба конкурувати за туриста, тому я вважаю, що треба скасувати (візи. - Ред.), і я думаю, приїде до нас дуже багато, особливо, китайців, індійців, які хочуть приїхати в Україну", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Ukraine +588
Russia +8,831
Belarus +865
Armenia +697
USA +3,235
Brazil +3,037
India +2,487
Romania +238 і т.д.
лише три дні на похорон родичів...
но Зебилу этого не рассказали..., или ему похер...
Где они харчоваться будут, на всю Украину - велюр и ещё одно кефе в Хмельницком.
Каким туристам - отпускникам наверное...
Из роССии в АРКрым
Текущий уровень - это уровень бабок у подъезда.
мир- большая деревня, имеет лишь значение дешевый ресурс, который можно перепродать или выдаивать с выгодой, именно поэтому китайцы скупили пол-Африки, вот уж точно вне целей большинства имигрантов(вы слышали что-то про массовую имиграцию в Африку? ).
вот китайцам и Африка черная вполне интересна и Латинская Америка, да хоть Папуа Новая Гвинея, дай лишь скупать или арендовать на лет 50-100 недооцененные активы...
Ще за часів Януковича китайці хотіли аби їм дали в оренду 3 мільйони гектарів української землі (https://www.radiosvoboda.org/a/25114891.html?fbclid=IwAR2kODD3sR3kw6A7TIlehvdIIlrKn5PMSTpbCM4OTmK1dAnO2AXWX6Rgj58 https://www.radiosvoboda.org/a/25114891.html ), але після втечі Яника це питання для них не вирішилося. Знову питання української землі для Китаю активізувалося в минулому році після того як нова влада заявила про наміри відкрити ринок землі в Україні, тоді в листопаді 2019 р. до України приїхав найбагатший китаєць світу Джек Ма (https://psm7.com/business/dzhek-ma-v-ukraine-o-chem-govoril-osnovatel-alibaba-group.html?fbclid=IwAR1d_3ok6rhRRsBIYB8cg_28y6xsWFDsajQRqVK3aJZXI4yyLLCOm6w3t3Q https://psm7.com/.../dzhek-ma-v-ukraine-o-chem-govoril... ), який провів переговори з Зеленським.
Ну і ще дещо про китайців і їхні інвестиції: https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html
в Українi з нашими дешевими активами вони зможуть скуповувати все за безцiнь.
подумайте скiльки тодi буде коштувати нерухомiсть, земля в найпривабливiших мiсцях...
для Китаю та Iндii(з iнших мiркувань) категорично нiякого безвiзового режиму.
туристам з Китаю та Iндii тiльки туристичну вiзу на 30 днiв i тiльки для групових турiв.
для Австралii та Н.Зеландii звичайно можна вiдмiнити.
https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY
Китай інвестує в інфраструктуру та купує або орендує землі в багатьох бідних країнах світу.
От тільки ще жодна країна не розбагатіла завдяки китайським грошам. Україна теж навряд чи зможе.
Чи відкриє Зеленський український ринок землі для Китаю?
"Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дасть можливість створити ринок землі у 40 млн га, яка є однією з найкращих у світі за своєю якістю", - заявив президент України Володимир Зеленський під час українсько-турецького бізнес-форуму в Стамбулі. Так президент анонсував скасування мораторію на продаж землі у 2020 р. За його словами, в Україні вже працюють турецькі компанії, "які володіють землею".
Нагадаємо, що мораторій на продаж українських сільгоспземель діє вже 18 років, з 2001-го його щороку подовжували. Останній подовжили до 2020-го, навіть попри те, що МВФ вимагає дозволити вільний продаж українських земель. Це одна з умов співробітництва з Фондом, виконання якої Київ досі відкладав.
Світовий банк теж переконує Київ у вигідності створення вільного ринку землі. За оцінкою СБ, скасування мораторію приноситиме економіці України 0,7-1,5 млрд дол. США щороку. "Розрахунки, які ми робили, говорять про те, що Україна може підвищити своє зростання на один або два відсотки на рік, крім основного зростання, у разі запуску ринку землі. Однак це дуже консервативні показники, тому що буде ще багато супутніх позитивних моментів", - говорила директорка СБ по справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.
Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков нещодавно заявив, що відкрити ринок сільгоспземель можна впродовж року. "Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З'явиться законодавча база. Ми зараз працюємо над цим. З одного боку, необхідно захистити національні інтереси, а з іншого - власника", - сказав Д.Разумков. Він визнав, що в Україні не проведено якісного аудиту сільгоспземель. "Ми й досі не розуміємо, у чиїх руках і скільки землі. Це стосується й державних земель", - зазначив Дмитро Разумков.
Однак, за власною інформацією DT.UA, перші та головні претенденти на українські сільгоспземлі з іноземців - зовсім не турки, а китайці. Більш того, в "Слузі народу" переконані, що китайці, купивши сільськогосподарські землі, виведуть наш АПК на новий небачений рівень. Але чи справді наші чорноземи цікаві бізнесменам Піднебесної?
Років п'ятнадцять тому Китай, який швидко нарощував економічну міць, почав перейматися своєю світовою експансією. Ринки збуту вже було захоплено товарами з "глобальної фабрики", тепер знадобилися природні ресурси та родюча земля, щоб годувати своє найбільше у світі населення. Обидва ці активи в надлишку були у країн третього світу (в основному африканських і латиноамериканських), а також у країн колишнього СРСР і почасти країн південного сходу Європи.
Розпочавши діяти, у Пекіні швидко зрозуміли, що в будь-якій країні третього світу чарівне слово "інвестиції" неймовірним чином діє на місцевих чиновників, - вони відразу втрачають будь-яку сторожкість і згодні майже на все. А ще краще діє словосполучення "інвестиції в інфраструктуру", яке означає, що китайці самі побудують електростанції та залізниці, а місцеві діячі зможуть попутно розпиляти у своїх інтересах чималі бюджети.
Про те, що ця сама інфраструктура в результаті залишиться власністю китайців, а платити за її використання та утримання доведеться з держбюджету, ці самі діячі, підписуючи папери, зазвичай не замислюються. Як і про те, що китайцям дай палець - вони руку по лікоть відкусять, не перестаючи посміхатися та розповідати про перспективи стратегічного співробітництва.
У розпорядженні Китаю не більш як 10% світової (придатної для землеробства) ріллі та близько 1,3-1,5 млрд чоловік населення. Звичайно, можна освоювати власні пустельні землі, і це робиться. Оприлюднено грандіозні плани будівництва водних каналів і водоймищ. Але це не скасовує необхідності освоювати "непотрібні" або "ті, що простоюють" землі за кордоном. Крім того, Китай намагається розбудовувати в себе тваринництво замість низькотехнологічного зерноводства. У зв'язку з цим Китаю потрібні орні землі та інфраструктура за межами країни.
Ще один важливий момент. Це європейським і американським інвесторам важливо, щоб у країні були демократичний уряд, прозорість бізнесу та захист прав власності. Китайців це зовсім не цікавить. Швидше, навпаки: в авторитарних корумпованих державах "вирішувати питання" простіше й швидше, та й громадянське суспільство обурюватися не стане.
Забігаючи наперед, зауважу, що поки що Китай лише відносно влаштувався в Латинській Америці. Багато чого Пекін зміг здобути на пострадянському просторі, поки там не стали буквально відсахуватися від китайських інвестицій.
далi
https://dt.ua/finances/kitay-yakomu-vse-malo-320867_.html?fbclid=IwAR2ajlDv9z25D8F9osKFz3SDkr_rAlzawMqO4FOPz_9DZ0bcIebJ2MMs7jY
Остальные под вопросом, своих надо устроить на работу, а не заполнять рынок индусами, которых ещё дорого отправить домой.