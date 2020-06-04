Зеленський пропонує скасувати візи для низки країн, з яких хочуть приїхати туристи

Президент Володимир Зеленський буде пропонувати Міністерству закордонних справ здійснити візову лібералізацію для Китаю і низки інших країн, громадяни яких прагнуть приїхати в Україну з туристичною метою.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками туристичної галузі в Кам'янці-Подільському Хмельницької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я дам завдання МЗС, тому що це моя вертикаль. Моя пропозиція про візову лібералізацію, особливо зараз - скасувати візи з того списку країн, громадяни яких хочуть до нас потрапити", - зазначив глава держави.

За його словами, це стосується низки арабських країн, а також Австралії, Нової Зеландії, Індії, Китаю.

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"Найголовніше - Китай, тому що там неймовірна кількість туристів, які хочуть в Україну", - сказав президент.

Він нагадав, що в Україні візова політика полягає в тому, що для тієї країни, яка скасовує візи для українців, Україна дзеркально скасовує візи для громадян цієї країни.

"Зараз, напевно, не той час. Нам треба конкурувати за туриста, тому я вважаю, що треба скасувати (візи. - Ред.), і я думаю, приїде до нас дуже багато, особливо, китайців, індійців, які хочуть приїхати в Україну", - сказав Зеленський.