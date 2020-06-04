"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов

НАЕК "Енергоатом" починаючи з жовтня 2019-го припинив систематичну оплату за поставки ядерного палива американсько-шведської компанії "Вестінгауз" і російської ТВЕЛ через блокування виплат атомникам за виготовлену електроенергію.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, у травні чистий збиток НАЕК становив понад 1,5 мільярдів гривень.

"Загальна заборгованість перевищила 6 мільярдів, і все це на підприємстві, яке успішно працювало, у якого рік тому був профіцит бюджету! Успішним НАЕК залишається і зараз, але гроші платити перестали - за рахунок "Енергоатому" фінансуються існуючі корупційні схеми в обленерго, в "Укренерго", на так званому енергоринку. За рахунок енергетики власники найбільших металургійних підприємств збільшують свої прибутки, "Енергоатом" дотує цілі галузі і конкретні підприємства за свій рахунок - і все це при повному потуранні держави", - розповів Бутусов.

За його словами, на засіданні експертної групи РНБО глава "Енергоатому" Петро Котин заявив, що компанія готова повністю забезпечити всі поставки електроенергії фізичним особам за чинним тарифом, якщо йому дозволять укладати двосторонні договори з комерційними підприємствами, щоб позбутися неплатежів.

"Енергоринок в Україні помер, його фактично немає. Подальша відсутність рішень ставить Україну перед загрозою розриву контрактів з "Вестінгауз" та поверненню російської монополії в постачаннях ядерного палива. Жодних системних рішень прем'єр-міністр Шмигаль, якому підпорядкована енергетична галузь, і президент Зеленський, якому підпорядкована комісія з регулювання електроенергії та комунальних платежів, не приймають. Повний хаос", - підкреслив Бутусов.

Головний редактор Цензор.НЕТ зазначив, що Ахметов, Коломойський, Пінчук, інші олігархи вільно лобіюють свої інтереси в енергетиці, але головною загрозою в умовах цього повного хаосу і розвалу як і раніше є Росія.