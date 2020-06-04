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"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов

НАЕК "Енергоатом" починаючи з жовтня 2019-го припинив систематичну оплату за поставки ядерного палива американсько-шведської компанії "Вестінгауз" і російської ТВЕЛ через блокування виплат атомникам за виготовлену електроенергію.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, у травні чистий збиток НАЕК становив понад 1,5 мільярдів гривень.

"Загальна заборгованість перевищила 6 мільярдів, і все це на підприємстві, яке успішно працювало, у якого рік тому був профіцит бюджету! Успішним НАЕК залишається і зараз, але гроші платити перестали - за рахунок "Енергоатому" фінансуються існуючі корупційні схеми в обленерго, в "Укренерго", на так званому енергоринку. За рахунок енергетики власники найбільших металургійних підприємств збільшують свої прибутки, "Енергоатом" дотує цілі галузі і конкретні підприємства за свій рахунок - і все це при повному потуранні держави", - розповів Бутусов.

За його словами, на засіданні експертної групи РНБО глава "Енергоатому" Петро Котин заявив, що компанія готова повністю забезпечити всі поставки електроенергії фізичним особам за чинним тарифом, якщо йому дозволять укладати двосторонні договори з комерційними підприємствами, щоб позбутися неплатежів.

"Енергоринок в Україні помер, його фактично немає. Подальша відсутність рішень ставить Україну перед загрозою розриву контрактів з "Вестінгауз" та поверненню російської монополії в постачаннях ядерного палива. Жодних системних рішень прем'єр-міністр Шмигаль, якому підпорядкована енергетична галузь, і президент Зеленський, якому підпорядкована комісія з регулювання електроенергії та комунальних платежів, не приймають. Повний хаос", - підкреслив Бутусов.

Головний редактор Цензор.НЕТ зазначив, що Ахметов, Коломойський, Пінчук, інші олігархи вільно лобіюють свої інтереси в енергетиці, але головною загрозою в умовах цього повного хаосу і розвалу як і раніше є Росія.

Енергоатом не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов 01

Автор: 

росія (64969) енергетика (2581) Енергоатом (1633) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+29
саме цього і добиваються клоуни
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04.06.2020 16:37
+23
Було
"За оперативними даними, у 2019 році НАЕК «Енергоатом» сплатив до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, а також здійснив розрахунки зі страхування на загальну суму 19 млрд 297 млн грн, що на 8 млрд 605 млн грн або на 80% більше, ніж у 2018 році. Зокрема, за 2019 рік Енергоатом сплатив 4 млрд 920,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу).
У минулому році Енергоатом профінансував капітальні вкладення у реконструкцію та нове будівництво промислових об'єктів на суму 14 млрд 258 млн грн, що на 2 млрд 522 млн (на 21%) більше ніж у 2018 році.
Нагадаємо, що за підсумками 2019 року Енергоатом виробив 83 млрд 228 млн кВт-год електричної енергії, що, за оперативними даними, склало 101,8% від планового завдання, встановленого для Компанії Урядом.
У 2019 році усі українські АЕС перевиконали планові завдання з виробництва електроенергії: Запорізька АЕС - 102%; Рівненська АЕС - 102%; Южно-Українська АЕС - 100,7%; Хмельницька АЕС - 102,6%."
Стало
...
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04.06.2020 16:44
+17
Схеми 90-х від Бєні у весь зріст. Зебіли, пілять, а це ж ви натворили...
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04.06.2020 16:41
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саме цього і добиваються клоуни
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04.06.2020 16:37 Відповісти
_Ты не тупи, да? Клоуны - безвредные создания, веселящие честной народ. А это - алчные стервятники, грабители и бандиты!
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04.06.2020 16:41 Відповісти
Это гибрид Зе-клоуны-стервятникограбителебандиты."Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5795
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04.06.2020 16:57 Відповісти
При владі виродки.
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04.06.2020 17:24 Відповісти
_Бандиты грабят народ и Украину. Тарифами олигархов-монополистов и завтра ещё АЭС присвоят.
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04.06.2020 16:39 Відповісти
народ этого заслужил вообще то...
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04.06.2020 16:40 Відповісти
Вообще-то "заслужить" подразумевает хоть какие-то усилия...
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04.06.2020 16:48 Відповісти
Достаточно и бездействия = одобрение бездействием. Зло побеждает когда добро бездействует.
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04.06.2020 16:53 Відповісти
были усилия... - получили результат голосуя то за рецедивистов, то за воров, то за тупых клоунов ....
получите и распишитесь...
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04.06.2020 16:54 Відповісти
А хто вас змушував голосувати за них?
А, « Кто угодно только нє Порошенко !» ?
Ну, КУШАЙ -ТЄ.
"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8197
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04.06.2020 16:59 Відповісти
https://censor.net/user/346452. Зебіли не народ. Зебіли - різновид казламордих ватніків..
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04.06.2020 17:27 Відповісти
Ну так цього багато хто хоче.
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04.06.2020 16:39 Відповісти
Дякувати Бутусову, головне що не Порошенко!
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04.06.2020 16:40 Відповісти
Було
"За оперативними даними, у 2019 році НАЕК «Енергоатом» сплатив до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, а також здійснив розрахунки зі страхування на загальну суму 19 млрд 297 млн грн, що на 8 млрд 605 млн грн або на 80% більше, ніж у 2018 році. Зокрема, за 2019 рік Енергоатом сплатив 4 млрд 920,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу).
У минулому році Енергоатом профінансував капітальні вкладення у реконструкцію та нове будівництво промислових об'єктів на суму 14 млрд 258 млн грн, що на 2 млрд 522 млн (на 21%) більше ніж у 2018 році.
Нагадаємо, що за підсумками 2019 року Енергоатом виробив 83 млрд 228 млн кВт-год електричної енергії, що, за оперативними даними, склало 101,8% від планового завдання, встановленого для Компанії Урядом.
У 2019 році усі українські АЕС перевиконали планові завдання з виробництва електроенергії: Запорізька АЕС - 102%; Рівненська АЕС - 102%; Южно-Українська АЕС - 100,7%; Хмельницька АЕС - 102,6%."
Стало
...
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04.06.2020 16:44 Відповісти
Схеми 90-х від Бєні у весь зріст. Зебіли, пілять, а це ж ви натворили...
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04.06.2020 16:41 Відповісти
управляемый, рашистом хаос ,должен восстановить ,установленый рашистом до этого порядок зависимости Украины от окупанта, и "служивые" есть винтиком рашистского хаоса в Украине
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04.06.2020 16:42 Відповісти
)))
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04.06.2020 16:43 Відповісти
Стоп!!! А кто сказал что россияне захотят продавать это топливо бесплатно?!!
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04.06.2020 16:46 Відповісти
Чтобы опять подсадить на свою иглу они и в долг дадут, и цену ниже поставят.
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04.06.2020 16:49 Відповісти
Зачем ? проще перетоками продавать уже готовый продукт.
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04.06.2020 19:36 Відповісти
Тоже у кацапов?
Спасибо, не надо.
Даже Лукашенко им уже козью морду корчит по энергоносителям, а нам покупать, выручая скулящего пуйла?
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04.06.2020 20:33 Відповісти
Морду корчит, однако АЭС достраивает
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07.06.2020 17:49 Відповісти
Правильно делает, потом сможет загружать ее американским ядерньім топливом
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07.06.2020 18:06 Відповісти
его дело чем загружать, однако всю Прибалтику ЭЭ обеспечит, а это хорошие деньги.
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07.06.2020 18:12 Відповісти
Зелебобіки, ось і енергоатом накрив жіночий орган. Що у вас далі по списку?
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04.06.2020 16:47 Відповісти
Мне нравиться Ваше злорадство. У вас имеется другая страна для жизни?
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04.06.2020 16:51 Відповісти
У вас є якийсь рецепт як вилікувати 73% населення від ідіотизму? Тільки шляхом переживання усіх наслідків, про які попереджали рік тому - тільки так, до останньої краплі...кожного індивідуально. І це справедливо. ЗІ Доречі я казав раніше, що більше переконувати нікого не буду. а буду тицяти кота писком у зіпсований тапок кожного дня, кожної хвилини.
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04.06.2020 17:00 Відповісти
Жестко,но справедливо.
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04.06.2020 18:43 Відповісти
Не тревожьте преЗедента лишним шумом, он очень занят.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПРОБІГ 8 КІЛОМЕТРІВ ТА РОЗПОВІВ, СКІЛЬКИ КАВИ П'Є. ФОТО



https://tabloid.pravda.com.ua/person/5ed88fd69811d/
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04.06.2020 16:48 Відповісти
Он бы еще по пенькам побегал..........😬
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04.06.2020 16:59 Відповісти
У него своя специализация, лавки.

https://tabimg.pravda.com/images/doc/9/0/90412dd-102656989-3411276535551043-4106005489643421696-n.jpg
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04.06.2020 17:02 Відповісти
Хорошо «позирует»........Вот бы его с «носоря».........😁
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04.06.2020 17:04 Відповісти
Вірною дорогою іде юний пєнькобєжєц.
"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2482
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04.06.2020 17:06 Відповісти
Да какая разница! Зелохи за все забашляют.
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04.06.2020 16:54 Відповісти
Зеля откашлял Бене за ПрюветБанк.....
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04.06.2020 16:56 Відповісти
Приємна новина-потрусять таки кодло олігархів,якщо не втрутиться Європа,куди ця енергія йде.
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04.06.2020 16:57 Відповісти
Хворієш?
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04.06.2020 17:04 Відповісти
Так пандемія ж.У вас в дурці немає?
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04.06.2020 17:14 Відповісти
Диагноз товарища Саахова подтвердился.
Открытое воровство бюджетных денег в извращенной форме!
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04.06.2020 17:00 Відповісти
Це ще один доказ того,што на висшем уровнє у нас корупціі нема...Десь там унизу комусь щось нє виплачівают,але ми радосно слушаєм нашого зєльоного вождя і увєрєнно смотрім у майбутнє...
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04.06.2020 17:16 Відповісти
Напоминаю, как зебильё "умеет вырабатывать" электроэнергию.
"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9348
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04.06.2020 17:29 Відповісти
Це всьо Петя!
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04.06.2020 17:33 Відповісти
Беню не трогать! Он под Киевом близнецов родил, еще молоко пропадет, а знаете, во что нам искусственное вскармливание обойдется?
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04.06.2020 17:50 Відповісти
Перечитал дважды, так и не понял, каким боком тут РФ
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04.06.2020 18:15 Відповісти
расчет на получение сборок без денег ?
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04.06.2020 19:10 Відповісти
На сколько я понимаю, у РФ сборки дешевле.

Энергоатом просто не сможет себе позволить продолжать покупать американские.
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04.06.2020 19:14 Відповісти
.

"Общая задолженность превысила 6 миллиардов, и все это на успешно работавшем предприятии, у которого год назад был профицит бюджетаИсточник: https://censor.net.ua/n32000744 Да, так было ВСЕГО ГОД НАЗАД! И промпроизводство росло и бюджет выполнялся.. Но,некоторым авторитетным журналистам захотелось "новых лиц". А некоторых журналистов банально купили. Некоторым приказали...И началась многолетняя вакханалия в СМИ, шо так все плохо в Украине,шо"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!" А олигофренное население радостно стало вилять хвостами... Так все таки,"Хуже будет"?
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04.06.2020 18:40 Відповісти
судя по всему, классный "рынок" сделали винницкие пацаны в стране
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04.06.2020 18:42 Відповісти
то есть если вестингауз без денег топлива не дает, то твэл с какой то радости даст ? твэлу энергоатом тоже не платит
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04.06.2020 19:09 Відповісти
раша пойдет на что угодно, чтобы закабалить Украину. Дадут в долг, с условием что Украина обязуется не покупать у вестингауза. Вестингауз который вложил сотни миллионов долларов в разработку ТВЭЛов для Украины, обидится и больше никогда иметь дело с Украиной не будет. И тут Раша начнет выкручивать руки...
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05.06.2020 00:46 Відповісти
давить "эко" олигархов.
развивать АЭС.
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04.06.2020 19:30 Відповісти
а кому вигідно банкрутство Енергоатому?
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04.06.2020 19:40 Відповісти
Ахмєтову і кацапам.
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04.06.2020 20:00 Відповісти
Хотел бы задать Бутусову один простой вопрос.А кацапы что,бесплатно это топливо поставлять нам будут?Подарят так сказать безвозмездно,то есть даром?
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04.06.2020 20:16 Відповісти
Ваш намек понял, не надейся, до торговли Родиной, типа подачи воды оккупантам, изменению Конституции, втарога изыка для агрессора , признание аннексии не дойдет. Это же только только яйцомдолбонутый продлевал договор на базирование ЧМ на 40 лет за 100 долларов
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04.06.2020 22:49 Відповісти
"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1802
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04.06.2020 20:56 Відповісти
Ну и что? Закупать у России, Зебилов уволить. То же мне бином Ньютона.
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04.06.2020 21:45 Відповісти
 
 