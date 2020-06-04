"Енергоатом" не може оплатити закупівлі ядерного палива, що загрожує поверненням російської монополії, - Бутусов
НАЕК "Енергоатом" починаючи з жовтня 2019-го припинив систематичну оплату за поставки ядерного палива американсько-шведської компанії "Вестінгауз" і російської ТВЕЛ через блокування виплат атомникам за виготовлену електроенергію.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За даними джерел Цензор.НЕТ, у травні чистий збиток НАЕК становив понад 1,5 мільярдів гривень.
"Загальна заборгованість перевищила 6 мільярдів, і все це на підприємстві, яке успішно працювало, у якого рік тому був профіцит бюджету! Успішним НАЕК залишається і зараз, але гроші платити перестали - за рахунок "Енергоатому" фінансуються існуючі корупційні схеми в обленерго, в "Укренерго", на так званому енергоринку. За рахунок енергетики власники найбільших металургійних підприємств збільшують свої прибутки, "Енергоатом" дотує цілі галузі і конкретні підприємства за свій рахунок - і все це при повному потуранні держави", - розповів Бутусов.
За його словами, на засіданні експертної групи РНБО глава "Енергоатому" Петро Котин заявив, що компанія готова повністю забезпечити всі поставки електроенергії фізичним особам за чинним тарифом, якщо йому дозволять укладати двосторонні договори з комерційними підприємствами, щоб позбутися неплатежів.
"Енергоринок в Україні помер, його фактично немає. Подальша відсутність рішень ставить Україну перед загрозою розриву контрактів з "Вестінгауз" та поверненню російської монополії в постачаннях ядерного палива. Жодних системних рішень прем'єр-міністр Шмигаль, якому підпорядкована енергетична галузь, і президент Зеленський, якому підпорядкована комісія з регулювання електроенергії та комунальних платежів, не приймають. Повний хаос", - підкреслив Бутусов.
Головний редактор Цензор.НЕТ зазначив, що Ахметов, Коломойський, Пінчук, інші олігархи вільно лобіюють свої інтереси в енергетиці, але головною загрозою в умовах цього повного хаосу і розвалу як і раніше є Росія.
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А, « Кто угодно только нє Порошенко !» ?
Ну, КУШАЙ -ТЄ.
"За оперативними даними, у 2019 році НАЕК «Енергоатом» сплатив до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, а також здійснив розрахунки зі страхування на загальну суму 19 млрд 297 млн грн, що на 8 млрд 605 млн грн або на 80% більше, ніж у 2018 році. Зокрема, за 2019 рік Енергоатом сплатив 4 млрд 920,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу).
У минулому році Енергоатом профінансував капітальні вкладення у реконструкцію та нове будівництво промислових об'єктів на суму 14 млрд 258 млн грн, що на 2 млрд 522 млн (на 21%) більше ніж у 2018 році.
Нагадаємо, що за підсумками 2019 року Енергоатом виробив 83 млрд 228 млн кВт-год електричної енергії, що, за оперативними даними, склало 101,8% від планового завдання, встановленого для Компанії Урядом.
У 2019 році усі українські АЕС перевиконали планові завдання з виробництва електроенергії: Запорізька АЕС - 102%; Рівненська АЕС - 102%; Южно-Українська АЕС - 100,7%; Хмельницька АЕС - 102,6%."
Стало
...
Спасибо, не надо.
Даже Лукашенко им уже козью морду корчит по энергоносителям, а нам покупать, выручая скулящего пуйла?
ЗЕЛЕНСЬКИЙ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ПРОБІГ 8 КІЛОМЕТРІВ ТА РОЗПОВІВ, СКІЛЬКИ КАВИ П'Є. ФОТО
https://tabloid.pravda.com.ua/person/5ed88fd69811d/
https://tabimg.pravda.com/images/doc/9/0/90412dd-102656989-3411276535551043-4106005489643421696-n.jpg
Открытое воровство бюджетных денег в извращенной форме!
Энергоатом просто не сможет себе позволить продолжать покупать американские.
"Общая задолженность превысила 6 миллиардов, и все это на успешно работавшем предприятии, у которого год назад был профицит бюджетаИсточник: https://censor.net.ua/n32000744 Да, так было ВСЕГО ГОД НАЗАД! И промпроизводство росло и бюджет выполнялся.. Но,некоторым авторитетным журналистам захотелось "новых лиц". А некоторых журналистов банально купили. Некоторым приказали...И началась многолетняя вакханалия в СМИ, шо так все плохо в Украине,шо"ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!" А олигофренное население радостно стало вилять хвостами... Так все таки,"Хуже будет"?
развивать АЭС.