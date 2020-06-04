Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, - головний санлікар Ляшко

Уряд планує на засіданні наступного тижня пом'якшити чинне обмеження за кількістю людей в туристичних групах, збільшивши його до 50, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, воно буде стільки, скільки перевозить автобус - до 50 осіб. Найближчим часом на першому засіданні воно буде знято", - сказав Ляшко в ході зустрічі президента України з представниками туристичної галузі в Кам'янці-Подільському в четвер.

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