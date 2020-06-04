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Новини Коронавірус і карантин
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Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, - головний санлікар Ляшко

Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, - головний санлікар Ляшко

Уряд планує на засіданні наступного тижня пом'якшити чинне обмеження за кількістю людей в туристичних групах, збільшивши його до 50, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, воно буде стільки, скільки перевозить автобус - до 50 осіб. Найближчим часом на першому засіданні воно буде знято", - сказав Ляшко в ході зустрічі президента України з представниками туристичної галузі в Кам'янці-Подільському в четвер.

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Автор: 

карантин (18172) туризм (1560) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вчора було 488 нових випадків, сьогодні 588... Звичайно пора відміняти карантин.
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04.06.2020 17:09
+4
Ввели карантин когда был один заболевший на всю страну и отменяем когда каждый день по 400-500 больных обнаруживают. По сути людей обманвали почти 3 месяца, эпидемии не было, она только сейчас начинается.
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04.06.2020 17:21
+3
Це бидло мабуть думає,що його хтось слухає.
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04.06.2020 18:49
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А фотка Камянца потому, что там сегодня зебил стрелял в "кабана" ?
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04.06.2020 17:07 Відповісти
Вчора було 488 нових випадків, сьогодні 588... Звичайно пора відміняти карантин.
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04.06.2020 17:09 Відповісти
Сьогодні в Україні "рекордна" кількість випадків COVID-19 за добу - 588

https://censor.net/ua/n3199937
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04.06.2020 18:43 Відповісти
Не беспокойтесь. Достаточно просто спалить 5Ж вышку
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04.06.2020 19:22 Відповісти
Ввели карантин когда был один заболевший на всю страну и отменяем когда каждый день по 400-500 больных обнаруживают. По сути людей обманвали почти 3 месяца, эпидемии не было, она только сейчас начинается.
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04.06.2020 17:21 Відповісти
С каких пор какое то чучело чего то снимает или запрещает? На каком основании?
Это чмо может рекомендовать ...
Пипец - всякая срань лезет и управляет страной.
Ну что можно сказать, если какой то Дерьмак представляет Украину на международном уровне.
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04.06.2020 17:32 Відповісти
Ну вот, кто-то писал утом что Ляшко на день несколько раз появиться и будет говорить диаметрально противоположные вещи. Утром говорил будем ужесточать, после обеда уже все разрешает.
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04.06.2020 18:05 Відповісти
Це бидло мабуть думає,що його хтось слухає.
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04.06.2020 18:49 Відповісти
та снимайте нафиг все. уже бестолку. за лето хоть национальный иммунитет при солнышке насобирается.
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04.06.2020 22:10 Відповісти
 
 