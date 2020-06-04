2 391 10
Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, - головний санлікар Ляшко
Уряд планує на засіданні наступного тижня пом'якшити чинне обмеження за кількістю людей в туристичних групах, збільшивши його до 50, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України.
Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми знімаємо обмеження в 10 осіб для туристичних груп, воно буде стільки, скільки перевозить автобус - до 50 осіб. Найближчим часом на першому засіданні воно буде знято", - сказав Ляшко в ході зустрічі президента України з представниками туристичної галузі в Кам'янці-Подільському в четвер.
Топ коментарі
+5 Костянтин Залізняк
показати весь коментар04.06.2020 17:09
+4 Rick Wandall
показати весь коментар04.06.2020 17:21
+3 время
показати весь коментар04.06.2020 18:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/ua/n3199937
Это чмо может рекомендовать ...
Пипец - всякая срань лезет и управляет страной.
Ну что можно сказать, если какой то Дерьмак представляет Украину на международном уровне.