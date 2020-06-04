Чоловік підпалив колишню дружину в одному з магазинів Кременчука, від зазнаних опіків жінка померла
У місті Кременчук Полтавської померла жінка, яку підпалив колишній чоловік. Зловмисника вже затримала поліція.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що чоловік облив колишню дружину легкозаймистою рідиною і підпалив.
Сталося це в одному з магазинів побутових товарів Кременчука близько 16 години.
Від опіків жінка померла. Чоловіка незабаром затримали.
Топ коментарі
+8 Gennadiy #466698
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+6 Степан Иванов #323211
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+6 Who’s Here
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или урод, или насолила...
Нет никакого благородства, великодушия
вот что есть
Немного информации сотрудника ГБР Явир 2005 старший экипажа Маховский А.В.:
"У нас был вызов, тревожная кнопка, мы первыми прибыли на вызов, увидели что магазин закрыт изнутри, через стекло я увидел как внутри тот больной избивает её, мы пытались сломать замок на решетке, но потом я увидел как он начинает обливать её бензином, мы начали дальше срывать замком всем чем только можно, после я увидел через стекло двери как он поджёг горелку, и после этого прогремел взрыв. Нас с напарником откинуло, после мы сразу взяли с машины огнетушители пытались хоть как-то затушить пожар внутри, но безуспешно.
Потом мы услышали стук в соседнем окне, разбили его, и тут уже подоспели патрульные и пожарка, а дальше вы уже все знаете.
Лично я выбивал двери, видел её глаза перед смертью но ничем не мог помочь."
то вот так оно и заканчивается.
У матерей слишком много прав по советскому ши ддовскому законодательству,
когда брак превращается в средство отжима жилплощади, недвижимости и денег.
Зачем зарабатывать, если проще подлечь под парня, и потом получить всё по суду.