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Новини Хабарники
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Чиновника ДПС затримано в Запоріжжі на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі головного державного ревізора-інспектора одного з відділів ГУ ДПС в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

Чиновника ДПС затримано в Запоріжжі на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура 01

За версією слідства, фігурант провадження налагодив схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємців за сприяння в приховуванні фактів порушення податкового законодавства та вирішення питань по виведенню підприємств з переліку "ризикових" суб’єктів господарювання, що надавало їм можливість формувати сумнівний податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок обслуговування конвертаційних центрів.

Чиновника ДПС затримано в Запоріжжі на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура 02

"Задокументовано черговий факт вимагання з місцевого підприємця 20 тисяч гривень за "покращення репутації" його підприємства. Затримано хабарника у центрі Запоріжжя після отримання вказаної суми", - йдеться в повідомленні.

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Чиновника ДПС затримано в Запоріжжі на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Також дивіться: Співробітника ДСНС затримано на хабарі за фіктивну перевірку пожежної безпеки складів з піротехнікою у Львові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4695) Держприкордонслужба ДПСУ (5941) Запоріжжя (2261) прокуратура (3669)


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Какие неутомимые труженники, ничего не боятся.
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04.06.2020 17:51 Відповісти
знову аваківський хабарник..
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04.06.2020 17:53 Відповісти
Так хвалились...поліцейськиими ..ДПС...--нові люди..жити по новому..хабарі не беруть..селфі с поліціянтками..
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04.06.2020 17:57 Відповісти
Раскрытие века. Даже не смешно. Люди загородные замки строят на зарплату в 10тыс грн., а народу подкидывают вот таких вот шестерок
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04.06.2020 18:07 Відповісти
А что такого ? Чиновник берёт взятку .
А чем он ещё , по вашему , должен заниматься ???
Для чего он ещё нужен ?
Это его функция !
Ведь никто же не ругает кота за то , что тот ловит мышей ? Это его функция .
Украинский чиновник создан для воровства и взяток , как коты для ловли мышей .
Понять и простить .
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04.06.2020 18:08 Відповісти
Вот чиновник Центрэнерго, где стыбрили более 2 лярдов, не задержан. А чиновник с 20к грн. - задержан показательно. Как Вы думаете, сколько человек арестовано за вывоз зерна из госрезерва ?
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04.06.2020 18:30 Відповісти
Так мыши же съели ...
Они потом и солярку выпили . Обнаглели совсем !
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04.06.2020 18:38 Відповісти
Вот чиновник Центрэнерго, где стыбрили более 2 лярдов, не задержан. А чиновник с 20к грн. - задержан показательно. Как Вы думаете, сколько человек арестовано за вывоз зерна из госрезерва ?
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04.06.2020 18:31 Відповісти
Чиновник задержан 100 тысяч задержан 200 тысяч смешно это так отвлечение внимания власть ворует миллиардами и тихо тишина все это игра на публику пока страну обдирают до нитки и не будет никакого правосудия в стране где бал правят убийцы мародеры бандиты для которых само государство ширма для грабежа
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04.06.2020 18:46 Відповісти
 
 