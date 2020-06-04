Чиновника ДПС затримано в Запоріжжі на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі головного державного ревізора-інспектора одного з відділів ГУ ДПС в Запорізькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.
За версією слідства, фігурант провадження налагодив схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємців за сприяння в приховуванні фактів порушення податкового законодавства та вирішення питань по виведенню підприємств з переліку "ризикових" суб’єктів господарювання, що надавало їм можливість формувати сумнівний податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок обслуговування конвертаційних центрів.
"Задокументовано черговий факт вимагання з місцевого підприємця 20 тисяч гривень за "покращення репутації" його підприємства. Затримано хабарника у центрі Запоріжжя після отримання вказаної суми", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
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А чем он ещё , по вашему , должен заниматься ???
Для чего он ещё нужен ?
Это его функция !
Ведь никто же не ругает кота за то , что тот ловит мышей ? Это его функция .
Украинский чиновник создан для воровства и взяток , как коты для ловли мышей .
Понять и простить .
Они потом и солярку выпили . Обнаглели совсем !