Чиновника ДПС затримано в Запоріжжі на хабарі 20 тис. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі головного державного ревізора-інспектора одного з відділів ГУ ДПС в Запорізькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

За версією слідства, фігурант провадження налагодив схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємців за сприяння в приховуванні фактів порушення податкового законодавства та вирішення питань по виведенню підприємств з переліку "ризикових" суб’єктів господарювання, що надавало їм можливість формувати сумнівний податковий кредит з податку на додану вартість за рахунок обслуговування конвертаційних центрів.

"Задокументовано черговий факт вимагання з місцевого підприємця 20 тисяч гривень за "покращення репутації" його підприємства. Затримано хабарника у центрі Запоріжжя після отримання вказаної суми", - йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

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