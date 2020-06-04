Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водою в окупованому Криму, - Ташева
Заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водозабезпеченням в окупованому Криму, а в української влади немає доступу на півострів.
Про це Ташева заявила в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.
"За підрахунками, які робило експертне середовище та українська влада – води для побутових потреб українського населення на території Криму насправді вистачає. Але (проблеми можуть виникати. - Ред) через те, що Росія у Криму використовує водні ресурси для того, щоб забезпечувати підприємства, військові бази, яких є багато, для того, щоб забезпечувати населення, яке приїхало на територію Криму після 2014 року", - зазначила Ташева.
За її словами, кількість людей на території півострова набагато збільшилась.
"Лише за офіційними даними, які наводить РФ – це близько 200 тисяч людей, які приїхали на територію півострову. А за підрахунками, які дає експертне середовище, які займаються питаннями заміщення та переміщення населення, - це до 500 тис. людей у Криму і Севастополі", - розповіла Ташева.
Тому, за словами Ташевої, через збільшення населення, окупант "порушує норми гуманітарного права і не може фактично забезпечити потребу населення у водних ресурсах".
Також вона додала, що за міжнародним правом всю відповідальність за територію, яка окупована, несе держава-окупант.
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нехай приведуть у відповідність, вивезуть зайве на материк. у сібірях води хоть залийся...
И все будет по закону.
но я за то, что бы 1-2 км канала разрушить. совсем. что бы было всем чьотко понятно, шо резко восстановить водоснабжение не судьба, причем от слова совсем.
це ще три роки тому.
але там досі нема гідравліки механізмів відкривання.
і нема її тому, що у дамби нема задачі ПУСКАТИ воду.
Все по полицях.
Опять всё та же фигня....
Расия ВЫШЛА давно из Женевского соглашения и соответственно ответственности не несёт!
Хотя , предсказать поступки этих идиотов невозможно . Они давно утеряли понятие здравого смысла .
Только вяличие , только хардкор ...
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «держава остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні події.І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але не славян а угрофінів -кацапів. Російські окупанти на 2020 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.