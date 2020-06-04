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Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водою в окупованому Криму, - Ташева

Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водою в окупованому Криму, - Ташева

Заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водозабезпеченням в окупованому Криму, а в української влади немає доступу на півострів.

Про це Ташева заявила в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"За підрахунками, які робило експертне середовище та українська влада – води для побутових потреб українського населення на території Криму насправді вистачає. Але (проблеми можуть виникати. - Ред) через те, що Росія у Криму використовує водні ресурси для того, щоб забезпечувати підприємства, військові бази, яких є багато, для того, щоб забезпечувати населення, яке приїхало на територію Криму після 2014 року", - зазначила Ташева.

За її словами, кількість людей на території півострова набагато збільшилась.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Блогер показав, що залишилося від Сімферопольського водосховища: "Калюжка". ФОТОрепортаж

"Лише за офіційними даними, які наводить РФ – це близько 200 тисяч людей, які приїхали на територію півострову. А за підрахунками, які дає експертне середовище, які займаються питаннями заміщення та переміщення населення, - це до 500 тис. людей у Криму і Севастополі", - розповіла Ташева.

Тому, за словами Ташевої, через збільшення населення, окупант "порушує норми гуманітарного права і не може фактично забезпечити потребу населення у водних ресурсах".

Також вона додала, що за міжнародним правом всю відповідальність за територію, яка окупована, несе держава-окупант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не дасть воду в окупований РФ Крим. Це принципова позиція, - Резніков

Автор: 

окупація (6671) вода (1176) Ташева Таміла (70)


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Топ коментарі
+16
Россия скрывает истинные данные о ситуации с водой в оккупированном Крыму, - Ташева - Цензор.НЕТ 5822
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04.06.2020 18:00
+13
Африка это Африка. Крым - временно оккупированная кацапнёй украинская земля.
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04.06.2020 18:11
+11
На військовій базі цивільного населення бути не повинно! Тим більш, що за забезпечення відповідає окупант, а в них і так іскандери вже не регочуть і санкції вже не на користь - навіть пропагандони на федеральних каналах виють!
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04.06.2020 18:00
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та шо ви пельки повідкривали - вже слюною мона заповнити той канал. Заткніця вже!!!
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04.06.2020 17:58 Відповісти
зачекайте. а у тьоті правильні тези. тіпа, води там достатньо... то різного бидла там багацько.
нехай приведуть у відповідність, вивезуть зайве на материк. у сібірях води хоть залийся...
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04.06.2020 18:52 Відповісти
кожен в,їжджаючому необхідно мати із собою води на весь час перебування на півострові і засвідчити свою присутність відміткою у базі миротворець
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04.06.2020 19:56 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi_2abQtejpAhUjxosKHftKDJwQwqsBMAJ6BAgEEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkiller.humor.07%2Fvideos%2F%25D0%25B0-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA-%25D0%25B6%25D0%25B5-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B5%2F664252657407251%2F&usg=AOvVaw3yNsG2pv4LvLL9b9I5IgUN&cshid=1591282697500723 А как же "Водное перемирие"?
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04.06.2020 17:59 Відповісти
так же как и пасхальное, рождественское, школьное и т.д. Ответ: НИКАК.
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04.06.2020 18:05 Відповісти
Снабжение оккупированных территорий лежит на оккупанте. Если оккупант не справляется,то нах с Крыма. И другого не может быть.
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04.06.2020 18:50 Відповісти
Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водою в окупованому Криму, - Ташева - Цензор.НЕТ 2035
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04.06.2020 18:58 Відповісти
На військовій базі цивільного населення бути не повинно! Тим більш, що за забезпечення відповідає окупант, а в них і так іскандери вже не регочуть і санкції вже не на користь - навіть пропагандони на федеральних каналах виють!
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04.06.2020 18:00 Відповісти
оті 200 тищ понайєхавших - то військові. Крим - нєпотопляйємий авіаносєц с ядєрним оружійєм
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04.06.2020 18:00 Відповісти
когда свое вернем себе, все, не имеющие украинского гражданства или вида на жительство, покинут страну в оговоренный законом срок, а с коллаборантами и предателями разберутся компетентные органы с помощью крымско-татарского меджлиса; уж они-то знают всех поименно
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04.06.2020 18:18 Відповісти
ваши слова да Богу в душу. Аукающих в Крыму резко поубавится, будут твари визу получать
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04.06.2020 18:20 Відповісти
сподіваємось на краще, а готуємось до гіршого - хоча б не допустити ше втрат територій, бо на півдні та сході населення чекає на приход *****, а канторські, управські, прокурваторські та судді вже нагладили московські фірмені кітєлі та місце для мєдалі "за взятійє новоросії" підготували.
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04.06.2020 18:25 Відповісти
Как показывает практика, в том числе и вяликая крымская история, топить никого и не нужно. Кацапорылые сами всегда героически с этим справляются. Открыть кингстоны!
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04.06.2020 18:19 Відповісти
200 тис. і всі хочуть пити
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04.06.2020 20:02 Відповісти
Россия скрывает истинные данные о ситуации с водой в оккупированном Крыму, - Ташева - Цензор.НЕТ 5822
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04.06.2020 18:00 Відповісти
А какое украинцам до этого дело? Может им канал нассать?
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04.06.2020 18:00 Відповісти
Если наше прокацапское правительство все таки воду им даст то и срать туда будем и гадить по полной.
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04.06.2020 20:00 Відповісти
Проще решить с таким правительством примерно так. Чем мы хуже итальянцев?
Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водою в окупованому Криму, - Ташева - Цензор.НЕТ 3030
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04.06.2020 20:17 Відповісти
Уголовный Кодекс Украины разрабатывали для себя сами преступники и что бы они не натворили их отмажутпо ими же принятым законам.
И все будет по закону.
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04.06.2020 21:00 Відповісти
Некоторые пишут что возвращение воды из Днепра в Крым уже технически невозможно.
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04.06.2020 18:03 Відповісти
Решетом воду носить не пробовал? То же самое... Часть плит облицовки сворована, часть разбита... Остальные -растрескались от солнца. Подстилающая плёнка ПВХ - изорвана...
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04.06.2020 18:12 Відповісти
Туфта все это. Построили один раз, построим и второй. Вот только водичка туда пойдет уже украинскому населению, на бабки от рашинских репараций.
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04.06.2020 18:13 Відповісти
Воду перекрыли таким варварским способом, что возобновить ее подачу просто невозможно. А строительство дамбы заморожено еще в 2016-м году. Деньги освоили, но как обычно бывает в Украине объект недостроили.
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04.06.2020 18:20 Відповісти
это технический вопрос для инженеров. Что человек построил, то может и разрушить. Всякие Панамские каналы в скалах рубили, думаю здесь вопрос тоже решаемый. Но похоже не скоро
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04.06.2020 18:22 Відповісти
Вашими устами только мед пить. Надеюсь этот бардак когда-нибудь закончится.
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04.06.2020 18:27 Відповісти
не чувак. дамбу построили. вот только механизм ее открывания не смонтировали. ибо так надо. пока. хотя она стоит сухая. грунтовая дамба выше пока справляется.

но я за то, что бы 1-2 км канала разрушить. совсем. что бы было всем чьотко понятно, шо резко восстановить водоснабжение не судьба, причем от слова совсем.
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04.06.2020 18:59 Відповісти
"Грунтовая дамба". Лол. А дамбу недостроили. Это вранье.
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04.06.2020 21:31 Відповісти
"Індонезієць", не мерехти прапорцями. Перекрили воду так як НАМ було потрібно. І обірвали ЛЕП так як НАМ було потрібно. Кабелі зв'язку чомусь не порізали, хоча координати були передані і війську, і партизанам у травні 2014. Проте маршрутизацію з континенту суттєво обмежили.
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04.06.2020 22:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DdZbDQlRaeM

це ще три роки тому.
але там досі нема гідравліки механізмів відкривання.
і нема її тому, що у дамби нема задачі ПУСКАТИ воду.
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08.06.2020 10:16 Відповісти
А ми й не збираємося поїти кацапів-зрадників. Це їхній головняк.
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04.06.2020 18:23 Відповісти
а нам какое дело до воды в крыму? зачем это постоянно обговаривать?
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04.06.2020 18:04 Відповісти
в Африке тоже плохо с водой. Обсудим?
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04.06.2020 18:06 Відповісти
Африка это Африка. Крым - временно оккупированная кацапнёй украинская земля.
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04.06.2020 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pAwq1gZccrQ Вагнер всьо, кремль в шоці, провал за провалом...
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04.06.2020 18:08 Відповісти
спасибо. музыка для ушей. кацапорылые непобядимые очередной раз отгребли п2здюлей
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04.06.2020 18:16 Відповісти
Ну с дипломатической точки зрения красивое заявление. Вода для населения в достаточном кол-ве, а то что на вояк не хватает уж не наши проблемы. Я уже надеялся, что после зимы без снего и весны без дождей так наконец наступит пипец и любители камней с неба начнут бунтовать, так блин дождь каждый день. Матушка природа, нам нужен всего один засушливый годик на юге страны.... скрепы подсушить.
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04.06.2020 18:11 Відповісти
Таки я не понял, Россия скрывает, что Північно-Кримський канал перекрыт и воды в нем нету?
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04.06.2020 18:12 Відповісти
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ ЩО НЕ ТІЛЬКИ ПУКІН А І БІЛЬЩІСТЬ МОСКОВИТІВ РОЗГЛЯДАЮТЬ ВТОРГНЕННЯ КАЦАПІЇ НА ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ ЯК ЩОСЬ ПРИРОДНЕ
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04.06.2020 18:29 Відповісти
Ага...кацапи вторгаються, а московити розглядають...
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04.06.2020 18:38 Відповісти
Московити це назва народу, Кацапія це назва їхньої країни, що не подобається?
Все по полицях.
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04.06.2020 23:57 Відповісти
промышленность востока уничтожена. Выходит, ко времени деокупации, нам там необходимо создать плодородные черноземы. Лучшим удобрение всегда считалось дерьмо. Если это будут перегнившие кацапы, то даже хорошо. Пусть лезут, удобрения нам нужны.
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04.06.2020 18:38 Відповісти
Попить можно из лужи, а памыцца в море.
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04.06.2020 18:30 Відповісти
золотой дождь никто не отменял. после камней с неба это даже должно быть приятно. О....тепленькая пошла
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04.06.2020 18:39 Відповісти
Знаете ли ? Вот я много раз бывал в тех местах....так там воды видимо-невидимо ! Аж жуть! Конца и края не видно ! Проблема надумана.
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04.06.2020 18:42 Відповісти
Бывали понятие растяжимое. Если речь о временах до окупации, то да - проблем там небыло. Если имеете ввиду сейчас, то пожалуй вам стоит рассказать об этом жителям Армянска.
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04.06.2020 19:14 Відповісти
Сашок ,шош ты такой прямолинейный? Надо чувствовать сарказм.....Я ить про самое синее в мире ,а ты о чем?
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04.06.2020 20:14 Відповісти
"Также она добавила, что согласно международному праву, всю ответственность за территорию, которая оккупирована, несет государство-оккупант."

Опять всё та же фигня....
Расия ВЫШЛА давно из Женевского соглашения и соответственно ответственности не несёт!
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04.06.2020 18:57 Відповісти
После аншлюса. И соответственно несет ответственность.
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04.06.2020 18:59 Відповісти
Нападение Орды на Украину сейчас лишь ускорит развал этой недоимперии .
Хотя , предсказать поступки этих идиотов невозможно . Они давно утеряли понятие здравого смысла .
Только вяличие , только хардкор ...
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04.06.2020 19:01 Відповісти
их уже Турция по полной программе отхаркордила.
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04.06.2020 19:15 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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04.06.2020 19:04 Відповісти
Крисьчани, ловіть ідею від ваших чорношкірих братів:
Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водою в окупованому Криму, - Ташева - Цензор.НЕТ 602
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04.06.2020 19:11 Відповісти
поместье Аксенова, утренний душ. Там вон и ванна уже набралась почти.
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04.06.2020 19:16 Відповісти
Если в кране нет воды, значит выпили ........хохлы.
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04.06.2020 19:18 Відповісти
Отже, можна зробити висновок, що навколо криму є стічна канава, а не Чорне море! Бо каналізаційні системи не працювали ще в 2012р.. Труби, які колись були виведені в море на 2 км згнили. А ЩО РОБИТЬСЯ ЗАРАЗ... Я УЯВЛЯЮ!! ВСЯ С,,РАНЬ кацапська селитись любить біля моря!
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04.06.2020 19:34 Відповісти
-
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «держава остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. Згодом ці зміни з'явилися в книзі полковника Вернера Баумельбурга «Готи в Криму». І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
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04.06.2020 19:58 Відповісти
-
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим підтасовуючи різні історичні події.І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіян але не славян а угрофінів -кацапів. Російські окупанти на 2020 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже до півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.
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04.06.2020 20:00 Відповісти
Пусть балоны с водой через Керченский пролив на батутах перекидывают
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04.06.2020 20:06 Відповісти
Это как то Подозрительно . россиянам хватает , а те которые живут на территории Украины , - не хватает Воды.Что вы все время , - у вас нет воды , да у вас же нет Воды , ну признайтесь , понаехавшим то же надо и войскам надо. Идиоты.
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04.06.2020 20:40 Відповісти
*****....
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04.06.2020 20:49 Відповісти
думали, на шару в украинском крыму понаслаждаться субтропиками
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04.06.2020 21:11 Відповісти
вероятней всего, вода в Крым рано или поздно будет подана, на той основе, по которой идут соц-выплаты запроданцям в ордло!!! так это еще при сучем потрохе в политику ввели понятие "нашi люди", на обвинение Украины ****** в "фашизме"!!!
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04.06.2020 21:18 Відповісти
 
 