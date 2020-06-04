Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водою в окупованому Криму, - Ташева

Заступниця постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що Росія приховує реальні дані щодо ситуації з водозабезпеченням в окупованому Криму, а в української влади немає доступу на півострів.

Про це Ташева заявила в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"За підрахунками, які робило експертне середовище та українська влада – води для побутових потреб українського населення на території Криму насправді вистачає. Але (проблеми можуть виникати. - Ред) через те, що Росія у Криму використовує водні ресурси для того, щоб забезпечувати підприємства, військові бази, яких є багато, для того, щоб забезпечувати населення, яке приїхало на територію Криму після 2014 року", - зазначила Ташева.

За її словами, кількість людей на території півострова набагато збільшилась.

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"Лише за офіційними даними, які наводить РФ – це близько 200 тисяч людей, які приїхали на територію півострову. А за підрахунками, які дає експертне середовище, які займаються питаннями заміщення та переміщення населення, - це до 500 тис. людей у Криму і Севастополі", - розповіла Ташева.

Тому, за словами Ташевої, через збільшення населення, окупант "порушує норми гуманітарного права і не може фактично забезпечити потребу населення у водних ресурсах".

Також вона додала, що за міжнародним правом всю відповідальність за територію, яка окупована, несе держава-окупант.

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