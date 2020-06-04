Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового і Новгородського, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж 4 червня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь неподалік Оріхового з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а захисників Новгородського агресор обстріляв із великокаліберних кулеметів.

Від початку нинішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Підсумки за минулу добу

3 червня збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Ворожа вогнева активність була зафіксована неподалік населених пунктів Павлопіль, Богданівка і Широкине.

Українські підрозділи діяли адекватно до обстановки і вживали необхідних заходів із придушення вогневих засобів противника. За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного російського окупанта.

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За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкрили 9 крадіжок, 2 шахрайства та 9 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 64 адміністративні правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 2 людини й один транспортний засіб. У протилежному напрямку лінію розмежування перетнула одна особа і один транспортний засіб.