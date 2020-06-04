УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10720 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
8 251 36

Прокурора Київської місцевої прокуратури затримали під час одержання 100 тис. дол. за закриття справи і "кришування" банку, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали прокурора одного з Київських місцевих прокуратур при заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом обману (ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Прокурора Київської місцевої прокуратури затримали під час одержання 100 тис. дол. за закриття справи і кришування банку, - ДБР 01

За попередньою інформацією, будучи прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, фігурант отримав від представника фінансової установи грошові кошти в сумі 100 тис. доларів. Натомість прокурор нібито мав прийняти рішення про закриття кримінального провадження, а також обіцяв надалі "кришувати" діяльність банку.

Слідчі ДБР затримали прокурора в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в приміщенні банку. В даний час тривають першочергові слідчі дії.

Прокурора Київської місцевої прокуратури затримали під час одержання 100 тис. дол. за закриття справи і кришування банку, - ДБР 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прокурор вимагав $5 тис. за закриття провадження про викрадення людини на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Прокурора Київської місцевої прокуратури затримали під час одержання 100 тис. дол. за закриття справи і кришування банку, - ДБР 03
Прокурора Київської місцевої прокуратури затримали під час одержання 100 тис. дол. за закриття справи і кришування банку, - ДБР 04

Зараз вирішується питання про повідомлення прокурору підозри та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади. У разі доведення провини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині прокурора затримали на хабарі 7 тис. дол. за закриття справи, - ДБР. ФОТО

Автор: 

хабар (4695) Київ (19424) Правоохоронні органи (2707) силовики (2512) прокурор (621) ДБР (3477)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
я смотрю в прокуратуре есть смысл работать!!!
показати весь коментар
04.06.2020 18:23
+9
югік же діамантових прокурорів відмазав, можливо відмажуть і цього борця!
показати весь коментар
04.06.2020 18:27
+8
это уже цифирь!!! а то 10-20 тыщ грн
показати весь коментар
04.06.2020 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это уже цифирь!!! а то 10-20 тыщ грн
показати весь коментар
04.06.2020 18:21 Відповісти
венедиктова сегодня уже делала упреждающий удар
показати весь коментар
04.06.2020 18:57 Відповісти
какой именно? Разрешение проходить таможенную границу Украины без досмотра??? Ото так... Ударила в самый поддых...прям по яйцам...
показати весь коментар
04.06.2020 21:23 Відповісти
я смотрю в прокуратуре есть смысл работать!!!
показати весь коментар
04.06.2020 18:23 Відповісти
не работать, а зарабатывать! смысл отличается?
показати весь коментар
04.06.2020 18:25 Відповісти
ну каааак тебе сказать... Служба и опасна и трудна... Вчера прокатило, сегодня делиться придется... завтра - как знать...
показати весь коментар
04.06.2020 21:24 Відповісти
Югіку на життя в лондонах відробляв?!
показати весь коментар
04.06.2020 18:24 Відповісти
Невже дійде до реального терміну ув'язнення? А раптом колеги на поруки візьмуть...
показати весь коментар
04.06.2020 18:24 Відповісти
югік же діамантових прокурорів відмазав, можливо відмажуть і цього борця!
показати весь коментар
04.06.2020 18:27 Відповісти
Всі вони однакові.В нашій країні Майдан треба щороку проводити і на ньому спалювати всіх силовиків,судей,всю ту наволоч.
показати весь коментар
04.06.2020 18:29 Відповісти
_Государство - это система, сила. Если эта сила не уравновешивается другой - сильным народом - то неизбежно государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ.
показати весь коментар
04.06.2020 18:28 Відповісти
сильно уравновесил чеченский народ кадырова?
в истории уйма вариаций
показати весь коментар
04.06.2020 18:44 Відповісти
_Вот поэтому и "...государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ".
показати весь коментар
04.06.2020 19:22 Відповісти
Банальное событие. Можно было Б про это не писать: никого не удивляет, никого не возмущает. Разве что подумают - спалился дурак, я Бы умней был Бы и осторожнее, я Бы таки деньги сумел взять и Не делился Бы с ГБРовцами.
показати весь коментар
04.06.2020 18:30 Відповісти
Если брал такими объемами, то давно уже не стесняется
показати весь коментар
04.06.2020 18:50 Відповісти
Банк Аркада?
показати весь коментар
04.06.2020 18:36 Відповісти
Адам Козлевич сетовал на клиентов....Так и верно ! Есть такие должности ....кого хочешь поставь ,а через месяц ворует без тормозов ! Может называть их надо иначе ?
показати весь коментар
04.06.2020 18:37 Відповісти
Так в них вибір не великий-або бере гроші,або завалять.Ви багато чули про вбитих прокурорів?
показати весь коментар
04.06.2020 18:45 Відповісти
Отак прийшло "покращання", але не для всіх.
показати весь коментар
04.06.2020 18:41 Відповісти
оно там и не уходило
показати весь коментар
04.06.2020 18:51 Відповісти
Пусть обращается к Портнову!
Тот с Веником порешают .........
показати весь коментар
04.06.2020 18:47 Відповісти
Хто в курсі, прізвище, плз?
показати весь коментар
04.06.2020 18:58 Відповісти
Все свободны - это не взятка, это просто мошенничество(завладение денежными средствами)! Есть лохи маленькие, а есть лохи большие!
показати весь коментар
04.06.2020 18:58 Відповісти
Ну задержали, ну и что??? - Да ничего, подержат немного, да и отпустят, не он первый, не он последний. Вот таким макаром у нас и процветает коррупция, и такими методами хрен её искорените, один выход - Расстрел!!!
показати весь коментар
04.06.2020 19:00 Відповісти
*Спортивна риболовля * ...Ловлять - відпускають ..і так до вср.. ...!
показати весь коментар
04.06.2020 19:00 Відповісти
Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан при получении 100 тыс. долл. за закрытие дела и "крышевание" банка, - ГБР - Цензор.НЕТ 6667
показати весь коментар
04.06.2020 19:05 Відповісти
А потом на пенсию в 100000 грн.
показати весь коментар
04.06.2020 19:05 Відповісти
Коллеги позавидовали и настучали...
🤣
показати весь коментар
04.06.2020 19:22 Відповісти
Ну и зачем такие фото публиковать? Всем морды позамазывали где мордой в пол с завернутыми ластами? Сидят что на именинах клоуны
показати весь коментар
04.06.2020 20:15 Відповісти
Ничего страшного, в процессе следствия вияснится, что деньги были фальшивые.
показати весь коментар
04.06.2020 20:19 Відповісти
Ну и дальше что ?
показати весь коментар
04.06.2020 20:31 Відповісти
Когда всей этой чиновничьей гопоте поднимали зарплаты до безобразия оправдывались тем что они теперь взяток брать не будут коль зарплата заоблачная,вывод один мало им зарплату подняли надо еще на сотку зелени поднять и тогда они точно брать взятки не станут.А может их просто вешать?и сэкономить на зарплатах государство сможет
показати весь коментар
04.06.2020 20:32 Відповісти
в мусора, прокуроры и судьи уроды идут для зарабатывания бабла , ни о каком правопорядке
и служению закону там речь не идет)))). темболее теплые и доходные места покупаются. а бабло то надо отбить да еще и прибыль получить. )) вангую, все спустится на тормозах, прокурор поделится баблом и все тихо закончится. вы слыхали что бы у нас посадили прокурора?)))))
показати весь коментар
04.06.2020 20:59 Відповісти
https://censor.net/ua/user/30384 А где у нас не так? Ив универах так, и в больницах, и даже в ЖЕКах. Вся страна держится на взяточнистве и кумовстве.
показати весь коментар
04.06.2020 22:40 Відповісти
 
 