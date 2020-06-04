Прокурора Київської місцевої прокуратури затримали під час одержання 100 тис. дол. за закриття справи і "кришування" банку, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали прокурора одного з Київських місцевих прокуратур при заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом обману (ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, будучи прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, фігурант отримав від представника фінансової установи грошові кошти в сумі 100 тис. доларів. Натомість прокурор нібито мав прийняти рішення про закриття кримінального провадження, а також обіцяв надалі "кришувати" діяльність банку.

Слідчі ДБР затримали прокурора в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в приміщенні банку. В даний час тривають першочергові слідчі дії.

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Зараз вирішується питання про повідомлення прокурору підозри та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади. У разі доведення провини, прокурору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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