Статистку хворих на коронавірус на Дніпропетровщині змінять. Обласна лабораторія маніпулювала інформацією, - облрада

У Дніпропетровській області найближчими днями буде змінено статистику щодо захворюваності на коронавірус COVID-19. Раніше в області почали розслідування щодо фальсифікацій результатів тестів обласним лабораторним центром.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

У повідомленні зазначається: "Керівництво лабораторного центру могло штучно збільшувати кількість хворих, що давало змогу проводити додаткові закупівлі для міської інфекційної лікарні.

"У базі даних виявлено понад 250 осіб із позитивними тестами, яких не знято з обліку. Велика частина з цих людей давно видужала, а решта, можливо, ніколи не хворіли. Зараз проводиться внутрішнє розслідування, адже є певні підозри, що людей не знято з обліку для створення штучного ажіотажу і штучного збільшення кількості хворих, що давало змогу робити додаткові закупівлі міській інфекційній лікарні", - повідомили в облраді.

Також повідомляється, що новим керівником обласного лабораторного центру було призначено Романа Чуба.

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