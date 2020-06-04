Статистку хворих на коронавірус на Дніпропетровщині змінять. Обласна лабораторія маніпулювала інформацією, - облрада
У Дніпропетровській області найближчими днями буде змінено статистику щодо захворюваності на коронавірус COVID-19. Раніше в області почали розслідування щодо фальсифікацій результатів тестів обласним лабораторним центром.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.
У повідомленні зазначається: "Керівництво лабораторного центру могло штучно збільшувати кількість хворих, що давало змогу проводити додаткові закупівлі для міської інфекційної лікарні.
"У базі даних виявлено понад 250 осіб із позитивними тестами, яких не знято з обліку. Велика частина з цих людей давно видужала, а решта, можливо, ніколи не хворіли. Зараз проводиться внутрішнє розслідування, адже є певні підозри, що людей не знято з обліку для створення штучного ажіотажу і штучного збільшення кількості хворих, що давало змогу робити додаткові закупівлі міській інфекційній лікарні", - повідомили в облраді.
Також повідомляється, що новим керівником обласного лабораторного центру було призначено Романа Чуба.
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https://www.obozrevatel.com/ukr/society/tse-yak-loviti-granatu-bez-kiltsya-v-laboratoriyah-ukraini-scho-testuyut-na-koronavirus-spravzhne-peklo.htm
Количество тестов стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в лабораторных центрах - 17801
Результаты тестирования, которые не могут быть определены с достаточной вероятностью 4809 (27,01%)
Достоверное выявление инфицирования COVID-19 - 501
Официальные данные министерства здравоохранения - 340
в лаборатории были выявлены результаты, которые можно трактовать двояко (т.е вроде да, но может быть и нет))) но ведь и у больных коронавирус выявляли с 3-5-7 попытки... т.е это не обязательно виноват лаборант ...
но 3 дня (!!!) лаборатория не работала - шмонали...
коли тобі подкинуть зброю чи наркотики,з метою покращення показників роботи,статистичних звітів,а не для власного збагачення, та ще й дадуть років з 5, я не зможу навіть слова кривого сказати супроти "підкидателєй"
Это новое заболевание?
«Диверсия против страны»: СБУ открыла уголовное производство в отношении министра здравоохранения Степанова
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова.
Производство открыто по статье 113 Уголовного кодекса - диверсия с целью ослабления государства и вреда экономической системе Украины.
Об этом сообщила народный депутат Александра Устинова, которая инициировала открытие производства через суд.
«Считаю, что количество медиков, погибших, пока министр здравоохранения дерибанил средства на их защиту, это диверсия против страны и медицинских работников в частности», - отметила Устинова.
Она добавила, что сначала СБУ отказала в открытии уголовного производства, зато открыла шесть против украинских производителей, которые продавали костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал МОЗ.
«Так у нас поддерживают бизнес в стране - уголовными производствами против него. А тех, кто цинично зарабатывает на эпидемии, сидя в министерских креслах, не замечают», - добавила нардеп.
Напомним, в середине мая в Раде https://dumskaya.net/news/maksim-kostyumov-v-rade-podnyali-vopros-ob-otsta-116105/ начали сбор голосов за отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения из-за скандала с закупкой защитных костюмов.
Партию костюмов закупили в конце апреля. Изначально ГП «Медицинские закупки» планировало купить защитные костюмы украинского производства по цене 245 грн за штуку, но затем МОЗ отменило этот тендер и приобрело китайские костюмы по 488 грн каждый.
В МОЗ объяснили, что эти два вида товара даже нельзя сравнивать, и привели в пример автомобили «Фольксваген» и «Запорожец».
При этом в середине мая вместо 72 тысяч костюмов приехало только 29 тысяч. По данным народных депутатов, до сих пор в Украину не доставили всю закупленную партию.
Просто быдлу так не хочется быть лохами, которых развели и они будут визжать что к речке низзя было подходить из-за коронавируса...
А так повально умирали от 78 до 98 иные с раком 4-й степени от коронавируса. ... ...