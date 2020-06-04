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Новини Коронавірус і карантин
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Статистку хворих на коронавірус на Дніпропетровщині змінять. Обласна лабораторія маніпулювала інформацією, - облрада

Статистку хворих на коронавірус на Дніпропетровщині змінять. Обласна лабораторія маніпулювала інформацією, - облрада

У Дніпропетровській області найближчими днями буде змінено статистику щодо захворюваності на коронавірус COVID-19. Раніше в області почали розслідування щодо фальсифікацій результатів тестів обласним лабораторним центром.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

У повідомленні зазначається: "Керівництво лабораторного центру могло штучно збільшувати кількість хворих, що давало змогу проводити додаткові закупівлі для міської інфекційної лікарні.

"У базі даних виявлено понад 250 осіб із позитивними тестами, яких не знято з обліку. Велика частина з цих людей давно видужала, а решта, можливо, ніколи не хворіли. Зараз проводиться внутрішнє розслідування, адже є певні підозри, що людей не знято з обліку для створення штучного ажіотажу і штучного збільшення кількості хворих, що давало змогу робити додаткові закупівлі міській інфекційній лікарні", - повідомили в облраді.

Також повідомляється, що новим керівником обласного лабораторного центру було призначено Романа Чуба.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+11
Вокруг коронавируса и пандемии сплошная ложь и от власти, и от МОЗ, и от ВОЗ. Сплошная сатанинская ложь.
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04.06.2020 19:20
+10
То и видно, что карантин - как гармонь. То растянут, то сожмут. Эта карантинная музыка будет играть вечно, пока мы не передохнем от нищеты.
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04.06.2020 19:23
+7
якщо вони маніпулювали, щоб покращити матеріальне забезпечення медичного закладу, а не для власного збагачення, то я б не зміг кинути в них камінь
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04.06.2020 18:39
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Как же так а мы им верили как никому другому.
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04.06.2020 18:36 Відповісти
Вокруг коронавируса и пандемии сплошная ложь и от власти, и от МОЗ, и от ВОЗ. Сплошная сатанинская ложь.
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04.06.2020 19:20 Відповісти
Завищували?! Напевно навпаки!
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04.06.2020 18:36 Відповісти
нет...именно завышали для выделения доп средств...
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04.06.2020 18:41 Відповісти
"Це як ловити гранату без кільця!" У лабораторіях України, що тестують на коронавірус - справжнє пекло


https://www.obozrevatel.com/ukr/society/tse-yak-loviti-granatu-bez-kiltsya-v-laboratoriyah-ukraini-scho-testuyut-na-koronavirus-spravzhne-peklo.htm
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04.06.2020 19:16 Відповісти
Треба їх всіх потрусити, узнаємо багато цікавого.
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04.06.2020 18:37 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Дневная сводка развития эпидемиологической ситуации за 01.06.2020 г.
Количество тестов стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в лабораторных центрах - 17801
Результаты тестирования, которые не могут быть определены с достаточной вероятностью 4809 (27,01%)
Достоверное выявление инфицирования COVID-19 - 501
Официальные данные министерства здравоохранения - 340
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04.06.2020 18:51 Відповісти
О да, новость из очень надежного и авторитетного ресурса
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04.06.2020 21:30 Відповісти
Для Вас новость что каждый третий тест бракованный? Нет, нет, он не ошибается, там своя статистика ошибок. Он просто ничего не показывает.
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04.06.2020 21:55 Відповісти
Сколково!
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04.06.2020 23:28 Відповісти
А таки "ДА" !
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05.06.2020 05:58 Відповісти
якщо вони маніпулювали, щоб покращити матеріальне забезпечення медичного закладу, а не для власного збагачення, то я б не зміг кинути в них камінь
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04.06.2020 18:39 Відповісти
более того...кляузником выступает облсовет (там обнаружили и обнародовали данные больных (около 26 чел, 4 или 6 не подтвердились) на коронавирус и среди них Олейник - (протеже каломойши), который пытался скрыть эти данные
в лаборатории были выявлены результаты, которые можно трактовать двояко (т.е вроде да, но может быть и нет))) но ведь и у больных коронавирус выявляли с 3-5-7 попытки... т.е это не обязательно виноват лаборант ...
но 3 дня (!!!) лаборатория не работала - шмонали...
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04.06.2020 18:48 Відповісти
есть такая мразь в облсовете олейник. конченое говно , членосос каломойши. мер днепра у него как кость в горле. все что несет это чмо каломойшино бред обкуреного олейника))))
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04.06.2020 20:47 Відповісти
коли в тебе знайдуть щось неіснуюче,пухлину, каміння ,наприклад, та зроблять "успішну" операцію з метою покращення матеріального становища медичного закладу, а не для того щоб у дохторів робота та зарплата була, чи напишуть рецепт на пару тисяч, щоб дружня аптека процвітала, а не для власного збагачення,я не зможу осудити лікарів

коли тобі подкинуть зброю чи наркотики,з метою покращення показників роботи,статистичних звітів,а не для власного збагачення, та ще й дадуть років з 5, я не зможу навіть слова кривого сказати супроти "підкидателєй"
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04.06.2020 20:23 Відповісти
Как можно заболеть «вирусом»?

Это новое заболевание?
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04.06.2020 18:40 Відповісти
Жесть
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04.06.2020 18:47 Відповісти
А Дніпро жестянщик.
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04.06.2020 18:57 Відповісти
https://dumskaya.net/allnews///2020/06/4/ 4 июня , 15:09
«Диверсия против страны»: СБУ открыла уголовное производство в отношении министра здравоохранения Степанова
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении министра здравоохранения Максима Степанова.
Производство открыто по статье 113 Уголовного кодекса - диверсия с целью ослабления государства и вреда экономической системе Украины.
Об этом сообщила народный депутат Александра Устинова, которая инициировала открытие производства через суд.
«Считаю, что количество медиков, погибших, пока министр здравоохранения дерибанил средства на их защиту, это диверсия против страны и медицинских работников в частности», - отметила Устинова.
Она добавила, что сначала СБУ отказала в открытии уголовного производства, зато открыла шесть против украинских производителей, которые продавали костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал МОЗ.
«Так у нас поддерживают бизнес в стране - уголовными производствами против него. А тех, кто цинично зарабатывает на эпидемии, сидя в министерских креслах, не замечают», - добавила нардеп.
Напомним, в середине мая в Раде https://dumskaya.net/news/maksim-kostyumov-v-rade-podnyali-vopros-ob-otsta-116105/ начали сбор голосов за отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения из-за скандала с закупкой защитных костюмов.
Партию костюмов закупили в конце апреля. Изначально ГП «Медицинские закупки» планировало купить защитные костюмы украинского производства по цене 245 грн за штуку, но затем МОЗ отменило этот тендер и приобрело китайские костюмы по 488 грн каждый.
В МОЗ объяснили, что эти два вида товара даже нельзя сравнивать, и привели в пример автомобили «Фольксваген» и «Запорожец».
При этом в середине мая вместо 72 тысяч костюмов приехало только 29 тысяч. По данным народных депутатов, до сих пор в Украину не доставили всю закупленную партию.
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04.06.2020 18:54 Відповісти
зеленые мрази деребанят бюджетные деньги. кому война а кому и мать родная.
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04.06.2020 20:50 Відповісти
А если копнуть по всей Украине ...

Просто быдлу так не хочется быть лохами, которых развели и они будут визжать что к речке низзя было подходить из-за коронавируса...

А так повально умирали от 78 до 98 иные с раком 4-й степени от коронавируса. ... ...
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04.06.2020 19:20 Відповісти
То и видно, что карантин - как гармонь. То растянут, то сожмут. Эта карантинная музыка будет играть вечно, пока мы не передохнем от нищеты.
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04.06.2020 19:23 Відповісти
І так по всьому світові. Навіть для Італії сюжети з померлими від вірусу знімали десь в Африці.
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04.06.2020 19:51 Відповісти
Та вы шо? А когда расскажите что и смертность тоже сильно увеличена?
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04.06.2020 19:58 Відповісти
А если пройтись по врачам, которые установили себе диагноз заражения короной, то вся страна может офигеть от шока...
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04.06.2020 20:12 Відповісти
Не вся, а только зомбированые коронапсихозом. Адекватным давно уже ясно, что это кармановирус.
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04.06.2020 20:52 Відповісти
зараз у свідків Святого коронавірусу зламається мозок)))
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04.06.2020 21:26 Відповісти
що цікаво .в коментах жодного упоротого "коронавірусника")))
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04.06.2020 21:27 Відповісти
В Днепр ОГА зелёное говно. Тупое и брехливое... такое же как и янелох. Хохма про янелох - президент, раздражает...
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04.06.2020 23:21 Відповісти
 
 