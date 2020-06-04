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Новини
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Заступник прокурора Києва Стояновський бреше, що не знайомий зі смотрящим Комарницьким, - "слуга народу" Лерос

Заступник прокурора Києва Стояновський бреше, що не знайомий зі смотрящим Комарницьким, -

Заступник прокурора Києва Євген Стояновський (зараз - в.о. прокурора столиці) бреше про те, що не зустрічався зі смотрящим по Києву Денисом Комарницьким.

Про це написав у себе в Facebook народний депутат Гео Лерос, зажадавши від генпрокурора Ірини Венедіктової розслідувати можливі корупційні зв'язки свого підлеглого, інформує Цензор.НЕТ.

"Венедіктова знову збрехала і покриває своїх підлеглих. Вона запитала першого заступника прокурора Києва Стояновського і той відповів, що з Комарницьким навіть не знайомий і заперечує зустріч із ним 5 квітня. Тоді роззуйте очі, громадяночко, і проведіть розслідування, візьміть дані мобільного Стояновського і перевірте, подивіться камери, а не покривайте столичне ОЗУ Комарницького", - закликав парламентарій.

Він також подав підтверджені фотографіями факти зустрічей Стояновського з Комарницьким.

"18:37 з котеджного містечка "Клим" виїхала Toyota Camry АА2030КА з Комарницьким. 19:00 заїхала у двір по вул.Льва Толстого, 43 (тильний бік ресторану "Велюр"), де на той момент були припарковані авто Тищенка Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ і Toyota Land Cruiser 200 2018 р.в. АА9595ХА, зареєстрована 09.11.2018 на ПАТ "ПриватБанк". 19:02 Комарницький із водієм Григорчуком розійшлися. Комарницький по вул. Назарівській, а водій на дистанції 30-40 метрів ішов слідом за ним. 19:05 Комарницький зустрівся з першим заступником прокурора Стояновським 12.06.1979 р.н. і невідомим чоловіком 40-45 років", - поділився інформацією Лерос.

За його даними, далі Комарницький зі Стояновським і невстановленою особою пішли в Ботанічний сад, де спілкувалися, прогулюючись.

"О 19:36 вони вийшли з Ботанічного саду і розпрощалися: Денис Комарницький і невідомий чоловік зайшли у "Велюр" через вхід з тильного боку;

Євген Стояновський сів в авто Mitsubihi Galant 2008 р.в., АА7277ІХ (зареєстрований 25.02.2014 на ім'я його дружини Стояновської Юлії Анатоліївни), яке було припарковано навпроти ресторану "Велюр", в авто було ще двоє осіб. Через деякий час Стояновський перейшов через дорогу і сів за кермо BMW 520i 2016 р.в., АА2230РС (зареєстрований 26.08.2016 на ім'я Медведєвої Галини Петрівни, 11.10.1954 р.н.), і поїхав", - продовжив нардеп.

Він розповів, що о 21:52 з двору "Велюр" виїхала Toyota Camry АА2030КА з Комарницьким і поїхала в бік Володимирської. Слідом виїхав Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ. Таким чином, зв'язок Стояновського з Комарницьким і Тищенком підтверджується наочно.

"Будете мені брехати, я буду у відповідь випускати епізоди з Життя тварин, викрутитися не вийде", - резюмував Гео Лерос.

Заступник прокурора Києва Стояновський бреше, що не знайомий зі смотрящим Комарницьким, - слуга народу Лерос 01
Заступник прокурора Києва Стояновський бреше, що не знайомий зі смотрящим Комарницьким, - слуга народу Лерос 02

Также смотрите: "Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР. АУДИО

Автор: 

прокурор (621) Венедіктова Ірина (829) Комарницький (59) Лерос Гео (383) Стояновський Євген (1)


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Топ коментарі
+9
Доки ширму діючої влади підтримує хоча б третина населення (ширма - то ЗЕ!), дії решти кодла будуть "легітимні" до зміни влади. І чим скоріш та зміна настане, тим більше українського в Україні ми збережемо
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04.06.2020 18:53
+7
Вранье, причем на высшем уровне, зеленой слизью не порицается, а поощряется и щедро вознаграждается. Все как у их братьев-дикарей.
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04.06.2020 18:56
+6
Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5635
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04.06.2020 18:58
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Доки ширму діючої влади підтримує хоча б третина населення (ширма - то ЗЕ!), дії решти кодла будуть "легітимні" до зміни влади. І чим скоріш та зміна настане, тим більше українського в Україні ми збережемо
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04.06.2020 18:53 Відповісти
Там не больше 12%.
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04.06.2020 21:36 Відповісти
На жаль ні. Якщо КМУ та ВРУ десь так і є (а то й меньше), то у ЗЕ! поки що доволі високий. Це я по тим, хто за оте голосував дивлюсь. У них залізобетонна відмазка - йому заважають, а він - бубочка, няшка і красавчик...
Ідіотів вистачає у всіх прошарках суспільства, на жаль...
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04.06.2020 21:53 Відповісти
Вранье, причем на высшем уровне, зеленой слизью не порицается, а поощряется и щедро вознаграждается. Все как у их братьев-дикарей.
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04.06.2020 18:56 Відповісти
То не просто брехня, на жаль... Це нормальний їх стан: прикриття брехнею дій, що шкодять країні, але сприяють наповненню їх кишень. Очікую миті, коли ця кодла вже відверто буде називати біле - чорним...
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04.06.2020 19:02 Відповісти
Зампрокурора Киева Стояновский врет, что не знаком со смотрящим Комарницким, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5635
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04.06.2020 18:58 Відповісти
система сгнила и скоро рухнет если уже не рухнула
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04.06.2020 18:58 Відповісти
Животные, верно подмечено
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04.06.2020 18:59 Відповісти
Пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку. (с) Стояновский, ****. как же так? Почему хвост не проверил? Вот так разведчики и пропадают.
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04.06.2020 19:01 Відповісти
Здається тут задіяна *кантора *. ..... яка хоче взяти всіх під свій контроль .
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04.06.2020 19:03 Відповісти
Організоване злочинне угрупування вирішило що воно влада! Буде їм і комісар Катані, буде їм і буцегарня з покращеними умовами!
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04.06.2020 19:11 Відповісти
А все 30 лет до этого, что, принципиально другие были? Кто-нибудь сел?
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04.06.2020 19:16 Відповісти
в тому і біда, що ніхто не сів! Вдень вони розігрують перед нами спектаклі про ідейну опозицію, розбіжності, а по вечорам спільно малюють схеми нашого пограбунку!
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04.06.2020 19:32 Відповісти
Пане Лерос - пали це кодло....
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04.06.2020 19:13 Відповісти
Лерос пишет, что врет и Венедиктова.
С этого начинается его пост.
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04.06.2020 19:14 Відповісти
а що двієчниця колись говорила правду? ще одна нікчемна няша з фейсом жінки 3 тисячоліття!
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04.06.2020 19:35 Відповісти
Лерос мабудь єдиний депутат із "слуг", кого можна поважать за порядність та сміливість
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04.06.2020 19:14 Відповісти
з порядністю поки утримаюсь, недостатнньо інформації. якщо за сміливість не приплачують, приєднуюсь.
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04.06.2020 19:38 Відповісти
Не треба "швидить" і "героїзувать"... Якщо з "параші" засмерділо - значить, хтось її "різко відкрив"... А якщо "різко відкрив" - то для цього повинна буть причина... Ми таке вже бачили... З "несамовитим Лєщом", братами Гадюкіними", Бігусом... Не виключено, що і Лєроса використовують... От тільки хто і з якою метою?...
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04.06.2020 19:39 Відповісти
В этом отношении он похож на Гиркина (щоб у того в горле перья выросли), изобличает без каких-либо последствий для себя, даже без таких как для Пояркова и других "угрожателей".
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04.06.2020 19:58 Відповісти
Венедиктова не удивляет, она прогнозируема.
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04.06.2020 19:51 Відповісти
Та похер!
Вот если бы это был зам Луценко!...
Правда, ватоголовые?!..
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04.06.2020 21:02 Відповісти
 
 