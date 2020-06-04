Заступник прокурора Києва Стояновський бреше, що не знайомий зі смотрящим Комарницьким, - "слуга народу" Лерос

Заступник прокурора Києва Євген Стояновський (зараз - в.о. прокурора столиці) бреше про те, що не зустрічався зі смотрящим по Києву Денисом Комарницьким.

Про це написав у себе в Facebook народний депутат Гео Лерос, зажадавши від генпрокурора Ірини Венедіктової розслідувати можливі корупційні зв'язки свого підлеглого, інформує Цензор.НЕТ.

"Венедіктова знову збрехала і покриває своїх підлеглих. Вона запитала першого заступника прокурора Києва Стояновського і той відповів, що з Комарницьким навіть не знайомий і заперечує зустріч із ним 5 квітня. Тоді роззуйте очі, громадяночко, і проведіть розслідування, візьміть дані мобільного Стояновського і перевірте, подивіться камери, а не покривайте столичне ОЗУ Комарницького", - закликав парламентарій.

Він також подав підтверджені фотографіями факти зустрічей Стояновського з Комарницьким.

"18:37 з котеджного містечка "Клим" виїхала Toyota Camry АА2030КА з Комарницьким. 19:00 заїхала у двір по вул.Льва Толстого, 43 (тильний бік ресторану "Велюр"), де на той момент були припарковані авто Тищенка Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ і Toyota Land Cruiser 200 2018 р.в. АА9595ХА, зареєстрована 09.11.2018 на ПАТ "ПриватБанк". 19:02 Комарницький із водієм Григорчуком розійшлися. Комарницький по вул. Назарівській, а водій на дистанції 30-40 метрів ішов слідом за ним. 19:05 Комарницький зустрівся з першим заступником прокурора Стояновським 12.06.1979 р.н. і невідомим чоловіком 40-45 років", - поділився інформацією Лерос.

За його даними, далі Комарницький зі Стояновським і невстановленою особою пішли в Ботанічний сад, де спілкувалися, прогулюючись.

"О 19:36 вони вийшли з Ботанічного саду і розпрощалися: Денис Комарницький і невідомий чоловік зайшли у "Велюр" через вхід з тильного боку;

Євген Стояновський сів в авто Mitsubihi Galant 2008 р.в., АА7277ІХ (зареєстрований 25.02.2014 на ім'я його дружини Стояновської Юлії Анатоліївни), яке було припарковано навпроти ресторану "Велюр", в авто було ще двоє осіб. Через деякий час Стояновський перейшов через дорогу і сів за кермо BMW 520i 2016 р.в., АА2230РС (зареєстрований 26.08.2016 на ім'я Медведєвої Галини Петрівни, 11.10.1954 р.н.), і поїхав", - продовжив нардеп.

Він розповів, що о 21:52 з двору "Велюр" виїхала Toyota Camry АА2030КА з Комарницьким і поїхала в бік Володимирської. Слідом виїхав Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ. Таким чином, зв'язок Стояновського з Комарницьким і Тищенком підтверджується наочно.

"Будете мені брехати, я буду у відповідь випускати епізоди з Життя тварин, викрутитися не вийде", - резюмував Гео Лерос.





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