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Не знав, що орендую квартиру у фігуранта бази "Миротворець", - голова Харківської ОДА Кучер

Не знав, що орендую квартиру у фігуранта бази

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер особисто не знайомий з власником квартири, яку він орендує.

У коментарі Укрінформу голова ОДА заявив, що договір оренди підписував не він, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю Шалімова особисто – більше того, ніколи його не бачив. Договір оренди підписувала інша людина – за довіреністю. Окрім того факту, що я користуюся жилплощею, ніякого іншого відношення до цієї квартири я не маю, вона мені не належить", - сказав Кучер.

Також голова ОДА зазначив, що за наявності таких звинувачень персоною власника квартири мають займатися правоохоронці.

"Щодо тієї інформації, що Шалімов – сепаратист, як юрист я вважаю, що якщо є звинувачення та факти, що його підтверджують, то цим питанням мають займатися правоохоронні органи. Мають бути пред’явлені звинувачення, а за ними – відповідне кримінальне покарання", - висловився Кучер.

Як свідчить декларація за 2019 рік, Кучер разом із дружиною та двома доньками мають право користування квартирою площею 95 кв. м. За даними ЗМІ, йдеться про помешкання в елітному будинку №16 по вулиці Ляпунова (це в центрі Харкова). "Ціна квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від $115 до 250 тисяч", - зазначають журналісти. Власником квартири є людина на ім’я Кирило Андрійович Шалімов. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у людини з таким ім'ям немає і ніколи не було бізнесу. Проте він згадується на сайті "Миротворець" як "сепаратист, любитель псевдореспублік, а можливо й молодий ополченець". У профайлі є скріншоти дописів, в яких 21-річний уродженець окупованого Стаханова стверджує, що йому "і в Малоросії добре".

Окрім орендованої квартири, Кучер задекларував 2 квартири (площею 68,6 кв. м і 61,9 кв. м) у Харкові, а також земельну ділянку (площею 6,25 га) у Бериславському районі Херсонської області. У спільній власності з дружиною перебуває ще одна квартира в Харкові (площею 62,9 кв.м). Дружина голови Харківської ОДА також володіє 2 земельними ділянками (103 кв. м і 1 тис. кв. м) у Люботині Харківської області, а також житловим будинком (площею 62 кв.м) у Люботині і ще недобудованим будинком у Люботині. Як і минулого року, Кучер задекларував автомобілі: Lexus NX 200T 2017 року випуску, Volkswagen Рassat 2011 року і вантажний ГАЗ-САЗ 3507 1987 року випуску. Дружина має Audi Q5 2011 року випуску.

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Голова ОДА задекларував, як і у 2018-му, 11 акцій ПАТ "Миколаївцемент", а також 77 біткоїнів – за рік їхня вартість з майже 300 тисяч доларів зросла до 13,1 млн грн.

У 2019 році Кучер отримав 99,6 тис. грн зарплати як депутат ВР, 34,9 тис. грн зарплати як голова ОДА. Дружина задекларувала дохід від продажу машини – 49 тис. грн.

Голова ОДА задекларував наступні готівкові в розмірі 84 тис. доларів. Його дружина – 200 тис. доларів і 49 тис. грн.

84 тис. доларів Кучер зберігає готівкою. Його дружина – 200 тис. доларів і 49 тис. грн.

Згідно з декларацією, яку Кучер подав як кандидат на посаду голови ОДА, у 2018 році він узагалі нічого не заробив, хоча практикував як адвокат.

Автор: 

квартира (296) ОДА (1625) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66)


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Топ коментарі
+20
серьезно? т.е. ты даже не в курсе что владелец квартиры в лугандоне тусуется? а бабки за аренду ты ему как передавал? голубями?
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04.06.2020 19:34
+17
Так в том то и фокус ...что квартирку ему дали попользоваться бесплатно....
Незнакомые люди сжалились над зебилом....
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04.06.2020 19:37
+14
Ишо один юрист
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04.06.2020 19:32
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Ишо один юрист
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04.06.2020 19:32 Відповісти
Не знал, что арендую квартиру у фигуранта базы "Миротворец" - председатель Харьковской ОГА Кучер

==========================
и что еще ти не знаешь?Рассказуй все!
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04.06.2020 19:33 Відповісти
Хаха, теперь по мнению Прямого прежде чем снять квартиру нужно поднять всю подноготную владельца которого ты даже никогда не видел, вдруг он где зашкварен.))
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04.06.2020 19:33 Відповісти
Не, зачем? Для малороса кормить сепарню и русню - богоугодное дело.
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04.06.2020 19:39 Відповісти
Если ты политик и руководитель, а не сантехник Вася, ты должен все проверять, в таких вопросах мелочей нет.
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04.06.2020 19:41 Відповісти
серьезно? т.е. ты даже не в курсе что владелец квартиры в лугандоне тусуется? а бабки за аренду ты ему как передавал? голубями?
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04.06.2020 19:34 Відповісти
Так в том то и фокус ...что квартирку ему дали попользоваться бесплатно....
Незнакомые люди сжалились над зебилом....
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04.06.2020 19:37 Відповісти
та лаааадна.... На Ляпунова... На Шатиловке... бесплатно... Я бы поверил, если бы на Рогани или на Основе... На Шатиловке бесплатно... напротив гепиного Интуриста... пля, я рыдаю от сочувствия нищеброду...
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04.06.2020 21:20 Відповісти
Протестующие активисты в США тоже не знают..
Все судимости Джорджа Флойда Последняя его посадка - за грабеж в доме белой беременной женщины которой он к животу приставил пистолет.

Не знав, що орендую квартиру у фігуранта бази "Миротворець" - голова Харківської ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 2530
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04.06.2020 19:35 Відповісти
Да хоть сам Чикатило, это не дает копам права душить при задержании.
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04.06.2020 19:36 Відповісти
21-летний "сепаратист" вряд ли сам на такую квартирку смог заработать, скорее родители или кто-то на него оформил
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04.06.2020 19:36 Відповісти
спонсор сепарюг!!!
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04.06.2020 19:36 Відповісти
А за какие же такие красивые глаза....тебе орлу...абсолютно незнакомый человек сдал квартиру за бесплатно???
Это ты зебилам туфту втирать будешь...а нормальным людям не надо....
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04.06.2020 19:36 Відповісти
"Новые лица" зеленой пошести

Не знав, що орендую квартиру у фігуранта бази "Миротворець" - голова Харківської ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 8482
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04.06.2020 19:37 Відповісти
арендует или бесплатно пользуется квартирой?
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04.06.2020 19:38 Відповісти
Бесплатно....согласно его же декларации...

Недавно руководитель региона опубликовал декларацию за прошлый год. Согласно документу, в собственности чиновника или его родных есть три квартиры. Кроме этого семья бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров. Как свидетельствуют данные из официального реестра, речь идет о недвижимости в элитном доме №16 по улице Ляпунова. Цена квартир в этом доме на вторичном рынке варьируется от 115 до 250 тыс. долларов.Источник: https://censor.net/n3200123
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04.06.2020 19:39 Відповісти
То что арендную плату он не внес еще не говорит что бесплатно пользуется, тем более договор аренды подписывал другой человек.
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04.06.2020 19:42 Відповісти
Что значит не внес?? Он в крвартирке не первый месяц живет.... и в декларации он записал
бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров....
Вот так....незнакомый человек дал этому скоту квартиркой попользоваться ...бесплатно...
И пох кто там и что подписывал...
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04.06.2020 19:44 Відповісти
Открой декларацию, нет там такого.
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04.06.2020 19:53 Відповісти
если Кучер бесплатно пользуется квартирой, то квартира принадлежит ему. А оформлена на 21-летноего сепаратиста.
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04.06.2020 19:39 Відповісти
Не звизди сцикло зєлєпупське.
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04.06.2020 19:42 Відповісти
я не я и хата не моя!
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04.06.2020 19:43 Відповісти
Если коррупцию нельзя победить, то ее надо возглавить
Мнения / Общество 04-июн, 17:139 1 044 0

У нас тут решили создать Нацраду по вопросам антикоррупционной политики. А кого туда нужно взять самыми главными советниками?

Правильно.

Самых опытных коррупционеров.

В смысле - специалистов в вопросах коррупции.

Ну, вы поняли. Как говорила ещё бабця Йуля на тропе войны с Ющенко: "Я все схемы по газу знаю, у меня опыт!"

Итак. В Нацраде рулить будут:

- Глава ОПы Андрей Ермак. Участник громкого и свежего коррупционного скандала под названием "плёнки Ермака". Вполне может привлекать к работе своего так же опытного брата. Тоже тот ещё специалист.

- Директор испанской фирмы Nueva Tierra Verde Sociedad, а по совместительству глава СБУ, Иван Баканов. Ну и что, что так нельзя? Если очень хочется, то можно.

- Генпрокурор Ирина Венедиктова. Специализируется по всяким проверкам, особенно если результаты нужно похоронить или подтасовать.

Умеет купить на скромную зарплату госслужащей качественные часы Hublot. Стоят такие часы 54 000, но ведь семья Венедиктовых не настолько богата, что бы покупать дешёвые вещи… К тому же Венедиктовы скромные. Часами в декларациях не хвастают.

- Ну и вишенка на этом чудесном торте - ах какой министр МВД, Арсен Борисович Аваков. (С детства за него).

С женой министру просто повезло. Она владеет внушительного размера отелем на побережье Тирренского моря в Италии. И его - отель, не побережье - тоже скромно умолчали в декларации.

А возглавляет этот - бл*дский цирк-, пардон, Нацсовет, преЗЕдент Зеленский.

Он самый крутой специалист у нас во всех делах, а в коррупции так вообще.

Владеет офшорами, продал их жене за пару дней до выборов, бизнес переоформил на друга Шефира и сидит такой довольный - разделил бизнес и политику, ага.

Кстати, виллу в той же Италии, что и у Авакова, тоже в декларацию не внёс. Что бы вы не завидовали.

В общем, орган получится как всегда. Такой рабочий, что хоть по клавишам стучи…

Елена Подгорная
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04.06.2020 19:43 Відповісти
77 биткоинов - за год их стоимость с почти 300 тыс. долларов выросла до 13,1 млн грн."""
Цензор, вже АБО $ АБО ₴....
Логіка :ціна виросла з двох доларів до 54 грн..
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04.06.2020 19:51 Відповісти
Это не есть ноу-хау для Украины: экс-министр юстиции Саша Лавринович во времена януковоща на ворованном мерине катался.
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04.06.2020 19:52 Відповісти
Губернатор на свои деньги живёт на съёмной квартире?!! В украинских реалиях звучит как суперфантастика.
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04.06.2020 20:06 Відповісти
Нехилая квартира у юного сепаратиста, нажита "непосильным" трудом за "продолжительные" годы жизни.
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04.06.2020 20:25 Відповісти
Шкарпетки за 400гр!!!.Мама дарагая.😠
"ДБР, ЯКЕ СТАЛО РЕПРЕСИВНИМ ОРГАНОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО, МАЄ БЮДЖЕТ, БІЛЬШИЙ НІЖ ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ - ФРІЗ"

Діяльність Державного бюро розслідувань, яке перетворилося на репресивний орган Офісу Президента Володимира Зеленського і ганьбить Україну на весь світ, штурмуючи музеї, має стати предметом суспільного контролю та змін до законодавства.

Про це пише на своїй сторінці у мережі Facebook народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз.

Вона повідомила, що готує законопроєкт, який позбавить ДБР права створювати силові підрозділи.

"Ганьба, на яку перетворилася діяльність ДБР, потребує негайної реакції суспільства та корекції законодавства. Адже без сумніву ми є свідками нецільового використання бюджетних коштів. Почнемо з того, що бюджет ДБР сьогодні становить 1,416 млрд грн. Ця сума є більшою за Фонд соціального захисту інвалідів на 2020 рік, вдвічі більшою за бюджет Міністерства у справах ветеранів (коштів програм міністерства), на третину більшою за бюджет НАБУ", - повідомляє Фріз.

"Підрозділ, що спеціалізується на рейдових операціях в українських музеях, оснащений за останнім словом техніки та шкарпетками за 400 грн, очевидно є непотрібним суспільству, а його функції можуть виконати, як ЦОС Альфа СБУ, так і поліцейський КОРД", - переконана Фріз.

"Спостерігаючи роботу ДБР, сьогодні ми одразу бачимо порушення більшості з принципів, що зазначені у ст.3 ЗУ "Про Державне бюро розслідувань": верховенства права, неупередженості, незалежності та політичної нейтральності. Як бачимо, ДБР у своїй роботі користується вибірковістю. Жодна справа щодо представників президентської партії не ведеться, а задокументовані факти, що мають ознаки корупційних дій в Офісі Президента, не вважаються достатніми для проведення слідчих дій, оскільки Володимир Зеленський особисто запевнив, що складу злочину немає. Хоча ст. 4 Закону каже, що Незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується", - нагадала Ірина Фріз.

"Частина друга ст. 4 також свідчить про повний правовий нігілізм чинної влади, оскільки «Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню", - наголошує представниця "Європейської Солідарності".

"Втім, як ми бачимо, телефонне право та вказівки з Офісу Президента працюють набагато краще, ніж сам закон. У зв'язку з цим готую проект закону про позбавлення ДБР права створювати спеціальні підрозділи та проводити силові дії", - повідомила Ірина Фріз.

"В умовах, коли співробітники ДБР здійснюють ОРД на підставі публікацій у Вікіпедії, що є вільною енциклопедією, яку може редагувати кожен, вважаю, що все екіпірування, зброя, засоби зв'язку спецпідрозділу має бути передане Силам спеціальних операцій Збройних Сил України або Антитерористичному Центру СБ України, бюджет якого становить лише 14,3 млн грн і є удесятеро меншим за бюджет ДБР, зважаючи на активну та ефективну роботу "Альфи" в зоні ООС. Кошти, що передбачені на забезпечення спецпідрозділу ДБР, доцільно перенаправити на підвищення кваліфікації співробітників бюро та проведення регулярних іспитів про засади законної діяльності ДБР", - резюмує Фріз.
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04.06.2020 20:40 Відповісти
Уверен, журналисты скоро раскопают про Кучера интересные подробности.....О нажитом добре.... О связях с лугандонскими коллаборантами.... Мутные слуги навязались нашему "мудрому народу"....
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04.06.2020 21:19 Відповісти
Ул.Ляпунова - это не центр Харькова. Близко, но не центр. Центр же не резиновый...
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05.06.2020 00:34 Відповісти
Та нічого Льоха - всі знають, що барани "стыда не имут", тим більше зелені.
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05.06.2020 08:46 Відповісти
 
 