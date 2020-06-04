Не знав, що орендую квартиру у фігуранта бази "Миротворець", - голова Харківської ОДА Кучер

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер особисто не знайомий з власником квартири, яку він орендує.

У коментарі Укрінформу голова ОДА заявив, що договір оренди підписував не він, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю Шалімова особисто – більше того, ніколи його не бачив. Договір оренди підписувала інша людина – за довіреністю. Окрім того факту, що я користуюся жилплощею, ніякого іншого відношення до цієї квартири я не маю, вона мені не належить", - сказав Кучер.

Також голова ОДА зазначив, що за наявності таких звинувачень персоною власника квартири мають займатися правоохоронці.

"Щодо тієї інформації, що Шалімов – сепаратист, як юрист я вважаю, що якщо є звинувачення та факти, що його підтверджують, то цим питанням мають займатися правоохоронні органи. Мають бути пред’явлені звинувачення, а за ними – відповідне кримінальне покарання", - висловився Кучер.

Як свідчить декларація за 2019 рік, Кучер разом із дружиною та двома доньками мають право користування квартирою площею 95 кв. м. За даними ЗМІ, йдеться про помешкання в елітному будинку №16 по вулиці Ляпунова (це в центрі Харкова). "Ціна квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від $115 до 250 тисяч", - зазначають журналісти. Власником квартири є людина на ім’я Кирило Андрійович Шалімов. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у людини з таким ім'ям немає і ніколи не було бізнесу. Проте він згадується на сайті "Миротворець" як "сепаратист, любитель псевдореспублік, а можливо й молодий ополченець". У профайлі є скріншоти дописів, в яких 21-річний уродженець окупованого Стаханова стверджує, що йому "і в Малоросії добре".

Окрім орендованої квартири, Кучер задекларував 2 квартири (площею 68,6 кв. м і 61,9 кв. м) у Харкові, а також земельну ділянку (площею 6,25 га) у Бериславському районі Херсонської області. У спільній власності з дружиною перебуває ще одна квартира в Харкові (площею 62,9 кв.м). Дружина голови Харківської ОДА також володіє 2 земельними ділянками (103 кв. м і 1 тис. кв. м) у Люботині Харківської області, а також житловим будинком (площею 62 кв.м) у Люботині і ще недобудованим будинком у Люботині. Як і минулого року, Кучер задекларував автомобілі: Lexus NX 200T 2017 року випуску, Volkswagen Рassat 2011 року і вантажний ГАЗ-САЗ 3507 1987 року випуску. Дружина має Audi Q5 2011 року випуску.

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Голова ОДА задекларував, як і у 2018-му, 11 акцій ПАТ "Миколаївцемент", а також 77 біткоїнів – за рік їхня вартість з майже 300 тисяч доларів зросла до 13,1 млн грн.

У 2019 році Кучер отримав 99,6 тис. грн зарплати як депутат ВР, 34,9 тис. грн зарплати як голова ОДА. Дружина задекларувала дохід від продажу машини – 49 тис. грн.

Голова ОДА задекларував наступні готівкові в розмірі 84 тис. доларів. Його дружина – 200 тис. доларів і 49 тис. грн.

84 тис. доларів Кучер зберігає готівкою. Його дружина – 200 тис. доларів і 49 тис. грн.

Згідно з декларацією, яку Кучер подав як кандидат на посаду голови ОДА, у 2018 році він узагалі нічого не заробив, хоча практикував як адвокат.