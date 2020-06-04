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Новини
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Патрульні Краматорська врятували життя матері двох дітей при спробі суїциду. ВIДЕО

Патрульні поліцейські Краматорська врятували життя при спробі суїциду матері двох дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці Патрульна поліція.

У повідомленні зазначається: "Третя година ночі в Краматорську. Виклик на вулицю Героїв Небесної Сотні. Жінка у збудженому емоційному стані просила допомоги поліції.

Екіпажі патрульних і роти ТОР відразу оперативно прибули на місце, однак жінка, яка викликала поліцію, двері не відчиняла. Поговорити з нею вдалося тільки через вікно.

Поки патрульні Денис Дьяченко, Олександра Неведрова й Едуард Йосипович спілкувалися з жінкою, інспектори роти ТОР Олександр Савенко, Станіслав Шубін, Артем Большаков і Віталій Коливанов очікували біля входу в квартиру.

"Проблеми в особистому житті" і "Будь ласка, допоможіть", - те, що вдалося почути від жінки. Також вона сказала, що вдома є 16-річна дочка і 4-річний син.

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Якої саме допомоги потребувала, жінка не говорила. Втім, з її розмови було зрозуміло, що вона вкрай знервована і справді у збудженому емоційному стані.

Близько 15 хвилин вмовляли відкрити двері, після чого патрульні почули сильний крик. Донька негайно кинулася відкривати двері патрульним, тому що побачила в руках своєї мами ніж.

Коли інспектори роти ТОР зайшли в приміщення, жінка непритомна лежала на підлозі. Ніж по руків'я був у її шиї, вона стікала кров'ю.

Лічені хвилини на порятунок і налякані діти поруч. Поки колеги заспокоювали дітей, Олександр Савенко та Станіслав Шубін надійно зафіксували голову жінки руками, знерухомили ніж за допомогою пов'язки і притиснули пальцями судину. Вдалося тимчасово зупинити кровотечу. Патрульні контролювали стан жінки до приїзду медиків.

Надалі лікарі госпіталізували постраждалу до лікарні, де її прооперували. Діти залишилися вдома з бабусею, яка приїхала, щойно дізналася про ситуацію.

Ще одне врятоване життя. Дякуємо патрульним. Служити і захищати!"

Автор: 

Краматорськ (652) самогубство (630) смерть (6742) патрульна поліція (1439)


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Топ коментарі
+3
Довели людей до последней черты.
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04.06.2020 19:18
+3
Карантин гарантовано на такі випадки впливає.Ну немає в людей грошей,а Україна навіть по 100 доларів щомісячної допомоги не може надати.
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04.06.2020 19:29
+2
https://censor.net/user/27028 Ну не смішно.
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04.06.2020 19:30
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Довели людей до последней черты.
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04.06.2020 19:18 Відповісти
патрульные молодцы !

эти хлопцы и девчата работают на передовой социальных бед.
чего не скажешь о псах Сабакова .......
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05.06.2020 06:48 Відповісти
Ну обійдеться без хамону, як сказав ЗЕ.
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04.06.2020 19:29 Відповісти
https://censor.net/user/27028 Ну не смішно.
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04.06.2020 19:30 Відповісти
Карантин гарантовано на такі випадки впливає.Ну немає в людей грошей,а Україна навіть по 100 доларів щомісячної допомоги не може надати.
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04.06.2020 19:29 Відповісти
Ой. йой. Добре, що врятували
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04.06.2020 19:35 Відповісти
Не, преставилась в больнице.
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04.06.2020 20:47 Відповісти
Истеричка. Детям травма. О детях она не думала.
Что она хотела?? Вызвала полицию, чтобы ее спасали. А она будет Демонстративно горло резать при детях??
Ей точно нужно в психушку
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04.06.2020 19:57 Відповісти
https://censor.net/user/459925 Якщо її посадять в псих лікарню,дітям буде краще?
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04.06.2020 20:01 Відповісти
Ей нужно психиатрическая помощь. И детям психолог. В другой семье детям было бы лучше
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04.06.2020 21:32 Відповісти
https://censor.net/user/459925 16 річні точно не буде.Та й менші можливо теж.Потрібно матеріально допомогти,бо скоріш за все в цьому причина.Ми всі платимо податки зі всього,але в бюджеті грошей немає.Але палаців набудували чиновники і олігархи.Як ви думаєте,з яких коштів?
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04.06.2020 22:15 Відповісти
"Чем по рукоять был в ее шеи..."

Переводчик у Вас так себе.
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04.06.2020 20:33 Відповісти
Дура БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ и НЕДЕЕСПОСОБНАЯ!

Родила - неси ответственность, иначе таким нельзя давать право плодиться!
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05.06.2020 10:12 Відповісти
 
 