Патрульні Краматорська врятували життя матері двох дітей при спробі суїциду. ВIДЕО

Патрульні поліцейські Краматорська врятували життя при спробі суїциду матері двох дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці Патрульна поліція.

У повідомленні зазначається: "Третя година ночі в Краматорську. Виклик на вулицю Героїв Небесної Сотні. Жінка у збудженому емоційному стані просила допомоги поліції.

Екіпажі патрульних і роти ТОР відразу оперативно прибули на місце, однак жінка, яка викликала поліцію, двері не відчиняла. Поговорити з нею вдалося тільки через вікно.

Поки патрульні Денис Дьяченко, Олександра Неведрова й Едуард Йосипович спілкувалися з жінкою, інспектори роти ТОР Олександр Савенко, Станіслав Шубін, Артем Большаков і Віталій Коливанов очікували біля входу в квартиру.

"Проблеми в особистому житті" і "Будь ласка, допоможіть", - те, що вдалося почути від жінки. Також вона сказала, що вдома є 16-річна дочка і 4-річний син.

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Якої саме допомоги потребувала, жінка не говорила. Втім, з її розмови було зрозуміло, що вона вкрай знервована і справді у збудженому емоційному стані.

Близько 15 хвилин вмовляли відкрити двері, після чого патрульні почули сильний крик. Донька негайно кинулася відкривати двері патрульним, тому що побачила в руках своєї мами ніж.

Коли інспектори роти ТОР зайшли в приміщення, жінка непритомна лежала на підлозі. Ніж по руків'я був у її шиї, вона стікала кров'ю.

Лічені хвилини на порятунок і налякані діти поруч. Поки колеги заспокоювали дітей, Олександр Савенко та Станіслав Шубін надійно зафіксували голову жінки руками, знерухомили ніж за допомогою пов'язки і притиснули пальцями судину. Вдалося тимчасово зупинити кровотечу. Патрульні контролювали стан жінки до приїзду медиків.

Надалі лікарі госпіталізували постраждалу до лікарні, де її прооперували. Діти залишилися вдома з бабусею, яка приїхала, щойно дізналася про ситуацію.

Ще одне врятоване життя. Дякуємо патрульним. Служити і захищати!"