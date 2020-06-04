Аеропорт "Київ" записав відеозвернення: Якщо держава не втрутиться, ця криза стане для нас останньою
Міжнародний аеропорт "Київ" записав відеозвернення до керівництва країни. Колектив просить законодавчо встановити мінімальні ставки на авіаційне обслуговування і таким чином створити рівні умови для всіх аеропортів України.
Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковано на сторінці аеропорту в Facebook.
Від початку карантину МА "Київ" втратив весь пасажиропотік і майже всі доходи. При цьому далі зазнає великих витрат на утримання інфраструктури, безпеку польотів, виплату податків і кредитів. "Аеропорту "Київ" потрібна допомога. Якщо держава не втрутиться, ця криза може стати для нас останньою. Ситуація ускладнюється нерівними умовами, в яких ми змушені працювати", - сказано у зверненні.
Колектив просить закріпити на законодавчому рівні розмір мінімальних ставок: $10 - за зліт/посадку, $10 - пасажирський збір і $3 - на авіаційну безпеку за кожного відправленого пасажира. Наразі кожен аеропорт встановлює ставки самостійно. Щоб успішніше боротися за авіакомпанії, іноді ставки опускають нижче рівня собівартості послуг. "Встановлені мінімальні ставки - загальносвітова практика. Так невеликі аеропорти можуть конкурувати з великими. Це робить неможливим непрозоре ціноутворення і демпінгові маніпуляції", - сказано у зверненні.
Колектив також закликав субсидувати галузь і створити спеціальну комісію з вирішення проблем цивільної авіації, до складу якої запросити представників усіх українських аеропортів і авіакомпаній.
Як раніше повідомлялося, аеропорт "Київ" опинився на межі банкрутства. За час карантину він втратив весь пасажиропотік і всі доходи, при цьому витрати на утримання інфраструктури, виплату кредитів і податків скоротилися всього на 40%. Аеропорт двічі звертався по допомогу до Кабміну і президента, однак реакції не було.
28 травня голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі в Facebook запустив хештег #ГоворитьБізнес. В рамках акції він закликав бізнес записувати відео своїх проблем і пообіцяв донести їх до президента.
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А сейчас, в атмосфере всеобщей жопы, они плачут. А авиакомпании, шо не в жопе?
Поэтому, лично я готов поначалу платить больше, чем раньше, потому шо мне это надо.
И таки да, любой маркетинговый ход заканчивается одним. После прибития клиентов цены растут. Ну, кроме всяких периодичных акций. Я тоже много летал (и надеюсь это не только в прошлом), поэтому нехай эта жопа поскорей закончится. Чего и тебе желаю.
очевидно же...
В первом квартале 2018 года аэропорт имени Сикорского (Жуляны) обслужил 442 тысячи пассажиров. Это на 50,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Стало:
Чтобы сохранить аэропорт, руководство компании просит власти предоставить
безвозвратную финансовую помощь в размере 22 млн грн. в месяц. Денежные средства будут направлены на выплату заработной платы
И это при том, что это одна из самых бедных стран Европы.
В идеале, чтоб для вас "кризис стал последним". Ибо жизни от вас давно нет никому в округе.
Три гривны, десять гривен - так красивее