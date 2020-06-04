Аеропорт "Київ" записав відеозвернення: Якщо держава не втрутиться, ця криза стане для нас останньою

Міжнародний аеропорт "Київ" записав відеозвернення до керівництва країни. Колектив просить законодавчо встановити мінімальні ставки на авіаційне обслуговування і таким чином створити рівні умови для всіх аеропортів України.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення опубліковано на сторінці аеропорту в Facebook.

Від початку карантину МА "Київ" втратив весь пасажиропотік і майже всі доходи. При цьому далі зазнає великих витрат на утримання інфраструктури, безпеку польотів, виплату податків і кредитів. "Аеропорту "Київ" потрібна допомога. Якщо держава не втрутиться, ця криза може стати для нас останньою. Ситуація ускладнюється нерівними умовами, в яких ми змушені працювати", - сказано у зверненні.

Колектив просить закріпити на законодавчому рівні розмір мінімальних ставок: $10 - за зліт/посадку, $10 - пасажирський збір і $3 - на авіаційну безпеку за кожного відправленого пасажира. Наразі кожен аеропорт встановлює ставки самостійно. Щоб успішніше боротися за авіакомпанії, іноді ставки опускають нижче рівня собівартості послуг. "Встановлені мінімальні ставки - загальносвітова практика. Так невеликі аеропорти можуть конкурувати з великими. Це робить неможливим непрозоре ціноутворення і демпінгові маніпуляції", - сказано у зверненні.

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Колектив також закликав субсидувати галузь і створити спеціальну комісію з вирішення проблем цивільної авіації, до складу якої запросити представників усіх українських аеропортів і авіакомпаній.

Як раніше повідомлялося, аеропорт "Київ" опинився на межі банкрутства. За час карантину він втратив весь пасажиропотік і всі доходи, при цьому витрати на утримання інфраструктури, виплату кредитів і податків скоротилися всього на 40%. Аеропорт двічі звертався по допомогу до Кабміну і президента, однак реакції не було.

28 травня голова виконавчого комітету Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі в Facebook запустив хештег #ГоворитьБізнес. В рамках акції він закликав бізнес записувати відео своїх проблем і пообіцяв донести їх до президента.



